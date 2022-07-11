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Найкрасивіші сукні Кейт Міддлтон на Вімблдоні (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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11 липня, 15:53
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Герцогиня Кембриджська давно є шанувальницею тенісних турнірів. Цього разу їй також вдалося затьмарити чудові змагання своїми ефектними вбраннями
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджська регулярно відвідує Вімблдон. Цього сезону тенісний турнір особливо важливий через рішення не допустити до гри спортсменів із Росії та Білорусі. Представники тенісної асоціації заявили, що не зараховуватимуть зароблені очки до загального рейтингу, а Вімблдон у відповідь на це рекордно збільшив призовий фонд турніру.

Звичайно, крім спортивних змагань, увага гостей турніру та й усього світу була прикута до образів Кейт Міддлтон. Так, на 9-й день Вімблдону герцогиня з'явилася в небесно-блакитній сукні з гороховим принтом Alessadra Rich, а на жіночий фінал вона прибула у яскраво-жовтій сукні Roksanda.

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

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Образ вона доповнила каблучкою із сапфіром, яка належала принцесі Діані.

Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Експерти з ділового етикету зазначили, що саме ці два образи Кейт були явним меседжем та своєрідною заявою позиції королівської родини щодо війни в Україні.

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Для своєї появи в королівській ложі Вімблдона під час фіналу чоловічого одиночного розряду Кейт знову вибрала вбрання свого улюбленого дизайнера Alessadra Rich. Класична сукня в горошок з коміром "челсі" та пишними рукавами стала відсиланням до культових образів принцеси Діани та її любові до принтів у горошок.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон

Дивіться фото: Кейт Міддлтон, племінниці принцеси Діани та інші гості Royal Ascot у неймовірних капелюшках

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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