Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Топ пляжей

Все о дрип-кофе

Готовим абрикосовый джем

Красота по-украински

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как худеть, теряя жир, а не мышечную массу и почему это важно

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 июля, 17:00
Копировать ссылку
Голодание и чрезмерные нагрузки при похудении приводят к потере мышц, а не жира, что опасно для здоровья. Поэтому сбалансируйте питание и физическую активность
Для того, чтобы похудеть правильно, нужен умеренный спорт и сбалансированное питание
Для того, чтобы похудеть правильно, нужен умеренный спорт и сбалансированное питание / Фото: Сегодня

Если ваш вес снизился, а жировые накопления – на месте, то скорее всего ограничение потребления энергии, физические упражнения и питание было не верным. И привело к постепенной потере мышечной массы и силы (саркопении). Как худеть правильно и чем опасна потеря мышци энергии – в новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Чем опасна потеря мышечной массы, а не жира

Исследователи отмечают, что формула похудения – это образ жизни, активность и рациональное питание. И под рациональным питанием не подразумевается жесткая диета или вообще голодание. То есть ограничение себя в каких-то важных для организма питательных веществах.

Читайте также:

Потеря веса должна происходить почти исключительно за счет жировой массы. Именно накопленный лишний жир – это основная причина метаболических нарушений. А разогнав метаболизм, то есть ускорив обменные процессы, удается похудеть. Однако несколько исследований показали, что у активно худеющих часто происходит сопутствующая потеря ткани из обезжиренной части тела, особенно скелетных мышц.

Худея, важно и нужно терять жир, а не мышечную массу
Худея, важно и нужно терять жир, а не мышечную массу / Фото: unsplash.com

Особенно часто это происходит у женщин в менопаузе, людей с нарушением обмена веществ и спортсменов.

Снижение мышечной массы, а не жировой со временем приводит к развитию болезней сердца и сосудов, способствует развитию диабета второго типа.

А скелетные мышцы вообще ключевые являются ключевыми в архитектурной структуре человеческого тела, поскольку они поддерживают мышечный каркас.

Как же худеть, теряя именно жир, а не мышцы?

Медики отмечают, что для правильного похудения нужна не жесткая диета, а сбалансированный рацион. Например, ограничение белков и полиненасыщенных аминокислот (Омега-3 и т.д.) в рационе приводит к потере мышц, а не жира.

Читайте также:

Также важно не допускать недостатка в организме креатина – именно эта аминокислота, вернее большая его часть (98%) содержится именно в скелетных мышцах. И отвечает за полноценный энергетический обмен в тканях и клетках. Креатин поступает в организм в основном с животной пищей: особенно им богата рыба, мясо и морепродукты.

Создаваться дефицит креатина может при сильных физнагрузках (поэтому медики делают акцент на полезности именно аэробных нагрузок для тех, кто собрался худеть) и ограничении белковой пищи.

Чтобы не создавать проблем организму, следует сбалансировать рацион по всем элементам – белкам, жирам, углеводам. И выполнять аэробные нагрузки: это кататься на велосипеде, ходить пешком, бегать, плавать, ходить по лестницам, танцевать и так далее. Помните, что именно вашу схему похудения, от физнагрузок до питания поможет рассчитать диетолог или фитнесс-тренер.

Также ранее мы писали, как похудеть на специях.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Разгружать мозг после работы
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как не ссориться с любимым человеком
Хакнуть
Сольник звезды
MONATIK
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Королева Рания на встрече с Джилл Байден
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 25 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Куда пойти
Атмосферные террасы Киева для летних вечеров
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять