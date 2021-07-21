Как худеть, теряя жир, а не мышечную массу и почему это важно

Голодание и чрезмерные нагрузки при похудении приводят к потере мышц, а не жира, что опасно для здоровья. Поэтому сбалансируйте питание и физическую активность

Для того, чтобы похудеть правильно, нужен умеренный спорт и сбалансированное питание / Фото: Сегодня

Если ваш вес снизился, а жировые накопления – на месте, то скорее всего ограничение потребления энергии, физические упражнения и питание было не верным. И привело к постепенной потере мышечной массы и силы (саркопении). Как худеть правильно и чем опасна потеря мышци энергии – в новом исследовании, опубликованном в медицинском журнале Nutrients.

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Чем опасна потеря мышечной массы, а не жира

Исследователи отмечают, что формула похудения – это образ жизни, активность и рациональное питание. И под рациональным питанием не подразумевается жесткая диета или вообще голодание. То есть ограничение себя в каких-то важных для организма питательных веществах.

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Потеря веса должна происходить почти исключительно за счет жировой массы. Именно накопленный лишний жир – это основная причина метаболических нарушений. А разогнав метаболизм, то есть ускорив обменные процессы, удается похудеть. Однако несколько исследований показали, что у активно худеющих часто происходит сопутствующая потеря ткани из обезжиренной части тела, особенно скелетных мышц.

Худея, важно и нужно терять жир, а не мышечную массу / Фото: unsplash.com

Особенно часто это происходит у женщин в менопаузе, людей с нарушением обмена веществ и спортсменов.

Снижение мышечной массы, а не жировой со временем приводит к развитию болезней сердца и сосудов, способствует развитию диабета второго типа.

А скелетные мышцы вообще ключевые являются ключевыми в архитектурной структуре человеческого тела, поскольку они поддерживают мышечный каркас.

Как же худеть, теряя именно жир, а не мышцы?

Медики отмечают, что для правильного похудения нужна не жесткая диета, а сбалансированный рацион. Например, ограничение белков и полиненасыщенных аминокислот (Омега-3 и т.д.) в рационе приводит к потере мышц, а не жира.

Также важно не допускать недостатка в организме креатина – именно эта аминокислота, вернее большая его часть (98%) содержится именно в скелетных мышцах. И отвечает за полноценный энергетический обмен в тканях и клетках. Креатин поступает в организм в основном с животной пищей: особенно им богата рыба, мясо и морепродукты.

Создаваться дефицит креатина может при сильных физнагрузках (поэтому медики делают акцент на полезности именно аэробных нагрузок для тех, кто собрался худеть) и ограничении белковой пищи.

Чтобы не создавать проблем организму, следует сбалансировать рацион по всем элементам – белкам, жирам, углеводам. И выполнять аэробные нагрузки: это кататься на велосипеде, ходить пешком, бегать, плавать, ходить по лестницам, танцевать и так далее. Помните, что именно вашу схему похудения, от физнагрузок до питания поможет рассчитать диетолог или фитнесс-тренер.

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