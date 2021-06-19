Чим корисні прогулянки на свіжому повітрі і як гуляти правильно

Зняти стрес, зміцнити серце, судини і схуднути допоможе піша прогулянка. Не обов'язково робити 7 тисяч кроків в день, але гуляти теж потрібно правильно

Краще для здоров'я ходити не по асфальту, а по землі Фото: freepik.com

Піші прогулянки – один з найпростіших і доступних способів схуднути, розвантажити мозок і зміцнити своє здоров'я. Сьогодні в Міжнародний день прогулянки, саме час розібратися в користі пішої ходи . Як гуляти з максимальною користю для здоров'я, розповів фізичний терапевт Данило Якубовський .

Данило Якубовський Фото: пресслужба

Так прогулянки – це відпочинок чи все-таки спорт?

Прогулянка пішки – це відмінний спосіб і відпочити, і навантажитися фізично: залежить від мети, з якою ви вийшли прогулятися. Сучасний темп життя занурює нас в побутові стреси, ми постійно перебуваємо в нервовому напруженні. І забуваємо, що навіть коротка прогулянка в приємному місці допоможе змінити картинку і розвантажити нашу нервову систему. Ходьба пішки – також один з найдоступніших видів активності для людини, він простий і зрозумілий.

Крім позитивного ефекту для здоров'я, пройшовши 15-30 хвилин по місту, перед або після роботи, через сквери або парки, ви не тільки можете економити гроші на проїзді. А ще побачити щось новеньке, зібратися з думками, налаштуватися на робочий день або ж обдумати минулий. Люди, які більше ходять, мають менший шанс розвитку болю в шиї. Так само ходьба може допомогти зменшити вже існуючі симптоми.

А чим ще корисні прогулянки для здоров'я?

Дослідженнями доведено, що ходьба знижує ризик серцево-судинних захворювань на 31%, а ризик смерті – на 32%. Ходьбу в медицині і реабілітації застосовують для:

корекції ваги,

запобігання гіпертонії,

корекції ліпідів і цукру в крові,

поліпшення функції судин і серця,

корекції рівня стресу.

А скільки потрібно гуляти, щоб поліпшити здоров'я?

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує мінімум 150 хвилин активності на тиждень для запобігання хворобам серця і судин. Кажуть, щоб бути здоровим, потрібно ходити 10000 кроків у день.

Насправді, спираючись на дослідження Гарвардської медичної школи, досить і 4400-7500 кроків на день.Также зберегти і поліпшити здоров'я, крім прогулянок, допоможуть додаткова корекція режиму харчування, пиття, управління стресом. Якщо розглядати прогулянки, як окремий вид активності (наприклад, альтернативу спортзалу) поза робочим часом, то важливо для максимальної користі вибрати відповідні місця для прогулянок.

А де краще гуляти і як правильно ходити пішки з користю для здоров'я?

Найкраще ходити не по асфальту, а по землі: грунт краще амортизує ударні навантаження під час кроку. Знайдіть цікавий маршрут зі спусками та підйомами, не уникайте сходинок, пройдіть їх 2-4 рази вгору-вниз. Також зверніть увагу на взуття, воно повинно бути зручним, найкраще підійдуть кросівки з підтриманням внутрішнього зводу стопи.

Щоб бути здоровим, досить 4400-7500 кроків в день Фото: freepik.com

На прогулянку не забудьте взяти трохи води (200-500 мл), ходите від 20 до 30 хвилин в середньому темпі. Якщо любите стежити за пульсом, то тримайте його в діапазоні 90-120 ударів на хвилину. Можете включити улюблену музику, подкаст або ж бути наодинці з собою – прислухайтеся до ваших бажань і відчуттів. І якщо складно ходити, є дискомфорт в суглобах, спині, м'язах, то зверніться до фізичного терапевта або лікаря.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, чим ще корисні прогулянки на свіжому повітрі.

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