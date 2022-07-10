Як зберігати малину, щоб ягоди не втратили корисні властивості

Сезонна ягода малина – просто "бомба" з корисних вітамінів і мікроелементів, якщо вам потрібно зберегти плоди надовго – то найкраще їх заморозити. Як зберегти малину на невеликий термін, розповіли у своєму інстаграмі dobra_yagoda.
По-перше, спочатку важливо не брати пом'яті ягоди, оскільки пошкоджена малина зберігатиметься менше. А значить, швидше зіпсується втратить свої корисні якості . Ягоди повинні бути сухими, перш ніж ви їх сховаєте на зберігання.
Якщо ви не готові одразу з'їсти всю кількість малини, яку зібрав чи купили, то не варто мити всі ягоди одразу. Відокремте ту частину, яку використовуватимете і помийте тільки її. Свіжу малину потрібно зберігати лише у холодильнику оскільки в теплі ягоди можуть покритися пліснявою.
Не залишайте малину на столі або взагалі під відкритим сонцем: ягоди дуже швидко розгублять вітаміни і зіпсуються. я. У результаті стануть не лише марними, а й несмачними. Малину, яку ви плануєте найближчим часом їсти, найкраще зберігати при температурі 4-5°C.
Ягоди кладуть у сухий контейнер – Але не в поліетиленовий пакет, і залишають на середній полиці холодильника. Щоб малина не ввібрала інших запахів, щільно закривайте контейнер із ягодами.
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