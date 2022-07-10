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Як зберігати малину, щоб ягоди не втратили корисні властивості

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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10 липня, 10:00
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Зірвані ягоди, зокрема малини, швидко втрачають концентрацію в них корисних речовин, особливо вітаміну С . Як зберігати малину правильно – у матеріалі
Зберігати малину, щоб ягоди не втратили корисні властивості, потрібно в холодильнику: а для заготівлі на зиму – краще заморозити
Зберігати малину, щоб ягоди не втратили корисні властивості, потрібно в холодильнику: а для заготівлі на зиму – краще заморозити

Сезонна ягода малина – просто "бомба" з корисних вітамінів і мікроелементів, якщо вам потрібно зберегти плоди надовго – то найкраще їх заморозити. Як зберегти малину на невеликий термін, розповіли у своєму інстаграмі dobra_yagoda.

По-перше, спочатку важливо не брати пом'яті ягоди, оскільки пошкоджена малина зберігатиметься менше. А значить, швидше зіпсується втратить свої корисні якості . Ягоди повинні бути сухими, перш ніж ви їх сховаєте на зберігання.

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Якщо залишити зірвану малину в теплі, то ягода швидше зіпсується та втратить свої корисні якості.
Якщо залишити зірвану малину в теплі, то ягода швидше зіпсується та втратить свої корисні якості. / Фото: Pexels

Якщо ви не готові одразу з'їсти всю кількість малини, яку зібрав чи купили, то не варто мити всі ягоди одразу. Відокремте ту частину, яку використовуватимете і помийте тільки її. Свіжу малину потрібно зберігати лише у холодильнику оскільки в теплі ягоди можуть покритися пліснявою.

Не залишайте малину на столі або взагалі під відкритим сонцем: ягоди дуже швидко розгублять вітаміни і зіпсуються. я. У результаті стануть не лише марними, а й несмачними. Малину, яку ви плануєте найближчим часом їсти, найкраще зберігати при температурі 4-5°C.

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Ягоди кладуть у сухий контейнер – Але не в поліетиленовий пакет, і залишають на середній полиці холодильника. Щоб малина не ввібрала інших запахів, щільно закривайте контейнер із ягодами.

Також ми писали про заморожені ягоди – чи є у них користь і як правильно робити запаси.

Ще читайте про самогон з варення або ягід – користь та шкода напою, якщо готувати вдома.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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