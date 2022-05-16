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Сезонний поліноз – як полегшити алергію на пилок рослин без ліків, 5 кроків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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16 травня, 07:00
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Алергія на пилок рослин (поліноз) "повертається" з початком цвітіння дерев, квітів та трав. Як з нею боротися, якщо немає доступу до медикаментів – у статті
Сезонний поліноз може турбувати до осені, а полегшити алергію на пилок рослин без ліків допоможе носіння маски
Сезонний поліноз може турбувати до осені, а полегшити алергію на пилок рослин без ліків допоможе носіння маски / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сезонна алергія на пилок квітучих рослин або трав – поліноз, може початися виявлятися від початку весни і тривати все літо, до осені. Що робити, якщо помітили у себе прояви алергії , а отримати медичну допомогу немає можливості – розповіли у МОЗ України .

Нежить, свербіж і закладеність носа, притуплення нюху, чхання, почервоніння очей та сльозотеча симптоми сезонного полінозу. У багатьох випадках найбільш ефективним способом боротьби з алергією є уникнення алергену, що викликає реакцію, але в сезон цвітіння це навряд чи можливо.

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Ефективним способом боротьби з алергією є уникнення алергену, але в сезон цвітіння це навряд чи можливо
Ефективним способом боротьби з алергією є уникнення алергену, але в сезон цвітіння це навряд чи можливо

Також посилити симптоми та створити умови для розвитку алергії "допомагають":

  • хронічні захворювання органів дихання
  • пасивне/активне куріння
  • несприятливі побутові умови або умови праці (цвіль у приміщенні, підвищена вологість тощо)
  • генетична схильність.

Якщо ви помітили у себе симптоми алергії, найкраще зверніться до свого сімейного лікаря, а якщо ви змінили місцезнаходження через воєнні дії — до найближчого закладу охорони здоров'я, який надає первинну медичну допомогу.

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Носіть маску на вулиці, якщо схильні до алергії, вона зменшить кількість частинок пилу та алергенів, які ви вдихаєте
Носіть маску на вулиці, якщо схильні до алергії, вона зменшить кількість частинок пилу та алергенів, які ви вдихаєте

Сімейний лікар надасть рекомендації, а при необхідності направить вас до алерголога, у якого ви зможете пройти обстеження на виявлення алергенів та отримати кваліфіковану медичну допомогу . Що робити, якщо з якихось причин ви не маєте доступу до медичної допомоги? Щоб допомогти собі ще до відвідування лікаря:

  1. Носіть маску на вулиці. Вона зменшить кількість частинок пилу, який ви вдихаєте.
  2. Не виходьте надвір, коли вітер. Закривайте вікна в таку погоду. Уникайте прогулянок з 10 до 15 години.
  3. Після прогулянок ретельно помийте руки, прийміть душ. Це допоможе змити пилок.
  4. Одяг також потрібно змінити та випрати, а сушити випраний одяг потрібно у приміщенні.
  5. Найчастіше проводьте вологе прибирання у приміщенні, де ви знаходитесь.

Пам'ятайте, що займатися самолікуванням не слід адже це може призвести до значного погіршення стану здоров'я.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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