Чи дійсно перець чилі допомагає схуднути і чому його потрібно правильно їсти

Популярна у всьому світі пряність – перець чилі допоможе схуднути, активно спалюючи жири. Але також цей перець викликає серйозні проблеми зі шлунком

Перець чилі допоможе схуднути, але може і нашкодити шлунку / Фото: freepik.com

Перець чилі (Capsicum annuum) – одна з найпопулярніших спецій у всьому світі. Цей перець активно використовується для схуднення, однак разом з тим перець чилі – активний канцероген. Нові дані про користь і шкоду цієї пряності опубліковані в медичному журналі Nutrients.

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Чим корисний перець чилі для здоров'я та схуднення

Пряність перцю чилі пов'язана з алкалоїдами капсаіциноїдів, а зміст капсаіциноїдів в перці чилі в свою чергу прямо пов'язаний з його гостротою. Споживання перцю чилі корисно для здоров'я, його антибактеріальний і протизапальний ефект пояснює популярність цієї пряності в південних жарких країнах – адже там ризик інфекційних захворювань набагато вище.

Худнути на гострому перці треба з великою обережністю / Фото: unsplash.com

Дуже популярна ця спеція для боротьби із зайвою вагою: споживання капсаїцину допомагає скинути зайву вагу, тому що перець знижує апетит, відповідно, людина їсть менше. А також перець допомагає збільшити витрату енергії і окислення ліпідів, тобто діє як потужний жироспалювальний засіб.

Чилі вживають в їжу в сушеному, смаженому, свіжому і навіть копченому вигляді. Існує величезна кількість мексиканських і азіатських страв з перцем чилі, багато з яких популярні і серед українців.

Але перець чилі також викликає шлункові розлади, такі як кислотний рефлюкс, а надмірне його вживання може призвести до виразки шлунка.

Також вчені з'ясували, що почуття насичення, яке дає перець, пов'язане з шлунково-кишковим стресом через гостроту цієї пряності.

Як же їсти гострий перець чилі без шкоди для здоров'я?

Порошок червоного перцю обробляють шляхом сушіння та подрібнення Зміст капсаіциноїдів в порошку червоного перцю може варіюватися залежно від різновидів червоного перцю чилі, використовуваних для обробки порошку.

Використовуйте порошок червоного перцю середньої гостроти.

Однак споживачі часто купують дуже "гарячий" порошок, який дуже швидко викликає подразнення слизової шлунка. Також досить часто можна "нарватися" на неякісний продукт: на жаль, прянощі в Україні підробляють.

Дослідники також не змогли довести, що регулярне додавання чилі до раціону допомагає організму до нього адаптуватися. Тому експериментувати з цією гострою спецією медики радять з обережністю.

Нагадаємо, що рані ми писали, як схуднути на спеціях і чим вони корисні.