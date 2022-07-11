Важливо: 7 табу для українців у Канаді – відповідь експерта

Канада – одна з країн, яка стала новим домом для тимчасово переселених українців. Новоприбулі повинні знати особливості ділового спілкування канадців для вирішення нагальних питань після переїзду. Еміграційна експертка Тетяна Карбованець в Instagram розповіла про 7 табу під час ділової комунікації. Їх має знати кожен українець в Канаді!
Проживши 6 років в Канаді, я по іншому почала дивитися на багато речей. Звичайно, живучи в іншій країні поступово починаєш переймати місцеву культуру спілкування, звикаєш до стилю життя, звичаїв, неписаних правил поведінки. Так склалося, що з початку війни серед моїх клієнтів через зрозумілі причини стало набагато більше українців. І хоча, я з задоволенням допомагаю їм з імміграційними питаннями, все частіше я зіштовхуюся з якимось непорозуміннями в системі наших цінностей, а особливо відмінностей в очікуваннях щодо комунікації, – зауважила Тетяна Карбованець.
7 табу ділового спілкування в Канаді
- Телефонувати експерту в неробочі години та дні.
- Вирішувати питанні через месенджери Viber, WhatsApp, а ще соціальну мережу Instagram. Заведено листуватися на електронній пошті Gmail.
- "Закидати" експерта аналогічними питаннями в месенджерах та соціальних мережах, якщо не отримали миттєвої відповіді на пошті.
- Знецінювати роботу експерта. Витрачений час професіонала в будь–якій сфері повинен оплачуватися, тож фраза в кінці консультації "Я вам готовий віддячити" недоречна. Краще запитайте – "Скільки коштують ваші послуги?".
- Надсилати знак "?" чи слово "Алло?", якщо не отримали відповідь протягом 5 хвилин. Це грубо та зневажливо.
- Не з'являтися вчасно на призначені відеодзвінки чи приєднуватися з авто, громадського транспорту, пляжної зони чи душу.
- Забувати про часову різницю. Актуально для людей, які контактують з канадськими експертами, перебуваючи в Україні. Ніхто не буде відповідати на ваші дзвінки серед ночі.
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