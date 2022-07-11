Важливо: 7 табу для українців у Канаді – відповідь експерта

Канада – одна з країн, яка стала новим домом для тимчасово переселених українців. Новоприбулі повинні знати особливості ділового спілкування канадців для вирішення нагальних питань після переїзду. Еміграційна експертка Тетяна Карбованець в Instagram розповіла про 7 табу під час ділової комунікації. Їх має знати кожен українець в Канаді!

Проживши 6 років в Канаді, я по іншому почала дивитися на багато речей. Звичайно, живучи в іншій країні поступово починаєш переймати місцеву культуру спілкування, звикаєш до стилю життя, звичаїв, неписаних правил поведінки. Так склалося, що з початку війни серед моїх клієнтів через зрозумілі причини стало набагато більше українців. І хоча, я з задоволенням допомагаю їм з імміграційними питаннями, все частіше я зіштовхуюся з якимось непорозуміннями в системі наших цінностей, а особливо відмінностей в очікуваннях щодо комунікації, – зауважила Тетяна Карбованець.