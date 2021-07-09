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Чим корисний вітамін D при спортивних тренуваннях і де його шукати

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
9 липня, 08:00
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Вітаміну D може не вистачати тим, хто активно тренується і багато працює фізично. Він впливає на м'язову силу, а не допускати його дефіциту допоможуть добавки
Вітамін D при спортивних тренуваннях потрібен для м'язів
Вітамін D при спортивних тренуваннях потрібен для м'язів / Фото: Unsplash

Вітаміни групи D потрібні нам для здоров'я кісток і міцного імунітету, а ще – для м'язової сили і працездатності. Якщо ваша робота пов'язана з фізичними навантаженнями, ви ходите до спортзалу, бігаєте, то вам можуть знадобитися добавки з вітаміном D. Такого висновку дійшли іспанські вчені: результат дослідження опублікований в журналі Nutrients.

А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть зробити літо незабутнім.

Чому вітамін D потрібен саме при великій фізичній активності

Медики з'ясували, що дефіцит вітаміну D дуже часто зустрічається як у спортсменів-любителів, так і професійних спортсменів. А виникає це через адаптацію організму до вправ.

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Нестача вітаміну D веде до того, що ризик травм і окисного стресу підвищується. Нестача вітаміну D негативно впливає на м'язову силу і працездатність, причому як у молодих людей, так і у більш дорослих і літніх.

Вчені зазначають, що знизити ризики травм, а також допомогти поліпшити якнайшвидшу адаптацію м'язів, допоможе прийом вітаміну D як харчові добавки.

Чи всім спортсменам потрібно приймати вітамін D?

У дослідженні сказано, що добавки з вітаміном D потрібні при явному дефіциті в організмі цього елемента. А визначається цей дефіцит за допомогою спеціального аналізу крові. Доза вітаміну для спортсменів і активних людей, як і раніше, залишається спірним питанням, тому приймати такі добавки потрібно під керівництвом особистого тренера або лікаря.

А де ще шукати вітамін D, крім харчових добавок?

Холекальциферол, вітамін D-3 синтезується у людини в шкірі під дією ультрафіолетових променів і трохи надходить в організм людини з їжею.

З продуктів на вітамін D найбільше багата жирна морська риба
З продуктів на вітамін D найбільше багата жирна морська риба / Фото: Depositphotos

Ергокальциферол або вітамін D-2 може надходити тільки з їжею. Особливо багаті вітамінами групи D жирна морська риба, яєчні жовтки, вершкове масло, тверді сири, козяче молоко.

Також раніше ми писали, як зрозуміти, що вітаміну D не вистачає.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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