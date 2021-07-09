Чим корисний вітамін D при спортивних тренуваннях і де його шукати

Вітаміни групи D потрібні нам для здоров'я кісток і міцного імунітету, а ще – для м'язової сили і працездатності. Якщо ваша робота пов'язана з фізичними навантаженнями, ви ходите до спортзалу, бігаєте, то вам можуть знадобитися добавки з вітаміном D. Такого висновку дійшли іспанські вчені: результат дослідження опублікований в журналі Nutrients.
А ми зібрали для вас 10 лайфхаків, які допоможуть зробити літо незабутнім.
Чому вітамін D потрібен саме при великій фізичній активності
Медики з'ясували, що дефіцит вітаміну D дуже часто зустрічається як у спортсменів-любителів, так і професійних спортсменів. А виникає це через адаптацію організму до вправ.
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Нестача вітаміну D веде до того, що ризик травм і окисного стресу підвищується. Нестача вітаміну D негативно впливає на м'язову силу і працездатність, причому як у молодих людей, так і у більш дорослих і літніх.
Вчені зазначають, що знизити ризики травм, а також допомогти поліпшити якнайшвидшу адаптацію м'язів, допоможе прийом вітаміну D як харчові добавки.
Чи всім спортсменам потрібно приймати вітамін D?
У дослідженні сказано, що добавки з вітаміном D потрібні при явному дефіциті в організмі цього елемента. А визначається цей дефіцит за допомогою спеціального аналізу крові. Доза вітаміну для спортсменів і активних людей, як і раніше, залишається спірним питанням, тому приймати такі добавки потрібно під керівництвом особистого тренера або лікаря.
А де ще шукати вітамін D, крім харчових добавок?
Холекальциферол, вітамін D-3 синтезується у людини в шкірі під дією ультрафіолетових променів і трохи надходить в організм людини з їжею.
Ергокальциферол або вітамін D-2 може надходити тільки з їжею. Особливо багаті вітамінами групи D жирна морська риба, яєчні жовтки, вершкове масло, тверді сири, козяче молоко.
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