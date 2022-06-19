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СЬОГОДНІ Life Статті про людей

Борис Джонсон – 8 цікавих фактів про прем'єр-міністра Великої Британії

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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19 червня, 15:30
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19 червня прем'єр-міністру Великої Британії виповнилося 58 років. Згадуємо цікаві факти про життя самого ексцентричного політика у світі
Сім'я, діти, журналістське минуле та дружба з братом принцеси Діани - що ви не знали про Бориса Джонсона
Сім'я, діти, журналістське минуле та дружба з братом принцеси Діани - що ви не знали про Бориса Джонсона / Фото: Колаж: Сьогодні

Борис Джонсон народився 19 червня 1964 року у Нью-Йорку у британській сім'ї. Його батько був одним із перших уповноважених об'єднаної Європи з контролю за забрудненням довкілля, а мати художницею. Зібрали 8 фактів із біографії самого ексцентричного політика у світі.

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  • Прадід Бориса з боку батька був турецьким журналістом, якого звали Алі Кемаль. Свого часу він став міністром внутрішніх справ, який наказав арештувати Кемаля Ататюрка. Після приходу Ататюрка до влади, прадіда стратили, а дід Бориса Осман Алі змушений був тікати до Великої Британії, де взяв ім'я Вілфред Джонсон.
  • У дитинстві Борис страждав від глухоти. Щоб впоратися з недугою, йому робили кілька операцій.
  • Близький друг Бориса – Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани.
  • Борис Джонсон був журналістом, працював для The Times та The Daily Telegraph. Він писав статті про міфи, пов'язані з критикою ЄС. Так, серед його статей є згадки, що в ЄС хочуть: заборонити чіпси з креветками та британські сосиски, змінити розміри презервативів, бо італійці мають маленькі пеніси; що в Брюсселі найняли спеціальних людей, які нюхають єврогній, щоб переконатися, що він пахне однаково, і що в ЄС визначатимуть допустиму кривизну бананів, а жінкам наказуватимуть повертати свої старі секс-іграшки. За такі матеріали Бориса часто називали фальшивим журналістом.
  • Будучи мером Лондона, Борис Джонсон пересувався британською столицею лише на велосипеді. За це часто називали його Boris bikes.
  • Борис тричі був одружений. Він виховує чотирьох доньок та трьох синів.
  • Джонсон був прихильником антивакцинаторів у розпал пандемії, поки сам не захворів на COVID-19 і лікарі дивом врятували йому життя.
  • Прем'єр-міністр Великобританії вже обрав пісню для свого похорону – це композиція You Can't Always Get What You Want гурту Rolling Stones.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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