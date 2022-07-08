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Українці надіслали послання зі словами підтримки мешканцям тимчасово окупованих територій (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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8 липня, 18:53
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Зараз дуже важливо підтримувати людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях та переживають весь жах і страхіття війни
Підтримка всіма способами - те, що потрібно зараз людям, які опинилися в окупації
Підтримка всіма способами - те, що потрібно зараз людям, які опинилися в окупації / Фото: пресслужба, Колаж: Сьогодні

Комунікаційна агенція Gres Todorchuk запустила проєкт "Листи любові". Кожен охочий може залишити звернення на сайті до близької людини, друзів або навіть незнайомих, які залишилися в тимчасово окупованих містах та селах.

Організатори проєкту планують зібрати щонайменше 10 тисяч послань, які будуть доправлені до пунктів призначення всіма можливими способами. Також в агенції вирішили зробити перший символічний крок — запустити листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала.

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Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей | Фото: пресслужба
Листи на заквітчаних вінках у вечір Івана Купала були відправлені з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей / Фото: пресслужба
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Організаторі надихнулися давньою українською традицією, коли дівчата напередодні 7-го липня плели вінки та пускали їх по воді. Якщо вони доходили до коханих на іншому березі, це вважалося хорошим знаком для їхніх стосунків.

Відправлені таким чином "листи любові" ніби символізують зв’язок між українцями та підтримку у найтяжчі часи тих, хто перебуває у тимчасовій окупації.

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Запуск вінків у Києві — більше символічний крок, — говорить Дарія Любімова, представник організаторів проекту. — Понад 500 заквітчаних вінків з побажанням скорішої зустрічі, словами підтримки та любові, ми відправили з берега Дніпра, всього у 8 кілометрах від тимчасово окупованої Херсонської та Запорізької областей. Там в буквальному сенсі слова видно інший берег і ми знаємо, що ці вінки дійдуть до тих, кого ми так сильно хотіли підтримати. Під час створення ідеї ми консультувались із людьми на ТОТ, та зрозуміли, що навіть сам факт того, що хтось пише лист для них, хтось піклується, пам'ятає про них — вже є великою підтримкою та дає сили.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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