Образ дня: 64-річна Шерон Стоун на кутюрному шоу Dolce & Gabbana (фото)

Голлівудська зірка обрала ефектне вбрання, прибувши на показ від-кутюр, що проходив на Сицилії. Дивіться фото неймовірно шикарного образу актриси

Шерон Стоун на показі Dolce & Gabbana

Десять років тому – після 27 років роботи над лінією одягу прет-а-порте – Доменіко Дольче та Стефано Габбана представили свою колекцію від-кутюр Alta Moda з 73 вишуканими образами, від розписаних вручну шовкових суконь до усипаних трояндами пов'язок з органзи.

Основна мета дизайнерів – прославити італійську майстерність у всіх її проявах.

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На честь десятої річниці запуску кутюрної лінії Dolce & Gabbana, Доменіко та Стефано влаштували драматичне шоу у Сіракузах на Сицилії. Знаменитості, серед яких Мерайя Кері, Хайді Клум, Дрю Беррімор і Хелен Міррен сяяли в шикарних образах.

Дрю Беррімор, Мерайя Кері, Шерон Стоун та Хелен Міррен

Нашу увагу привернула незрівнянна Шерон Стоун. Актриса прибула на червону доріжку перед показом у ефектному вбранні, що складається з корсетного топа-бюстьє, виконаного із золотої тканини з розсипом каменів та бірюзових штанах з довгим шлейфом із квітковим принтом. Доповнила образ Шерон золотими туфлями-човниками та прикрасами Dolce & Gabbana.

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Шерон Стоун

64-річна зірка веселилася з голлівудськими актрисами, знімала селфі та постила жартівливі відео у свій Instagram.

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