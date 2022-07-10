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Образ дня: 64-річна Шерон Стоун на кутюрному шоу Dolce & Gabbana (фото)

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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10 липня, 14:31
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Голлівудська зірка обрала ефектне вбрання, прибувши на показ від-кутюр, що проходив на Сицилії. Дивіться фото неймовірно шикарного образу актриси
Шерон Стоун на показі Dolce & Gabbana
Шерон Стоун на показі Dolce & Gabbana

Десять років тому – після 27 років роботи над лінією одягу прет-а-порте – Доменіко Дольче та Стефано Габбана представили свою колекцію від-кутюр Alta Moda з 73 вишуканими образами, від розписаних вручну шовкових суконь до усипаних трояндами пов'язок з органзи.

Основна мета дизайнерів – прославити італійську майстерність у всіх її проявах.

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На честь десятої річниці запуску кутюрної лінії Dolce & Gabbana, Доменіко та Стефано влаштували драматичне шоу у Сіракузах на Сицилії. Знаменитості, серед яких Мерайя Кері, Хайді Клум, Дрю Беррімор і Хелен Міррен сяяли в шикарних образах.

Дрю Беррімор, Мерайя Кері, Шерон Стоун та Хелен Міррен
Дрю Беррімор, Мерайя Кері, Шерон Стоун та Хелен Міррен

Нашу увагу привернула незрівнянна Шерон Стоун. Актриса прибула на червону доріжку перед показом у ефектному вбранні, що складається з корсетного топа-бюстьє, виконаного із золотої тканини з розсипом каменів та бірюзових штанах з довгим шлейфом із квітковим принтом. Доповнила образ Шерон золотими туфлями-човниками та прикрасами Dolce & Gabbana.

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Шерон Стоун
Шерон Стоун

64-річна зірка веселилася з голлівудськими актрисами, знімала селфі та постила жартівливі відео у свій Instagram.

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Дивіться, як пройшов показ Balenciaga з Кім Кардаш'ян, Ніколь Кідман, росіянками Земфірою та Ренатою Литвиновою.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає зумерів

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Манікюр на літо 2022
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