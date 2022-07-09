Стрес та харчування – 7 порад, як підтримати себе за допомогою їжі

Щоб підтримати себе у складний період, важливо не лише зуміти розслабитись, а й скоригувати харчування. Що, коли і в якій кількості їсти, щоб зменшити стрес – у статті

Щоб справлятися зі стресом та підтримати себе за допомогою їжі, починайте зміни у харчуванні без категоричних вимог

Режим харчування і самі продукти – це також турбота про себе на базовому рівні, особливо важливо дотримуватися цих простих речей у стресовий період. Ми часто ігноруємо наші потреби, не помічаючи вчасно голод, спрагу, втому тіла чи надмірну перенапругу. У результаті – швидко вигораємо. Як підтримати себе за допомогою харчування – розповіла дієтолог Тетяна Лакуста.

Якщо немає апетиту вранці, то скуштуйте раніше вечеряти, щоб з ранку сильніше хотілося їсти

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В першу чергу не ігноруйте ранковий прийом їжі: снідати не кавою і чимось смачненьким до неї, а повноцінною тарілкою їжі Якщо немає апетиту вранці, то спробуйте раніше вечеряти, щоб перерва між останнім прийомом їжі та сніданком стала більшою. А також:

Не забувайте пити воду і спробуйте стежити за кольором сечі. Прозоро-жовтий колір вкаже на ваш позитивний водяний баланс. Не заливайте себе 8 склянками, адже вода є і в їжі. Їжу жуйте, а не пийте. Тобто варто віддати перевагу не смузі, коктейлям, пюре, а цільній їжі. Чим більш перетерте ви їсте, тим вищий його глікемічний індекс, тим гірше не тільки для підтримки ситості, але й для здоров'я загалом. Якщо ви в мінусовому настрої, чи варто з'їсти солодощі? Коли неспокійно на душі, важкий день, ви не виспалися, вас змучила дитина, бувають часи, що крім цієї бажаної цукерки нічого і не може вас підтримати. Але цукерка не вирішить ваш біль, тому намагайтеся знаходити ще щось для стабілізації, крім їжі. Не ставайте жертвою харчової реклами: пишіть списки продуктів, читайте етикетки, перш ніж купити модне насіння, замінник чогось, завжди дайте відповідь самі собі, яка від цього для вас користь. Не знаєте – не купуйте. Всі думки та спроби, пов'язані з читтингом (розкрутка метаболізму, жироспалювачі, що зменшують апетит) закінчаться новим колом набору та зниження ваги. Не треба так, ви свою природу без сліду не обдурите. Не бійтеся їсти вуглеводи та жири. Ми давно пішли з нездорової моди про "курорудок і лист салату", який асоціювався зі здоровим, але нудним і несмачним харчуванням. Їсти варто різноманітно! І до речі, усю їжу можна змішувати в одній тарілці. Починайте зміни у харчуванні без категоричних вимог. Не треба цих відмов "з понеділка жодної цукерки"! Зміни мають бути посильними та у зручному для вас темпі.

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