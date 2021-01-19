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Марафони по схудненню на піку популярності. Чи реально за допомогою них стати стрункішими?

Сьогодні, 10:50

Дієтолог і психолог пояснили, як працюють такі онлайн-марафони

Свята закінчилися і інтернет вибухнув від різноманіття марафонів схуднення. Які з них найпопулярніші, наскільки вони ефективні і взагалі, як схуднути без шкоди для здоров'я, розповіли дієтолог Людмила Гончарова і психолог Оксана Сашенко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Буде не солодко. Який марафон схуднення найпопулярніший?

Найпопулярніший марафон схуднення – відмова від цукру на 14 днів
Найпопулярніший марафон схуднення – відмова від цукру на 14 днів
Фото: Depositphotos

Найпопулярніший марафон схуднення – відмова від цукру на 14 днів. І не тільки в напоях, але і в продуктах, де цукор є в складі.

За відгуками учасників в мережі, результати після такого двотижневого марафону вражають. Дівчата скидають від 7 до 15 кілограмів зайвої ваги. Але ось дієтологи відзначають, що якщо різко повернути солодке в своє життя, може бути зворотний ефект.

"Солодощі – це дійсно наркотик. Чим швидше відмовитися від цукру, тим краще", – зазначила дієтолог Людмила Гончарова.

Калькулятор на допомогу. Чи потрібно рахувати калорії?

Чи потрібно рахувати калорії
Чи потрібно рахувати калорії
Фото: Depositphotos

Популярні традиційно і інтернет-марафони за підрахунком калорій. Під час яких учасники розраховують свою денну норму калорій і підбирають відповідне харчування. Якщо щодня недобирати калорії – процес схуднення прискорюється. Результати після них – мінус 5, 7 і навіть 10 кілограмів. Але ось фахівці до такого ставляться скептично.

"Калораж – це взагалі стара історія. Наприклад, ви можете з'їсти бургер, але від цього не станете щасливішими. Через деякий час зголодніли, однак їсти більше не можна", – пояснила дієтолог.

Схуднення за допомогою сили думки. Сумнівно, але популярно!

Новий тренд – схуднення за допомогою сили думки
Новий тренд – схуднення за допомогою сили думки
Фото: Pexels

Вриваються в тренди і марафони, де запевняють – тільки за допомогою сили думки можна схуднути. Правда, психологи сумніваються в таких методах.

"Наприклад, коли людина їсть печиво або тістечко, але при цьому читає афірмації про те, що вона струнка, на жаль, вони не працюють", – зазначила психолог Оксана Сашенко.

Але психологія в схудненні повинна бути. Варто тільки налагодити контакт з власним тілом. І прислухатися – сьогодні йому це треба чи ні. Але є випадки, коли кілограми від такої гармонії дійсно починають танути.

Як прийти у форму, не вдаючись до жорстких дієт

В цілому, нормалізувати свою вагу можна всього за 3 місяці, кажуть дієтологи.

"Марафон – це не ви. Краще робити свої особисті тести – генетичні, імунні, які показують, як працює ваш організм", – радить експерт.

Головне, щоб життя не перетворилося на суцільний марафон схуднення. Від постійних дієт може з'явитися дратівливість і безсоння. А ось нормалізоване харчування дозволить налагодити свій режим дня і психологічний стан.

Популярний марафон схуднення без цукру – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні
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