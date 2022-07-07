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"Ніхто з нас не в порядку": Олена Зеленська пояснила Time, як війна знищує психіку українців

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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7 липня, 15:49
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Перша леді України знялася для обкладинки видання і дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про сім'ю, роботу та ментальне здоров'я
Перша леді України зізналася, що війна позначилася на ментальному здоров'ї її сім'ї
Перша леді України зізналася, що війна позначилася на ментальному здоров'ї її сім'ї / Фото: Колаж: Сьогодні

Олена Зеленська часто дає інтерв'ю іноземним ЗМІ, відповідаючи на запитання про страх смерті, вона намагається розповісти світові, що насправді відбувається в Україні та чому нам потрібна воєнна підтримка.

Журналіст Time Саймон Шустер приїхав до України, щоб зустрітися з дружиною президента та поговорити про війну та майбутнє країни.

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Олена Зеленська на обкладинці Time
Олена Зеленська на обкладинці Time

Зеленська розповіла, що вона та діти не хотіли тікати. Коли президент зателефонував їм, вона сказала, що вдома вони почуватимуться у більшій безпеці, ніж у якомусь секретному місці. Сім'я Зеленського не хотіла залишати своїх вихованців: двох собак, кішку та невротичного папугу на ім'я Кеша.

Звичайно, сперечатися не було сенсу. Адреса сім'ї була оприлюднена у ЗМІ. Як і мільйонам українців вони зібрали тривожні валізки та у супроводі охорони поїхали у сховище. Щоб мінімізувати ризик замаху, Олені з дітьми довелося залишити мобільні, не користуватися соцмережами, щоб їх не відстежили, і намагатися не панікувати.

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Друзі в Європі пропонували приїхати, але вони залишилися в Україні. Зеленська зізналася, що вони не були замкнені в секретному бункері, але були змушені пересуватися, щоб уникнути загроз викрадення чи вбивства.

Ви просто сподіваєтеся, що зараз ви у безпеці. Ви не знаєте, що станеться за дві години, – зазначила Олена.

Невизначеність породила звичку максимально використовувати зручності у тих місцях, де вони перебували.

Тому що ніколи не знаєш, коли наступного разу дістанешся до нормального душу, – пояснила Зеленська.

З міркувань безпеки їм не дозволили спілкуватися з Володимиром навіть по відеозв'язку. Тижнями вони розмовляли лише захищеними телефонними лініями, а діти могли бачити батька лише по телевізору. Щоденні нічні виступи були втіхою для дітей.

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Олена Зеленська пояснила, як важливо вже зараз розпочати роботу зі збереження ментального здоров'я українців
Олена Зеленська пояснила, як важливо вже зараз розпочати роботу зі збереження ментального здоров'я українців

Так живуть мільйони українців уже кілька місяців. Жах та трагедія. Одна історія особливо сильно вразила Зеленську. Вона прочитала кілька сторінок із щоденника 8-річного хлопчика, який пережив російську окупацію Маріуполя.

Мої два собаки померли. Як і моя бабуся Галя, і моє улюблене місто.

Історія хлопчика показала глибину травми, з якою стикаються українські діти. Перша леді вирішила зосередити всю свою енергію на тому, щоб допомогти тисячам маленьким українцям зцілитись, адже тепер це завдання поколінь.

Уявіть, як це могло вплинути на психіку нормальної дитини, яку не виховували для війни, не вчили ненавидіти.

Психологічна допомога та турбота про ментальне здоров'я українців – першочергові завдання Зеленської. Вона зазначила, що з чоловіком вони, як і раніше, живуть окремо і що у її сім'ї мало шансів повернутися до нормального життя, доки триває війна.

Олена усвідомлює, що мільйонам сімей, яких розділила війна, буде потрібна також підтримка.

Кожен із нас, і я в тому числі, відчували, що наш психологічний стан не такий, яким має бути. Після чотирьох місяців війни ніхто з нас не в порядку, – додала вона.

Перша леді назвала приголомшливі цифри: 15 мільйонів людей — майже третина населення — можуть потребувати психологічної допомоги. Переважна більшість із них – жінки та діти. З початку вторгнення кількість військовослужбовців збільшилася приблизно втричі і досягла понад 700 000 осіб, і багатьом з них також потрібна психологічна допомога.

Проблема полягає ще й у тому, що українці асоціюють практику психотерапії як із чимось стороннім, хворим та неприйнятним. Багато в чому ця стигма сягає своїм корінням в Радянський Союз. Зеленська впевнена, що нам потрібно не приховувати травми, а працювати зі спеціалістами. Тільки так ми зможемо впоратися з наслідками ПТСР та побудувати майбутнє України.

Читайте також: Олена Зеленська розповіла, за що критикує чоловіка і чому їхній син хоче стати солдатом

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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