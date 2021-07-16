Які спеції корисні для здоров'я і допоможуть схуднути

Спеції – це не тільки пекучий перець: інші негострі прянощі зміцнять здоров'я, зроблять літні салати смачнішими. А ще на спеціях худнуть – як, читайте в статті

Куркума регулює ферменти, розмарин виводить токсини, а перець піпілінг допомагає схуднути / Фото: Сьогодні

Літо – час салатів з сезонних фруктів і овочів, зробити які ще більш кориснішими допоможуть спеції. Понад те, спеції в літньому раціоні допоможуть поліпшити смак будь-якої страви, якщо ви вирішили знизити споживання солі або взагалі від неї відмовитися. За допомогою спецій також можна прискорити метаболізм і схуднути: які спеції підходять для літа, а які краще вживати в більш холодну пору року, розповіла лікарка тибетської медицини, фізіотерапевтка, консультантка зі здорового харчування Олена Бєляєва.

А ми підібрали для вас 10 літніх ідей, які допоможуть зробити цю спекотну пору незабутньою. А ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають популярними сьогодні в медіа і хто задає моду.

У чому взагалі користь спецій для здоров'я, особливо влітку

Спеції "прийшли" до європейської кухні та медицини зі Сходу, з аюрведичної та тибетської медицини. Саме там зародилася культура вживання спецій. У багатьох людей зі словом "спеції" виникають асоціації з пекучим перцем, часто можна почути таку фразу: "Я не люблю гостре, тому не їм спеції". Але прянощі та спеції – це сушені або навіть свіжі, або оброблені іншим способом частини рослин, багато з них взагалі не гострі. Проте корисні для нашого здоров'я.

Влітку поєднання спецій з овочами і зеленню посилить аромат страв, посилить їхній смак, що допоможе їсти більше багатої на клітковину їжі тим, хто не любить овочі та зелені. А клітковина просто необхідна нам для нормальної роботи кишківника, від якого напряму залежить, наскільки міцним буде наш імунітет.

Також спеції і прянощі допомагають як посилити травлення, так і "пригальмувати" його, лікують запальні процеси, насичують організм корисними вітамінами і мікроелементами.

Саме тому так важливо використовувати спеції протягом року, проте для кожного сезону підходять різні спеції.

Які спеції корисніше вживати влітку

Влітку у нас часто виникають проблеми з органами травлення, відтоків жовчі, як кажуть у тибетській медицині – слабшає вогонь травлення. Тому в цей період варто додавати в страви не гострі спеції, а саме:

Кардамон . Ці прянощі багата харчовими волокнами, вітаміном С, корисними мікроелементами (такими як калій, магній, залізо, цинк). А ще кардамон – природний антиоксидант, що допомагає боротися з окислювальним стресом, шкідливим холестерином. Кардамон стимулює вироблення жовчі та прискорює метаболізм, внаслідок розщеплення жирів відбувається інтенсивніше. Тому тим, хто стежить за фігурою і не хоче грубшати, кардамон буде дуже корисний в раціоні.

. Ці прянощі багата харчовими волокнами, вітаміном С, корисними мікроелементами (такими як калій, магній, залізо, цинк). А ще кардамон – природний антиоксидант, що допомагає боротися з окислювальним стресом, шкідливим холестерином. Кардамон стимулює вироблення жовчі та прискорює метаболізм, внаслідок розщеплення жирів відбувається інтенсивніше. Тому тим, хто стежить за фігурою і не хоче грубшати, кардамон буде дуже корисний в раціоні. Кориця . Ця спеція традиційно застосовується в кулінарії, а хороша вона тим, що стимулює роботу травних органів, обмінні процеси, корисна для жіночого організму.

. Ця спеція традиційно застосовується в кулінарії, а хороша вона тим, що стимулює роботу травних органів, обмінні процеси, корисна для жіночого організму. Аніс (бадьян) . Плоди цієї рослини активно використовують в кулінарії і фармакології. Аніс має ефективну антисептичну, протизапальну та антимікробну дію на весь організм. А ще – нормалізує перистальтику і газоутворення в шлунково-кишковому тракті.

. Плоди цієї рослини активно використовують в кулінарії і фармакології. Аніс має ефективну антисептичну, протизапальну та антимікробну дію на весь організм. А ще – нормалізує перистальтику і газоутворення в шлунково-кишковому тракті. Куркума . Ця спеція має безліч корисних властивостей завдяки речовині куркуміну – це сильний антиоксидант. Тому куркума відмінно справляється із запальними процесами і регулює ферменти, а ще куркуму рекомендують в якості природнього онкопротектора (тобто, як засіб профілактики раку).

. Ця спеція має безліч корисних властивостей завдяки речовині куркуміну – це сильний антиоксидант. Тому куркума відмінно справляється із запальними процесами і регулює ферменти, а ще куркуму рекомендують в якості природнього онкопротектора (тобто, як засіб профілактики раку). Коріандр . Нам ця рослина більше відомо, як кінза: але весь секрет у тому, що коріандром називають насіння, а кінзою – листя рослини. Якщо кінза хороша для салатів, то насіння коріандру сприяють кращому виробленню травних ферментів, відтоку жовчі. А ще коріандр має протизапальні властивості.

. Нам ця рослина більше відомо, як кінза: але весь секрет у тому, що коріандром називають насіння, а кінзою – листя рослини. Якщо кінза хороша для салатів, то насіння коріандру сприяють кращому виробленню травних ферментів, відтоку жовчі. А ще коріандр має протизапальні властивості. Зіра (кумін) . Корисні властивості зіри допоможуть підтримати травлення: поліпшується апетит, стимулюється травлення, зменшується здуття живота і метеоризм у кишечнику, спазми.

. Корисні властивості зіри допоможуть підтримати травлення: поліпшується апетит, стимулюється травлення, зменшується здуття живота і метеоризм у кишечнику, спазми. Кмин . Цю спецію, особливо чорний кмин, використовують для поліпшення травлення: кмин має послаблюючу дію, посилює виділення жовчі. А тімохінон – речовина, що входить до складу кмину, це потужний антиоксидант. Додавайте кмин у страви, і ви отримаєте заряд енергії; загальний тонус і працездатність підвищаться.

. Цю спецію, особливо чорний кмин, використовують для поліпшення травлення: кмин має послаблюючу дію, посилює виділення жовчі. А тімохінон – речовина, що входить до складу кмину, це потужний антиоксидант. Додавайте кмин у страви, і ви отримаєте заряд енергії; загальний тонус і працездатність підвищаться. Розмарин. Ця спеція родом із Середземномор'я, його люблять використовувати в своїй кухні італійці. Крім аромату і трохи гіркуватого смаку, які розмарин надає соусам, супам або м'ясним стравам, ця спеція має сечогінну дію, допомагає виводити токсини, позитивно впливає на печінку.

Куркума регулює ферменти, розмарин виводить токсини, а перець піпілінг допомагає схуднути / Фото: Сьогодні

Як бачите, більшість цих спецій покращує роботу органів травлення і прискорює метаболізм, а це безпосередньо пов'язано з втратою або навпаки – набором зайвих кілограмів. Якщо ж говорити саме про використання спецій для схуднення, то тут лідирують гострі спеції.

Однак любителям гострих спецій в жарку пору варто пригальмувати: улюблений багатьма імбир і гострі перці краще відкласти до осені.

Виняток – індійський довгий перець піпілінг (або піппалі), він допоможе і боротися із зайвими кілограмами, на відміну від інших перців, не посилить проблеми з травленням.

Які спеції використовують для схуднення і як саме

Тибетська медицина відзначає піпілінг, як єдиною гострлю спецією, яка в літню спеку не викликає проблем з травленням. Між іншим, цей перець став відомий в стародавній Греції і Римі раніше, ніж улюблений багатьма чорний перець. Але у нас поки піпілінг не дуже популярний і знайти його можна частіше в спеціалізованих магазинах зі спеціями.

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Завдяки піперину, алкалоїду, що міститься в перці, він відмінно підтримує травлення, прискорює метаболізм, завдяки чому ми отримуємо від з'їденої їжі максимум користі. А швидкий метаболізм, добре працююча система травлення і здоровий кишківник (плюс раціональне харчування, природно, і фізична активність) – це важливі складові формули схуднення. Піпілінг додають в салати, запіканки, супи, м'ясні страви і не тільки.

Піперин, який також міститься в чорному перці, як і інший алкалоїд – капсаїцин, (яким багаті червоний, інші види перцю) за рахунок стимуляції ферментів і прискорення обмінних процесів допомагає жирам швидше розщеплюватися. Крім цього, капсаїцин стимулює роботу симпатичної нервової системи, що також впливає на процес схуднення: вона придушує апетит.

До того ж, якщо ви їсте гострі страви, то природно, хочеться більше пити. А чиста питна вода, своєю чергою, очищає організм, стимулюючи метаболізм. Гострі страви плюс вода не викликають такої набряклості, як солоні страви плюс вода.

АЛЕ навіть якщо у вас немає алергії на спеції, і перець, то гострий перець не підходить тим, у кого вже є серйозні проблеми з травленням.

Кому протипоказано їсти гострий перець

Гострі сорти перцю можуть викликати алергічну реакцію, у декого є індивідуальна непереносимість, також при гастритах, виразковій хворобі й інших захворюваннях травної системи гострі перці можуть нашкодити. Але навіть якщо у вас відмінне здоров'я, то додавати гострий перець відразу в усі страви теж небезпечно – звикати до гострої їжі потрібно поступово. Інакше ви ризикуєте заробити замість схуднення заробити проблеми з шлунком й іншими органами травлення.

Худнути на гострому перці краще в більш холодну пору року, і то – з обережністю / Фото: unsplash.com

Крім цього, гострі перці підсилюють ефект седативних, гіпотензивних і розріджуючих кров препаратів. Тому якщо ви приймаєте заспокійливе або засіб від гіпертонії, то гострий перець може теж нашкодити. Консультуйтеся зі своїм сімейним лікарем, дієтологом або консультантом зі здорового харчування, чи можна вам їсти гострий перець і в якій кількості.

Що ж робити, якщо гострий перець є небажаним?

У косметології гострі перці застосовують для боротьби з целюлітом і жировими відкладеннями, роблячи різні обгортання з перцем. Але такі процедури теж потрібно робити обережно, оскільки може виникнути алергічна реакція під час контакту перцю зі шкірою, або навіть опік. Тому будь-яка процедура або дієта, яку ви збираєтеся почати будинку, повинна бути узгоджена з фахівцем.

Нагадаємо, що ми писали, як правильно зберігати спеції.