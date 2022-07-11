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Образ дня: прем'єр-міністр Фінляндії у косусі та міні шортах на рок-фестивалі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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11 липня, 12:16
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У неділю Санна Марін відвідала рок-фестиваль Ruistock у фінському місті Турку разом з чоловіком. Розповідаємо подробиці
Санна Марін з чоловіком на рок-фестивалі
Санна Марін з чоловіком на рок-фестивалі

Ми давно захоплюємося найпрогресивнішим політиком у світі, яку називають прем'єр-міністром міленіалів, Санною Марін. У неділю вона відвідала найстаріший європейський опен-ейр фестиваль Ruistock, що проходить у фінському місті Турку.

Цього сезону хедлайнерами фестивалю були Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stalion, Playboi Carti та ін. Гостей музичної події вразила 36-річна прем'єр-міністр Фінляндії, яка прибула разом з чоловіком. Для відпочинку на рок-фестивалі Санна обрала відповідний образ – шкіряну косуху та джинсові мінішорти.

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Санна Марін
Санна Марін

Погодьтеся, не завжди у такому образі можна побачити політиків.

Фото Санни миттєво розлетілися в Мережі. Користувачі захоплені і не перестають схвалювати вибір одягу:

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Це мій прем'єр-міністр, ось чому я тут живу.

Ось так виглядають люди, які можуть вести суспільство в краще майбутнє… а для Фінляндії – бути лідером у теперішньому!

Фіни пишуть, що у світі немає крутішого прем'єр-міністра.

Санна також поділилася фото з фестивалю у своєму Instagram-акаунті. Вона опублікувала селфі з чоловіком Маркусом Райкконеном, а в пості написала:

Сьогодні свято. Їдемо на Ruistock.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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