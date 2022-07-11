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Плакати після сексу – чому так відбувається і чи це нормально

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 липня, 07:00
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Оргазм та сльози можуть викликати у партнера/партнерки неоднозначну реакцію. Але чи завжди плач після сексу викликаний чудовими почуттями від інтиму? У всіх по-різному, вважають лікарі
Плакати після сексу – може бути як нормально, так і симптомом проблем зі здоров'ям
Плакати після сексу – може бути як нормально, так і симптомом проблем зі здоров'ям

Є багато вагомих причин, які призводять до того, що після досягнення оргазму партнер чи партнерка може заплакати. Така реакція на секс не завжди означає гарну якість інтиму – людина може мати проблеми зі здоров'ям.

Є багато вагомих причин, які призводять до цього. Наприклад, у вас могла бути запекла розбіжність із вашим партнером, яка закінчилася відмінним сексом. Але після цього ви розумієте, що є ще якесь недорозв'язання конфлікту, яке необхідно вирішити до кінця. Або, можливо, у вас в цей момент вирують гормони, і вам потрібно прийти в норму.

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ЯК підтримати людину, в якої ВІЛ
ЯК підтримати людину, в якої ВІЛ / Фото: Pexels

Почуття тривоги, депресії, плаксивості, дратівливості чи незадоволеності може бути ознакою посткоїтальної дисфорії (ПКД). Дивно, але вона найчастіше зустрічається у жінок, хоча з цим можуть зіткнутися люди обох статей.

Якщо ви відчуваєте симптоми ПКД, то важливо бути терплячим із собою, не соромити себе – інакше це лише посилить наслідки. Цей стан сягає корінням у негативні переживання, такі як тривога, жорстоке поводження та образа, а також справа може бути в гормональних змінах після післяпологової депресії.

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Секс може поставити вас у вразливе становище . Якщо у вас є глибинні тривоги чи побоювання, ці почуття з більшою ймовірністю виявляться після сексу. Найкраще звернутися до терапевта або довіреного фахівця за підтримкою, коли ви "розпаковуєте" ці емоції.

Також ми писали про 5 секретів гарного сексу, про які не всі знають.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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