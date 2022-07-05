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Де купатися в Києві літом: 5 басейнів просто неба (ціни, фото)

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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5 липня, 14:40
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Де бюджетно та водночас незабутньо відпочити у столиці – розповідаємо
ТОП-5 басейнів просто неба у Києві
ТОП-5 басейнів просто неба у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо – це час відпочинку біля басейну, тож влаштуйте релаксові вихідні, але з урахуванням правил безпеки. Відкладати життя на потім через воєнний стан в Україні не варто! "Сьогодні" розкажуть про ТОП-5 басейнів у столиці, рекомендованих до відвідин.

1 – "Пірс 39"

Приходьте на ВДНГ до зони відпочинку "Пірс 39" з басейнами. Дорослі влаштовують заплив у 25-ти метровому басейні, а діти – в 13-ти метровому з аквагіркою. На території знайдете бар та майданчик для гри у волейбол. Додатково проводять дитячі заняття з плавання та аквафітнес для дорослих.

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Ціна за годину: будні – 100 гривень для дорослих та 50 гривень для дітей; вихідні – 150 гривень для дорослих та 75 гривень для дітей.

Де: проспект Глушкова, 1.

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2 – Sungrilla Secret Beach

Пляжний комплекс Sungrilla Secret Beach у серці Києва з видом на Дніпро, пропонує два басейни: для дорослих – з фейс-контролем та для дітей – з підігрівом. На території зони відпочку є тераса з виглядом на столицю та бар з кухнею.

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Ціни: з понеділка по четвер – шезлонг 300 гривень, ліжко 600 гривень, бунгало 1000 гривень; з п’ятниці по неділю – шезлонг 400 гривень, ліжко 1000 гривень, бунгало 1600 гривень.

Де: вул. Набережно-Хрещатицька, 10.

3 – Osocor Residence

У комплексі для відпочинку Osocor Residence відкрили сезон басейну просто неба. Відвідайте його під час вікенду: розпочніть зі сніданку в ресторані, продовжте купанням у басейні та завершіть на березі озера Святище з келихом коктейлю в руках, споглядаючи на захід сонця.

На локації зірки українського шоу-бізу влаштовують благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

Ціни: будні – шезлонг 500 гривень, ліжко 1000 гривень; вихідні – шезлонг 800 гривень, ліжко 1800 гривень.

Де: вул. Виноградна, 2.

4 – Fifty Beach Club

Комплекс для відпочинку Fifty Beach Club в Гідропарку обирають любителі хіп-хопу та атмосфери релаксу 24/7. На території є басейн, ресторан та DJ, які підніматимуть настрій музикою.

Ціни: у будні – шезлонг 350 гривень, ліжко 1500 гривень; у вихідні – шезлонг 500 гривень, ліжко 2 000 гривень.

Де: Броварський проспект, 5.

5 – Dniprovska Riviera

Завершимо ресторанним комплексом на березі Дніпра, де гості під час купання в басейні відчувають бажаний ​​summer vibes. Бо атмосфера сприяє! В Dniprovska Riviera знайдете фешенебельний ресторан, де рекомендуємо замовити ланч чи влаштувати вечерю.

Ціни: будні – шезлонг 400 гривень, ліжко 1 000 гривень, бунгало 1500 гривень; вихідні – шезлонг 500 гривень, ліжко 1200 гривень, бунгало 2 000 гривень.

Де: Острів Жуків, вул. Лютнева, 58К.

Дізнайтеся також: що читати влітку – 5 книг, які набагато крутіші за екранізації.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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