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Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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29 квітня, 17:00
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Підпишіться на чат-бот "Розмовник U-гайд" зі шпаргалками на 12 мовах, щоб не відчувати мовного бар’єру в магазині, лікарні чи державних установах
Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови
Лайфхак для українців: як спілкуватися в новій країні без знання мови / Фото: Pexels

Тисячі українців тимчасово переїхали за кордон через агресію РФ. Незнання мови нової країни їм ускладнило процес адаптації: отримання статусу тимчасового захисту, фінансової виплати та пошуку роботи. Бюро перекладів MK:translations відреагувало на проблему, створивши чат-бот "Розмовник U-гайд" зі шпаргалкою найважливіших словосполучень та слів для спілкування в новій країні. Інформація на 12 мовах світу: англійській, польській, іспанській, італійській, румунській, португальській та інших.

Користування чат-ботом "Розмовник U-гайд" безоплатне. Достатньо натиснути старт, ввести номер телефону та обрати мову в чат-боті, щоб отримати шпаргалки.

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Діти та дорослі отримують шпаргалки з різними темами з огляду на вікову категорію та адаптацію в соціумі.

Теми для дорослих:

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  • Похід до аптеки та опис симптомів.
  • Аптечка першої допомоги.
  • Державні установи.
  • Похід до супермаркету за продуктами.
  • Орієнтація на місцевості.
  • Оренда квартири.
  • Як дістатися в інше місто.
  • Автомобільна тематика.

Теми для дітей:

  • Похід до аптеки та опис симптом.
  • Перший день в школі.
  • Перелік шкільних уроків.
  • Перший день в садку.
  • Орієнтація на місцевості.
  • Похід до супермаркету та перелік продуктів.

Ми також розповідали, як отримати безкоштовну юридичну допомогу – чат-бот Law Army of Ukraine.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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