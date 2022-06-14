Instagram дня: ілюстрації українського письменника про нових супергероїв – ЗСУ

"…бо поряд не було ЗСУ" – серія іронічних мемів українського письменника Мартина Якуба якнайкраще розкриває суть реальних супергероїв сучасності

ЗСУ - сучасні справжні супергерої (@martyn.yakub)

Український письменник Мартин Якуб веде приголомшливий Instagram-аккаунт, на який варто підписатись. Мартин народився у Житомирі, вивчав політологію у Києво-Могилянській академії. Працює письменник у жанрі кримінальної прози. У його портфоліо всього два романи – "Мертві моделі" та "Не твоя собача справа", але він вже отримав нагороди та визнання літературних критиків.

Письменник також є автором тонких та гострих ілюстрацій на тему війни, яку розв'язала Росія проти України. Серія робіт "... бо поряд не було ЗСУ" просто вражає своєю точністю та іронічністю, викликаючи посмішку.

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Мартин зображує персонажів російської літератури та їх біди, які трапилися тому, що поряд не виявилося воїнів ЗСУ як сучасних супергероїв. Так, серед мемів є Буратіно, Герасим, Анна Кареніна, Аннушка, Раскольніков та інші.

Ось що розповів письменник про них:

…потрібен якийсь супергерой, який буде рятувати оту класичну російську літературу від її людиноненависницьких і твариноненависницьких сюжетів. А нашими супергероями нині є бійці ЗСУ, тому непотрібно нічого вигадувати.

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Вам буде цікаво дізнатися про Instagram-акаунти, на які варто підписатися: