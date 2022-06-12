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Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку – поради ветеринара

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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12 червня, 14:00
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Що варто знати перед тим, як залишити тварину одну вдома, як правильно вигулювати влітку собаку та багато інших корисних порад експерта
Якщо є можливість, вирушайте плавати разом з твариною
Якщо є можливість, вирушайте плавати разом з твариною

В Україні літо! Ми завжди з нетерпінням чекаємо цієї пори, сподіваючись відправитися на пляж або поїхати у відпустку до моря. Цього року все інакше. Нам доводиться ховатися від палючого сонця у перервах між сигналами "Тривога". Ще більше страждають наші домашні улюбленці.

Як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку, розповіла ветеринар та зоопсихологиня Лідія Лободіна у своєму Instagram-акаунті.

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Поради ветеринара:

Щоб ваші домашні вихованці легше переносили спеку, дотримуйтесь певних порад:

  • Вигулюйте собаку до 8 ранку та після 8 вечора. Тоді повітря вже не таке гаряче.
  • Обов'язково беріть воду на прогулянку. Ідеально підійдуть пляшечки з поїлками.
  • Слідкуйте за тим, щоб у мисці тварини завжди була свіжа вода. Краще – розставте кілька мисок у різних кімнатах.
  • Якщо ви все-таки вийшли на прогулянку вдень, намагайтеся триматися в тіні, не ведіть тварин по асфальту, гуляйте по траві. Покриття доріг та тротуарів сильно розігрівається на сонці, тварина може отримати опік подушечок лап.
  • Якщо є така нагода, гуляйте біля водойм, де багато зелених площ.
  • Скоротіть кількість фізичних вправ та навантажень. Ідеально, якщо можете замінити їх на плавання.
  • Не стрижіть шерсть, тому що це єдиний бар'єр, який захищає тварину від ультрафіолетового проміння. Краще – вичісуйте шерсть.
  • Змочуйте лапки тварини прохолодною водою.
  • Купуйте охолодний килимок.
  • Залишаючи тварину вдома, увімкніть кондиціонер на комфортну температуру і забезпечте хорошу вентиляцію.
  • За жодних обставин не залишайте тварину, закриту в машині. Навіть одна хвилина може стати фатальною для організму улюбленця.
  • Не використовуйте тугі намордники, нашийники та іншу амуніцію, яка ускладнює дихання.

Також не забувайте про безпритульних тварин. Намагайтеся поставити ємності з водою поруч біля будинку або там, де живуть тварини. Це може врятувати їм життя.

Вам буде цікаво дізнатися, як перевезти тварин до країн ЄС.

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Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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