Як допомогти тваринам у 30-граднусну спеку – поради ветеринара

Що варто знати перед тим, як залишити тварину одну вдома, як правильно вигулювати влітку собаку та багато інших корисних порад експерта

Якщо є можливість, вирушайте плавати разом з твариною

В Україні літо! Ми завжди з нетерпінням чекаємо цієї пори, сподіваючись відправитися на пляж або поїхати у відпустку до моря. Цього року все інакше. Нам доводиться ховатися від палючого сонця у перервах між сигналами "Тривога". Ще більше страждають наші домашні улюбленці.

Як допомогти тваринам пережити 30-градусну спеку, розповіла ветеринар та зоопсихологиня Лідія Лободіна у своєму Instagram-акаунті.

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Поради ветеринара:

Щоб ваші домашні вихованці легше переносили спеку, дотримуйтесь певних порад:

Вигулюйте собаку до 8 ранку та після 8 вечора. Тоді повітря вже не таке гаряче.

Обов'язково беріть воду на прогулянку. Ідеально підійдуть пляшечки з поїлками.

Слідкуйте за тим, щоб у мисці тварини завжди була свіжа вода. Краще – розставте кілька мисок у різних кімнатах.

Якщо ви все-таки вийшли на прогулянку вдень, намагайтеся триматися в тіні, не ведіть тварин по асфальту, гуляйте по траві. Покриття доріг та тротуарів сильно розігрівається на сонці, тварина може отримати опік подушечок лап.

Якщо є така нагода, гуляйте біля водойм, де багато зелених площ.

Скоротіть кількість фізичних вправ та навантажень. Ідеально, якщо можете замінити їх на плавання.

Не стрижіть шерсть, тому що це єдиний бар'єр, який захищає тварину від ультрафіолетового проміння. Краще – вичісуйте шерсть.

Змочуйте лапки тварини прохолодною водою.

Купуйте охолодний килимок.

Залишаючи тварину вдома, увімкніть кондиціонер на комфортну температуру і забезпечте хорошу вентиляцію.

За жодних обставин не залишайте тварину, закриту в машині. Навіть одна хвилина може стати фатальною для організму улюбленця.

Не використовуйте тугі намордники, нашийники та іншу амуніцію, яка ускладнює дихання.

Також не забувайте про безпритульних тварин. Намагайтеся поставити ємності з водою поруч біля будинку або там, де живуть тварини. Це може врятувати їм життя.

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