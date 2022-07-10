Чому коти бояться огірків – курйозне відео та думка експертів

Люди бояться безлічі речей, від маленького павука, метеликів, птахів і до привидів. Але наші домашні вихованці можуть відчувати куди більш химерні страхи. Наприклад, схоплюватися побачивши огірка

В соцмережах справжінй челлендж - зняти реакцію кота на огірки

У соцмережах повно роликів, в яких зображені коти, що здригаються або підстрибують побачивши огірок. Господарі домашніх улюбленців тишком-нишком підкладають овоч поруч із твариною, а кіт, нічого не підозрюючи, лякається огірка. Часто бідна тварина шокована видом огірка або в страху стрибає чи не на кілометр.

Чому коти бояться огірків

Ветеринари та котячі психологи пояснюють таку поведінку просто – це поєднання інстинктів та подиву. Насправді тварин немає вродженого страху перед огірками. Справа в тому, що коти дуже чутливі до свого оточення, прислухаючись і принюхуючись до всього. Тому раптова поява чогось змусить їх злякатися та підстрибнути.

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Коли власники крадькома кладуть огірок, поки кішка відволікається, тварина дивується. Уявіть себе на їхньому місці! Не варто й відкидати інстинкт. Варто знати, що огірки нагадують змій. Первісний інстинкт говорить тваринам, що змії небезпечні, і вони мають відповідати відповідним чином.

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