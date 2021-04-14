Лазанья: 10 рецептів від класичної до овочевої

Завдяки універсальності страви її начинки можуть бути різноманітними – від овочів до риби

Італійська кухня для багатьох стала практично своєю. Лазанья – італійська класика, якої не може бути без французького соусу бешамель. Щодо начинки, то тут експерименти допускаються. Її можна приготувати вегетаріанською, з рибою і навіть солодку. Такі рецепти є нижче. Ну й звісно, як приготувати класичну лазанью ви теж дізнаєтеся.

Якщо ви любите дріжджову випічку і прекрасно з нею справляєтеся, беріть участь у нашому конкурсі і вигравайте призи.

Рибна лазанья

Фото: Depositphotos

Ынгредієнти

125 г вершкового масла

1 цибулина

2 середні морквини

3 черешки селери

1 стебла фенхелю

маленький пучок петрушки

скибочка бекону

12 свіжих цілих креветок (голови відокремити і зберегти)

лаврове листя на гілці

100 мл білого вина

900 мл молока

80 г борошна

морська сіль

мелений чорний перець

половина мускатного горіха

250 г листів для лазаньї

600 г філе тріски, сьомги, дорадо або сибаса

70-100 г свеженатертого пармезану

300 г помідорів чері

пучок руколи

пучок петрушки

Спосіб приготування

Для початку подрібніть селеру, цибулю, моркву і фенхель за допомогою блендера. У великій глибокій каструлі розтопіть чверть вершкового масла. Додайте порубані овочі й готуйте на повільному вогні близько 10-15 хвилин під закритою кришкою. Овочі мають змінити колір на золотавий, але не потемніти. Візьміть петрушку і відокремте від неї стебла. Тепер зберіть у пучок стебла петрушки, гілочку лаврового листя, огорніть скибочкою бекону і обв'яжіть ниткою. Покладіть цей пучок разом з головами креветок в каструлю і готуйте близько 15 хвилин. Влийте вино і готуйте, поки не зникне запах алкоголю. Після цього влийте молоко, повільно доведіть до кипіння, одразу після того, як молоко закипить, зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 20-30 хвилин. Після того, як овочі з молоком настояться, приберіть голови креветок і трав'яний пучок, вичавіть з них всю рідину. В іншій глибокій каструлі розтопіть вершкове масло. Щойно воно почне пінитися, поступово всипте борошно і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте в гарячу масляну пасту ополоник овочевої суміші, розмішайте. Поступово додавайте овочеву суміш. Після додавання кожного ополоника добре перемішайте. У вас вийде густий білий соус. Доведіть суміш до кипіння і варіть кілька секунд для того, щоби борошно заварилося. Зніміть з вогню, приправити сіллю, перцем і меленим мускатним горіхом. Якщо від креветочних голів залишилися вусики, приберіть. Візьміть велику форму для запікання і застеліть фольгою. Викладіть чверть соусу в форму, додайте третину рибного філе, креветок, помідорів чері, посипте третю подрібненої петрушки і чвертю пармезану. Тепер покрийте листами для лазаньї, викладіть ще два шари, чергуючи начинку і пасту. Зверху розподіліть залишки соусу і посипте сиром, що залишився і хлібними крихтами, перемеленими з петрушкою і лимонною цедрою. Накрийте лазанью фольгою і випікайте в духовці, прогрітій до 180 градусів, 45 хвилин, знявши фольгу через півгодини. Подавайте лазанью разом з руколою.

Лазанья з індичкою і шпинатом

Фото: nstagram.com/olgaossi/

Інгредієнти

350 г пасти для лазаньї

150 г шпинату

50-75 г пармезану

кілька гілочок базиліка

лія

Для соусу

500 мл молока

25 г кукурудзяного крохмалю

20 мл води

1/2 ч. л. мускатного горіха

1 ч. л. солі

чорний мелений перець

100 г вершків 18-22%

Для начинки

600 г фаршу індички або курки

750 г перетертих томатів

1 цибулина

3 зубчики часнику

2 червоні болгарські перці

1 ч. л. сухих італійських трав

гострий червоний перець

сіль, чорний мелений перець

Спосіб приготування

Готуємо соус. У невеликому сотейнику ставимо молоко на середній вогонь. Кукурудзяний крохмаль розводимо невеликою кількістю води і вводимо в гаряче молоко, ретельно перемішуючи віночком. Додаємо мускатний горіх, сіль, чорний перець. Постійно перемішуючи, доводимо соус до загусання. На процес буде потрібно 3-4 хвилини. Додаємо вершки, перемішуємо і варимо ще хвилину. Знімаємо з вогню і залишаємо остигати, періодично повертаючись до соусу і перемішуючи віночком, щоб в процесі охолодження не утворювалися грудочки і плівка на поверхні. Готуємо начинку. У сковороді розігріваємо олію. Додаємо дрібно порізану цибулю і обсмажуємо 2-3 хвилин, не даючи підрум'янюватися і пригорати – постійно перемішуючи. Додаємо порізану дрібними кубиками болгарський перець, перемішуємо і обсмажуємо разом ще 3-4 хвилини. Додаємо дрібно порубаний часник і обсмажуємо разом ще хвилину. Додаємо фарш, одразу всю кількість, розминаємо його ложкою і перемішуємо з іншими інгредієнтами. Додаємо вогонь, щоб з м'яса не виділявся сік і трохи обсмажуємо все разом. Додаємо перетерті помідори, добре перемішуємо. Приправляємо сіллю, меленим чорним перцем, ароматними травами і червоним пекучим перцем (за бажанням). Добре перемішуємо, пробуємо, щоб за необхідності додати більше солі. Тушкуємо все 3 хвилини. Збираємо лазанью. Дно форми для запікання змащуємо маслом (рослинним або вершковим). Викладаємо листи лазаньї, повністю закриваючи дно. Покриваємо зверху соусом. Викладаємо листя шпинату, рівномірно розподіляємо по всій площі. Зверху викладаємо половину начинки і також рівномірно розподіляємо. Далі процес повторюється – листи пасти, соус, шпинат, начинка. Останній шар – листи пасти. Покриваємо їх шаром соусу. А зверху щедро посипаємо натертим пармезаном. Закриваємо форму фольгою і відправляємо в попередньо розігріту до 190 градусів духовку. Під фольгою запікаємо 25 хвилин, потім її знімаємо і продовжуємо запікати ще 15-20 хвилин – лазіння має підрум'янитися зверху і повністю приготуватися всередині. Дістаємо з духовки, ще трохи посипаємо тертим пармезаном, зверху рвемо листя базиліка.

Низькокалорійна лазіння на лаваші з грибами

Фото: instagram.com/eda.napp/

Інгредієнти

Фарш курячого філе – 500 г

Цибуля – 2 шт.

Печериці – 500 г

Лаваш (тонкий) – 1 шт.

Молоко 1% – 1 ст.

Борошно – 1 ст. л.

Сир нежирний – 50 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Гриби обсмажити з цибулею, фарш посолити, поперчити. У форму для запікання викласти шарами: лаваш, потім фарш. Знову лаваш, гриби, фарш, лаваш і так далі. Для соусу: борошно розмішати в молоці, додати сіль і довести до кипіння, соус має загуснути. Залити соусом лазанью, посипати тертим сиром і запікати 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.

Лазанья з лаваша

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

М'ясний фарш – 400-500 г

Вірменський тонкий лаваш – 2-3 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Сир – 100 г

Вершкове масло – 50 г

Борошно – 2 ст. л.

Молоко – 1 склянка

Зелень – 1 пучок

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Дрібно нарізану цибулю обсмажити на олії. До цибулі додати натерту моркву, а потім фарш. Обсмажити все разом до готовності, посолити і поперчити за смаком. Наприкінці додати свіжу дрібно посічену зелень. Приготувати соус бешамель. На середньому вогні в сковороді розтопити вершкове масло, додати борошно і злегка її спасерувати. Потім прямо в сковороду поступово влити гаряче молоко, активно помішуючи. Додати в соус сіль і перець за смаком, довести до кипіння, варити кілька хвилин до загустіння і зняти з вогню. Дно дека змастити соусом бешамель і викласти перший лист лаваша. Зверху рівним шаром розподілити частину начинки. Фарш накрити наступним листом лаваша. І далі в тому ж порядку: фарш – лаваш (2-3 шари). Зверху залити соусом і посипати тертим сиром. Відправити в духовку, розігріту до 180-200 градусів, приблизно на півгодини, доки сир не підрум'яниться.

Лазанья із запеченими овочами

Фото: freepik.com

Інгредієнти

2 червоні цибулини

По 1 маленькому червоному і жовтому перцю

2 середніх кабачка

2 зубчики часнику

3 ст. л. оливкової олії

225 г помідорів чері

390 г консервованих артишоків

3 ст. л. томатного пюре

75 г маслин без кісточок

500 г пасати

2 кульки по 125 г моцарели, подрібнені

10 листів лазаньї, не потребують варіння

Для соусу

25 г вершкового масла

25 г борошна

600 мл цільного молока

50 г тертого чедер

Спосіб приготування

Перці помийте, видаліть насіння і наріжте шматочками по 2 см. Промиті кабачки наріжте кружальцями по 2 см. Очищені зубчики часнику подрібніть. Артишоки процідіть і розріжте на четвертинки. Очищену цибулю наріжте кубиками. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змішайте цибулю, перець, кабачки і часник на великому деку. Збризніть оливкової олії, добре приправте і перемішайте. Запікайте 30 хвилин, періодично помішуючи. Тим часом приготуйте білий соус: на середній сковороді розтопіть вершкове масло. Вмішайте борошно і готуйте 1 хвилину. Зніміть каструлю з вогню і поступово додайте молоко до отримання однорідної маси. Поверніть на вогонь і варіть, постійно помішуючи, доки не загусне. Зніміть з вогню і додайте половину чедер. Перевірте на спеції. Накрийте поверхню харчовою плівкою, щоб запобігти утворенню плівки. Вийміть форму для запікання з духовки, потім додайте помідори чері та артишоки. Перемішайте і готуйте ще 20 хвилин, поки овочі не підрум'яняться з обох боків. Вийміть з духовки і перемішайте з томатним пюре, оливками і пасат. Зменшіть температуру духовки до 200 градусів. Щоб зібрати лазанью, налийте 1/2 овочевого соусу в основу глибокої 2-літрової жароміцної форми, викладіть половину моцарелли, потім викладіть шар з половини листів лазаньї. Зверху полийте половиною білого соусу. Повторіть ще раз, закінчуючи білим соусом. Посипте чеддер. Готуйте в духовці 35-40 хвилин до золотавого кольору.

Солодка сирна лазанья

Фото: instagram.com/familykuhnya/

Інгредієнти

500 мл теплого молока

2 яйця

5 ст. ложок борошна

2-3 ст. ложки цукру

1 пакетик сухих дріжджів

4 ст. ложки олії

Для начинки

300 г сиру 15%

Для соусу

250 вершків 33%

3 сирих яєчних жовтки

цукор – за смаком

1 стручок ванілі

Спосіб приготування

Приготуйте тісто на млинці, змішавши тепле молоко з дріжджами і цукром. Перемішайте і залиште, щоб дріжджі трохи забродили. Просійте в миску борошно, вбийте яйця і перемішайте. Додайте олію, трохи солі, перемішайте і спечіть млинці. У форму для запікання викладіть млинці, чергуючи із сирною начинкою. Приготуйте соус, збивши вершки з жовтками. Додайте цукор за смаком і насіння ванілі, розрізавши ванільну паличку. Залийте соусом "лазанью" з млинців і запікайте 20 хвилин за температури 175 градусів. За 10 хвилин до готовності, посипте лазанью цукром, щоб утворилася красива карамельна скоринка.

Лазанья з домашнього тіста з куркою

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Курячий фарш – 300 г

Помідори – 200 г

Зелена цибуля – 1 невеликий пучок

Сіль за смаком

Перець – за смаком

Олія – 4 ст. л.

Сир – 100 г

Для соусу бешамель

Масло – 50 г

Молоко – 500 мл

Тертий сир – 2 ст. л.

Сіль – смаку

Перець – за смаком

Пшеничне борошно – 50 г

Для тіста

Борошно – 3 склянки

Яйця – 3 шт.

Жовтки – 3 шт.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – щіпка

Рецепт приготування

Для початку приготувати тісто для лазаньї. Для цього потрібно збити цілі яйця виделкою, потім додати жовтки, цукор і сіль. Просіяти борошно на робочу поверхню, зробити в центрі колодязь. Поступово влити туди яєчну суміш. Збираючи борошно з країв, замісити тісто і поставити його в холодильник на півгодини. Приготувати соус бешамель. У сотейнику розтопити вершкове масло, додати борошно і готувати, помішуючи, 1-2 хвилини. Поступово влити підігріте молоко, весь час розмішуючи віночком. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити, продовжуючи помішувати, доки соус не загусне. Наприкінці додати тертий сир (2 ст. л.), сіль і мелений перець. Приготувати начинку. Помідори очистити від шкірки і нарізати кубиками. Зелену цибулю дрібно порубати. Злегка обсмажити на олії зелена цибуля. Після цього додати курячий фарш і помідори. Готувати, розбиваючи грудочки лопаткою, близько 10 хвилин. Приправити начинку за смаком. Розкачати тісто в тонкий пласт на присипаної борошном поверхні. Вирізати з нього три прямокутника за розміром форми, в якій буде запікатися лазіння. Покласти на дно лист тіста, потім частина начинки і частина соусу бешамель. Повторити шари. Зверху має бути тісто і соус бешамель. Зверху посипати все тертим сиром. Відправити лазанью в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин, щоб верх підрум'яниться.

Лазанья з цвітною капустою і рикотою

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3/4 середньої головки цвітної капусти

2 ст. л. оливкової олії

Сіль і мелений перець

1-2 ч. л. пластівців червоного перцю

225 г рикоти

2 столові ложки овочевого або курячого бульйону

щіпка кориці

3 чашки соусу маринара, бажано домашнього приготування

200-225 г листів лазаньї, не потребують варіння

1 чашка тертого пармезану

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 230 градусів. Застеліть деко пергаментним папером. Відріжте нижню частину качана цвітної капусти і видаліть листя. Розріжте капусту на скибочки завтовшки близько 8 мм, щоб суцвіття по краях відвалилися. Перемішайте шматочки цвітної капусти з оливковою олією, сіллю і перцем за смаком. Викладіть на деко рівним шаром. Запікайте близько 15 хвилин, один раз перевернувши. Капуста має стати м'якою і злегка підрум'янитися. Дістаньте з духовки, перемішайте з пластівцями червоного перцю і відкладіть. Зменшіть нагрів духовки до 180 градусів. Змішайте рикоту, бульйон, корицю, сіль і перець за смаком. Відкладіть. Змастіть олією прямокутну форму для запікання і викладіть ложку томатного соусу на дно. Покрийте шаром листів лазаньї. Намажте рикотою. Зверху знову помістіть шар капусти, а потім шар томатного соусу і шар пармезану. Повторіть шари, закінчуючи шаром пасти з томатним соусом і пармезаном. Накрийте форму для випічки фольгою і поставте в духовку. Запікайте 40 хвилин, доки лаанья не стане легко проколюватися виделкою. Розкрийте і, якщо хочете, запікайте ще 10 хвилин, доки верх не підрум'яниться. Дістаньте вегетаріанську лазанью з духовки і залиште на 5 хвилин перед подачею на стіл.

Вегетеріанская лазанья з грибами

Лазанья з грибами та помідорами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Листи лазаньї – 9 шт.

Печериці – 500 г

Молоко – 400 мл

Вершкове масло – 50 г

Свіжі помідори – 3 шт.

Твердий сир – 50 г

Цибулина велика – 1 шт.

Часник – 2-3 зубчики

Борошно – 40 г

Рослинна олія – 30 мл

Мускатний горіх – 1 щіпка

Сіль, пряні трави – за смаком

Спосіб приготування:

Промити і обсушити печериці, нашаткувати тонкими пластинами. Цибулю почистити, нарізати і обсмажити на олії до м'якості разом з очищеними і дрібно порубаними часниковими зубчиками. Щойно цибуля стане м'яким, додати шампіньйони і обсмажити все разом до випаровування рідини, виділеної грибами. За кілька хвилин до закінчення готування посолити і добре перемішати. На шкірці помідорів зробити хрестоподібні надрізи, обдати окропом і одразу ж помістити їх у ємність з крижаною водою. Після цього зняти шкірку. М'якоть нарізати шматочками середнього розміру, помістити в чашу блендера і подрібнити до кашоподібного стану. В отримане томатне пюре додати сіль і пряні трави за смаком, перемішати. В окремій невеликій каструльці на слабкому вогні розтопити 40 г вершкового масла. Додати борошно і, безперервно перемішуючи, кілька хвилин прогрівати суміш. Прибрати її з вогню і поступово влити молоко, весь час помішуючи. Повернути ємність на плиту на середній вогонь, довести до кипіння і зменшити вогонь до мінімуму. Варити, помішуючи, поки суміш не загусне до стану рідкої сметани. Додати дрібку мускатного горіха, перемішати. Форму для запікання змастити 10 г вершкового масла. На дно покласти три листи лазаньї. Зверху налити три ложки молочного соусу, викласти половину печериць і томатного соусу. Повторитишари і полити зверху білим соусом. Посипати тертим сиром і поставити в духовку на півгодини. Перед подачею дати лазаньї трохи охолонути, щоб її легше було порізати на порційні шматки.

Пісна лазанья

овочева лазанья Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

128 г листів лазаньї

4 баклажани

2 цибулини

1 болгарський перець

2 помідори

3 зубчики часнику

Сіль перець

Олія

Для соусу

1 цибулина

40 г борошна

200 г води

Спосіб приготування:

Нарізати кубиками овочі, обсмажити їх на олії. Приправити за смаком Для соусу обсмажити подрібнену цибулю, додати борошно і перемішати. Влити воду і проварити до загустіння. Посолити і поперчити. На дно форми для лазаньї налити трохи соусу, покласти зверху два листи лазаньї. Розподілити зверху частину овочів. Повторити шари. Зверху має бути соус. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 40-60 хвилин.

Тут знайдете 10 рецептів овочевої запіканки.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися