10 овочевих запіканок, які стануть улюбленими назавжди
У них можна додати м'ясо курки або індички, якщо захочете різноманітності
Запіканки – це не просто красиво, це ще довлі смачно. Добре що на ринках і магазинах потроху починають з'являтися овочі та зелень, тож час їх запекти зараз актуальний. У цій добірці зібрані 10 рецептів овочевих запіканок. Їх можна приготувати пісними (такий варіант теж знайдете нижче), а можна додати м'ясо курки або індички. Словом, фантазуйте і запікайте.
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Пісна овочева запіканка
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 200 г
- Броколі – 200 г
- Морква – 1 шт.
- Зелений горошок – 100 г
- Картопля – 5 шт.
- Рослинне молоко – 200 мл
- Борошно – 2 ст. л.
- Кокосова олія – 30 г
- Мускатний горіх – 1/2 ч. л.
- Чорний перець, сіль, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Приготувати на парі цвітну капусту, броколі та моркву. Моркву нарізати кубиками. Картоплю очистити від шкірки, відварити, воду злити, нарізати кубиками. З'єднати овочі в формі для запікання.
- На сковороді з товстим дном розтопити кокосову олію, додати борошно, розмішати і, постійно помішуючи, довести до загустіння.
- Додати мелений мускатний горіх, перець, сіль. Отриманий соус влити в форму до овочів.
- Запікати 15 хвилин при температурі 200 градусів. При подачі прикрасити зеленню.
Овочева запіканка з моцарелою
Інгредієнти
- Морква – 145 г
- Цибуля ріпчаста – 80 г
- Картопля – 40 г
- Перець – 20 г
- Помідори – 50 г
- Томатна паста або соус – 30 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Молоко – 200 мл
- Моцарела – 125 г
- Петрушка – 10 г
- Сіль, спеції, кунжут – за смаком
Спосіб приготування
- Моркву і картоплю натерти на крупній тертці. Помідори, цибулю і перець дрібно порізати. Добре все перемішати, додавши сіль і спеції. Викласти масу в форму, змащену олією.
- Молоко змішати з яйцем і томатним соусом.
- Моцарелу нарізати тонкими пластинами і викласти зверху овочевої маси, залити соусом, посипати кунжутом. Накрити фольгою і в духовку на 20 хв за 200 градусів.
- Прибрати фольгу і запікати 20-30 хв до рум'яної скоринки.
Овочева запіканка з капусти з картоплею на сковороді
Інгредієнти
- Капуста – 200 г
- Сира картопля – 150 г
- Морква – 50 г
- Куряче яйце – 2 шт.
- Олія – 2 ст. л.
- Сіль і спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати тонкою соломинкою. Картоплю і моркву натерти на крупній тертці.
- З'єднати овочі, сіль, спеції, яйця. Розмішати.
- Розігріти сковороду з олією. Викласти овочеву масу, розподілити рівномірно на сковороді, закрити кришкою і тушкувати з кожного боку на середньому вогні приблизно 5-6 хвилин.
- Перевертати за допомогою тарілки.
Овочева запіканка з цвітною капустою
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 300 г
- Свіжий зелений горошок – 200 г
- Рослинні вершки (соєві) – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Сир – 50 г
- В'ялені помідори – 5 шт.
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити цвітну капусту, подрібнити. Протушкувати в сковороді 5 хвилин.
- У мисці збити яйця з вершками, додати сіль, перець і спеції.
- У форму для запікання викласти овочі, додати порізані в'ялені помідори, залити яєчно-вершковою сумішшю.
- Посипати тертим сиром (можна пармезаном) і запекти в духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.
Запіканка з цвітної капусти та броколі в сметанно-часниковому соусі
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⠀ Інгредієнти
- Цвітна капуста – 200 г
- Броколі – 200 г
- Сметана 20% – 100 г
- Часник – 1 зуб.
- Яйце – 1 шт.
- Сир твердий – 70 г
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Цвітну капусту і броколі розділити на суцвіття і відварити в підсоленій воді 3-4 хвилини. Злити воду, дати капусті охолонути.
- Для соусу сметану, яйце, сіль змішати і додати часник, пропущений через прес.
- Змішати соус з капустою і викласти у форму для запікання. Присипати сиром.
- Надіслати в заздалегідь розігріту духовку на 20 хвилин за 180 градусів.
Запіканка з цвітної капусти та вівсяним борошном
Інгредієнти
- Цвітна капуста – 1 кг
- Яйце – 2 шт.
- Борошно вівсяне – 70 г
- Сир – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту помити і розібрати на суцвіття. Закип'ятити воду, додати сіль і розмішати.
- Акуратно викласти в окріп суцвіття капусти, варити кілька хвилин. Злити воду, дати капусті трохи охолонути. Розігріти духовку до 200 градусів і натерти сир на крупній тертці.
- Яйця розбити в миску і злегка збити виделкою або вінчиком. В окрему миску насипати борошно.
- Обваляти капусту в яйці, потім у борошні та викласти в жароміцний посуд. Посипати сіллю, чорним меленим перцем і зверху розподілити натертий сир.
- Готувати цвітну капусту близько 20-30 хвилин до рум'яного кольору.
Запіканка з баклажанів і кабачком
Інгредієнти
- Баклажан – 200 г
- Кабачок – 300 г
- Фарш курячий або філе – 500 г
- Помідор – 150 г
- Яйце – 2 шт.
- Йогурт натуральний – 100 г
- Твердий сир – 90 г
- Перець болгарський – 100 г
- Цибуля – 80 г
- Сіль, спеції, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Баклажан, кабачок, помідор, перець і цибулю порізати кільцями.
- Фарш посолити і додати спецій
- На дно форми викласти шарами баклажан, фарш, кабачок, цибулю, перець, помідор. Шари овочів періодично можна підсолювати за смаком.
- Яйця збити з йогуртом і залити цією сумішшю запіканку.
- Запікати в духовці за 180 градусів близько 50 хв.
- Витягнути, посипати тертим сиром і відправити в духовку запікатися до рум'яної скоринки.
Овочева запіканка з броколі
Інгредієнти
- Молоко 1% – 150 мл
- Яйця – 6 шт.
- Броколі – 100 г
- Цвітна капуста – 100 г
- Печериці – 150 г
- Стручкова квасоля – 1 ст.
- Сир – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Розібрати на суцвіття броколі та цвітну капусту, нарізати печериці пластинами, додати квасолю.
- Змастити форму олією та відправити в неї овочі з грибами.
- Залити сумішшю з яєць, молока, дрібки солі й перцю.
- Зверху викласти тертий сир, відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
Картопляно-грибна запіканка із сиром
Інгредієнти
- 500 г картоплі, тонко нарізаної
- 150 г молока
- 5 ст. л білого вина
- Сіль, перець – за смаком
- 2 ст. л вершкового масла
- 2 зубчики часнику і 2 ст. л олії
- 300 г печериць
- 100 г тертого сиру
Спосіб приготування
- Нагріти духовку 210градусів, змастити олією форму для запіканки.
- Змішати нарізану картоплю, молоко, вино, сіль і перець.
- Закип'ятити в каструлі і варити, помішуючи, поки готуються гриби.
- Нагріти масло і обсмажити часник, потім додати гриби і готувати приблизно три хвилини, помішуючи.
- Потім з'єднати гриби з картоплею і молоком і вилити все в форму. Запікати 35-45 хвилин. За 15-20 хвилин від початку приготування посипати запіканку тертим сиром.
Запіканка з капусти з рисом і яйцем
Інгредієнти
- 1 молода капуста
- 1 цибулина
- 200 г рису
- 2 варені яйця
- 200 г бринзи
- петрушка
- кумин
- сіль
- олія
- 400 мл води
Спосіб приготування
- Розберіть капусту на окреме листя і відваріть до м'якості.
- Розігрійте сковороду з олією. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до прозорості.
- Всипте сирий рис. Посоліть і додайте кумин. Підсмажте і відставте.
- До рису додайте нарізані варені яйця, бринзу і зелень.
- Візьміть форму для запікання. Викладіть шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). Потім знову шар капусти і шар начинки. Викладіть зверху капусту.
- Залийте все водою. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
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