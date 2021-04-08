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10 овочевих запіканок, які стануть улюбленими назавжди

Сьогодні, 13:42

У них можна додати м'ясо курки або індички, якщо захочете різноманітності

Запіканки – це не просто красиво, це ще довлі смачно. Добре що на ринках і магазинах потроху починають з'являтися овочі та зелень, тож час їх запекти зараз актуальний. У цій добірці зібрані 10 рецептів овочевих запіканок. Їх можна приготувати пісними (такий варіант теж знайдете нижче), а можна додати м'ясо курки або індички. Словом, фантазуйте і запікайте.

Хочете поділитися своїм рецептом дріжджовий випічки, беріть участь у нашому конкурсі.

Пісна овочева запіканка

Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 200 г
  • Броколі – 200 г
  • Морква – 1 шт.
  • Зелений горошок – 100 г
  • Картопля – 5 шт.
  • Рослинне молоко – 200 мл
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Кокосова олія – 30 г
  • Мускатний горіх – 1/2 ч. л.
  • Чорний перець, сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Приготувати на парі цвітну капусту, броколі та моркву. Моркву нарізати кубиками. Картоплю очистити від шкірки, відварити, воду злити, нарізати кубиками. З'єднати овочі в формі для запікання.
  2. На сковороді з товстим дном розтопити кокосову олію, додати борошно, розмішати і, постійно помішуючи, довести до загустіння.
  3. Додати мелений мускатний горіх, перець, сіль. Отриманий соус влити в форму до овочів.
  4. Запікати 15 хвилин при температурі 200 градусів. При подачі прикрасити зеленню.

Овочева запіканка з моцарелою

Фото: instagram.com/helena_gosteva/

Інгредієнти

  • Морква – 145 г
  • Цибуля ріпчаста – 80 г
  • Картопля – 40 г
  • Перець – 20 г
  • Помідори – 50 г
  • Томатна паста або соус – 30 г
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Моцарела – 125 г
  • Петрушка – 10 г
  • Сіль, спеції, кунжут – за смаком

Спосіб приготування

  1. Моркву і картоплю натерти на крупній тертці. Помідори, цибулю і перець дрібно порізати. Добре все перемішати, додавши сіль і спеції. Викласти масу в форму, змащену олією.
  2. Молоко змішати з яйцем і томатним соусом.
  3. Моцарелу нарізати тонкими пластинами і викласти зверху овочевої маси, залити соусом, посипати кунжутом. Накрити фольгою і в духовку на 20 хв за 200 градусів.
  4. Прибрати фольгу і запікати 20-30 хв до рум'яної скоринки.

Овочева запіканка з капусти з картоплею на сковороді

Фото: instagram.com/renata_foodblog/

Інгредієнти

  • Капуста – 200 г
  • Сира картопля – 150 г
  • Морква – 50 г
  • Куряче яйце – 2 шт.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту нашаткувати тонкою соломинкою. Картоплю і моркву натерти на крупній тертці.
  2. З'єднати овочі, сіль, спеції, яйця. Розмішати.
  3. Розігріти сковороду з олією. Викласти овочеву масу, розподілити рівномірно на сковороді, закрити кришкою і тушкувати з кожного боку на середньому вогні приблизно 5-6 хвилин.
  4. Перевертати за допомогою тарілки.

Овочева запіканка з цвітною капустою

Фото: instagram.com/happyme.2129/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 300 г
  • Свіжий зелений горошок – 200 г
  • Рослинні вершки (соєві) – 200 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Сир – 50 г
  • В'ялені помідори – 5 шт.
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити цвітну капусту, подрібнити. Протушкувати в сковороді 5 хвилин.
  2. У мисці збити яйця з вершками, додати сіль, перець і спеції.
  3. У форму для запікання викласти овочі, додати порізані в'ялені помідори, залити яєчно-вершковою сумішшю.
  4. Посипати тертим сиром (можна пармезаном) і запекти в духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.

Запіканка з цвітної капусти та броколі в сметанно-часниковому соусі

Фото: instagram.com/badmulyaa/

⠀ Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 200 г
  • Броколі – 200 г
  • Сметана 20% – 100 г
  • Часник – 1 зуб.
  • Яйце – 1 шт.
  • Сир твердий – 70 г
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту і броколі розділити на суцвіття і відварити в підсоленій воді 3-4 хвилини. Злити воду, дати капусті охолонути.
  2. Для соусу сметану, яйце, сіль змішати і додати часник, пропущений через прес.
  3. Змішати соус з капустою і викласти у форму для запікання. Присипати сиром.
  4. Надіслати в заздалегідь розігріту духовку на 20 хвилин за 180 градусів.

Запіканка з цвітної капусти та вівсяним борошном

Фото: instagram.com/territoriya_pp/

Інгредієнти

  • Цвітна капуста – 1 кг
  • Яйце – 2 шт.
  • Борошно вівсяне – 70 г
  • Сир – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Капусту помити і розібрати на суцвіття. Закип'ятити воду, додати сіль і розмішати.
  2. Акуратно викласти в окріп суцвіття капусти, варити кілька хвилин. Злити воду, дати капусті трохи охолонути. Розігріти духовку до 200 градусів і натерти сир на крупній тертці.
  3. Яйця розбити в миску і злегка збити виделкою або вінчиком. В окрему миску насипати борошно.
  4. Обваляти капусту в яйці, потім у борошні та викласти в жароміцний посуд. Посипати сіллю, чорним меленим перцем і зверху розподілити натертий сир.
  5. Готувати цвітну капусту близько 20-30 хвилин до рум'яного кольору.

Запіканка з баклажанів і кабачком

Фото: instagram.com/recepty_dlja_zdorovja/

Інгредієнти

  • Баклажан – 200 г
  • Кабачок – 300 г
  • Фарш курячий або філе – 500 г
  • Помідор – 150 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Йогурт натуральний – 100 г
  • Твердий сир – 90 г
  • Перець болгарський – 100 г
  • Цибуля – 80 г
  • Сіль, спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Баклажан, кабачок, помідор, перець і цибулю порізати кільцями.
  2. Фарш посолити і додати спецій
  3. На дно форми викласти шарами баклажан, фарш, кабачок, цибулю, перець, помідор. Шари овочів періодично можна підсолювати за смаком.
  4. Яйця збити з йогуртом і залити цією сумішшю запіканку.
  5. Запікати в духовці за 180 градусів близько 50 хв.
  6. Витягнути, посипати тертим сиром і відправити в духовку запікатися до рум'яної скоринки.

Овочева запіканка з броколі

Фото: instagram.com/pp_club_health/

Інгредієнти

  • Молоко 1% – 150 мл
  • Яйця – 6 шт.
  • Броколі – 100 г
  • Цвітна капуста – 100 г
  • Печериці – 150 г
  • Стручкова квасоля – 1 ст.
  • Сир – 100 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розібрати на суцвіття броколі та цвітну капусту, нарізати печериці пластинами, додати квасолю.
  2. Змастити форму олією та відправити в неї овочі з грибами.
  3. Залити сумішшю з яєць, молока, дрібки солі й перцю.
  4. Зверху викласти тертий сир, відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Картопляно-грибна запіканка із сиром

Запіканка з грибів та картоплі
Запіканка з грибів та картоплі
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 500 г картоплі, тонко нарізаної
  • 150 г молока
  • 5 ст. л білого вина
  • Сіль, перець – за смаком
  • 2 ст. л вершкового масла
  • 2 зубчики часнику і 2 ст. л олії
  • 300 г печериць
  • 100 г тертого сиру

Спосіб приготування

  1. Нагріти духовку 210градусів, змастити олією форму для запіканки.
  2. Змішати нарізану картоплю, молоко, вино, сіль і перець.
  3. Закип'ятити в каструлі і варити, помішуючи, поки готуються гриби.
  4. Нагріти масло і обсмажити часник, потім додати гриби і готувати приблизно три хвилини, помішуючи.
  5. Потім з'єднати гриби з картоплею і молоком і вилити все в форму. Запікати 35-45 хвилин. За 15-20 хвилин від початку приготування посипати запіканку тертим сиром.

Запіканка з капусти з рисом і яйцем

Запіканка з капусти в духовці
Запіканка з капусти в духовці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 молода капуста
  • 1 цибулина
  • 200 г рису
  • 2 варені яйця
  • 200 г бринзи
  • петрушка
  • кумин
  • сіль
  • олія
  • 400 мл води

Спосіб приготування

  1. Розберіть капусту на окреме листя і відваріть до м'якості.
  2. Розігрійте сковороду з олією. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до прозорості.
  3. Всипте сирий рис. Посоліть і додайте кумин. Підсмажте і відставте.
  4. До рису додайте нарізані варені яйця, бринзу і зелень.
  5. Візьміть форму для запікання. Викладіть шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). Потім знову шар капусти і шар начинки. Викладіть зверху капусту.
  6. Залийте все водою. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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