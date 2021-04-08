10 овочевих запіканок, які стануть улюбленими назавжди

У них можна додати м'ясо курки або індички, якщо захочете різноманітності

Запіканки – це не просто красиво, це ще довлі смачно. Добре що на ринках і магазинах потроху починають з'являтися овочі та зелень, тож час їх запекти зараз актуальний. У цій добірці зібрані 10 рецептів овочевих запіканок. Їх можна приготувати пісними (такий варіант теж знайдете нижче), а можна додати м'ясо курки або індички. Словом, фантазуйте і запікайте.

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Пісна овочева запіканка

Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 200 г

Броколі – 200 г

Морква – 1 шт.

Зелений горошок – 100 г

Картопля – 5 шт.

Рослинне молоко – 200 мл

Борошно – 2 ст. л.

Кокосова олія – 30 г

Мускатний горіх – 1/2 ч. л.

Чорний перець, сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Приготувати на парі цвітну капусту, броколі та моркву. Моркву нарізати кубиками. Картоплю очистити від шкірки, відварити, воду злити, нарізати кубиками. З'єднати овочі в формі для запікання. На сковороді з товстим дном розтопити кокосову олію, додати борошно, розмішати і, постійно помішуючи, довести до загустіння. Додати мелений мускатний горіх, перець, сіль. Отриманий соус влити в форму до овочів. Запікати 15 хвилин при температурі 200 градусів. При подачі прикрасити зеленню.

Овочева запіканка з моцарелою

Фото: instagram.com/helena_gosteva/

Інгредієнти

Морква – 145 г

Цибуля ріпчаста – 80 г

Картопля – 40 г

Перець – 20 г

Помідори – 50 г

Томатна паста або соус – 30 г

Яйце куряче – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Моцарела – 125 г

Петрушка – 10 г

Сіль, спеції, кунжут – за смаком

Спосіб приготування

Моркву і картоплю натерти на крупній тертці. Помідори, цибулю і перець дрібно порізати. Добре все перемішати, додавши сіль і спеції. Викласти масу в форму, змащену олією. Молоко змішати з яйцем і томатним соусом. Моцарелу нарізати тонкими пластинами і викласти зверху овочевої маси, залити соусом, посипати кунжутом. Накрити фольгою і в духовку на 20 хв за 200 градусів. Прибрати фольгу і запікати 20-30 хв до рум'яної скоринки.

Овочева запіканка з капусти з картоплею на сковороді

Фото: instagram.com/renata_foodblog/

Інгредієнти

Капуста – 200 г

Сира картопля – 150 г

Морква – 50 г

Куряче яйце – 2 шт.

Олія – 2 ст. л.

Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломинкою. Картоплю і моркву натерти на крупній тертці. З'єднати овочі, сіль, спеції, яйця. Розмішати. Розігріти сковороду з олією. Викласти овочеву масу, розподілити рівномірно на сковороді, закрити кришкою і тушкувати з кожного боку на середньому вогні приблизно 5-6 хвилин. Перевертати за допомогою тарілки.

Овочева запіканка з цвітною капустою

Фото: instagram.com/happyme.2129/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 300 г

Свіжий зелений горошок – 200 г

Рослинні вершки (соєві) – 200 г

Яйця – 3 шт.

Сир – 50 г

В'ялені помідори – 5 шт.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Відварити цвітну капусту, подрібнити. Протушкувати в сковороді 5 хвилин. У мисці збити яйця з вершками, додати сіль, перець і спеції. У форму для запікання викласти овочі, додати порізані в'ялені помідори, залити яєчно-вершковою сумішшю. Посипати тертим сиром (можна пармезаном) і запекти в духовці за температури 180 градусів 20-25 хвилин.

Запіканка з цвітної капусти та броколі в сметанно-часниковому соусі

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Фото: instagram.com/badmulyaa/

⠀ Інгредієнти

Цвітна капуста – 200 г

Броколі – 200 г

Сметана 20% – 100 г

Часник – 1 зуб.

Яйце – 1 шт.

Сир твердий – 70 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Цвітну капусту і броколі розділити на суцвіття і відварити в підсоленій воді 3-4 хвилини. Злити воду, дати капусті охолонути. Для соусу сметану, яйце, сіль змішати і додати часник, пропущений через прес. Змішати соус з капустою і викласти у форму для запікання. Присипати сиром. Надіслати в заздалегідь розігріту духовку на 20 хвилин за 180 градусів.

Запіканка з цвітної капусти та вівсяним борошном

Фото: instagram.com/territoriya_pp/

Інгредієнти

Цвітна капуста – 1 кг

Яйце – 2 шт.

Борошно вівсяне – 70 г

Сир – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Капусту помити і розібрати на суцвіття. Закип'ятити воду, додати сіль і розмішати. Акуратно викласти в окріп суцвіття капусти, варити кілька хвилин. Злити воду, дати капусті трохи охолонути. Розігріти духовку до 200 градусів і натерти сир на крупній тертці. Яйця розбити в миску і злегка збити виделкою або вінчиком. В окрему миску насипати борошно. Обваляти капусту в яйці, потім у борошні та викласти в жароміцний посуд. Посипати сіллю, чорним меленим перцем і зверху розподілити натертий сир. Готувати цвітну капусту близько 20-30 хвилин до рум'яного кольору.

Запіканка з баклажанів і кабачком

Фото: instagram.com/recepty_dlja_zdorovja/

Інгредієнти

Баклажан – 200 г

Кабачок – 300 г

Фарш курячий або філе – 500 г

Помідор – 150 г

Яйце – 2 шт.

Йогурт натуральний – 100 г

Твердий сир – 90 г

Перець болгарський – 100 г

Цибуля – 80 г

Сіль, спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Баклажан, кабачок, помідор, перець і цибулю порізати кільцями. Фарш посолити і додати спецій На дно форми викласти шарами баклажан, фарш, кабачок, цибулю, перець, помідор. Шари овочів періодично можна підсолювати за смаком. Яйця збити з йогуртом і залити цією сумішшю запіканку. Запікати в духовці за 180 градусів близько 50 хв. Витягнути, посипати тертим сиром і відправити в духовку запікатися до рум'яної скоринки.

Овочева запіканка з броколі

Фото: instagram.com/pp_club_health/

Інгредієнти

Молоко 1% – 150 мл

Яйця – 6 шт.

Броколі – 100 г

Цвітна капуста – 100 г

Печериці – 150 г

Стручкова квасоля – 1 ст.

Сир – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Розібрати на суцвіття броколі та цвітну капусту, нарізати печериці пластинами, додати квасолю. Змастити форму олією та відправити в неї овочі з грибами. Залити сумішшю з яєць, молока, дрібки солі й перцю. Зверху викласти тертий сир, відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Картопляно-грибна запіканка із сиром

Запіканка з грибів та картоплі Фото: freepik.com

Інгредієнти

500 г картоплі, тонко нарізаної

150 г молока

5 ст. л білого вина

Сіль, перець – за смаком

2 ст. л вершкового масла

2 зубчики часнику і 2 ст. л олії

300 г печериць

100 г тертого сиру

Спосіб приготування

Нагріти духовку 210градусів, змастити олією форму для запіканки. Змішати нарізану картоплю, молоко, вино, сіль і перець. Закип'ятити в каструлі і варити, помішуючи, поки готуються гриби. Нагріти масло і обсмажити часник, потім додати гриби і готувати приблизно три хвилини, помішуючи. Потім з'єднати гриби з картоплею і молоком і вилити все в форму. Запікати 35-45 хвилин. За 15-20 хвилин від початку приготування посипати запіканку тертим сиром.

Запіканка з капусти з рисом і яйцем

Запіканка з капусти в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 молода капуста

1 цибулина

200 г рису

2 варені яйця

200 г бринзи

петрушка

кумин

сіль

олія

400 мл води

Спосіб приготування

Розберіть капусту на окреме листя і відваріть до м'якості. Розігрійте сковороду з олією. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до прозорості. Всипте сирий рис. Посоліть і додайте кумин. Підсмажте і відставте. До рису додайте нарізані варені яйця, бринзу і зелень. Візьміть форму для запікання. Викладіть шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). Потім знову шар капусти і шар начинки. Викладіть зверху капусту. Залийте все водою. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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