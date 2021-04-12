Макаронний тренд в Instagram: як приготувати пасту-гортензію

Автор пасти неймовірних форм і кольорів – американка Лінда Ніхолсон

Схоже, що паста і все, що з нею пов'язано, не стоятиме на місці ще дуже багато часу. Ми розповідали про каскателі, які кинули виклик спагеті, тепер дізнаємося про найпопулярніші в Instagram кольорові макарони. Висновків швидких робити не варто, це не просто різнокольорові макарони, це справді щось неймовірне. Адже їхні кольори та абсолютно непередбачувана форма вражають. Авторка тренда – американка Лінда Ніхолсон. Дізнаємося докладніше про це і про те, як такі макарони можна приготувати вдома.

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Фото: instagram.com/saltyseattle/

Дитяче хобі, що переросло в макаронне мистецтво

Свої перші макарони Лінда Ніхолсон приготувала в 4 роки. Її пристрасть до макаронів заграла з більшою силою, коли дівчина жила в Італії. І, після роботи в декількох ресторанах, Лінда вирішила займатися своєю улюбленою справою вдома і ділитися результатами в соцмережах.

Спочатку це були кольорові макарони у формі горошку, пледів, зірок тощо. Згодом це все знайшло складніші форми та поєднання кольорів. Тепер Дінда – головний інфлюенсер з кольорових макаронів. Переконайтеся самі. І це лише кілька робіт Лінди.

"Квіткова паста" Фото: Инстаграм "Квіткова паста" Фото: Инстаграм "Квіткова паста" Фото: Инстаграм "Квіткова паста" Фото: Инстаграм "Квіткова паста" Фото: Инстаграм 1/5

Чим фарбуєте, Ліндо?

А що Цікаво, що попри коментарі заздрисників, Лінда запевняє: свої макарони вона "забарвлює" виключно натуральними продуктами – куркумою, соком шпинату і буряук, чаєм матча й іншими. Спробуємо приготувати пасту-гортензію від замісу тіста до соусу, який її прикрашатиме.

Паста-гортензія: рецепт

Фото: https://www.instagram.com/saltyseattle/

Інгредієнти для тіста

Борошно грубого помелу з твердих сортів пшениці – 400 г

Яйця куряі – 4 шт.

Сіль за смаком

Натуральні барвники (блакитний матча, куркума, сік шпинату, сік буряка)

Для соусу

Горошок зелений свіжий або морожений – 50 г

Вершки 20% – 20 мл

Пармезан – 80 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Чебрець подрібнений – щіпка

Мелений чорний перець, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Вирізати з тіста кола діаметром 2-2,5 см. Скласти гурток навпіл і сформувати за допомогою зубочистки квіти. Шумівкою опустити в киплячу підсолену воду, щоб квіти не злипалися. Варити 5-7 хвилин. Для соусу в сковороду з оливковою олією висипати зелений горошок, налити вершки, на повільному вогні довести до кипіння. Додати в соус із горошком натертий пармезан. Перемішувати, доки сир не розплавиться. Вийняти шумівкою пасту, залити соусом з вершків та пармезану.

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