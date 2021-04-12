Макаронний тренд в Instagram: як приготувати пасту-гортензію
Автор пасти неймовірних форм і кольорів – американка Лінда Ніхолсон
Схоже, що паста і все, що з нею пов'язано, не стоятиме на місці ще дуже багато часу. Ми розповідали про каскателі, які кинули виклик спагеті, тепер дізнаємося про найпопулярніші в Instagram кольорові макарони. Висновків швидких робити не варто, це не просто різнокольорові макарони, це справді щось неймовірне. Адже їхні кольори та абсолютно непередбачувана форма вражають. Авторка тренда – американка Лінда Ніхолсон. Дізнаємося докладніше про це і про те, як такі макарони можна приготувати вдома.
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Дитяче хобі, що переросло в макаронне мистецтво
Свої перші макарони Лінда Ніхолсон приготувала в 4 роки. Її пристрасть до макаронів заграла з більшою силою, коли дівчина жила в Італії. І, після роботи в декількох ресторанах, Лінда вирішила займатися своєю улюбленою справою вдома і ділитися результатами в соцмережах.
Спочатку це були кольорові макарони у формі горошку, пледів, зірок тощо. Згодом це все знайшло складніші форми та поєднання кольорів. Тепер Дінда – головний інфлюенсер з кольорових макаронів. Переконайтеся самі. І це лише кілька робіт Лінди.
Чим фарбуєте, Ліндо?
А що Цікаво, що попри коментарі заздрисників, Лінда запевняє: свої макарони вона "забарвлює" виключно натуральними продуктами – куркумою, соком шпинату і буряук, чаєм матча й іншими. Спробуємо приготувати пасту-гортензію від замісу тіста до соусу, який її прикрашатиме.
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Паста-гортензія: рецепт
Інгредієнти для тіста
- Борошно грубого помелу з твердих сортів пшениці – 400 г
- Яйця куряі – 4 шт.
- Сіль за смаком
- Натуральні барвники (блакитний матча, куркума, сік шпинату, сік буряка)
Для соусу
- Горошок зелений свіжий або морожений – 50 г
- Вершки 20% – 20 мл
- Пармезан – 80 г
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Чебрець подрібнений – щіпка
- Мелений чорний перець, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Вирізати з тіста кола діаметром 2-2,5 см.
- Скласти гурток навпіл і сформувати за допомогою зубочистки квіти.
- Шумівкою опустити в киплячу підсолену воду, щоб квіти не злипалися. Варити 5-7 хвилин.
- Для соусу в сковороду з оливковою олією висипати зелений горошок, налити вершки, на повільному вогні довести до кипіння.
- Додати в соус із горошком натертий пармезан. Перемішувати, доки сир не розплавиться.
- Вийняти шумівкою пасту, залити соусом з вершків та пармезану.
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