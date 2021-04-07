Що цікавого можна приготувати із щавлю – 7 простих варіантів

Сезон цієї трави в розпалі – починаймо діяти

Так, саме в квітні починається зірковий час щавлю. Ми докладно розповідали, з чим правильно та скільки можна їсти щавель, тепер дізнаємося, що з нього можна приготувати. Спектр страв різноманітний. Вибирайте, що вам більше до душі та насолоджуйтеся смачною їжею зі щавлем.

І ще – пропонуємо взяти участь у конкурсі на кнайращу дріжджову випічку і виграти чудові призи.

Окрошка з щавлем

Назва

Інгредієнти

Щавель – 200-300 г

Яйце куряче – 5 шт.

Курятина – 200 г

Редис – 200 г

Огірок – 200 г

Цибуля зелена – 1-2 пучка

Кріп – 1 пучок

Сіль, сметана – на смак

Вода – 2 л.

Сметана – за смаком

Спосіб приготування

⠀

Щавель ретельно промити і нарізати тонкими смужками, занадто довгі стебла прибирати. Довести щавель до кипіння і варити ще 10 хвилин. Дати йому охолонути. Нарізати кубиками редис, огірок, м'ясо і яйце. Дрібно нарізати цибулю і кріп. Викласти в щавлевий відвар овочі, зелень, яйце і м'ясо, перемішати, додати сметану. Поставити в холодильник на кілька годин.

Пиріг зі щавлем

Фото: nstagram.com/evgprokh/

Інгредієнти

200 г борошна – (кукурудзяного і рисового порівну)

50 г – вершкового масла з морозилки

1/2 ст. – кефіру

1/3 ч. л. – соди

200 г – щавлю

2 ч. л. – кукурудзяного крохмалю

3 ст. л. – сиропу топінамбура

спеції – за смаком

Спосіб приготування

Масло натерти на тертці, борошно змішати з содою. Борошно з маслом перетерти в крихту, в процесі додати кефір. Для начинки щавель помити, висушити, нарізати без стебел, розм'якшити руками, додати спеції. 3/5 частини тіста викласти на дно і бортики, далі – начинку, полити сиропом топінамбура і зверху 2/5 частини тіста. Випікати за температури 200 градусів 30 хвилин.

Млинці зі щавлем, плавленим сиром і яйцем

Млинці зі щавелем і яйцем Фото: Depositphotos

Інгредієнти

250 г – щавлю

Шматочок вершкового масла

200 г – плавленого сиру

3 ст. л. – сметани

2 шт. – варених яйця

зелень

Для млинців

2 шт. – сирих яйця

200 г – борошна

Трохи олії

50 г – цукру

500 мл – молока

Спосіб приготування

Розбийте яйця в миску, збийте з цукром. Влийте частину молока, додайте борошно і перемішайте. Влийте олію та молоко, що залишилося. Перемішайте. Приготуйте тонкі млинці на сковороді. Щавель тонко наріжте і обсмажте на вершковому маслі. Наріжте варені яйця, натріть плавлений сир на тертці, порубати зелень. Додайте щавель, за бажанням приправте. Перемішайте і додайте сметану.

Суп зі щавлем

Весняний суп зі щавлем Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 л – яловичого бульйону і м'ясо з нього

300 г – свіжого щавлю

2 шт. – моркви середнього розміру

1 шт. – велика цибулина

2 ст. л. – олії

2 шт. – великі картоплини

Сіль, перець за смаком

свіжа зелень

варені яйця

Спосіб приготування

Варене м'ясо нарізати невеликими шматочками. Щавель добре помити і крупно нарубати. Моркву і цибулю нарізати невеликими кубиками. Пасерувати цибулю і моркву в невеликій кількості рослинного масла (близько 5 хвилин), додати щавель і готувати все разом ще 3 хвилини. Влити гарячий бульйон і довести до кипіння. Тим часом нарізати картоплю невеликими кубиками і відправити його в суп, додати спеції. За п'ять хвилин до готовності додати м'ясо. Гарячий суп розлити по тарілках, додати рубану зелень і нарізані варені яйця.

Читайте також: 5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Слойки із сиром і щавлем

Лісткові пиріжки зі щавлем і шпинатом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 упаковка – готового листкового тіста

300 г – сиру

100 г – щавлю

1 шт. – яйце

1 шт. – яєчний жовток

сіль

Білий і чорний кунжут

Спосіб приготування

Злегка уварити шпинат на парі та наріжте. Подрібніть щавель. Змішайте зелень з сиром, додайте яйце, посоліть і перемішайте. Тісто розрізати на квадрати. Викладіть начинку і з'єднайте краї, щоб вийшли трикутники. Викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть жовтком і посипте кунжутом. Випікайте в духовці 15-20 хвилин за температури 170 градусів.

Суп-пюре зі щавлю

Суп зі щавелю Фото: Depositphotos

Інгредієнти

600-700 – мл м'ясного або овочевого бульйону

300-400 г – щавлю

1-2 шт. – авокадо

м'ята, базилік – за смаком

1 зуб. – часнику

1 ст. л.- ложка оливкової олії

80 г – копченої грудинки

сіль, мелений перець

сметана

Спосіб приготування

Зварити бульйон. Підсмажити грудинку, нарізану невеликими кубиками. У киплячу воду додати щавель, м'яту і базилік. Варити 30 секунд. Збити блендером щавель, м'яту, базилік, грудинку, часник, авокадо і оливкову олію, додавши при цьому ополоник бульйону. Має вийти однорідна маса. Перемішати цю суміш з бульйоном, посолити за смаком. Подавати суп разом з половинками варених яєць і сметаною.

Зелений борщ

Зелений борщ Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 л – води або бульйону

1 шт. – цибулина

2 шт. – морквини

5 шт. – картоплин

корінь і зелень петрушки

по 300 г щавлю, шпинату і зеленої цибулі

1 ст. л. – рису

сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

В бульйонкладемо дрібно нарізані (якщо борщ пісний – пасеровані на олії) ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки, додаємо рис, а за 15 хвилин опускаємо в каструлю очищену й нарізану кубиками картоплю. Щойно картопля звариться – кидаємо в борщ нарізані щавель, шпинат і зелену цибулю. За три хвилини до готовності солимо, кидаємо зелень і спеції за смаком. При подачі на стіл в кожну тарілку кладемо по половинці звареного круто яйця, заправляємо сметаною і присипаємо дрібно нарубаною зеленню.

Тут знайдете 10 рецептів смачної їжі, приготовленої із сиром.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися