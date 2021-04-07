Що цікавого можна приготувати із щавлю – 7 простих варіантів
Сезон цієї трави в розпалі – починаймо діяти
Так, саме в квітні починається зірковий час щавлю. Ми докладно розповідали, з чим правильно та скільки можна їсти щавель, тепер дізнаємося, що з нього можна приготувати. Спектр страв різноманітний. Вибирайте, що вам більше до душі та насолоджуйтеся смачною їжею зі щавлем.
І ще – пропонуємо взяти участь у конкурсі на кнайращу дріжджову випічку і виграти чудові призи.
Окрошка з щавлем
Інгредієнти
- Щавель – 200-300 г
- Яйце куряче – 5 шт.
- Курятина – 200 г
- Редис – 200 г
- Огірок – 200 г
- Цибуля зелена – 1-2 пучка
- Кріп – 1 пучок
- Сіль, сметана – на смак
- Вода – 2 л.
- Сметана – за смаком
Спосіб приготування
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- Щавель ретельно промити і нарізати тонкими смужками, занадто довгі стебла прибирати.
- Довести щавель до кипіння і варити ще 10 хвилин. Дати йому охолонути.
- Нарізати кубиками редис, огірок, м'ясо і яйце. Дрібно нарізати цибулю і кріп.
- Викласти в щавлевий відвар овочі, зелень, яйце і м'ясо, перемішати, додати сметану.
- Поставити в холодильник на кілька годин.
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Пиріг зі щавлем
Інгредієнти
- 200 г борошна – (кукурудзяного і рисового порівну)
- 50 г – вершкового масла з морозилки
- 1/2 ст. – кефіру
- 1/3 ч. л. – соди
- 200 г – щавлю
- 2 ч. л. – кукурудзяного крохмалю
- 3 ст. л. – сиропу топінамбура
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Масло натерти на тертці, борошно змішати з содою.
- Борошно з маслом перетерти в крихту, в процесі додати кефір.
- Для начинки щавель помити, висушити, нарізати без стебел, розм'якшити руками, додати спеції.
- 3/5 частини тіста викласти на дно і бортики, далі – начинку, полити сиропом топінамбура і зверху 2/5 частини тіста.
- Випікати за температури 200 градусів 30 хвилин.
Млинці зі щавлем, плавленим сиром і яйцем
Інгредієнти
- 250 г – щавлю
- Шматочок вершкового масла
- 200 г – плавленого сиру
- 3 ст. л. – сметани
- 2 шт. – варених яйця
- зелень
Для млинців
- 2 шт. – сирих яйця
- 200 г – борошна
- Трохи олії
- 50 г – цукру
- 500 мл – молока
Спосіб приготування
- Розбийте яйця в миску, збийте з цукром.
- Влийте частину молока, додайте борошно і перемішайте. Влийте олію та молоко, що залишилося. Перемішайте.
- Приготуйте тонкі млинці на сковороді.
- Щавель тонко наріжте і обсмажте на вершковому маслі.
- Наріжте варені яйця, натріть плавлений сир на тертці, порубати зелень.
- Додайте щавель, за бажанням приправте. Перемішайте і додайте сметану.
Суп зі щавлем
Інгредієнти
- 2 л – яловичого бульйону і м'ясо з нього
- 300 г – свіжого щавлю
- 2 шт. – моркви середнього розміру
- 1 шт. – велика цибулина
- 2 ст. л. – олії
- 2 шт. – великі картоплини
- Сіль, перець за смаком
- свіжа зелень
- варені яйця
Спосіб приготування
- Варене м'ясо нарізати невеликими шматочками.
- Щавель добре помити і крупно нарубати.
- Моркву і цибулю нарізати невеликими кубиками.
- Пасерувати цибулю і моркву в невеликій кількості рослинного масла (близько 5 хвилин), додати щавель і готувати все разом ще 3 хвилини.
- Влити гарячий бульйон і довести до кипіння.
- Тим часом нарізати картоплю невеликими кубиками і відправити його в суп, додати спеції.
- За п'ять хвилин до готовності додати м'ясо.
- Гарячий суп розлити по тарілках, додати рубану зелень і нарізані варені яйця.
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Слойки із сиром і щавлем
Інгредієнти
- 1 упаковка – готового листкового тіста
- 300 г – сиру
- 100 г – щавлю
- 1 шт. – яйце
- 1 шт. – яєчний жовток
- сіль
- Білий і чорний кунжут
Спосіб приготування
- Злегка уварити шпинат на парі та наріжте. Подрібніть щавель.
- Змішайте зелень з сиром, додайте яйце, посоліть і перемішайте.
- Тісто розрізати на квадрати. Викладіть начинку і з'єднайте краї, щоб вийшли трикутники.
- Викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть жовтком і посипте кунжутом.
- Випікайте в духовці 15-20 хвилин за температури 170 градусів.
Суп-пюре зі щавлю
Інгредієнти
- 600-700 – мл м'ясного або овочевого бульйону
- 300-400 г – щавлю
- 1-2 шт. – авокадо
- м'ята, базилік – за смаком
- 1 зуб. – часнику
- 1 ст. л.- ложка оливкової олії
- 80 г – копченої грудинки
- сіль, мелений перець
- сметана
Спосіб приготування
- Зварити бульйон.
- Підсмажити грудинку, нарізану невеликими кубиками.
- У киплячу воду додати щавель, м'яту і базилік. Варити 30 секунд.
- Збити блендером щавель, м'яту, базилік, грудинку, часник, авокадо і оливкову олію, додавши при цьому ополоник бульйону. Має вийти однорідна маса.
- Перемішати цю суміш з бульйоном, посолити за смаком.
- Подавати суп разом з половинками варених яєць і сметаною.
Зелений борщ
Інгредієнти
- 2 л – води або бульйону
- 1 шт. – цибулина
- 2 шт. – морквини
- 5 шт. – картоплин
- корінь і зелень петрушки
- по 300 г щавлю, шпинату і зеленої цибулі
- 1 ст. л. – рису
- сіль і спеції – за смаком
Спосіб приготування
- В бульйонкладемо дрібно нарізані (якщо борщ пісний – пасеровані на олії) ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки, додаємо рис, а за 15 хвилин опускаємо в каструлю очищену й нарізану кубиками картоплю.
- Щойно картопля звариться – кидаємо в борщ нарізані щавель, шпинат і зелену цибулю.
- За три хвилини до готовності солимо, кидаємо зелень і спеції за смаком.
- При подачі на стіл в кожну тарілку кладемо по половинці звареного круто яйця, заправляємо сметаною і присипаємо дрібно нарубаною зеленню.
Тут знайдете 10 рецептів смачної їжі, приготовленої із сиром.
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