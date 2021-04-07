Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Що цікавого можна приготувати із щавлю – 7 простих варіантів

Сьогодні, 14:39

Сезон цієї трави в розпалі – починаймо діяти

Так, саме в квітні починається зірковий час щавлю. Ми докладно розповідали, з чим правильно та скільки можна їсти щавель, тепер дізнаємося, що з нього можна приготувати. Спектр страв різноманітний. Вибирайте, що вам більше до душі та насолоджуйтеся смачною їжею зі щавлем.

І ще – пропонуємо взяти участь у конкурсі на кнайращу дріжджову випічку і виграти чудові призи.

Окрошка з щавлем

Назва

Інгредієнти

  • Щавель – 200-300 г
  • Яйце куряче – 5 шт.
  • Курятина – 200 г
  • Редис – 200 г
  • Огірок – 200 г
  • Цибуля зелена – 1-2 пучка
  • Кріп – 1 пучок
  • Сіль, сметана – на смак
  • Вода – 2 л.
  • Сметана – за смаком

Спосіб приготування

  1. Щавель ретельно промити і нарізати тонкими смужками, занадто довгі стебла прибирати.
  2. Довести щавель до кипіння і варити ще 10 хвилин. Дати йому охолонути.
  3. Нарізати кубиками редис, огірок, м'ясо і яйце. Дрібно нарізати цибулю і кріп.
  4. Викласти в щавлевий відвар овочі, зелень, яйце і м'ясо, перемішати, додати сметану.
  5. Поставити в холодильник на кілька годин.

Читайте також:
Як зберегти свіжість зелені – 5 лайфхаків

Пиріг зі щавлем

Фото: nstagram.com/evgprokh/

Інгредієнти

  • 200 г борошна – (кукурудзяного і рисового порівну)
  • 50 г – вершкового масла з морозилки
  • 1/2 ст. – кефіру
  • 1/3 ч. л. – соди
  • 200 г – щавлю
  • 2 ч. л. – кукурудзяного крохмалю
  • 3 ст. л. – сиропу топінамбура
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Масло натерти на тертці, борошно змішати з содою.
  2. Борошно з маслом перетерти в крихту, в процесі додати кефір.
  3. Для начинки щавель помити, висушити, нарізати без стебел, розм'якшити руками, додати спеції.
  4. 3/5 частини тіста викласти на дно і бортики, далі – начинку, полити сиропом топінамбура і зверху 2/5 частини тіста.
  5. Випікати за температури 200 градусів 30 хвилин.

Млинці зі щавлем, плавленим сиром і яйцем

Млинці зі щавелем і яйцем
Млинці зі щавелем і яйцем
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 250 г – щавлю
  • Шматочок вершкового масла
  • 200 г – плавленого сиру
  • 3 ст. л. – сметани
  • 2 шт. – варених яйця
  • зелень

Для млинців

  • 2 шт. – сирих яйця
  • 200 г – борошна
  • Трохи олії
  • 50 г – цукру
  • 500 мл – молока

Спосіб приготування

  1. Розбийте яйця в миску, збийте з цукром.
  2. Влийте частину молока, додайте борошно і перемішайте. Влийте олію та молоко, що залишилося. Перемішайте.
  3. Приготуйте тонкі млинці на сковороді.
  4. Щавель тонко наріжте і обсмажте на вершковому маслі.
  5. Наріжте варені яйця, натріть плавлений сир на тертці, порубати зелень.
  6. Додайте щавель, за бажанням приправте. Перемішайте і додайте сметану.

Суп зі щавлем

Весняний суп зі щавлем
Весняний суп зі щавлем
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 л – яловичого бульйону і м'ясо з нього
  • 300 г – свіжого щавлю
  • 2 шт. – моркви середнього розміру
  • 1 шт. – велика цибулина
  • 2 ст. л. – олії
  • 2 шт. – великі картоплини
  • Сіль, перець за смаком
  • свіжа зелень
  • варені яйця

Спосіб приготування

  1. Варене м'ясо нарізати невеликими шматочками.
  2. Щавель добре помити і крупно нарубати.
  3. Моркву і цибулю нарізати невеликими кубиками.
  4. Пасерувати цибулю і моркву в невеликій кількості рослинного масла (близько 5 хвилин), додати щавель і готувати все разом ще 3 хвилини.
  5. Влити гарячий бульйон і довести до кипіння.
  6. Тим часом нарізати картоплю невеликими кубиками і відправити його в суп, додати спеції.
  7. За п'ять хвилин до готовності додати м'ясо.
  8. Гарячий суп розлити по тарілках, додати рубану зелень і нарізані варені яйця.

Читайте також:
5 відомих смачних супів із 5 різних країн

Слойки із сиром і щавлем

Лісткові пиріжки зі щавлем і шпинатом
Лісткові пиріжки зі щавлем і шпинатом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 упаковка – готового листкового тіста
  • 300 г – сиру
  • 100 г – щавлю
  • 1 шт. – яйце
  • 1 шт. – яєчний жовток
  • сіль
  • Білий і чорний кунжут

Спосіб приготування

  1. Злегка уварити шпинат на парі та наріжте. Подрібніть щавель.
  2. Змішайте зелень з сиром, додайте яйце, посоліть і перемішайте.
  3. Тісто розрізати на квадрати. Викладіть начинку і з'єднайте краї, щоб вийшли трикутники.
  4. Викладіть слойки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть жовтком і посипте кунжутом.
  5. Випікайте в духовці 15-20 хвилин за температури 170 градусів.

Суп-пюре зі щавлю

Суп зі щавелю
Суп зі щавелю
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 600-700 – мл м'ясного або овочевого бульйону
  • 300-400 г – щавлю
  • 1-2 шт. – авокадо
  • м'ята, базилік – за смаком
  • 1 зуб. – часнику
  • 1 ст. л.- ложка оливкової олії
  • 80 г – копченої грудинки
  • сіль, мелений перець
  • сметана

Спосіб приготування

  1. Зварити бульйон.
  2. Підсмажити грудинку, нарізану невеликими кубиками.
  3. У киплячу воду додати щавель, м'яту і базилік. Варити 30 секунд.
  4. Збити блендером щавель, м'яту, базилік, грудинку, часник, авокадо і оливкову олію, додавши при цьому ополоник бульйону. Має вийти однорідна маса.
  5. Перемішати цю суміш з бульйоном, посолити за смаком.
  6. Подавати суп разом з половинками варених яєць і сметаною.

Зелений борщ

Зелений борщ
Зелений борщ
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 л – води або бульйону
  • 1 шт. – цибулина
  • 2 шт. – морквини
  • 5 шт. – картоплин
  • корінь і зелень петрушки
  • по 300 г щавлю, шпинату і зеленої цибулі
  • 1 ст. л. – рису
  • сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. В бульйонкладемо дрібно нарізані (якщо борщ пісний – пасеровані на олії) ріпчасту цибулю, моркву і корінь петрушки, додаємо рис, а за 15 хвилин опускаємо в каструлю очищену й нарізану кубиками картоплю.
  2. Щойно картопля звариться – кидаємо в борщ нарізані щавель, шпинат і зелену цибулю.
  3. За три хвилини до готовності солимо, кидаємо зелень і спеції за смаком.
  4. При подачі на стіл в кожну тарілку кладемо по половинці звареного круто яйця, заправляємо сметаною і присипаємо дрібно нарубаною зеленню.

Тут знайдете 10 рецептів смачної їжі, приготовленої із сиром.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 пісних салатів, які сподобаються найвибагливішим Готуємо на карантині: класичний рецепт бургера Що їдять на сніданок італійці - рецепт омлету фритати Що купувати на ринку та в магазині в квітні
рецепти пиріжки борщ пиріг суп щавель
Реклама

Новини партнерів

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле

Популярні статті

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Сьогодні, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Вчора, 17:40Смачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

Вчора, 16:49Зірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Вчора, 14:50Зірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Вчора, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Вчора, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Вчора, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

5 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

4 квітняЗдорово

Як приховати сивину в домашніх умовах: 5 простих лайфхаків

4 квітняЗірково

Олексій Суханов про участь у шоу Маска: У 46 років я вперше так одягнувся

Новини партнерів

Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в бикини. Фото
Ким Кардашьян похвасталась сексуальными формами в бикини. Фото
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Каминская в одном боди показала все свои прелести
Каминская в одном боди показала все свои прелести

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти