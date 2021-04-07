7 ідей для вечері за 20 хвилин

Легкі рецепти нашвидкуруч

Так буває, коли зовсім оюмаль часу, а приготувати вечерю треба. Тоді можна брати в дію рецепти їжі, які заберуть у вас максимум 30 хвилин. І пам'ятаймо, що останній прийом їжі має бути за 3 години до сну.

А якщо ви обожнюєте випічку і розумієтеся на ній, то беріть участь у конкурсі на найкращий рецепт.

Жульєн у булці

Фото: instagram.com/lazarenko_natali/

Інгредієнти

Булочки – 4 шт.

Куряче філе – 500 г

Печериці – 300 г

Ріпчаста цибуля – 2 шт.

Вершки 10% – 125 г

Сметана 20% – 3 ст. л.

Пармезан – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Куряче філе порізати на невеликі шматочки, півкільцями нарізати цибулю і обсмажити на олії до золотавої скоринки. Печериці помити і порізати на слайси, додати до курки і обсмажити до готовності. Поперчити і посолити. Влити вершки і додати сметану, протушкувати до загустіння. У булочок акуратно зрізати верхівку, вийняти м'якуш і в центр скласти жульен, присипати тертим пармезаном, накрити зрізаною кришечкою і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

Баварський салат

Фото: instagram.com/food_and_flood/

Інгредієнти

Куряча грудка – 200 г

Сир – 80 г

Помідори – 150 г

Житній хліб – 60 г

Часник – 1 зуб.

Петрушка кріп

Сметана – 2 ст. л.

Соєвий соус – 1 ч. л.

Гірчиця – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

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Куряче філе нарізати кубиком і обсмажити без олії до готовності. Хліб підсушити на сковороді, натерти часником і нарізати на сухарики. Зелень дрібно порубати. Сир і помідори нарізати кубиком. Змішати сметану соєвий соус і гірчицю, додати в салат і все ретельно перемішати.

Курка в соусі карі

Фото: instagram.com/natasha.foodlover/

Інгредієнти

Цибуля – 1 шт.

Куряча грудка – 400 г

Часник – 1 зуб.

Імбир свіжий – 1 ч. л. (можна замінити на сухий)

Сіль, перець – за смаком

Томатна паста – 1 ст. л.

Приправа каррі – 1 ст. л.

Вершки 20% – 200 мл. (або кокосове молоко)

Спосіб приготування

На олії обсмажити дрібно рубаний лук (пкілька хвилин). Додати м'ясо, обсмажити практично до готовності. Додати часник, імбир і перемішати. Додаємо сіль, перець, томатну пасту і приправу карі, перемішати. Влити вершки кімнатної температури, довести до кипіння, тушкувати під кришкою 5 -7 хвилин на слабкому вогні.

Запіканка з лавашем і куркою

Фото: instagram.com/dil.0104/

Інгредієнти

Куряче філе – 500 г

Лаваш – 1 пачка

Цибуля – 1 шт.

Сіль, паприка, приправи

Для соусу

Вершкове масло – 50 г

Яйце – 2 шт.

Вершки – 50 г

Сир – 150 г

Спосіб приготування

Куряче філе подрібнити. Додати цибулю, сіль, паприку, приправи і перемішати. Лаваш розкрити, покласти начинку тонким шаром, загорнути рулетом, порізати на шматочки і покласти в жаростійку посуд. Для соусу змішати яйця, вершкове масло, вершки, перемішати. Полити рулети соусом. Випікати за 180 градусів 30-40 хвилин. Перед подачею посипати сиром.

Картопля, запечена з овочами

Фото: instagram.com/mimikota_cooking/

Інгредієнти

0,5 кг – картоплі

4 шт. – середні моркви

2 шт. – середніх пастернаку

3 шт. – маленькі червоні цибулини

1 пучок – кропу

2 ст. л. – оливкової олії

5 шт. – гілочок розмарину

6 зуб. – часнику

1 ч. л. – морської солі

мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Розігріти духовку до 200 градусів і застелити деко пергаментним папером. Очистити і нарізати картоплю і всі овочі, змішати у великій мисці. Додати часник, розмарин і морську сіль. Сбризнути олією і перемішати. Розкласти картоплю і овочі в один шар на деко і смажити близько 25 хвилин, перевертаючи доти, доки страва не стане золотавою.

Флорентійський салат

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

5 штук. – яєць

2 шт. – яєчні жовтки

90 г – пармської шинки

2 шт. – несолодкі білі булочки

75 г – вершкового масла

1/2 ч. л. – гірчиці

1/2 ст. л. – білого винного оцту

2 ст. л. – подрібненого естрагону

225 г – суміші шпинату і руколи

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Відваріть яйця. Остудіть, очистіть, розріжте на четвертинки. Тонкі скибочки пармської шинки розріжте поперек на 2-3 шматочки. Обсмажте на 1 ст. л. вершкового масла до золотавої скоринки, викладіть на паперовий рушник. Для грінок наріжте булочки кубиками, обсмажте на тій же сковороді до рум'яного кольору, також викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Для заправки збийте міксером сирі жовтки, оцет, гірчицю, щіпку солі. Розтопити вершкове масло, додайте до яєць, збийте міксером на малій швидкості. Наприкінці додайте подрібнений естрагон, перемішайте. Розділіть шпинат і руколу, четвертинки яєць на 4 порції, викладіть на тарілки, додайте шинку, полийте приготованим соусом. Подавайте салат одразу після приготування.

Запіканка з макаронами і шинкою

Запіканка з макарон з горошком та шинкою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Макарони – 150 г

Шинка – 200 г

Вершкове маслo – 4 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Вершки – 150 г

Зeлeний гoрoшок – 200 г

Сир – 150 г

Часник – 1 зyб.

Сoль, перець – пo вкyсy

Спосіб приготування

Відварити пастy, злити вoдy, додати вершкове масло. Нарізати шинку кубиками та злегка обсмажити з часником. Збити яйця сo вершками, додати тертий сир і добре перемішати. В окремій мисці змішати пастy, зeлeний гoрoшок і шинку, викласти у форму. Залити яєчною сумішшю, пoсипати тeртим сирoм і випікати15 xвилин мaкcимyм.

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