7 ідей для вечері за 20 хвилин
Легкі рецепти нашвидкуруч
Так буває, коли зовсім оюмаль часу, а приготувати вечерю треба. Тоді можна брати в дію рецепти їжі, які заберуть у вас максимум 30 хвилин. І пам'ятаймо, що останній прийом їжі має бути за 3 години до сну.
А якщо ви обожнюєте випічку і розумієтеся на ній, то беріть участь у конкурсі на найкращий рецепт.
Жульєн у булці
Інгредієнти
- Булочки – 4 шт.
- Куряче філе – 500 г
- Печериці – 300 г
- Ріпчаста цибуля – 2 шт.
- Вершки 10% – 125 г
- Сметана 20% – 3 ст. л.
- Пармезан – 100 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Куряче філе порізати на невеликі шматочки, півкільцями нарізати цибулю і обсмажити на олії до золотавої скоринки.
- Печериці помити і порізати на слайси, додати до курки і обсмажити до готовності. Поперчити і посолити.
- Влити вершки і додати сметану, протушкувати до загустіння.
- У булочок акуратно зрізати верхівку, вийняти м'якуш і в центр скласти жульен, присипати тертим пармезаном, накрити зрізаною кришечкою і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
Баварський салат
Інгредієнти
- Куряча грудка – 200 г
- Сир – 80 г
- Помідори – 150 г
- Житній хліб – 60 г
- Часник – 1 зуб.
- Петрушка кріп
- Сметана – 2 ст. л.
- Соєвий соус – 1 ч. л.
- Гірчиця – 1/4 ч. л.
Спосіб приготування
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- Куряче філе нарізати кубиком і обсмажити без олії до готовності.
- Хліб підсушити на сковороді, натерти часником і нарізати на сухарики.
- Зелень дрібно порубати. Сир і помідори нарізати кубиком.
- Змішати сметану соєвий соус і гірчицю, додати в салат і все ретельно перемішати.
Курка в соусі карі
Інгредієнти
- Цибуля – 1 шт.
- Куряча грудка – 400 г
- Часник – 1 зуб.
- Імбир свіжий – 1 ч. л. (можна замінити на сухий)
- Сіль, перець – за смаком
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Приправа каррі – 1 ст. л.
- Вершки 20% – 200 мл. (або кокосове молоко)
Спосіб приготування
- На олії обсмажити дрібно рубаний лук (пкілька хвилин). Додати м'ясо, обсмажити практично до готовності.
- Додати часник, імбир і перемішати.
- Додаємо сіль, перець, томатну пасту і приправу карі, перемішати.
- Влити вершки кімнатної температури, довести до кипіння, тушкувати під кришкою 5 -7 хвилин на слабкому вогні.
Запіканка з лавашем і куркою
Інгредієнти
- Куряче філе – 500 г
- Лаваш – 1 пачка
- Цибуля – 1 шт.
- Сіль, паприка, приправи
Для соусу
- Вершкове масло – 50 г
- Яйце – 2 шт.
- Вершки – 50 г
- Сир – 150 г
Спосіб приготування
- Куряче філе подрібнити. Додати цибулю, сіль, паприку, приправи і перемішати.
- Лаваш розкрити, покласти начинку тонким шаром, загорнути рулетом, порізати на шматочки і покласти в жаростійку посуд.
- Для соусу змішати яйця, вершкове масло, вершки, перемішати. Полити рулети соусом.
- Випікати за 180 градусів 30-40 хвилин. Перед подачею посипати сиром.
Картопля, запечена з овочами
Інгредієнти
- 0,5 кг – картоплі
- 4 шт. – середні моркви
- 2 шт. – середніх пастернаку
- 3 шт. – маленькі червоні цибулини
- 1 пучок – кропу
- 2 ст. л. – оливкової олії
- 5 шт. – гілочок розмарину
- 6 зуб. – часнику
- 1 ч. л. – морської солі
- мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Розігріти духовку до 200 градусів і застелити деко пергаментним папером.
- Очистити і нарізати картоплю і всі овочі, змішати у великій мисці.
- Додати часник, розмарин і морську сіль. Сбризнути олією і перемішати.
- Розкласти картоплю і овочі в один шар на деко і смажити близько 25 хвилин, перевертаючи доти, доки страва не стане золотавою.
Флорентійський салат
Інгредієнти
- 5 штук. – яєць
- 2 шт. – яєчні жовтки
- 90 г – пармської шинки
- 2 шт. – несолодкі білі булочки
- 75 г – вершкового масла
- 1/2 ч. л. – гірчиці
- 1/2 ст. л. – білого винного оцту
- 2 ст. л. – подрібненого естрагону
- 225 г – суміші шпинату і руколи
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Відваріть яйця. Остудіть, очистіть, розріжте на четвертинки.
- Тонкі скибочки пармської шинки розріжте поперек на 2-3 шматочки. Обсмажте на 1 ст. л. вершкового масла до золотавої скоринки, викладіть на паперовий рушник.
- Для грінок наріжте булочки кубиками, обсмажте на тій же сковороді до рум'яного кольору, також викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Для заправки збийте міксером сирі жовтки, оцет, гірчицю, щіпку солі. Розтопити вершкове масло, додайте до яєць, збийте міксером на малій швидкості. Наприкінці додайте подрібнений естрагон, перемішайте.
- Розділіть шпинат і руколу, четвертинки яєць на 4 порції, викладіть на тарілки, додайте шинку, полийте приготованим соусом. Подавайте салат одразу після приготування.
Запіканка з макаронами і шинкою
Інгредієнти
- Макарони – 150 г
- Шинка – 200 г
- Вершкове маслo – 4 ст. л.
- Яйця – 3 шт.
- Вершки – 150 г
- Зeлeний гoрoшок – 200 г
- Сир – 150 г
- Часник – 1 зyб.
- Сoль, перець – пo вкyсy
Спосіб приготування
- Відварити пастy, злити вoдy, додати вершкове масло.
- Нарізати шинку кубиками та злегка обсмажити з часником.
- Збити яйця сo вершками, додати тертий сир і добре перемішати.
- В окремій мисці змішати пастy, зeлeний гoрoшок і шинку, викласти у форму.
- Залити яєчною сумішшю, пoсипати тeртим сирoм і випікати15 xвилин мaкcимyм.
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