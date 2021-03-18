Що незвичайного можна приготувати з печериць – 3 несподіваних рецепти
У добірці є варіант страви для тих, хто поститься
Печериці – універсальний продукт. Тому що мають унікальну здатність поєднуватися практично з усіма іншими продуктами. Печериці в якості альтернативи м'ясу вибирають і ті, хто дотримується Великого посту, що почався цього тижня. У цій добірці є рецепт пісних фаршированих печериць. А ще – паштету і кіша. Приготувати це все абсолютно не складно, а результат вас приємно здивує.
Не знаєте, чим здивувати близьких і друзів, яким саме подарунком, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.
Паштет з печериць
Інгредієнти
- Печериці – 300 г
- Цибулина – 1 шт.
- Яйця – 4 шт.
- Вершки – 100 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Олія – 50 г
- Сіль, чорний перець
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю півкільцями, обсмажити на суміші вершкового масла та олії так, щоб цибуля побіліла.
- Додати до цибулі нарізані печериці, обсмажувати все разом, на досить великому вогні, до готовності.
- У чашу блендера скласти гриби з цибулею, відварені яйця, вершки. Збити блендером до консистенції паштету.
- Додати сіль, перець.
Кіш з грибами
Інгредієнти
- Печериці – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Тертий сир – 100 г
- Вершки 33% – 200 мл
- Яйце – 2 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Сіль, розмарин – за смаком
Для тіста
- Борошно – 250 г
- Вершкове масло – 150 г
- Яйце – 1 шт.
- Сіль
Спосіб приготування
- Для тіста в чаші блендера змішати борошно, холодне вершкове масло, нарізане на шматочки, сіль і порубати все до стану крихти. Додати яйце, вимісити тісто, скачати в кулю, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Обсмажити на вершковому маслі дрібно нарізану цибулю. Додати нарізані гриби, сіль і розмарин. Перемішати і смажити 5 хвилин, трохи остудити.
- Додати до грибів тертий сир, розбити яйця, влити вершки, все перемішати.
- Тісто розкачати між двома аркушами пергаменту, завтовшки не більше 1 см. Акуратно перекласти тісто у форму для запікання, вирівняти і обрізати краї.
- Рівномірно викласти начинку.
- Випікати за температури 200 градусів 45 хвилин. Повністю остудити, в гарячому вигляді начинка буде м'якувата.
Пісні печериці
Інгредієнти
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- Печериці – 400 г
- Помідор – 1 шт.
- Зелень, спеції – за смаком
- Олія оливкова
- Часник – 2 зуб.
- Цибуля – 1 шт.
Спосіб приготування
- Печериці промити, обсушити, акуратно відокремити ніжки від капелюшків. Викласти на деко, отворами вгору.
- Цибулю порізати і тушкувати на оливковій олії.
- Ніжки грибів дрібно нарізати, викласти в сковороду до цибулі та обсмажити 10 хвилин.
- Зелень порубати, додати подрібнений часник і помідор, нарізаний кубиками, все перемішати і відправити тушкуватися на сковорідку.
- Перемішати і нафарширувати цією сумішшю капелюшки грибів, поставити форму в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 20-25 хвилин. Зверху можна посипати кунжутним насінням або прикрасити зеленню.
Тут знайдете рецепти страв, нічим не гірших за ресторанні.
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