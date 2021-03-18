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Що незвичайного можна приготувати з печериць – 3 несподіваних рецепти

Сьогодні, 19:53

У добірці є варіант страви для тих, хто поститься

Печериці – універсальний продукт. Тому що мають унікальну здатність поєднуватися практично з усіма іншими продуктами. Печериці в якості альтернативи м'ясу вибирають і ті, хто дотримується Великого посту, що почався цього тижня. У цій добірці є рецепт пісних фаршированих печериць. А ще – паштету і кіша. Приготувати це все абсолютно не складно, а результат вас приємно здивує.

Не знаєте, чим здивувати близьких і друзів, яким саме подарунком, скористайтеся ідеями з нашого березневого календаря свят.

Паштет з печериць

Фото: instagram.com/heart_of_dixie_land/

Інгредієнти

  • Печериці – 300 г
  • Цибулина – 1 шт.
  • Яйця – 4 шт.
  • Вершки – 100 мл
  • Вершкове масло – 50 г
  • Олія – 50 г
  • Сіль, чорний перець

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю півкільцями, обсмажити на суміші вершкового масла та олії так, щоб цибуля побіліла.
  2. Додати до цибулі нарізані печериці, обсмажувати все разом, на досить великому вогні, до готовності.
  3. У чашу блендера скласти гриби з цибулею, відварені яйця, вершки. Збити блендером до консистенції паштету.
  4. Додати сіль, перець.

Кіш з грибами

Фото: instagram.com/erbisolga/

Інгредієнти

  • Печериці – 500 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Тертий сир – 100 г
  • Вершки 33% – 200 мл
  • Яйце – 2 шт.
  • Вершкове масло – 50 г
  • Сіль, розмарин – за смаком

Для тіста

  • Борошно – 250 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Для тіста в чаші блендера змішати борошно, холодне вершкове масло, нарізане на шматочки, сіль і порубати все до стану крихти. Додати яйце, вимісити тісто, скачати в кулю, накрити плівкою і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  2. Обсмажити на вершковому маслі дрібно нарізану цибулю. Додати нарізані гриби, сіль і розмарин. Перемішати і смажити 5 хвилин, трохи остудити.
  3. Додати до грибів тертий сир, розбити яйця, влити вершки, все перемішати.
  4. Тісто розкачати між двома аркушами пергаменту, завтовшки не більше 1 см. Акуратно перекласти тісто у форму для запікання, вирівняти і обрізати краї.
  5. Рівномірно викласти начинку.
  6. Випікати за температури 200 градусів 45 хвилин. Повністю остудити, в гарячому вигляді начинка буде м'якувата.

Пісні печериці

Фото: instagram.com/l_l_maria_l_l/

Інгредієнти

  • Печериці – 400 г
  • Помідор – 1 шт.
  • Зелень, спеції – за смаком
  • Олія оливкова
  • Часник – 2 зуб.
  • Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. Печериці промити, обсушити, акуратно відокремити ніжки від капелюшків. Викласти на деко, отворами вгору.
  2. Цибулю порізати і тушкувати на оливковій олії.
  3. Ніжки грибів дрібно нарізати, викласти в сковороду до цибулі та обсмажити 10 хвилин.
  4. Зелень порубати, додати подрібнений часник і помідор, нарізаний кубиками, все перемішати і відправити тушкуватися на сковорідку.
  5. Перемішати і нафарширувати цією сумішшю капелюшки грибів, поставити форму в нагріту до 180 градусів духовку і запікати 20-25 хвилин. Зверху можна посипати кунжутним насінням або прикрасити зеленню.

Тут знайдете рецепти страв, нічим не гірших за ресторанні.

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