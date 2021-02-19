Як приготувати рикоту вдома – рецепти в мультиварці та на плиті

Зробити це дуже просто, а в результаті отримаєте ніжну й універсальну закуску

Почнемо з того, що рикота – не зовсім сир. Так, це молочний продукт, який виготовляють з того, що залишилося після виробництва твердих сирів. Тобто із сироватки. От чому рикота вважається дієтичною на відміну від звичайних сирів, які до того ж треба знати, як їсти, якщо стрункість для вас важлива. Отже, навіщо бігти в магазин, якщо можна влаштувати домашню сироварню вдома? Спробуйте приготувати рикоту на плиті або в мультиварці. І з'їжте її так, як це люблять робити на її батьківщині – в Італії.

Рецепт домашньої рикоти на плиті

Фото: instagram.com/olgamon4084/

Інгредієнти

8 л – свіжа сироватка

1 ст. л. – оцтова есенція

100 мл – тепла вода

Кухонний термометр

Спосіб приготування

Розвести 70% оцтову есенцію у воді. Нагріти сироватку до 85 градусів (це важливо), влити воду з есенцією. Коли температура підніметься до 93-95 градусів, прибрати з вогню. Мають утворитися пластівці на поверхні. Після 2 годин перекласти пластівці в форму з отворами. Якщо пластівці занадто дрібні, використовуйте дренажний мішок або марлю. Викласти в контейнер. Прибрати в холодильник на кілька годин.

Рецепт домашньої рикоти в мультиварці

Фото: instagram.com/margopuma35/

Інгредієнти

Сироватка – 3 л

Оцет яблучний (винний) – 4 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Кухонний термометр

Спосіб приготування

Вилити сироватку в чашу мультиварки. Встановити режим "Мульткухар" 90 ° (не вище) на 30 хвилин. Перевіряти температуру термометром. Всипати сіль, додати оцет. Перемішати, варити 5 хвилин. Вимкнути мультиварку, залишити з відкритою кришкою на 2 години, щоб рикота відокремилася від сироватки. Перелити в друшлаг, застелений марлею. Після того, як рідина стече, перекласти в маленький друшлаг, ущільнити ложкою. Дати настоятися кілька годин.

З чим найкраще поєднується рикота

фрукти (інжир, виноград, яблука, груші)

овочеві салати, авокадо

тости, хлібці

крекери

вино

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