Як приготувати рикоту вдома – рецепти в мультиварці та на плиті
Зробити це дуже просто, а в результаті отримаєте ніжну й універсальну закуску
Почнемо з того, що рикота – не зовсім сир. Так, це молочний продукт, який виготовляють з того, що залишилося після виробництва твердих сирів. Тобто із сироватки. От чому рикота вважається дієтичною на відміну від звичайних сирів, які до того ж треба знати, як їсти, якщо стрункість для вас важлива. Отже, навіщо бігти в магазин, якщо можна влаштувати домашню сироварню вдома? Спробуйте приготувати рикоту на плиті або в мультиварці. І з'їжте її так, як це люблять робити на її батьківщині – в Італії.
Рецепт домашньої рикоти на плиті
Інгредієнти
- 8 л – свіжа сироватка
- 1 ст. л. – оцтова есенція
- 100 мл – тепла вода
- Кухонний термометр
Спосіб приготування
- Розвести 70% оцтову есенцію у воді.
- Нагріти сироватку до 85 градусів (це важливо), влити воду з есенцією.
- Коли температура підніметься до 93-95 градусів, прибрати з вогню. Мають утворитися пластівці на поверхні.
- Після 2 годин перекласти пластівці в форму з отворами. Якщо пластівці занадто дрібні, використовуйте дренажний мішок або марлю. Викласти в контейнер.
- Прибрати в холодильник на кілька годин.
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Рецепт домашньої рикоти в мультиварці
Інгредієнти
- Сироватка – 3 л
- Оцет яблучний (винний) – 4 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Кухонний термометр
Спосіб приготування
- Вилити сироватку в чашу мультиварки. Встановити режим "Мульткухар" 90 ° (не вище) на 30 хвилин.
- Перевіряти температуру термометром.
- Всипати сіль, додати оцет. Перемішати, варити 5 хвилин.
- Вимкнути мультиварку, залишити з відкритою кришкою на 2 години, щоб рикота відокремилася від сироватки.
- Перелити в друшлаг, застелений марлею.
- Після того, як рідина стече, перекласти в маленький друшлаг, ущільнити ложкою.
- Дати настоятися кілька годин.
З чим найкраще поєднується рикота
- фрукти (інжир, виноград, яблука, груші)
- овочеві салати, авокадо
- тости, хлібці
- крекери
- вино
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