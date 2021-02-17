Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Цікаво, що до Франції білосніжний соус потрапив з Італії

Бешамель входить до п'ятірки основних соусів французької кухні, його по праву вважають одним з найкращих, які колись були придумані людством. Усе просто пояснюється – бешамель чудово підкреслює і відтіняє смаки всього, до чого "торкається". Насамперед це про лазанью, класичний рецепт якої передбачає бешамель. Цікаво, що на королівську кухню Людовика XIV білосніжний соус потрапив з італійської Тоскани. Звісно, був трохи удосконалений кухарем Франсуа П'єром де ла Варенном, ним же було придумано назву: на честь фінансиста Людовика XIV маркіза Луї де Бешамеля.

Як зварити бешамель

Для приготування класичного соусу бешамель вам знадобляться пшеничне борошно, вершкове масло і молоко, а також спеції: сіль, перець і мускатний горіх. Часто молоко, призначене для приготування соусу, ароматизують лавровим листям, цибулею і гвоздикою.

Простий соус бешамель

Соус бешамель класичний Фото: Depositphotos

Складові:

50 г вершкового масла

50 г борошна

500 мл молока

1/2 ч. л. солі

1/2 ч. л. меленого перцю

Щіпка мускатного горіха

Спосіб приготування:

Вершкове масло розтопити в сотейнику на невеликому вогні, додати борошно. Перемішати вінчиком і обсмажити до появи золотистого відтінку. Тонкою цівкою влити 150 мл холодного молока, постійно помішуючи. Довести до кипіння і влити решту молока. Ретельно перемішати, приділяючи особливу увагу стінкам і куточкам сотейника. Довести соус до кипіння і проварити ще 3-4 хвилини. Додати сіль і спеції. Справжній бешамель має бути без грудочок, але якщо не вийшло так з першого разу – протираємо через сито.

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Бешамель з цибулею

Бешамель з цибулею Фото: Depositphotos

Складові:

1 середня цибулина

1 склянка молока

1 ст. л. вершкового масла

1 ст. л. борошна

Сіль, чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

Очищену і нарізану цибулину залити киплячим молоком і дати охолонути. Так молоко просочиться смаком і ароматом цибулі. У сковороді розтопити столову ложку вершкового масла і додати борошно. Постійно помішуючи, швидко обсмажити борошно в маслі. Невеликими порціями влити проціджене молоко, настояне на цибулі, не забуваючи помішуючи вінчиком. Додати спеції і проварити соус до загустіння, не припиняючи розмішувати.

Гірчичний соус бешамель

Соус бешамель з гірчицею Фото: Depositphotos

Складові:

2 ст. л. борошна

30 г вершкового масла

Молоко

Цибуля ріпчаста невелика

Лаврове листя – за смаком

Сіль за смаком

Тертий мускатний горіх

Перець мелений – за смаком

Гвоздика ціла

Кілька столових ложок гірчиці (діжонської, французької з цілими зернами, англійської)

Спосіб приготування:

Змішати в сотейнику молоко, чверть головки ріпчастої цибулі, в яку встромлені два бутони гвоздики, лаврове листя і мускатний горіх. Довести до кипіння і зняти з плити. Молоко процідити. В окремому посуді розтопити вершкове масло, всипати борошно. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи, до легкого золотистого відтінку. Повільно влити молоко і, постійно перемішуючи, варити бешамель до загустіння. Приправити сіллю і перцем. Наприкінці додати гірчицю і перемішати.

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