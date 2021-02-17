Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти
Цікаво, що до Франції білосніжний соус потрапив з Італії
Бешамель входить до п'ятірки основних соусів французької кухні, його по праву вважають одним з найкращих, які колись були придумані людством. Усе просто пояснюється – бешамель чудово підкреслює і відтіняє смаки всього, до чого "торкається". Насамперед це про лазанью, класичний рецепт якої передбачає бешамель. Цікаво, що на королівську кухню Людовика XIV білосніжний соус потрапив з італійської Тоскани. Звісно, був трохи удосконалений кухарем Франсуа П'єром де ла Варенном, ним же було придумано назву: на честь фінансиста Людовика XIV маркіза Луї де Бешамеля.
Для приготування класичного соусу бешамель вам знадобляться пшеничне борошно, вершкове масло і молоко, а також спеції: сіль, перець і мускатний горіх. Часто молоко, призначене для приготування соусу, ароматизують лавровим листям, цибулею і гвоздикою.
Складові:
- 50 г вершкового масла
- 50 г борошна
- 500 мл молока
- 1/2 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. меленого перцю
- Щіпка мускатного горіха
Спосіб приготування:
- Вершкове масло розтопити в сотейнику на невеликому вогні, додати борошно. Перемішати вінчиком і обсмажити до появи золотистого відтінку.
- Тонкою цівкою влити 150 мл холодного молока, постійно помішуючи. Довести до кипіння і влити решту молока. Ретельно перемішати, приділяючи особливу увагу стінкам і куточкам сотейника. Довести соус до кипіння і проварити ще 3-4 хвилини.
- Додати сіль і спеції. Справжній бешамель має бути без грудочок, але якщо не вийшло так з першого разу – протираємо через сито.
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Складові:
- 1 середня цибулина
- 1 склянка молока
- 1 ст. л. вершкового масла
- 1 ст. л. борошна
- Сіль, чорний перець за смаком
Спосіб приготування:
- Очищену і нарізану цибулину залити киплячим молоком і дати охолонути. Так молоко просочиться смаком і ароматом цибулі.
- У сковороді розтопити столову ложку вершкового масла і додати борошно. Постійно помішуючи, швидко обсмажити борошно в маслі. Невеликими порціями влити проціджене молоко, настояне на цибулі, не забуваючи помішуючи вінчиком.
- Додати спеції і проварити соус до загустіння, не припиняючи розмішувати.
Складові:
- 2 ст. л. борошна
- 30 г вершкового масла
- Молоко
- Цибуля ріпчаста невелика
- Лаврове листя – за смаком
- Сіль за смаком
- Тертий мускатний горіх
- Перець мелений – за смаком
- Гвоздика ціла
- Кілька столових ложок гірчиці (діжонської, французької з цілими зернами, англійської)
Спосіб приготування:
- Змішати в сотейнику молоко, чверть головки ріпчастої цибулі, в яку встромлені два бутони гвоздики, лаврове листя і мускатний горіх. Довести до кипіння і зняти з плити. Молоко процідити.
- В окремому посуді розтопити вершкове масло, всипати борошно. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи, до легкого золотистого відтінку.
- Повільно влити молоко і, постійно перемішуючи, варити бешамель до загустіння. Приправити сіллю і перцем. Наприкінці додати гірчицю і перемішати.
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