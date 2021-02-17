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Як приготувати соус бешамель: 3 смачних рецепти

Сьогодні, 15:42

Цікаво, що до Франції білосніжний соус потрапив з Італії

Бешамель входить до п'ятірки основних соусів французької кухні, його по праву вважають одним з найкращих, які колись були придумані людством. Усе просто пояснюється – бешамель чудово підкреслює і відтіняє смаки всього, до чого "торкається". Насамперед це про лазанью, класичний рецепт якої передбачає бешамель. Цікаво, що на королівську кухню Людовика XIV білосніжний соус потрапив з італійської Тоскани. Звісно, був трохи удосконалений кухарем Франсуа П'єром де ла Варенном, ним же було придумано назву: на честь фінансиста Людовика XIV маркіза Луї де Бешамеля.

Як зварити бешамель

Для приготування класичного соусу бешамель вам знадобляться пшеничне борошно, вершкове масло і молоко, а також спеції: сіль, перець і мускатний горіх. Часто молоко, призначене для приготування соусу, ароматизують лавровим листям, цибулею і гвоздикою.

Простий соус бешамель

Соус бешамель класичний
Соус бешамель класичний
Фото: Depositphotos

Складові:

  • 50 г вершкового масла
  • 50 г борошна
  • 500 мл молока
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. меленого перцю
  • Щіпка мускатного горіха

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Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло розтопити в сотейнику на невеликому вогні, додати борошно. Перемішати вінчиком і обсмажити до появи золотистого відтінку.
  2. Тонкою цівкою влити 150 мл холодного молока, постійно помішуючи. Довести до кипіння і влити решту молока. Ретельно перемішати, приділяючи особливу увагу стінкам і куточкам сотейника. Довести соус до кипіння і проварити ще 3-4 хвилини.
  3. Додати сіль і спеції. Справжній бешамель має бути без грудочок, але якщо не вийшло так з першого разу – протираємо через сито.

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Бешамель з цибулею

Бешамель з цибулею
Бешамель з цибулею
Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 середня цибулина
  • 1 склянка молока
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 1 ст. л. борошна
  • Сіль, чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Очищену і нарізану цибулину залити киплячим молоком і дати охолонути. Так молоко просочиться смаком і ароматом цибулі.
  2. У сковороді розтопити столову ложку вершкового масла і додати борошно. Постійно помішуючи, швидко обсмажити борошно в маслі. Невеликими порціями влити проціджене молоко, настояне на цибулі, не забуваючи помішуючи вінчиком.
  3. Додати спеції і проварити соус до загустіння, не припиняючи розмішувати.

Гірчичний соус бешамель

Соус бешамель з гірчицею
Соус бешамель з гірчицею
Фото: Depositphotos

Складові:

  • 2 ст. л. борошна
  • 30 г вершкового масла
  • Молоко
  • Цибуля ріпчаста невелика
  • Лаврове листя – за смаком
  • Сіль за смаком
  • Тертий мускатний горіх
  • Перець мелений – за смаком
  • Гвоздика ціла
  • Кілька столових ложок гірчиці (діжонської, французької з цілими зернами, англійської)

Спосіб приготування:

  1. Змішати в сотейнику молоко, чверть головки ріпчастої цибулі, в яку встромлені два бутони гвоздики, лаврове листя і мускатний горіх. Довести до кипіння і зняти з плити. Молоко процідити.
  2. В окремому посуді розтопити вершкове масло, всипати борошно. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи, до легкого золотистого відтінку.
  3. Повільно влити молоко і, постійно перемішуючи, варити бешамель до загустіння. Приправити сіллю і перцем. Наприкінці додати гірчицю і перемішати.

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