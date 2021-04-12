10 цікавих страв для легкого перекусу
Їх можна готувати як на свята, так і в будні
Що б такого перекусити, щоб і приготувати швидко, і смачно було – таке питання ставимо собі доволі часто. І якщо ви витратили час на приготування ситного обіду, а до вечері ще далеко, спробуйте приготувати легкі закуски для швидкого перекусу. 10 рецептів оригінальних страв знайдете нижче.
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Конвертики із солоним сиром
Інгредієнти
- Листкове дріжджове тісто – 500 г
- Сир – 400 г
- Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Вершкове масло – 20 г
- Жовток – 1 шт.
Спосіб приготування
- Тісто розморозити, пласти трохи розкачати в правильний квадрат. Розрізати кожен пласт на 4 частини.
- У квадратику тіста з двох боків зробити надрізи, скласти у форму ромба.
- Духовку розігріти до 180 градусів, поставити деко з тістом на 10 хвилин.
- Для начинки сир, яйця, кукурудзяний крохмаль, сіль змішати і пробити занурювальним блендером.
- Дістати заготовки, всередину викласти начинку.
- Розтоплене вершкове масло змішати із жовтком. Змастити і повернути в духовку ще на 15 хвилин.
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Запечений перець із сиром
Інгредієнти
- Перець солодкий – 2-3 шт.
- Фета – 60 г
- Сир – 60 г
- Сіль, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Духовку розігріти до 200 градусів. Перець помити і запекти до легкого потемніння. Приблизно 25-30 хвилин.
- Вийняти з духовки, помістити в контейнер і закрити щільно кришкою на 10-15 хвилин.
- Вийняти з контейнера, очистити від шкірки і від насіння. Нарізати на смужки завширшки 2.5 см. І залишити на кілька хвилин охолонути.
- Блендером збити фету, сир, сіль і зелень до однорідності.
- На кожну смужку перцю покласти 1 ч .л. начинки і закрутити рулетом. Закріпити шпажкою.
Брускети із сиром, часником і помідорами
Інгредієнти
- Хліб цільнозерновий – 80 г
- Помідори – 50 г
- Сир – 40 г
- Часник – 1 зуб.
- Зелень – за смаком
- Оливкова олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Сир натерти на крупній тертці. Помідори, зелень, часник дрібно порізати і змішати з сиром.
- Хліб змастити оливковою олією.
- Викласти на хліб суміш з сиру і помідорів.
- Запікати в духовці 5-7 хвилин за температури 200 градусів.
Сирні конвертики із сиром і шпинатом
Інгредієнти
- Лаваш – 1 упаковка
- Сир 5% – 180 г
- Сир твердий – 100 г
- Шпинат – 300 г
- Кріп – пучок
- Жовток – 1 шт.
Спосіб приготування ⠀
- Шпинат і кріп помити, дрібно нарізати.
- Натерти твердий сир і змішати із сиром і зеленню.
- Лаваш нарізати на смужки завширшки 5 см.
- Викласти начинку і згорнути в конверт. Змастити жовтком і обсмажити на оливкової олії.
Брускета з філе індички і овочами
Інгредієнти
- Філе індички – 300 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Сік лимона – 20 мл
- Перець солодкий – 1 шт.
- Оцет бальзамічний – за смаком
- Томати – 200 г
- Часник – за смаком
- Багет – 300 г
- Зелень, спеції – за смаком
- Цибуля – 1 шт.
Спосіб приготування
- В окремій ємності збити оливкову олію зі спеціями і соком лимона. Замаринувати філе індички в маринаді і залишити на кілька годин.
- Сковороду-гриль розігріти і обсмажити індичку. Зверху на філе можна розмістити шматочки сиру. Готувати до повного розплавлення.
- В окремій ємності змішати порізані томати, часник і олію. Крупно порізати цибулю, обсмажити до рум'яності. Приправити спеціями.
- Хліб нарізати тонкими шматочками і обсмажити на сковороді-гриль.
- На кожен шматочок викласти порізані шматочки індички, підсмажені овочі, прикрасити зеленню.
Рибне тако
Інгредієнти
- Філе риби – 700 г
- Біле сухе вино – 1/4 ст. л.
- Сік лайма – 2 ст. л.
- Часник – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Лайм – 1 шт.
- Кукурудзяні тортильї – 10 шт.
- Салат айсберг
- Авокадо – 1 шт.
- Сметана – 10 ст. л.
Спосіб приготування
- Обсушити рибу і змішати з білим вином, соком лайма і часником.
- Залишити маринуватися на 10-15 хвилин. Коли риба буде готова, дістати з маринаду, обсушити, посолити і поперчити.
- У великій сковороді на помірно сильному вогні нагріти оливкову олію. Покласти в сковороду рибу шкірою вниз.
- Смажити 3 хвилини. Розділити рибу на шматочки, скропити соком однієї часточки лайма і перемішати.
- Розкласти стопками по дві тортильї і наповнити їх рибою, салатом, скибочками авокадо і ложкою сметани.
Роли з лаваша з лососем
Інгредієнти
- Лаваш – 2 листи
- Лосось слабосолений – 200 г
- Вершковий сир – 150 г
- Помідор – 2 шт. середніх
- Цибуля зелена – 1 маленький пучок
- Листя салату – 6-8 шт.
- Лимонний сік
- Мелений чорний перець
Спосіб приготування
- Змастіть лаваш рівним шаром вершкового сиру і приправте перцем.
- Наріжте помідори тонкими кружечками. Дрібно наріжте зелену цибулю і посипте нею сир. Зверху розкладіть скибочки лосося, збризніть лимонним соком.
- Потім розкладіть листя салату і помідори. Лаваш щільно скрутіть в рулет, затягніть в плівку, приберіть у холодильник до подачі, мінімум на 1 годину.
- Перед подачею наріжте рулет поперек на шматочки шириною 3-4 см і подавайте.
Лаваш на сковороді з начинкою
Інгредієнти
- 2 тонких лаваші
- 4 сирих яйця
- 100 г сиру
- кілька гілочок улюбленої зелені
- сіль перець
Спосіб приготування
- З лаваша вирізати два кола розміром з діаметр сковороди, на якій ви готуватимете.
- Сир натерти на крупній тертці, зелень помити і дрібно порубати.
- На дно сковороди покласти коло лаваша, розбити яйця. Посипати зеленню, сіллю, перцем і тертим сиром. Зверху покласти друге коло лаваша.
- Поставити сковороду на слабкий вогонь і накрити кришкою. Готувати 10 хвилин.
- Коли яйця схопляться, перевернути на інший бік, накрити кришкою і готувати ще 5 хвилин.
Хумус з авокадо
Інгредієнти
- Консервований горох-нут, злитий від рідини і промитий – 1 бляшанка
- Паста тахіни – 1 ст. л.
- Авокадо – 2 маленьких
- Лимонний сік – 2-3 ст. л (або за смаком)
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Вода – 3-5 ст. л.
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Змішати всі інгредієнти в кухонному комбайні, крім води.
- Перемолоти до отримання гладкої маси.
- Додати воду за смаком і ще раз збити.
Кульки з моцарели із сирним соусом
Інгредієнти
- Борошно пшеничне – 100 г
- Сухарі панірувальні – 150 г
- Яйця – 3 шт.
- Олія – 1 л
- Маленькі кульки моцарели – 30 шт.
- Сіль
Для соусу
- Сир вершковий – 200 г
- Вино біле або вода – 100 мл
- Соус табаско – 4-5 крапель
- Вустерський соус – 4-5 крапель
- Соус соєвий – 3 ч. л.
- Сир чеддер, тертий – 100 г
Спосіб приготування
- Приготуйте соус, поставивши каструльку з вершковим соусом, білим вином (або водою) на середній вогонь. Додайте табаско, соєвий соус і вустерський соус. Поступово вмішайте чеддер так, щоб він повністю розтанув.
- Щоб зробити кульки з моцарели, насипте борошно і панірувальні сухарі в окремі миски і збийте яйця в третій. Налийте олію в дрібну і широку сковороду і поставте на середній вогонь.
- Злийте рідину і обсушіть сир. Занурюйте кожну кульку спочатку в борошно, потім у збиті яйця і, нарешті, в сухарі. Потім знову в яйце і в сухарі. Уважно стежте за тим, щоб кульки були щільно вкриті крихтою з усіх боків.
- За допомогою шумівки опускайте по 6-8 кульок за раз і смажте близько хвилини або до золотавої скоринки.
- Дістаньте готові кульки з олії (за допомогою тієї ж шумівки) і залиште на паперовому рушнику, щоб вбралися надлишки жиру. Посоліть перед подачею на стіл.
- Подавайте кульки з моцарели з теплим соусом.
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