10 цікавих страв для легкого перекусу

Їх можна готувати як на свята, так і в будні

Що б такого перекусити, щоб і приготувати швидко, і смачно було – таке питання ставимо собі доволі часто. І якщо ви витратили час на приготування ситного обіду, а до вечері ще далеко, спробуйте приготувати легкі закуски для швидкого перекусу. 10 рецептів оригінальних страв знайдете нижче.

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Конвертики із солоним сиром

Фото: instagram.com/guranfood_official/

Інгредієнти

Листкове дріжджове тісто – 500 г

Сир – 400 г

Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Вершкове масло – 20 г

Жовток – 1 шт.

Спосіб приготування

Тісто розморозити, пласти трохи розкачати в правильний квадрат. Розрізати кожен пласт на 4 частини. У квадратику тіста з двох боків зробити надрізи, скласти у форму ромба. Духовку розігріти до 180 градусів, поставити деко з тістом на 10 хвилин. Для начинки сир, яйця, кукурудзяний крохмаль, сіль змішати і пробити занурювальним блендером. Дістати заготовки, всередину викласти начинку. Розтоплене вершкове масло змішати із жовтком. Змастити і повернути в духовку ще на 15 хвилин.

Запечений перець із сиром

Фото: instagram.com/yanazharienova/

Інгредієнти

Перець солодкий – 2-3 шт.

Фета – 60 г

Сир – 60 г

Сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Духовку розігріти до 200 градусів. Перець помити і запекти до легкого потемніння. Приблизно 25-30 хвилин. Вийняти з духовки, помістити в контейнер і закрити щільно кришкою на 10-15 хвилин. Вийняти з контейнера, очистити від шкірки і від насіння. Нарізати на смужки завширшки 2.5 см. І залишити на кілька хвилин охолонути. Блендером збити фету, сир, сіль і зелень до однорідності. На кожну смужку перцю покласти 1 ч .л. начинки і закрутити рулетом. Закріпити шпажкою.

Брускети із сиром, часником і помідорами

Фото: Брускети з сиром і помідорами

Інгредієнти

Хліб цільнозерновий – 80 г

Помідори – 50 г

Сир – 40 г

Часник – 1 зуб.

Зелень – за смаком

Оливкова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Сир натерти на крупній тертці. Помідори, зелень, часник дрібно порізати і змішати з сиром. Хліб змастити оливковою олією. Викласти на хліб суміш з сиру і помідорів. Запікати в духовці 5-7 хвилин за температури 200 градусів.

Сирні конвертики із сиром і шпинатом

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Інгредієнти

Лаваш – 1 упаковка

Сир 5% – 180 г

Сир твердий – 100 г

Шпинат – 300 г

Кріп – пучок

Жовток – 1 шт.

Спосіб приготування ⠀

Шпинат і кріп помити, дрібно нарізати. Натерти твердий сир і змішати із сиром і зеленню. Лаваш нарізати на смужки завширшки 5 см. Викласти начинку і згорнути в конверт. Змастити жовтком і обсмажити на оливкової олії.

Брускета з філе індички і овочами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Інгредієнти

Філе індички – 300 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Сік лимона – 20 мл

Перець солодкий – 1 шт.

Оцет бальзамічний – за смаком

Томати – 200 г

Часник – за смаком

Багет – 300 г

Зелень, спеції – за смаком

Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування

В окремій ємності збити оливкову олію зі спеціями і соком лимона. Замаринувати філе індички в маринаді і залишити на кілька годин. Сковороду-гриль розігріти і обсмажити індичку. Зверху на філе можна розмістити шматочки сиру. Готувати до повного розплавлення. В окремій ємності змішати порізані томати, часник і олію. Крупно порізати цибулю, обсмажити до рум'яності. Приправити спеціями. Хліб нарізати тонкими шматочками і обсмажити на сковороді-гриль. На кожен шматочок викласти порізані шматочки індички, підсмажені овочі, прикрасити зеленню.

Рибне тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

Філе риби – 700 г

Біле сухе вино – 1/4 ст. л.

Сік лайма – 2 ст. л.

Часник – 1 ч. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Лайм – 1 шт.

Кукурудзяні тортильї – 10 шт.

Салат айсберг

Авокадо – 1 шт.

Сметана – 10 ст. л.

Спосіб приготування

Обсушити рибу і змішати з білим вином, соком лайма і часником. Залишити маринуватися на 10-15 хвилин. Коли риба буде готова, дістати з маринаду, обсушити, посолити і поперчити. У великій сковороді на помірно сильному вогні нагріти оливкову олію. Покласти в сковороду рибу шкірою вниз. Смажити 3 хвилини. Розділити рибу на шматочки, скропити соком однієї часточки лайма і перемішати. Розкласти стопками по дві тортильї і наповнити їх рибою, салатом, скибочками авокадо і ложкою сметани.

Роли з лаваша з лососем

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Лаваш – 2 листи

Лосось слабосолений – 200 г

Вершковий сир – 150 г

Помідор – 2 шт. середніх

Цибуля зелена – 1 маленький пучок

Листя салату – 6-8 шт.

Лимонний сік

Мелений чорний перець

Спосіб приготування

Змастіть лаваш рівним шаром вершкового сиру і приправте перцем. Наріжте помідори тонкими кружечками. Дрібно наріжте зелену цибулю і посипте нею сир. Зверху розкладіть скибочки лосося, збризніть лимонним соком. Потім розкладіть листя салату і помідори. Лаваш щільно скрутіть в рулет, затягніть в плівку, приберіть у холодильник до подачі, мінімум на 1 годину. Перед подачею наріжте рулет поперек на шматочки шириною 3-4 см і подавайте.

Лаваш на сковороді з начинкою

Лаваш на сковороді з яйцем Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 тонких лаваші

4 сирих яйця

100 г сиру

кілька гілочок улюбленої зелені

сіль перець

Спосіб приготування

З лаваша вирізати два кола розміром з діаметр сковороди, на якій ви готуватимете. Сир натерти на крупній тертці, зелень помити і дрібно порубати. На дно сковороди покласти коло лаваша, розбити яйця. Посипати зеленню, сіллю, перцем і тертим сиром. Зверху покласти друге коло лаваша. Поставити сковороду на слабкий вогонь і накрити кришкою. Готувати 10 хвилин. Коли яйця схопляться, перевернути на інший бік, накрити кришкою і готувати ще 5 хвилин.

Хумус з авокадо

Хумус із авокадо Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Консервований горох-нут, злитий від рідини і промитий – 1 бляшанка

Паста тахіни – 1 ст. л.

Авокадо – 2 маленьких

Лимонний сік – 2-3 ст. л (або за смаком)

Оливкова олія – 2 ст. л.

Вода – 3-5 ст. л.

Сіль перець

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти в кухонному комбайні, крім води. Перемолоти до отримання гладкої маси. Додати воду за смаком і ще раз збити.

Кульки з моцарели із сирним соусом

Фото: freepik.com

Інгредієнти

Борошно пшеничне – 100 г

Сухарі панірувальні – 150 г

Яйця – 3 шт.

Олія – 1 л

Маленькі кульки моцарели – 30 шт.

Сіль

Для соусу

Сир вершковий – 200 г

Вино біле або вода – 100 мл

Соус табаско – 4-5 крапель

Вустерський соус – 4-5 крапель

Соус соєвий – 3 ч. л.

Сир чеддер, тертий – 100 г

Спосіб приготування

Приготуйте соус, поставивши каструльку з вершковим соусом, білим вином (або водою) на середній вогонь. Додайте табаско, соєвий соус і вустерський соус. Поступово вмішайте чеддер так, щоб він повністю розтанув. Щоб зробити кульки з моцарели, насипте борошно і панірувальні сухарі в окремі миски і збийте яйця в третій. Налийте олію в дрібну і широку сковороду і поставте на середній вогонь. Злийте рідину і обсушіть сир. Занурюйте кожну кульку спочатку в борошно, потім у збиті яйця і, нарешті, в сухарі. Потім знову в яйце і в сухарі. Уважно стежте за тим, щоб кульки були щільно вкриті крихтою з усіх боків. За допомогою шумівки опускайте по 6-8 кульок за раз і смажте близько хвилини або до золотавої скоринки. Дістаньте готові кульки з олії (за допомогою тієї ж шумівки) і залиште на паперовому рушнику, щоб вбралися надлишки жиру. Посоліть перед подачею на стіл. Подавайте кульки з моцарели з теплим соусом.

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