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10 цікавих страв для легкого перекусу

Сьогодні, 16:41

Їх можна готувати як на свята, так і в будні

Що б такого перекусити, щоб і приготувати швидко, і смачно було – таке питання ставимо собі доволі часто. І якщо ви витратили час на приготування ситного обіду, а до вечері ще далеко, спробуйте приготувати легкі закуски для швидкого перекусу. 10 рецептів оригінальних страв знайдете нижче.

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Конвертики із солоним сиром

Фото: instagram.com/guranfood_official/

Інгредієнти

  • Листкове дріжджове тісто – 500 г
  • Сир – 400 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 3 ст. л.
  • Яйця – 2 шт.
  • Вершкове масло – 20 г
  • Жовток – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити, пласти трохи розкачати в правильний квадрат. Розрізати кожен пласт на 4 частини.
  2. У квадратику тіста з двох боків зробити надрізи, скласти у форму ромба.
  3. Духовку розігріти до 180 градусів, поставити деко з тістом на 10 хвилин.
  4. Для начинки сир, яйця, кукурудзяний крохмаль, сіль змішати і пробити занурювальним блендером.
  5. Дістати заготовки, всередину викласти начинку.
  6. Розтоплене вершкове масло змішати із жовтком. Змастити і повернути в духовку ще на 15 хвилин.

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Запечений перець із сиром

Фото: instagram.com/yanazharienova/

Інгредієнти

  • Перець солодкий – 2-3 шт.
  • Фета – 60 г
  • Сир – 60 г
  • Сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. Духовку розігріти до 200 градусів. Перець помити і запекти до легкого потемніння. Приблизно 25-30 хвилин.
  2. Вийняти з духовки, помістити в контейнер і закрити щільно кришкою на 10-15 хвилин.
  3. Вийняти з контейнера, очистити від шкірки і від насіння. Нарізати на смужки завширшки 2.5 см. І залишити на кілька хвилин охолонути.
  4. Блендером збити фету, сир, сіль і зелень до однорідності.
  5. На кожну смужку перцю покласти 1 ч .л. начинки і закрутити рулетом. Закріпити шпажкою.

Брускети із сиром, часником і помідорами

Фото: Брускети з сиром і помідорами

Інгредієнти

  • Хліб цільнозерновий – 80 г
  • Помідори – 50 г
  • Сир – 40 г
  • Часник – 1 зуб.
  • Зелень – за смаком
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на крупній тертці. Помідори, зелень, часник дрібно порізати і змішати з сиром.
  2. Хліб змастити оливковою олією.
  3. Викласти на хліб суміш з сиру і помідорів.
  4. Запікати в духовці 5-7 хвилин за температури 200 градусів.

Сирні конвертики із сиром і шпинатом

Фото: instagram.com/yummy.morn/

Інгредієнти

  • Лаваш – 1 упаковка
  • Сир 5% – 180 г
  • Сир твердий – 100 г
  • Шпинат – 300 г
  • Кріп – пучок
  • Жовток – 1 шт.

Спосіб приготування ⠀

  1. Шпинат і кріп помити, дрібно нарізати.
  2. Натерти твердий сир і змішати із сиром і зеленню.
  3. Лаваш нарізати на смужки завширшки 5 см.
  4. Викласти начинку і згорнути в конверт. Змастити жовтком і обсмажити на оливкової олії.

Брускета з філе індички і овочами

Фото: instagram.com/paprikakorica777/

Інгредієнти

  • Філе індички – 300 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Сік лимона – 20 мл
  • Перець солодкий – 1 шт.
  • Оцет бальзамічний – за смаком
  • Томати – 200 г
  • Часник – за смаком
  • Багет – 300 г
  • Зелень, спеції – за смаком
  • Цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування

  1. В окремій ємності збити оливкову олію зі спеціями і соком лимона. Замаринувати філе індички в маринаді і залишити на кілька годин.
  2. Сковороду-гриль розігріти і обсмажити індичку. Зверху на філе можна розмістити шматочки сиру. Готувати до повного розплавлення.
  3. В окремій ємності змішати порізані томати, часник і олію. Крупно порізати цибулю, обсмажити до рум'яності. Приправити спеціями.
  4. Хліб нарізати тонкими шматочками і обсмажити на сковороді-гриль.
  5. На кожен шматочок викласти порізані шматочки індички, підсмажені овочі, прикрасити зеленню.

Рибне тако

Фото: instagram.com/solution_ingredients/

Інгредієнти

  • Філе риби – 700 г
  • Біле сухе вино – 1/4 ст. л.
  • Сік лайма – 2 ст. л.
  • Часник – 1 ч. л.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Лайм – 1 шт.
  • Кукурудзяні тортильї – 10 шт.
  • Салат айсберг
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сметана – 10 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Обсушити рибу і змішати з білим вином, соком лайма і часником.
  2. Залишити маринуватися на 10-15 хвилин. Коли риба буде готова, дістати з маринаду, обсушити, посолити і поперчити.
  3. У великій сковороді на помірно сильному вогні нагріти оливкову олію. Покласти в сковороду рибу шкірою вниз.
  4. Смажити 3 хвилини. Розділити рибу на шматочки, скропити соком однієї часточки лайма і перемішати.
  5. Розкласти стопками по дві тортильї і наповнити їх рибою, салатом, скибочками авокадо і ложкою сметани.

Роли з лаваша з лососем

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Лаваш – 2 листи
  • Лосось слабосолений – 200 г
  • Вершковий сир – 150 г
  • Помідор – 2 шт. середніх
  • Цибуля зелена – 1 маленький пучок
  • Листя салату – 6-8 шт.
  • Лимонний сік
  • Мелений чорний перець

Спосіб приготування

  1. Змастіть лаваш рівним шаром вершкового сиру і приправте перцем.
  2. Наріжте помідори тонкими кружечками. Дрібно наріжте зелену цибулю і посипте нею сир. Зверху розкладіть скибочки лосося, збризніть лимонним соком.
  3. Потім розкладіть листя салату і помідори. Лаваш щільно скрутіть в рулет, затягніть в плівку, приберіть у холодильник до подачі, мінімум на 1 годину.
  4. Перед подачею наріжте рулет поперек на шматочки шириною 3-4 см і подавайте.

Лаваш на сковороді з начинкою

Лаваш на сковороді з яйцем
Лаваш на сковороді з яйцем
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 тонких лаваші
  • 4 сирих яйця
  • 100 г сиру
  • кілька гілочок улюбленої зелені
  • сіль перець

Спосіб приготування

  1. З лаваша вирізати два кола розміром з діаметр сковороди, на якій ви готуватимете.
  2. Сир натерти на крупній тертці, зелень помити і дрібно порубати.
  3. На дно сковороди покласти коло лаваша, розбити яйця. Посипати зеленню, сіллю, перцем і тертим сиром. Зверху покласти друге коло лаваша.
  4. Поставити сковороду на слабкий вогонь і накрити кришкою. Готувати 10 хвилин.
  5. Коли яйця схопляться, перевернути на інший бік, накрити кришкою і готувати ще 5 хвилин.

Хумус з авокадо

Хумус із авокадо
Хумус із авокадо
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Консервований горох-нут, злитий від рідини і промитий – 1 бляшанка
  • Паста тахіни – 1 ст. л.
  • Авокадо – 2 маленьких
  • Лимонний сік – 2-3 ст. л (або за смаком)
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Вода – 3-5 ст. л.
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти в кухонному комбайні, крім води.
  2. Перемолоти до отримання гладкої маси.
  3. Додати воду за смаком і ще раз збити.

Кульки з моцарели із сирним соусом

Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • Борошно пшеничне – 100 г
  • Сухарі панірувальні – 150 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Олія – 1 л
  • Маленькі кульки моцарели – 30 шт.
  • Сіль

Для соусу

  • Сир вершковий – 200 г
  • Вино біле або вода – 100 мл
  • Соус табаско – 4-5 крапель
  • Вустерський соус – 4-5 крапель
  • Соус соєвий – 3 ч. л.
  • Сир чеддер, тертий – 100 г

Спосіб приготування

  1. Приготуйте соус, поставивши каструльку з вершковим соусом, білим вином (або водою) на середній вогонь. Додайте табаско, соєвий соус і вустерський соус. Поступово вмішайте чеддер так, щоб він повністю розтанув.
  2. Щоб зробити кульки з моцарели, насипте борошно і панірувальні сухарі в окремі миски і збийте яйця в третій. Налийте олію в дрібну і широку сковороду і поставте на середній вогонь.
  3. Злийте рідину і обсушіть сир. Занурюйте кожну кульку спочатку в борошно, потім у збиті яйця і, нарешті, в сухарі. Потім знову в яйце і в сухарі. Уважно стежте за тим, щоб кульки були щільно вкриті крихтою з усіх боків.
  4. За допомогою шумівки опускайте по 6-8 кульок за раз і смажте близько хвилини або до золотавої скоринки.
  5. Дістаньте готові кульки з олії (за допомогою тієї ж шумівки) і залиште на паперовому рушнику, щоб вбралися надлишки жиру. Посоліть перед подачею на стіл.
  6. Подавайте кульки з моцарели з теплим соусом.

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