Лазанья: 10 рецептов от классической до овощной

Благодаря универсальности блюда ее начинки могут быть разнообразными – от овощей до рыбы

Итальянская кухня для многих стала практически своей. Лазанья – итальянская классика, которой не может быть без французского соуса бешамель. Что касается начинки, то здесь эксперименты допускаются. Ее можно приготовить вегетарианской, с рыбой и даже сладкую. Такие рецепты есть в этой подборке. Ну и конечно, как приготовить классическую лазанью вы тоже узнаете.

Если вы любите дрожжевую выпечку и прекрасно с ней справляетесь, принимайте участие в нашем конкурсе и выигрывайте призы.

Рыбная лазанья

Рыбная лазанья Фото: Depositphotos

Ингредиенты

125 г сливочного масла

1 луковица

2 средние морковки

3 черешка сельдерея

1 стебля фенхеля

маленький пучок петрушки

ломтик панчетты или бекона

12 свежих целых креветок (головы отделить и сохранить)

лавровый лист на ветке

100 мл белого вина

900 мл молока

80 г муки

морская соль

свежемолотый черный перец

половина мускатного ореха

250 г листов для лазаньи

600 г филе трески, семги, дорадо или сибаса

70 -100 г свеженатертого пармезана

300 г помидоров черри

пучок рукколы

пучок петрушки

Способ приготовления

Для начала измельчите сельдерей, лук, морковь и фенхель с помощью блендера. В большой глубокой кастрюле растопите четверть сливочного масла. Добавьте порубленные овощи и готовьте на медленном огне около 10-15 минут под закрытой крышкой. Овощи должны изменить цвет на золотистый, но не потемнеть. Возьмите петрушку и отделите от нее стебли. Теперь соберите в пучок стебли петрушки, веточку лаврового листа, оберните ломтиком бекона и обвяжите нитью. Положите этот пучок вместе с головами креветок в кастрюлю и готовьте около 15 минут. Влейте вино и готовьте, пока не исчезнет запах алкоголя. После этого влейте молоко, медленно доведите до кипения, сразу после того, как молоко закипит, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 20-30 минут. После того как овощи с молоком настоятся, уберите головы креветок и травяной пучок, выжмите из них всю жидкость. В другой глубокой кастрюле растопите оставшееся сливочное масло. Как только оно начнет пениться, постепенно всыпьте всю муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте в горячую масляную пасту половник овощной смеси, размешайте. Постепенно добавляйте овощную смесь. После добавления каждого половника хорошо перемешивайте. У вас получится густой белый соус. Доведите смесь до кипения и варите несколько секунд для того чтобы мука заварилась. Снимите с огня, приправьте солью, перцем и молотым мускатным орехом. Если от креветочных голов остались усики, уберите. Возьмите большую форму для запекания и застелите фольгой. Выложите четверть соуса в форму, добавьте треть рыбного филе, креветок, помидоров черри, посыпьте третью рубленной петрушки и четвертью пармезана. Теперь покройте листами для лазаньи, выложите еще два слоя, чередуя начинку и пасту. Сверху распределите остатки соуса и посыпьте оставшимся сыром и хлебными крошками, перемолотыми с петрушкой и лимонной цедрой. Накройте лазанью фольгой и выпекайте в духовке, прогретой до 180 градусов, 45 минут, сняв фольгу через полчаса. Подавайте лазанью вместе с рукколой.

Лазанья с индейкой и шпинатом

Фото: nstagram.com/olgaossi/

Ингредиенты

350 г пасты для лазаньи

150 г шпината

50-75 г пармезана

несколько веточек базилика

растительное масло

Для соуса

500 мл молока

25 г кукурузного крахмала

20 мл воды

1/2 ч. л. мускатного ореха

1 ч. л. соли

черный молотый перец

100 г сливок 18-22%

Для начинки

600 г фарша индейки или курицы

750 г перетертых томатов

1 луковица

3 зубчика чеснока

2 красных болгарских перца

1 ч. л. сухих итальянских трав

острый красный перец

соль, черный молотый перец

Способ приготовления

Готовим соус. В небольшом сотейнике ставим молоко на средний огонь. Кукурузный крахмал разводим небольшим количеством воды и вводим в горячее молоко, тщательно перемешивая венчиком. Добавляем мускатный орех, соль, черный перец. Постоянно перемешивая, доводим соус до загустения. На процесс потребуется 3-4 минуты. Добавляем сливки, перемешиваем и варим еще минуту. Снимаем с огня и оставляем остывать, периодически возвращаясь к соусу и перемешивая венчиком, чтобы в процессе остывания не образовывались комочки и пленка на поверхности. Готовим начинку. В сковороде разогреваем растительное масло. Добавляем мелко порезанный лук и обжариваем в течение 2-3 минут, не давая подрумяниваться и пригорать – постоянно перемешивая. Добавляем порезанный мелким кубиком болгарский перец, перемешиваем и обжариваем вместе еще 3-4 минуты. Добавляем мелко порубленный чеснок и обжариваем вместе еще минуту. Добавляем фарш, сразу все количество, разминаем его ложкой и перемешиваем с остальными ингредиентами. Прибавляем огонь, чтобы из мяса не выделялся сок и немного обжариваем все вместе. Добавляем перетертые помидоры, хорошо перемешиваем. Приправляем солью, молотым черным перцем, ароматными травами и красным жгучим перцем (по желанию). Хорошо перемешиваем, пробуем, чтобы при необходимости добавить больше соли. Тушим все 3 минуты. Собираем лазанью. Дно формы для запекания смазываем маслом (растительным или сливочным). Выкладываем листы лазаньи, полностью закрывая дно. Покрываем сверху соусом. Выкладываем листья шпината, равномерно распределяем по всей площади. Сверху выкладываем половину начинки и также равномерно распределяем. Дальше процесс повторяется – листы пасты, соус, шпинат, начинка. Последний слой – листы пасты. Покрываем их слоем соуса. А сверху щедро посыпаем натертым пармезаном. Закрываем форму фольгой и отправляем в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Под фольгой запекаем 25 минут, затем ее снимаем и продолжаем запекать еще 15-20 минут – лазанья должна аппетитно подрумяниться сверху и полностью приготовиться внутри. Достаем из духовки, еще немного посыпаем тертым пармезаном, сверху рвем листики базилика и подаем на стол прямо в блюде, а затем раскладываем по тарелкам.

Низкокалорийная лазанья на лаваше с грибами

Фото: instagram.com/eda.napp/

Ингредиенты

Фарш куриного филе – 500 г

Лук – 2 шт.

Шампиньоны – 500 г

Лаваш (тонкий) – 1 шт.

Молоко 1% – 1 ст.

Мука – 1 ст. л.

Сыр нежирный – 50 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Грибы обжарить с луком, фарш посолить, поперчить. В форму для запекания выложить слоями: лаваш, затем фарш. Снова лаваш, грибы, фарш, лаваш и так далее. Для соуса: муку размешать в молоке, добавить соль и довести до кипения, соус должен загустеть. Залить соусом лазанью, посыпать тертым сыром и запекать 30-40 мин. до румяной корочки.

Лазанья из лаваша

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Мясной фарш – 400-500 г

Армянский тонкий лаваш – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сыр – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Мука – 2 ст. л.

Молоко – 1 стакан

Зелень – 1 пучок

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Мелко нарезанный лук обжарить на растительном масле. К луку добавить натертую морковь, а затем фарш. Обжарить все вместе до готовности, посолить и поперчить по вкусу. В самом конце добавить свежую мелко нарубленную зелень. Приготовить соус бешамель. На среднем огне в сковороде растопить сливочное масло, добавить муку и слегка ее спассеровать. Затем прямо в сковороду постепенно влить горячее молоко, активно помешивая. Добавить в соус соль и перец по вкусу, довести до кипения, варить несколько минут до загустения и снять с огня. Дно противня смазать соусом бешамель и выложить первый лист лаваша. Сверху ровным слоем распределить часть начинки. Фарш накрыть следующим листом лаваша. И далее в том же порядке: фарш – лаваш (2-3 слоя). Сверху залить соусом и посыпать тертым сыром. Отправить в духовку, разогретую до 180-200 С, примерно на полчаса, пока сыр не подрумянится.

Лазанья с запеченными овощами

Фото: freepik.com

Ингредиенты

2 красные луковицы

По 1 маленькому красному и желтому перцу

2 средних кабачка

2 зубчика чеснока

3 ст. л. оливкового масла

225 г помидоров черри

390 г консервированных артишоков

3 ст. л. томатного пюре

75 г маслин без косточек

500 г пассаты

2 шарика по 125 г моцареллы, измельченные

10 листов лазаньи, не требующих варки

Для соуса

25 г сливочного масла

25 г простой муки

600 мл цельного молока

50 г тертого чеддера

Способ приготовления

Перцы помойте, удалите семена и нарежьте кусочками по 2 см. Промытые кабачки нарежьте кружочками по 2 см. Очищенные зубчики чеснока измельчите. Артишоки процедите и разрежьте на четвертинки. Очищенный лук нарежьте дольками. Разогрейте духовку до 220 °C. Смешайте лук, перец, кабачки и чеснок на большом противне. Сбрызните оливковым маслом, хорошо приправьте и перемешайте. Запекайте 30 минут, периодически помешивая. Тем временем приготовьте белый соус: на средней сковороде растопите сливочное масло. Вмешайте муку и готовьте 1 минуту. Снимите кастрюлю с огня и постепенно добавляйте молоко до получения однородной массы. Верните на огонь и варите, постоянно помешивая, пока не загустеет. Снимите с огня и добавьте половину чеддера. Проверьте на специи. Накройте поверхность пищевой пленкой, чтобы предотвратить образование пленки. Отставьте в сторону. Выньте форму для запекания из духовки, затем добавьте помидоры черри и артишоки. Перемешайте и готовьте еще 20 минут, пока овощи не подрумянятся по краям. Выньте из духовки и перемешайте с томатным пюре, оливками и пассатой. Уменьшите температуру духовки до 200 °C. Чтобы собрать лазанью, налейте 1/2 овощного соуса в основу глубокой 2-литровой жаропрочной формы, выложите половину моцареллы, затем выложите слой из половины листов лазаньи. Сверху полейте половиной белого соуса. Повторите еще раз, заканчивая белым соусом. Посыпьте оставшимся чеддером. Готовьте в духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Подавайте с зеленым салатом.

Сладкая творожная лазанья

Фото: instagram.com/familykuhnya/

Ингредиенты

500 мл теплого молока

2 яйца

5 ст. ложек муки

2-3 ст. ложки сахара

1 пакетик сухих дрожжей

4 ст. ложки растительного масла

Для начинки

300 г творога 15 %

Для соуса

250 сливок 33 %

3 сырых яичных желтка

сахар – по вкусу

1 стручок ванили

Рецепт приготовления

Приготовьте тесто на блины, смешав теплое молоко с дрожжами и сахаром. Перемешайте и оставьте, чтобы дрожжи чуть забродили. Просейте в миску муку, вбейте яйца и перемешайте. Добавьте растительное масло, чуть соли, перемешайте и испеките блины. В форму для запекания выложите блины, чередуя с творожной начинкой. Приготовьте соус, взбив сливки с желтками. Добавьте сахар по вкусу и семена ванили, разрезав ванильную палочку. Залейте соусом "лазанью" из блинов и запекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 175 градусов. За 10 минут до готовности, посыпьте лазанью сахаром, чтобы образовалась красивая карамельная корочка.

Лазанья из домашнего теста с курицей

Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Куриный фарш – 300 г

Помидоры – 200 г

Зеленый лук – 1 небольшой пучок

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Растительное масло – 4 ст. л.

Сыр – 100 г

Для соуса бешамель

Масло – 50 г

Молоко – 500 мл

Тертый сыр – 2 ст. л.

Соль – вкусу

Перец – по вкусу

Пшеничная мука – 50 г

Для теста

Мука – 3 стакана

Яйца – 3 шт.

Желтки – 3 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Рецепт приготовления

Для начала приготовить тесто для лазаньи. Для этого нужно взбить целые яйца вилкой, затем добавить желтки, сахар и соль. Просеять муку на рабочую поверхность, сделать в центре колодец. Постепенно влить туда яичную смесь. Собирая муку с краев, замесить тесто и поставить его в холодильник на полчаса. Приготовить соус бешамель. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, 1-2 минуты. Постепенно влить подогретое молоко, все время размешивая венчиком. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить, продолжая помешивать, пока соус не загустеет. В конце добавить тертый сыр (2 ст. л.), соль и молотый перец. Приготовить начинку. Помидоры очистить от кожицы и нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Слегка обжарить на растительном масле зеленый лук. После этого добавить куриный фарш и помидоры. Готовить, разбивая комочки лопаткой, около 10 минут. Приправить начинку по вкусу. Раскатать тесто в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Вырезать из него три прямоугольника по размеру формы, в которой будет запекаться лазанья. Положить на дно лист теста, затем часть начинки и часть соуса бешамель. Повторить слои. Сверху должно оказаться тесто и соус бешамель. Сверху посыпать все тертым сыром. Отправить лазанью в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут, чтобы верх подрумянился.

Лазанья с цветной капустой и рикоттой

Лазанья с цветной капустой и рикоттой Фото: Depositphotos

Ингредиенты

3/4 средней головки цветной капусты

2 ст. л. оливкового масла

Соль и свежемолотый перец

1-2 ч. л. хлопьев красного перца

225 г рикотты

2 столовые ложки овощного или куриного бульона

Щепотка корицы

3 чашки соуса маринара, желательно домашнего приготовления

200-225 г листов лазаньи, не требующих варки

1 чашка тертого пармезана

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 230 С. Застелите противень пергаментной бумагой. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону. Убавьте нагрев духовки до 180 С. Смешайте сыр рикотта, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.

Вегетерианская лазанья с грибами

Лазанья с грибами и помидорами Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Листы лазаньи – 9 шт.

Шампиньоны – 500 г

Молоко – 400 мл

Сливочное масло – 50 г

Свежие помидоры – 3 шт.

Твердый сыр – 50 г

Луковица крупная – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зубчика

Мука – 40 г

Растительное масло – 30 мл

Мускатный орех – 1 щепотка

Соль, пряные травы – по вкусу

Способ приготовления

Промыть и обсушить шампиньоны, нашинковать тонкими пластинами. Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости вместе с очищенными и мелко порубленными чесночными зубчиками. Как только лук станет мягким, добавить шампиньоны и обжарить все вместе до испарения жидкости, выделенной грибами. За несколько минут до окончания готовки посолить и хорошо перемешать. На кожуре помидоров сделать крестообразные надрезы, обдать кипятком и сразу же поместить их в емкость с ледяной водой. После этого снять кожицу. Мякоть нарезать кусочками среднего размера, поместить в чашу блендера и измельчить до кашеобразного состояния. В полученное томатное пюре добавить соль и пряные травы по вкусу, перемешать. В отдельной небольшой кастрюльке на слабом огне растопить 40 г сливочного масла. Добавить муку и, непрерывно перемешивая, несколько минут прогревать смесь. Убрать ее с огня и постепенно влить молоко, все время помешивая. Вернуть емкость на плиту на средний огонь, довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Варить, помешивая, пока смесь не загустеет до состояния жидкой сметаны. Добавить щепотку мускатного ореха, перемешать. Форму для запекания смазать 10 г сливочного масла. На дно положить три листа лазаньи. Сверху налить три ложки молочного соуса, выложить половину шампиньонов и томатного соуса. Повторит слои и полить сверху белым соусом. Посыпать тертым сыром и поставить в духовку на полчаса. Перед подачей дать лазанье немного остыть, чтобы ее легче было порезать на порционные куски.

Постная лазанья

Овощная лазанья Фото: Depositphotos

Ингредиенты

128 г листов лазаньи

4 баклажана

2 луковицы

1 болгарский перец

2 помидора

3 зубчика чеснока

Соль, перец

Растительное масло

Для соуса

1 луковица

40 г муки

200 г воды

Способ приготовления

Нарезать кубиками овощи, обжарить их на растительном масле. Приправить по вкусу. Для соуса обжарить измельченный лук, добавить муку и перемешать. Влить воду и проварить до загустения. Посолить и поперчить. На дно формы для лазаньи налить немного соуса, положить сверху два листа лазаньи. Распределить сверху часть овощей. Повторить слои. Сверху должен быть соус. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-60 минут.

Здесь найдете 10 рецептов овощной запеканки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться