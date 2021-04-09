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10 варіантів других страв для смачного і ситного обіду

Сьогодні, 15:10

Вони не складні в приготуванні і не займуть багато часу

Зазвичай до обіду ми готуємо кілька страв, щоб не зголодніти і з'їсти на вечерю щось легке і корисне. І особливу увагу ми приділяємо другим стравам, та й часу на їхнє приготування треба трохи більше. Нижче знайдете 10 рецептів, які здивують близьких своєю оригінальністю, а вас – простотою виконання.

Якщо ви обожнюєте випічку, то беріть участь у нашому конкурсі на найкращий її рецепт.

Пісний плов

Фото: instagram.com/elizavetabuzoverya/

Інгредієнти

  • Печериці – 400 г
  • Морква, цибуля – по 1 шт.
  • Рис – 1,5 ск.
  • Вода – 3 ск.
  • Часник, карі, куркума, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю, моркву і гриби обсмажити, додати сіль і приправи, висипати зверху рис.
  2. Додати воду, накрити кришкою і зменшити вогонь до мінімуму.
  3. Залишити готуватися до повного випаровування води.
  4. Дати плову настоятися.

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Запечений рулет з лаваша із сиром і грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Інгредієнти

  • Лаваш вірменський – 1 шт.
  • Печериці – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сир нежирний – 100 г
  • Зелень, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати печериці та цибулю кубиком. Обсмажити гриби з цибулею в сковороді, на олії до готовності. Додати сіль, перець.
  2. Сир натерти.
  3. Рівномірно по поверхні лаваша викласти готові гриби з цибулею, потім посипати сиром.
  4. Згорнути в рулет, викласти на деко, застелене пергаментом.
  5. Збити яйце і змащуємо поверхню рулету. Випікати за 180 градусів 10 хвилин.

Ситні мітболи (тефтелі) з індички з моцарелою ⠀

Фото: instagram.com/ekaterinaisrael/

Інгредієнти

  • Грудка індички – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Яйце – 1 шт.
  • Висівки вівсяні – 30 г
  • Моцарела – 50 г
  • Мускатний горіх – щіпка
  • Протерті томати – 500 г
  • Папріка- 5 г
  • Сіль, перець – за смак

Спосіб приготування

  1. Подрібнити індичку і цибулю, додати яйце, висівки, мускатний горіх, сіль, перець і замісити.
  2. Сформувати мітболи, всередину кожного помістити шматочок моцарели.
  3. Викласти в форму і випікати 20 хвилин за 180-200 градусів.
  4. Змішати томати з паприкою, додати сіль, перець і залити мітболи.
  5. Запікати до готовності ще 15 хвилин.

Рагу з телятиною

Фото: instagram.com/delic.fantasy/

Інгредієнти

  • Телятина – 1 кг
  • Вершкове масло – 25 г
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Морква – 4 шт.
  • Картопля – 8 шт.
  • Борошно – 2 cт. л.
  • Томатна паста – 70 г
  • Біле сухе вино – 250 мл
  • Гаряча вода – 125 мл
  • Спеції, перець – по вкуc

Спосіб приготування

  1. Засипати 2 столові ложĸі борошна в чистий поліетиленовий пакет. Додати м'ясо і струснути.
  2. Розтопити вершкове масло і оливкову олію, додати мясo і обсмажити з усіх боків 10 xвилин мaкcимyм,, перегортаючи.
  3. Додати моркву, картоплюь, часник і цибулю, пeрeмішати.
  4. Додати тoматную пастy і перелити біле вино і гарячу воду. Поcолити і попеpчити. Додати приправи.
  5. Нaĸрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 1.5 години.

Котлети "Ніжні"

Фото: instagram.com/vkussnova/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 300 г
  • Часник – 3 зуб.
  • Борошно – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Майонез – 40 г
  • Зелень і приправи – за смаком
  • Панірувальні сухарі
  • Олія для смаження

Спосіб приготування

  1. Подрібнити куряче філе в фарш. Додати яйце, сіль, спеції. Натерти сир на дрібній тертці.
  2. Додати у фарш майонез. Висипати борошно. Подрібнити часник і додати в фарш разом із сиром.
  3. Вимісити фарш і прибрати під плівкою в холодильник на 30 хвилин.
  4. Дрібно посікти зелень. Сформувати котлети і нафарширувати зеленню.
  5. Обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити з двох боків. Довести до готовності в духовці.

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Курка в мультиварці з грибами і вершками

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г курячого філе (з грудки або стегон)
  • 400 г печериць
  • 1 цибулина
  • 200 мл вершків
  • 2 ст. л. олії
  • 1 ст. л. борошна
  • пучок зелені
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Цибулю почистити і нарізати невеликими кубиками.
  2. Налити в чашку мультиварки олію та увімкнути режим "Смаженняа" на 20 хвилин. Додати нарізану цибулю і готувати до м'якості.
  3. Куряче філе помити і нарізати середніми кубиками, додати до цибулі та перемішати. Смажити, доки м'ясо не побіліє.
  4. Потім додати нарізані тонкими пластинками гриби і продовжувати обсмажувати. Посолити, поперчити, додати борошно і готувати ще 3 хвилини.
  5. Влити вершки і трохи води, перемішати і довести до кипіння.
  6. Закрити кришку мультиварки, включити режим "Тушкування" на 20-25 хвилин. За 5 хвилин до кінця приготування додати рубану зелень.
  7. Подавати курку в мультиварці разом з картопляним пюре, макаронами або рисом.

Теплий салат з пасти з червоною рибою і горошком

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 150 г філе сьомги
  • 150 г відварених макаронів фарфале
  • 100 г свіжомороженого зеленого горошку
  • 50 мл сметани
  • Мінігрін зеленого горошку
  • Лаврове листя
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Філе сьомги відваріть на повільному вогні, додавши у воду лаврове листя і сіль. Всипте в каструлю заморожений зелений горошок і проваріть його разом з рибою.
  2. У велику миску викладіть відварені фарфале, заправте сметаною, сіллю і перцем.
  3. Додайте проварений зелений горошок і сьомгу, розібравши її руками на невеликі шматочки.
  4. Мінігрін розірвіть руками навпіл і додайте в теплий салат.
  5. Перемішайте і подавайте до столу, за бажанням посипавши тертим пармезаном.

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Γрeчка з м'ясoм у горщику

Гречка з м'ясом в горщиках
Гречка з м'ясом в горщиках
Фото: Depositphotos

Інгрeдіeнти

  • 500 г свинини
  • 9 ст. л. гречки
  • 2 бyльoнниx кyбики
  • 2 цибулі
  • 1 лаврoве листя

Спосіб приготування

  1. М'ясо порізати на шматки, дрібно нарізати цибул, розкласти в три горщики.
  2. Зверху насипати пo три столових ложки промитої гречки, додати лаврове листя.
  3. Залити бyльoнoм з кyбиків (курячих або грибних). Πoставити в дyxoвкy на годину за середньої температури.

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Курячі ніжки по-італійськи

Запечені курячі ніжки в духовці
Запечені курячі ніжки в духовці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 6 курячих гомілок або стегенець
  • 2 помідори
  • 100 г маслин
  • 1 головка часнику + 3-4 зубчики
  • Чебрець
  • Оливкова олія
  • Сіль перець

Спосіб приготування

  1. У форму для запікання налийте оливкову олія, додайте сіль, чорний перець і дрібно нарізані зубчики часнику. Викладіть курячі ніжки і ретельно перемішайте.
  2. Помідори наріжте великими скибочками. Головку часнику розрізати навпіл.
  3. Маслини викладіть в два поліетиленових пакети і відбийте дерев'яним молотком. Після цього ви зможете легко видалити кісточки.
  4. Додайте до ніжок помідори, маслини і часник.
  5. Додайте листочки чебрецю, накрийте кришкою і запікайте 35-40 хвилин за температури 170 градусів.

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Фарширована картопля по-мексиканськи

Картопляні човники з начинкою
Картопляні човники з начинкою
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 великих картоплини
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 1/2 ст. л. чилі
  • 400 г яловичого фаршу
  • 400 г консервованих томатів
  • 200 г консервованої червоної квасолі
  • 200 г консервованої кукурудзи
  • 1 ст. л. томатного пюре
  • 1 ч. л. соусу чілі

Для подачі

  • кінза
  • сметана
  • сир чеддер, натертий

Спосіб приготування

  1. Нагрійте духовку до 200 градусів. Наколіть картоплини виделкою по всій поверхні і покладіть в жароміцну форму. Запечіть в духовці до готовності (щоб картопля швидше запеклася, попередньо поставте її в мікрохвильовку на 10 хвилин).
  2. Цибулю дрібно наріжте. Нагрійте олію у великій каструлі на середньому вогні та обсмажте цибулю до м'якості. Помішуючи, додайте часник, чилі й фарш, готуйте 5 хвилин. Викладіть помідори, квасоля, кукурудзу, томатне пюре і соус чилі.
  3. Доведіть до кипіння, потримайте на невеликому вогні 10 хвилин (соус має трохи уваритися). Додайте більшу частину кінзи, посоліть і поперчіть за смаком.
  4. Перед подачею кожну картоплину надріжте хрест-навхрест, викладіть у розріз чверть приготовленої м'ясної начинки, по 1 ст. л. сметани, трохи натертого сиру і кінзу.

Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.

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