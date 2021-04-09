10 варіантів других страв для смачного і ситного обіду

Вони не складні в приготуванні і не займуть багато часу

Зазвичай до обіду ми готуємо кілька страв, щоб не зголодніти і з'їсти на вечерю щось легке і корисне. І особливу увагу ми приділяємо другим стравам, та й часу на їхнє приготування треба трохи більше. Нижче знайдете 10 рецептів, які здивують близьких своєю оригінальністю, а вас – простотою виконання.

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Пісний плов

Фото: instagram.com/elizavetabuzoverya/

Інгредієнти

Печериці – 400 г

Морква, цибуля – по 1 шт.

Рис – 1,5 ск.

Вода – 3 ск.

Часник, карі, куркума, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю, моркву і гриби обсмажити, додати сіль і приправи, висипати зверху рис. Додати воду, накрити кришкою і зменшити вогонь до мінімуму. Залишити готуватися до повного випаровування води. Дати плову настоятися.

Запечений рулет з лаваша із сиром і грибами

Фото: instagram.com/simplerecipes_n/

Інгредієнти

Лаваш вірменський – 1 шт.

Печериці – 200 г

Яйце – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сир нежирний – 100 г

Зелень, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати печериці та цибулю кубиком. Обсмажити гриби з цибулею в сковороді, на олії до готовності. Додати сіль, перець. Сир натерти. Рівномірно по поверхні лаваша викласти готові гриби з цибулею, потім посипати сиром. Згорнути в рулет, викласти на деко, застелене пергаментом. Збити яйце і змащуємо поверхню рулету. Випікати за 180 градусів 10 хвилин.

Ситні мітболи (тефтелі) з індички з моцарелою ⠀

Фото: instagram.com/ekaterinaisrael/

Інгредієнти

Грудка індички – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Яйце – 1 шт.

Висівки вівсяні – 30 г

Моцарела – 50 г

Мускатний горіх – щіпка

Протерті томати – 500 г

Папріка- 5 г

Сіль, перець – за смак

Спосіб приготування

Подрібнити індичку і цибулю, додати яйце, висівки, мускатний горіх, сіль, перець і замісити. Сформувати мітболи, всередину кожного помістити шматочок моцарели. Викласти в форму і випікати 20 хвилин за 180-200 градусів. Змішати томати з паприкою, додати сіль, перець і залити мітболи. Запікати до готовності ще 15 хвилин.

Рагу з телятиною

Фото: instagram.com/delic.fantasy/

Інгредієнти

Телятина – 1 кг

Вершкове масло – 25 г

Оливкова олія – 2 ст. л.

Цибуля – 2 шт.

Часник – 3 зуб.

Морква – 4 шт.

Картопля – 8 шт.

Борошно – 2 cт. л.

Томатна паста – 70 г

Біле сухе вино – 250 мл

Гаряча вода – 125 мл

Спеції, перець – по вкуc

Спосіб приготування

Засипати 2 столові ложĸі борошна в чистий поліетиленовий пакет. Додати м'ясо і струснути. Розтопити вершкове масло і оливкову олію, додати мясo і обсмажити з усіх боків 10 xвилин мaкcимyм,, перегортаючи. Додати моркву, картоплюь, часник і цибулю, пeрeмішати. Додати тoматную пастy і перелити біле вино і гарячу воду. Поcолити і попеpчити. Додати приправи. Нaĸрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 1.5 години.

Котлети "Ніжні"

Фото: instagram.com/vkussnova/

Інгредієнти

Куряче філе – 300 г

Часник – 3 зуб.

Борошно – 100 г

Яйце – 1 шт.

Майонез – 40 г

Зелень і приправи – за смаком

Панірувальні сухарі

Олія для смаження

Спосіб приготування

Подрібнити куряче філе в фарш. Додати яйце, сіль, спеції. Натерти сир на дрібній тертці. Додати у фарш майонез. Висипати борошно. Подрібнити часник і додати в фарш разом із сиром. Вимісити фарш і прибрати під плівкою в холодильник на 30 хвилин. Дрібно посікти зелень. Сформувати котлети і нафарширувати зеленню. Обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити з двох боків. Довести до готовності в духовці.

Курка в мультиварці з грибами і вершками

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г курячого філе (з грудки або стегон)

400 г печериць

1 цибулина

200 мл вершків

2 ст. л. олії

1 ст. л. борошна

пучок зелені

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Цибулю почистити і нарізати невеликими кубиками. Налити в чашку мультиварки олію та увімкнути режим "Смаженняа" на 20 хвилин. Додати нарізану цибулю і готувати до м'якості. Куряче філе помити і нарізати середніми кубиками, додати до цибулі та перемішати. Смажити, доки м'ясо не побіліє. Потім додати нарізані тонкими пластинками гриби і продовжувати обсмажувати. Посолити, поперчити, додати борошно і готувати ще 3 хвилини. Влити вершки і трохи води, перемішати і довести до кипіння. Закрити кришку мультиварки, включити режим "Тушкування" на 20-25 хвилин. За 5 хвилин до кінця приготування додати рубану зелень. Подавати курку в мультиварці разом з картопляним пюре, макаронами або рисом.

Теплий салат з пасти з червоною рибою і горошком

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

150 г філе сьомги

150 г відварених макаронів фарфале

100 г свіжомороженого зеленого горошку

50 мл сметани

Мінігрін зеленого горошку

Лаврове листя

Сіль, перець

Спосіб приготування

Філе сьомги відваріть на повільному вогні, додавши у воду лаврове листя і сіль. Всипте в каструлю заморожений зелений горошок і проваріть його разом з рибою. У велику миску викладіть відварені фарфале, заправте сметаною, сіллю і перцем. Додайте проварений зелений горошок і сьомгу, розібравши її руками на невеликі шматочки. Мінігрін розірвіть руками навпіл і додайте в теплий салат. Перемішайте і подавайте до столу, за бажанням посипавши тертим пармезаном.

Γрeчка з м'ясoм у горщику

Гречка з м'ясом в горщиках Фото: Depositphotos

Інгрeдіeнти

500 г свинини

9 ст. л. гречки

2 бyльoнниx кyбики

2 цибулі

1 лаврoве листя

Спосіб приготування

М'ясо порізати на шматки, дрібно нарізати цибул, розкласти в три горщики. Зверху насипати пo три столових ложки промитої гречки, додати лаврове листя. Залити бyльoнoм з кyбиків (курячих або грибних). Πoставити в дyxoвкy на годину за середньої температури.

Курячі ніжки по-італійськи

Запечені курячі ніжки в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

6 курячих гомілок або стегенець

2 помідори

100 г маслин

1 головка часнику + 3-4 зубчики

Чебрець

Оливкова олія

Сіль перець

Спосіб приготування

У форму для запікання налийте оливкову олія, додайте сіль, чорний перець і дрібно нарізані зубчики часнику. Викладіть курячі ніжки і ретельно перемішайте. Помідори наріжте великими скибочками. Головку часнику розрізати навпіл. Маслини викладіть в два поліетиленових пакети і відбийте дерев'яним молотком. Після цього ви зможете легко видалити кісточки. Додайте до ніжок помідори, маслини і часник. Додайте листочки чебрецю, накрийте кришкою і запікайте 35-40 хвилин за температури 170 градусів.

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Фарширована картопля по-мексиканськи

Картопляні човники з начинкою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 великих картоплини

1 ст. л. оливкової олії

1 цибулина

1 зубчик часнику

1/2 ст. л. чилі

400 г яловичого фаршу

400 г консервованих томатів

200 г консервованої червоної квасолі

200 г консервованої кукурудзи

1 ст. л. томатного пюре

1 ч. л. соусу чілі

Для подачі

кінза

сметана

сир чеддер, натертий

Спосіб приготування

Нагрійте духовку до 200 градусів. Наколіть картоплини виделкою по всій поверхні і покладіть в жароміцну форму. Запечіть в духовці до готовності (щоб картопля швидше запеклася, попередньо поставте її в мікрохвильовку на 10 хвилин). Цибулю дрібно наріжте. Нагрійте олію у великій каструлі на середньому вогні та обсмажте цибулю до м'якості. Помішуючи, додайте часник, чилі й фарш, готуйте 5 хвилин. Викладіть помідори, квасоля, кукурудзу, томатне пюре і соус чилі. Доведіть до кипіння, потримайте на невеликому вогні 10 хвилин (соус має трохи уваритися). Додайте більшу частину кінзи, посоліть і поперчіть за смаком. Перед подачею кожну картоплину надріжте хрест-навхрест, викладіть у розріз чверть приготовленої м'ясної начинки, по 1 ст. л. сметани, трохи натертого сиру і кінзу.

Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.

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