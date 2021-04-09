10 варіантів других страв для смачного і ситного обіду
Вони не складні в приготуванні і не займуть багато часу
Зазвичай до обіду ми готуємо кілька страв, щоб не зголодніти і з'їсти на вечерю щось легке і корисне. І особливу увагу ми приділяємо другим стравам, та й часу на їхнє приготування треба трохи більше. Нижче знайдете 10 рецептів, які здивують близьких своєю оригінальністю, а вас – простотою виконання.
Якщо ви обожнюєте випічку, то беріть участь у нашому конкурсі на найкращий її рецепт.
Пісний плов
Інгредієнти
- Печериці – 400 г
- Морква, цибуля – по 1 шт.
- Рис – 1,5 ск.
- Вода – 3 ск.
- Часник, карі, куркума, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю, моркву і гриби обсмажити, додати сіль і приправи, висипати зверху рис.
- Додати воду, накрити кришкою і зменшити вогонь до мінімуму.
- Залишити готуватися до повного випаровування води.
- Дати плову настоятися.
Запечений рулет з лаваша із сиром і грибами
Інгредієнти
- Лаваш вірменський – 1 шт.
- Печериці – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Сир нежирний – 100 г
- Зелень, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати печериці та цибулю кубиком. Обсмажити гриби з цибулею в сковороді, на олії до готовності. Додати сіль, перець.
- Сир натерти.
- Рівномірно по поверхні лаваша викласти готові гриби з цибулею, потім посипати сиром.
- Згорнути в рулет, викласти на деко, застелене пергаментом.
- Збити яйце і змащуємо поверхню рулету. Випікати за 180 градусів 10 хвилин.
Ситні мітболи (тефтелі) з індички з моцарелою ⠀
Інгредієнти
- Грудка індички – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Яйце – 1 шт.
- Висівки вівсяні – 30 г
- Моцарела – 50 г
- Мускатний горіх – щіпка
- Протерті томати – 500 г
- Папріка- 5 г
- Сіль, перець – за смак
Спосіб приготування
- Подрібнити індичку і цибулю, додати яйце, висівки, мускатний горіх, сіль, перець і замісити.
- Сформувати мітболи, всередину кожного помістити шматочок моцарели.
- Викласти в форму і випікати 20 хвилин за 180-200 градусів.
- Змішати томати з паприкою, додати сіль, перець і залити мітболи.
- Запікати до готовності ще 15 хвилин.
Рагу з телятиною
Інгредієнти
- Телятина – 1 кг
- Вершкове масло – 25 г
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Цибуля – 2 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Морква – 4 шт.
- Картопля – 8 шт.
- Борошно – 2 cт. л.
- Томатна паста – 70 г
- Біле сухе вино – 250 мл
- Гаряча вода – 125 мл
- Спеції, перець – по вкуc
Спосіб приготування
- Засипати 2 столові ложĸі борошна в чистий поліетиленовий пакет. Додати м'ясо і струснути.
- Розтопити вершкове масло і оливкову олію, додати мясo і обсмажити з усіх боків 10 xвилин мaкcимyм,, перегортаючи.
- Додати моркву, картоплюь, часник і цибулю, пeрeмішати.
- Додати тoматную пастy і перелити біле вино і гарячу воду. Поcолити і попеpчити. Додати приправи.
- Нaĸрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні 1.5 години.
Котлети "Ніжні"
Інгредієнти
- Куряче філе – 300 г
- Часник – 3 зуб.
- Борошно – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Майонез – 40 г
- Зелень і приправи – за смаком
- Панірувальні сухарі
- Олія для смаження
Спосіб приготування
- Подрібнити куряче філе в фарш. Додати яйце, сіль, спеції. Натерти сир на дрібній тертці.
- Додати у фарш майонез. Висипати борошно. Подрібнити часник і додати в фарш разом із сиром.
- Вимісити фарш і прибрати під плівкою в холодильник на 30 хвилин.
- Дрібно посікти зелень. Сформувати котлети і нафарширувати зеленню.
- Обваляти в панірувальних сухарях. Обсмажити з двох боків. Довести до готовності в духовці.
Курка в мультиварці з грибами і вершками
Інгредієнти
- 500 г курячого філе (з грудки або стегон)
- 400 г печериць
- 1 цибулина
- 200 мл вершків
- 2 ст. л. олії
- 1 ст. л. борошна
- пучок зелені
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю почистити і нарізати невеликими кубиками.
- Налити в чашку мультиварки олію та увімкнути режим "Смаженняа" на 20 хвилин. Додати нарізану цибулю і готувати до м'якості.
- Куряче філе помити і нарізати середніми кубиками, додати до цибулі та перемішати. Смажити, доки м'ясо не побіліє.
- Потім додати нарізані тонкими пластинками гриби і продовжувати обсмажувати. Посолити, поперчити, додати борошно і готувати ще 3 хвилини.
- Влити вершки і трохи води, перемішати і довести до кипіння.
- Закрити кришку мультиварки, включити режим "Тушкування" на 20-25 хвилин. За 5 хвилин до кінця приготування додати рубану зелень.
- Подавати курку в мультиварці разом з картопляним пюре, макаронами або рисом.
Теплий салат з пасти з червоною рибою і горошком
Інгредієнти
- 150 г філе сьомги
- 150 г відварених макаронів фарфале
- 100 г свіжомороженого зеленого горошку
- 50 мл сметани
- Мінігрін зеленого горошку
- Лаврове листя
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Філе сьомги відваріть на повільному вогні, додавши у воду лаврове листя і сіль. Всипте в каструлю заморожений зелений горошок і проваріть його разом з рибою.
- У велику миску викладіть відварені фарфале, заправте сметаною, сіллю і перцем.
- Додайте проварений зелений горошок і сьомгу, розібравши її руками на невеликі шматочки.
- Мінігрін розірвіть руками навпіл і додайте в теплий салат.
- Перемішайте і подавайте до столу, за бажанням посипавши тертим пармезаном.
Читайте також:Що таке паста каскателі та чому вона завойовує світ?
Γрeчка з м'ясoм у горщику
Інгрeдіeнти
- 500 г свинини
- 9 ст. л. гречки
- 2 бyльoнниx кyбики
- 2 цибулі
- 1 лаврoве листя
Спосіб приготування
- М'ясо порізати на шматки, дрібно нарізати цибул, розкласти в три горщики.
- Зверху насипати пo три столових ложки промитої гречки, додати лаврове листя.
- Залити бyльoнoм з кyбиків (курячих або грибних). Πoставити в дyxoвкy на годину за середньої температури.
Читайте також:Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція
Курячі ніжки по-італійськи
Інгредієнти
- 6 курячих гомілок або стегенець
- 2 помідори
- 100 г маслин
- 1 головка часнику + 3-4 зубчики
- Чебрець
- Оливкова олія
- Сіль перець
Спосіб приготування
- У форму для запікання налийте оливкову олія, додайте сіль, чорний перець і дрібно нарізані зубчики часнику. Викладіть курячі ніжки і ретельно перемішайте.
- Помідори наріжте великими скибочками. Головку часнику розрізати навпіл.
- Маслини викладіть в два поліетиленових пакети і відбийте дерев'яним молотком. Після цього ви зможете легко видалити кісточки.
- Додайте до ніжок помідори, маслини і часник.
- Додайте листочки чебрецю, накрийте кришкою і запікайте 35-40 хвилин за температури 170 градусів.
Читайте також:7 рецептів соковитої курки на сковороді
Фарширована картопля по-мексиканськи
Інгредієнти
- 4 великих картоплини
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1/2 ст. л. чилі
- 400 г яловичого фаршу
- 400 г консервованих томатів
- 200 г консервованої червоної квасолі
- 200 г консервованої кукурудзи
- 1 ст. л. томатного пюре
- 1 ч. л. соусу чілі
Для подачі
- кінза
- сметана
- сир чеддер, натертий
Спосіб приготування
- Нагрійте духовку до 200 градусів. Наколіть картоплини виделкою по всій поверхні і покладіть в жароміцну форму. Запечіть в духовці до готовності (щоб картопля швидше запеклася, попередньо поставте її в мікрохвильовку на 10 хвилин).
- Цибулю дрібно наріжте. Нагрійте олію у великій каструлі на середньому вогні та обсмажте цибулю до м'якості. Помішуючи, додайте часник, чилі й фарш, готуйте 5 хвилин. Викладіть помідори, квасоля, кукурудзу, томатне пюре і соус чилі.
- Доведіть до кипіння, потримайте на невеликому вогні 10 хвилин (соус має трохи уваритися). Додайте більшу частину кінзи, посоліть і поперчіть за смаком.
- Перед подачею кожну картоплину надріжте хрест-навхрест, викладіть у розріз чверть приготовленої м'ясної начинки, по 1 ст. л. сметани, трохи натертого сиру і кінзу.
Тут зібрані 10 рецептів оригінальних овочевих запіканок.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше