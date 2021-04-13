Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

Від салатів і закусок до солодкої і солоної випічки

Сир – один найулюбленіших наших продуктів. Ми розповідали, з чим його корисніше їсти, тепер пропонуємо 10 різноманітних рецептів. І це не тільки випічка, солодка і солона, ще – салати і закуски. Тож якщо вдома є сир – можна братися за справу.

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Кабачкові рулети з куркою і сиром

Фото: instagram.com/kate_herbalady/

Інгредієнти

Кабачки – 2 шт.

Куряче філе – 350 г

Сир знежирений – 1 ст. л.

Натуральний йогурт – 2 ст. л.

Сир твердий – 50 г

Зелень – 1 ст. л.

Часник – 3 г

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Кабачок нарізати смужками по 0,5 см. Деко застелити папером для випічки, розкласти кабачки, злегка змастити оливковою олією, посолити. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин. Філе порізати тонкими смужками, відбити, посолити, поперчити. На остиглі кабачки викласти смужки курячого філе. У сир додати йогурт, часник, рубану зелень, сіль і перець. Перемішати. Поверх філе викласти шар сирної начинки і присипати тертим твердим сиром. Скрутити рулетики і скріпити шпажками. Скропити оливковою олією. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.

Сирні кільця

Фото: instagram.com/nuta_rr/

Інгредієнти

Сир дрібнозернистий – 400 г

Яйця – 2 шт.

Сіль – щіпка

Твердий сир – 150 г

Рисове борошно – 12 ст. л.

Спосіб приготування

Сир натерти на дрібній тертці. Змішати всі інгредієнти. Тісто скачати і розділити на рівні частини. Виліпити колечка. Змастити білком. Випікати 25 хвилин за 180 градусів.

Зелений хачапурі

Фото: instagram.com/cooking_doll/

Інгредієнти

Сир 3% – 300 г

Яйця – 2 шт.

Сіль – щіпка

Гарбузова мука – 50 г

Пшеничне борошно – 30 г

Для начинки

Сулугуні – 50 г

Яйце – 1 шт.

Сир – 90 г

Прованські трави

Спосіб приготування

Для тіста все змішати, руками сформувати човники. Запекти 15 хвилин за 180 градусів. Для начинки змішати всі інгредієнти, викласти в човники і запекти ще близько 10 хвилин. Подавати гарячими.

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Салат із сиром і авокадо

Фото: instagram.com/edimv_kusno/

Інгредієнти

Сир – 50 г

Авокадо – 1 шт.

Чері – 5 шт.

Рукола – 50 г

Зелень, оливкова олія, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Помідори порізати навпіл, кріп і зелену цибулю дрібно нарізати. Часник почистити, пропустити через прес. Додати олію, подрібнену зелень, перець і сіль за смаком. Томати помістити в пластиковий бокс, висипати на них часникову заправку із зеленню, закрити кришкою і добре потрясти, щоб томати дали сік. Очистити від шкірки авокадо. Видалити кісточку, порізати на шматочки довільної форми. На тарілку викласти листя руколи, чері разом із зеленню і соком, авокадо. Зверху шматочками викласти сир.

Сирна плетінка

Фото: instagram.com/isaeva_recept/

Інгредієнти

Сир – 150 г

Цукор – 80 г +10 г ванільного

Сіль – 1/8 ч. л.

Яйце – 1 шт.

Олія – 40 г

Борошно пшеничне -180 г

Розпушувач – 5 г

Мак, волоські горіхи – за смаком

Спосіб приготування

Змішати цукор, сіль, яйце, масло, сир, пробити блендером до однорідності. Просіяти борошно з розпушувачем, замісити тісто. Воно має вийти м'яке, але не липке. На пергаменті розкачати пласт, посипати маком, рубаними горіхами. Загорнути рулетом і розрізати на 3 смужки, відступаючи від краю. Заплести косу розрізами вгору. Випікати за 180 градусів до рум'яної скоринки 30-40 хвилин.

Фарширована картопля

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

6 середніх картоплин

200 г сиру

50 г вершкового масла

1 зубчик часнику

кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком

сіль, мелений перець – за смаком

Рецепт приготування

Картоплю ретельно помити і відварити в шкірці до готовності. Остудити і розрізати кожну картоплину навпіл. Акуратно вискоблити м'якоть за допомогою чайної ложки. Зелень помити і дрібно нарізати. Відкласти трохи для прикраси. Перемішати сир разом з картопляною м'якоттю. Додати розтоплене вершкове масло, нарізану зелень і пропущений через прес часник. Посолити і поперчити. Наповнити сирною масою човники і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці, доки начинка не підрум'яниться. Перед подачею посипати зеленню.

Весняна закуска з редису

Весняна закуска з редиски Фото: Pixabay

Інгредієнти

6-7 шт. редису

3 яйця

1 плавлений сирок

1 ст. л. сиру або вершкового сиру

сіль, чорний перець

1/2 чайних ложки лимонного соку

кілька гілочок кропу

Рецепт приготування

Яйця відварити круто. Остудити і почистити. Потім натерти на тертці, порізати дрібними кубиками або розім'яти виделкою. Редис помити і зрізати кінчики, натерти на крупній тертці. Плавлений сирок натерти на тертці. Зелень помити і дрібно порубати. З'єднати в мисці яйця, редис, плавлений сирок, кріп і ложку сиру. Посолити, поперчити, додати лимонний сік і перемішати. Подавати закуску разом з хлібом.

Пиріжки з листкового тіста із сиром і зеленню

Лісткові пиріжки з сиром та шпинатом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 упаковка готового листкового тіста

300 г сиру

50 г шпинату

50 г щавлю

1 яйце

1 яєчний жовток

сіль

Білий і чорний кунжут

Рецепт приготування

Злегка уваріть шпинат на парі та наріжте. Подрібніть щавель. Змішайте зелень із сиром, додайте яйце, посоліть і перемішайте. Тісто розрізати на квадрати. Викладіть начинку і з'єднайте краї, щоб вийшли трикутники. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть жовтком і посипте кунжутом. Випікайте в духовці 15-20 хвилин за температури 170 градусів.

Запечені яблука із сиром та родзинками

Печені яблука в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 великих яблука

200 г сиру

1 ст. л. меду або цукру

жменя родзинок

Щіпка меленої кориці або ваніліну

Лимонний сік

Спосіб приготування

Родзинки замочіть в теплій воді, промийте та висушіть. Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю. У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки. Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті. Поставте яблука у жароміцних форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук. Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.

Тертий пиріг із сиром

Фото: instagram.com/pofeia4im/

Інгредієнти

борошно – 200 г;

вершкове масло – 70 г;

цукор – 50 г;

розпушувач – 1 ч. л;

вершки – 20 мл (можна замінити молоком).

Для начинки

сир – 200 г;

вершки – 40 мл;

цукор – 50 г.

Спосіб приготування

Вершкове масло натерти на крупній тертці в борошно з розпушувачем і перетерти в дрібну крихту. Потім всипати цукор, вбити яйце і влити вершки. Замісити тісто. Перекласти тісто в пакет або харчову плівку і прибрати в морозильну камеру на 40 хвилин. Сир змішати з вершками і цукром і пом'яти виделкою. Можна перебити блендером. Замерзле тісто розділити на дві половини. Форму 20 см (не більше) змастити маслом і натерти одну половину тіста на крупній тертці. Розподілити виделкою рівномірно по всьому дну. Зверху викласти начинку. Натерти другу половину тіста і теж розподілити рівномірно виделкою. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці від 25 до 45 хвилин.

Тут знайдете поради від шеф-кухарів з приготування смачних сирників.

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