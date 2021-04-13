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Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

Сьогодні, 12:11

Від салатів і закусок до солодкої і солоної випічки

Сир – один найулюбленіших наших продуктів. Ми розповідали, з чим його корисніше їсти, тепер пропонуємо 10 різноманітних рецептів. І це не тільки випічка, солодка і солона, ще – салати і закуски. Тож якщо вдома є сир – можна братися за справу.

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Кабачкові рулети з куркою і сиром

Фото: instagram.com/kate_herbalady/

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 шт.
  • Куряче філе – 350 г
  • Сир знежирений – 1 ст. л.
  • Натуральний йогурт – 2 ст. л.
  • Сир твердий – 50 г
  • Зелень – 1 ст. л.
  • Часник – 3 г
  • Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати смужками по 0,5 см. Деко застелити папером для випічки, розкласти кабачки, злегка змастити оливковою олією, посолити.
  2. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.
  3. Філе порізати тонкими смужками, відбити, посолити, поперчити.
  4. На остиглі кабачки викласти смужки курячого філе.
  5. У сир додати йогурт, часник, рубану зелень, сіль і перець. Перемішати. Поверх філе викласти шар сирної начинки і присипати тертим твердим сиром.
  6. Скрутити рулетики і скріпити шпажками. Скропити оливковою олією. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.

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Сирні кільця

Фото: instagram.com/nuta_rr/

Інгредієнти

  • Сир дрібнозернистий – 400 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль – щіпка
  • Твердий сир – 150 г
  • Рисове борошно – 12 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Сир натерти на дрібній тертці. Змішати всі інгредієнти. Тісто скачати і розділити на рівні частини. Виліпити колечка.
  2. Змастити білком. Випікати 25 хвилин за 180 градусів.

Зелений хачапурі

Фото: instagram.com/cooking_doll/

Інгредієнти

  • Сир 3% – 300 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль – щіпка
  • Гарбузова мука – 50 г
  • Пшеничне борошно – 30 г

Для начинки

  • Сулугуні – 50 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сир – 90 г
  • Прованські трави

Спосіб приготування

  1. Для тіста все змішати, руками сформувати човники. Запекти 15 хвилин за 180 градусів.
  2. Для начинки змішати всі інгредієнти, викласти в човники і запекти ще близько 10 хвилин.
  3. Подавати гарячими.

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Салат із сиром і авокадо

Фото: instagram.com/edimv_kusno/

Інгредієнти

  • Сир – 50 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Чері – 5 шт.
  • Рукола – 50 г
  • Зелень, оливкова олія, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Помідори порізати навпіл, кріп і зелену цибулю дрібно нарізати. Часник почистити, пропустити через прес.
  2. Додати олію, подрібнену зелень, перець і сіль за смаком.
  3. Томати помістити в пластиковий бокс, висипати на них часникову заправку із зеленню, закрити кришкою і добре потрясти, щоб томати дали сік.
  4. Очистити від шкірки авокадо. Видалити кісточку, порізати на шматочки довільної форми.
  5. На тарілку викласти листя руколи, чері разом із зеленню і соком, авокадо. Зверху шматочками викласти сир.

Сирна плетінка

Фото: instagram.com/isaeva_recept/

Інгредієнти

  • Сир – 150 г
  • Цукор – 80 г +10 г ванільного
  • Сіль – 1/8 ч. л.
  • Яйце – 1 шт.
  • Олія – 40 г
  • Борошно пшеничне -180 г
  • Розпушувач – 5 г
  • Мак, волоські горіхи – за смаком

Спосіб приготування

  1. Змішати цукор, сіль, яйце, масло, сир, пробити блендером до однорідності.
  2. Просіяти борошно з розпушувачем, замісити тісто. Воно має вийти м'яке, але не липке.
  3. На пергаменті розкачати пласт, посипати маком, рубаними горіхами.
  4. Загорнути рулетом і розрізати на 3 смужки, відступаючи від краю. Заплести косу розрізами вгору.
  5. Випікати за 180 градусів до рум'яної скоринки 30-40 хвилин.

Фарширована картопля

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 6 середніх картоплин
  • 200 г сиру
  • 50 г вершкового масла
  • 1 зубчик часнику
  • кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком
  • сіль, мелений перець – за смаком

Рецепт приготування

  1. Картоплю ретельно помити і відварити в шкірці до готовності.
  2. Остудити і розрізати кожну картоплину навпіл. Акуратно вискоблити м'якоть за допомогою чайної ложки.
  3. Зелень помити і дрібно нарізати. Відкласти трохи для прикраси.
  4. Перемішати сир разом з картопляною м'якоттю. Додати розтоплене вершкове масло, нарізану зелень і пропущений через прес часник. Посолити і поперчити.
  5. Наповнити сирною масою човники і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці, доки начинка не підрум'яниться. Перед подачею посипати зеленню.

Весняна закуска з редису

Весняна закуска з редиски
Весняна закуска з редиски
Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 6-7 шт. редису
  • 3 яйця
  • 1 плавлений сирок
  • 1 ст. л. сиру або вершкового сиру
  • сіль, чорний перець
  • 1/2 чайних ложки лимонного соку
  • кілька гілочок кропу

Рецепт приготування

  1. Яйця відварити круто. Остудити і почистити. Потім натерти на тертці, порізати дрібними кубиками або розім'яти виделкою.
  2. Редис помити і зрізати кінчики, натерти на крупній тертці.
  3. Плавлений сирок натерти на тертці.
  4. Зелень помити і дрібно порубати.
  5. З'єднати в мисці яйця, редис, плавлений сирок, кріп і ложку сиру. Посолити, поперчити, додати лимонний сік і перемішати.
  6. Подавати закуску разом з хлібом.

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Пиріжки з листкового тіста із сиром і зеленню

Лісткові пиріжки з сиром та шпинатом
Лісткові пиріжки з сиром та шпинатом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 упаковка готового листкового тіста
  • 300 г сиру
  • 50 г шпинату
  • 50 г щавлю
  • 1 яйце
  • 1 яєчний жовток
  • сіль
  • Білий і чорний кунжут

Рецепт приготування

  1. Злегка уваріть шпинат на парі та наріжте. Подрібніть щавель.
  2. Змішайте зелень із сиром, додайте яйце, посоліть і перемішайте.
  3. Тісто розрізати на квадрати. Викладіть начинку і з'єднайте краї, щоб вийшли трикутники.
  4. Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть жовтком і посипте кунжутом.
  5. Випікайте в духовці 15-20 хвилин за температури 170 градусів.

Запечені яблука із сиром та родзинками

Печені яблука в духовці
Печені яблука в духовці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 великих яблука
  • 200 г сиру
  • 1 ст. л. меду або цукру
  • жменя родзинок
  • Щіпка меленої кориці або ваніліну
  • Лимонний сік

Спосіб приготування

  1. Родзинки замочіть в теплій воді, промийте та висушіть.
  2. Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю.
  3. У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки.
  4. Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті.
  5. Поставте яблука у жароміцних форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук.
  6. Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.

Тертий пиріг із сиром

Фото: instagram.com/pofeia4im/

Інгредієнти

  • борошно – 200 г;
  • вершкове масло – 70 г;
  • цукор – 50 г;
  • розпушувач – 1 ч. л;
  • вершки – 20 мл (можна замінити молоком).

Для начинки

  • сир – 200 г;
  • вершки – 40 мл;
  • цукор – 50 г.

Спосіб приготування

  1. Вершкове масло натерти на крупній тертці в борошно з розпушувачем і перетерти в дрібну крихту. Потім всипати цукор, вбити яйце і влити вершки. Замісити тісто.
  2. Перекласти тісто в пакет або харчову плівку і прибрати в морозильну камеру на 40 хвилин.
  3. Сир змішати з вершками і цукром і пом'яти виделкою. Можна перебити блендером.
  4. Замерзле тісто розділити на дві половини. Форму 20 см (не більше) змастити маслом і натерти одну половину тіста на крупній тертці. Розподілити виделкою рівномірно по всьому дну. Зверху викласти начинку.
  5. Натерти другу половину тіста і теж розподілити рівномірно виделкою.
  6. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці від 25 до 45 хвилин.

Тут знайдете поради від шеф-кухарів з приготування смачних сирників.

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