Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів
Від салатів і закусок до солодкої і солоної випічки
Сир – один найулюбленіших наших продуктів. Ми розповідали, з чим його корисніше їсти, тепер пропонуємо 10 різноманітних рецептів. І це не тільки випічка, солодка і солона, ще – салати і закуски. Тож якщо вдома є сир – можна братися за справу.
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Кабачкові рулети з куркою і сиром
Інгредієнти
- Кабачки – 2 шт.
- Куряче філе – 350 г
- Сир знежирений – 1 ст. л.
- Натуральний йогурт – 2 ст. л.
- Сир твердий – 50 г
- Зелень – 1 ст. л.
- Часник – 3 г
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати смужками по 0,5 см. Деко застелити папером для випічки, розкласти кабачки, злегка змастити оливковою олією, посолити.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.
- Філе порізати тонкими смужками, відбити, посолити, поперчити.
- На остиглі кабачки викласти смужки курячого філе.
- У сир додати йогурт, часник, рубану зелень, сіль і перець. Перемішати. Поверх філе викласти шар сирної начинки і присипати тертим твердим сиром.
- Скрутити рулетики і скріпити шпажками. Скропити оливковою олією. Випікати 20-25 хвилин за 180 градусів.
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Сирні кільця
Інгредієнти
- Сир дрібнозернистий – 400 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – щіпка
- Твердий сир – 150 г
- Рисове борошно – 12 ст. л.
Спосіб приготування
- Сир натерти на дрібній тертці. Змішати всі інгредієнти. Тісто скачати і розділити на рівні частини. Виліпити колечка.
- Змастити білком. Випікати 25 хвилин за 180 градусів.
Зелений хачапурі
Інгредієнти
- Сир 3% – 300 г
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – щіпка
- Гарбузова мука – 50 г
- Пшеничне борошно – 30 г
Для начинки
- Сулугуні – 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Сир – 90 г
- Прованські трави
Спосіб приготування
- Для тіста все змішати, руками сформувати човники. Запекти 15 хвилин за 180 градусів.
- Для начинки змішати всі інгредієнти, викласти в човники і запекти ще близько 10 хвилин.
- Подавати гарячими.
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Салат із сиром і авокадо
Інгредієнти
- Сир – 50 г
- Авокадо – 1 шт.
- Чері – 5 шт.
- Рукола – 50 г
- Зелень, оливкова олія, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Помідори порізати навпіл, кріп і зелену цибулю дрібно нарізати. Часник почистити, пропустити через прес.
- Додати олію, подрібнену зелень, перець і сіль за смаком.
- Томати помістити в пластиковий бокс, висипати на них часникову заправку із зеленню, закрити кришкою і добре потрясти, щоб томати дали сік.
- Очистити від шкірки авокадо. Видалити кісточку, порізати на шматочки довільної форми.
- На тарілку викласти листя руколи, чері разом із зеленню і соком, авокадо. Зверху шматочками викласти сир.
Сирна плетінка
Інгредієнти
- Сир – 150 г
- Цукор – 80 г +10 г ванільного
- Сіль – 1/8 ч. л.
- Яйце – 1 шт.
- Олія – 40 г
- Борошно пшеничне -180 г
- Розпушувач – 5 г
- Мак, волоські горіхи – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати цукор, сіль, яйце, масло, сир, пробити блендером до однорідності.
- Просіяти борошно з розпушувачем, замісити тісто. Воно має вийти м'яке, але не липке.
- На пергаменті розкачати пласт, посипати маком, рубаними горіхами.
- Загорнути рулетом і розрізати на 3 смужки, відступаючи від краю. Заплести косу розрізами вгору.
- Випікати за 180 градусів до рум'яної скоринки 30-40 хвилин.
Фарширована картопля
Інгредієнти
- 6 середніх картоплин
- 200 г сиру
- 50 г вершкового масла
- 1 зубчик часнику
- кріп, петрушка, зелена цибуля – за смаком
- сіль, мелений перець – за смаком
Рецепт приготування
- Картоплю ретельно помити і відварити в шкірці до готовності.
- Остудити і розрізати кожну картоплину навпіл. Акуратно вискоблити м'якоть за допомогою чайної ложки.
- Зелень помити і дрібно нарізати. Відкласти трохи для прикраси.
- Перемішати сир разом з картопляною м'якоттю. Додати розтоплене вершкове масло, нарізану зелень і пропущений через прес часник. Посолити і поперчити.
- Наповнити сирною масою човники і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці, доки начинка не підрум'яниться. Перед подачею посипати зеленню.
Весняна закуска з редису
Інгредієнти
- 6-7 шт. редису
- 3 яйця
- 1 плавлений сирок
- 1 ст. л. сиру або вершкового сиру
- сіль, чорний перець
- 1/2 чайних ложки лимонного соку
- кілька гілочок кропу
Рецепт приготування
- Яйця відварити круто. Остудити і почистити. Потім натерти на тертці, порізати дрібними кубиками або розім'яти виделкою.
- Редис помити і зрізати кінчики, натерти на крупній тертці.
- Плавлений сирок натерти на тертці.
- Зелень помити і дрібно порубати.
- З'єднати в мисці яйця, редис, плавлений сирок, кріп і ложку сиру. Посолити, поперчити, додати лимонний сік і перемішати.
- Подавати закуску разом з хлібом.
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Пиріжки з листкового тіста із сиром і зеленню
Інгредієнти
- 1 упаковка готового листкового тіста
- 300 г сиру
- 50 г шпинату
- 50 г щавлю
- 1 яйце
- 1 яєчний жовток
- сіль
- Білий і чорний кунжут
Рецепт приготування
- Злегка уваріть шпинат на парі та наріжте. Подрібніть щавель.
- Змішайте зелень із сиром, додайте яйце, посоліть і перемішайте.
- Тісто розрізати на квадрати. Викладіть начинку і з'єднайте краї, щоб вийшли трикутники.
- Викладіть пиріжки на деко, застелене пергаментним папером, змастіть жовтком і посипте кунжутом.
- Випікайте в духовці 15-20 хвилин за температури 170 градусів.
Запечені яблука із сиром та родзинками
Інгредієнти
- 4 великих яблука
- 200 г сиру
- 1 ст. л. меду або цукру
- жменя родзинок
- Щіпка меленої кориці або ваніліну
- Лимонний сік
Спосіб приготування
- Родзинки замочіть в теплій воді, промийте та висушіть.
- Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю.
- У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки.
- Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті.
- Поставте яблука у жароміцних форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук.
- Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.
Тертий пиріг із сиром
Інгредієнти
- борошно – 200 г;
- вершкове масло – 70 г;
- цукор – 50 г;
- розпушувач – 1 ч. л;
- вершки – 20 мл (можна замінити молоком).
Для начинки
- сир – 200 г;
- вершки – 40 мл;
- цукор – 50 г.
Спосіб приготування
- Вершкове масло натерти на крупній тертці в борошно з розпушувачем і перетерти в дрібну крихту. Потім всипати цукор, вбити яйце і влити вершки. Замісити тісто.
- Перекласти тісто в пакет або харчову плівку і прибрати в морозильну камеру на 40 хвилин.
- Сир змішати з вершками і цукром і пом'яти виделкою. Можна перебити блендером.
- Замерзле тісто розділити на дві половини. Форму 20 см (не більше) змастити маслом і натерти одну половину тіста на крупній тертці. Розподілити виделкою рівномірно по всьому дну. Зверху викласти начинку.
- Натерти другу половину тіста і теж розподілити рівномірно виделкою.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці від 25 до 45 хвилин.
Тут знайдете поради від шеф-кухарів з приготування смачних сирників.
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