7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Минтай – риба недорога, але за своїми смаковими якостями анітрохи не поступається. Вона смачна в клярі з йогуртом, з овочевим маринадом, запечена в сметанно-часниковому соусі. З нею виходять ніжні котлети і ароматний суп

Минтай з рататуєм Фото: eeu.alaskaseafood.org

Минтай – бюджетна риба. Але це зовсім не означає, що вона чимось може поступатися дорожчій. Він справді тане в роті, вміло гармонує з овочами і всілякими соусами – від вершкового до томатного, минтай смачний із сиром. Отже, якщо ви вже випробували різноманітні варіянти приготування хека, настав час для минтая. 7 несподіваних рецептів і бонус – короп у томатному соусі – знайдете нижче.

Минтай із сиром і травами в духовці

Минтай, запечений з травами і сиром Фото: instagram.com/vkusnolike1/

Інгредієнти

Минтай – 1 кг

Перець болгарський – 2 шт.

Листя шпинату – 20 г

Сир твердий – 150 г

Вершки 10% – 100 мл

Коріандр – 1 ч. л.

Розмарин – 1/2 ч. л.

Суміш перців – 1/2 ч. л.

Мускатний горіх – 1/8 ч. л.

Сіль – за смаком

Спосіб приготування

Тушки минтая промити, почистити і висушити паперовими рушниками. Порізати на середні шматочки, змішати зі спеціями і сіллю. Залишити маринуватися на 20 хвилин. Сир натерти на дрібній тертці. Болгарський перець почистити і розрізати на 4 частини. Шматочки перцю обсмажити на сковороді-гриль по 3 хвилини з кожного боку. Подрібнити в блендері перець і шпинат до пюре. Додати вершки і сир. Перемішати заливку. Шматочки минтаю викласти в форму для запікання. Залити сирно-овочевою сумішшю, рівномірно її розподілити по рибі. Запікати в духовці 30 хвилин за 180 градусів.

Минтай під маринадом

Минтай під маринадом Фото: instagram.com/savluk_olya/

Інгредієнти

Цибуля – 70 г

Морква – 140 г

Томатна паста – 70 г

Минтай – 400 г

Олія – 10 г

Вода – 225 г

Цукор – 10 г

Спосіб приготування ⠀

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на крупній тертці. На розігрітій сковороді з олією обсмажити цибулю, моркву – до напівготовності. Томатну пасту змішати з цукром, оцтом і водою, відправити в сковороду. Додати рибу, сіль, спеції, накрити кришкою, тушкувати до готовності. Також рибу можна попередньо обсмажити, потім запекти з маринадом в духовці.

Рибні котлети

Рибні котлети Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг минтая

600 г цибулі

1 ст. л. манної крупи

10 г солі

Чорний мелений перець за смаком

Борошно – для панірування

Спосіб приготування

Цибулю очистити від шкірки і нарізати соломкою. Обсмажити на олії до повної готовності – цибуля має стати прозорою, карамельного кольору. Остудити. Чисте філе (без шкіри і кісток) разом з цибулею пропустити тричі через м'ясорубку. Додати сіль, перець, манну крупу і добре вимішати фарш. Вимішаний фарш добре відбити. Фарш розділити на шматочки, зі шматочків сформувати кульки, злегка їх приплюснути і запанірувати в борошні. Обсмажити котлети з двох боків на середньому вогню.

Запечений минтай під сметанно-часниковим соусом





Минтай у вершково-часниковому соусі Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти

Минтай – 400 г

Сметана – 150 г

Часник – 5 г

Сіль, перець чорний мелений – за смаком

Приправа для риби, сік лимона – за смаком

Кріп – 1 пучок

Оливкова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Минтай обрізати на філе, розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, обдати приправою для риби. Нагріти сковороду, додати оливкову олію. Обсмажити філе минтая до напівготовності з двох боків на середньому вогні. В окремій ємності змішати сметану, дрібно нарізану кріп, роздавлений часник, трохи солі. Залити рибу на сковороді, прибрати вогонь, перемішати рибу із соусом, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин. Скропити лимонним соком, досолити за смаком.

Минтай з картоплею

Минтай, запечений з картоплею Фото: instagram.com/delicious_recipes_01/

Інгредієнти

Філе минтая – 900 г

Картопля – 11 шт.

Лимон – 1 шт.

Сіль, приправи, зелень – за смаком

Спосіб приготування

У форму, змащену олією, викласти картоплю, нарізану часточками. Приправити. Між картоплею викласти рибу, посолити, поперчити, полити соком лимона. Запікати за 200 градусів 25 хвилин. Прикрасити зеленню.

Бутерброди з минтаєм

Бутерброди з минтаєм Фото: instagram.com/recipes_by_emelyanenko/

Інгредієнти

Філе минтая – 2 шт.

Хліб – 5 шматочків

Цибуля – 1 шт.

Майонез – 1-2 ст. л.

Сир – за смаком

Перець, сіль – за смаком

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Філе минтая нарізати на невеликі кубики, цибулю – тонкими півкільцями. Цибулю та рибу відправити в миску, посолити, поперчити. Додати майонез і перемішати. Отриманою сумішшю намазати на хліб, посипати тертим сиром і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин.

Минтай у клярі з грецьким йогуртом

Минтай у клярі з грецьким йогуртом Фото: instagram.com/delicious_recipes20211/

Інгредієнти

Минтай – 250 г

Яйце – 1 шт.

Йогурт грецький – 15 г

Борошно рисове – 25 г

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Рибу промити, нарізати на шматки завширшки 2-3 см, посолити. Змішати яйце з йогуртом, збити виделкою. Додати розпушувач, сіль, борошно і перемішати до однорідності. Рибу обваляти в клярі й обсмажити під закритою кришкою по 3-5 хвилин з кожного боку.

У цьому відео дивіться, як оригінально приготувати коропа на грилі. Особливість – риба маринується в томатному соусі.

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