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7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

Сьогодні, 12:10

Минтай – риба недорога, але за своїми смаковими якостями анітрохи не поступається. Вона смачна в клярі з йогуртом, з овочевим маринадом, запечена в сметанно-часниковому соусі. З нею виходять ніжні котлети і ароматний суп

Минтай з рататуєм
Минтай з рататуєм
Фото: eeu.alaskaseafood.org

Минтай – бюджетна риба. Але це зовсім не означає, що вона чимось може поступатися дорожчій. Він справді тане в роті, вміло гармонує з овочами і всілякими соусами – від вершкового до томатного, минтай смачний із сиром. Отже, якщо ви вже випробували різноманітні варіянти приготування хека, настав час для минтая. 7 несподіваних рецептів і бонус – короп у томатному соусі – знайдете нижче.

Минтай із сиром і травами в духовці

Минтай, запечений з травами і сиром
Минтай, запечений з травами і сиром
Фото: instagram.com/vkusnolike1/

Інгредієнти

  • Минтай – 1 кг
  • Перець болгарський – 2 шт.
  • Листя шпинату – 20 г
  • Сир твердий – 150 г
  • Вершки 10% – 100 мл
  • Коріандр – 1 ч. л.
  • Розмарин – 1/2 ч. л.
  • Суміш перців – 1/2 ч. л.
  • Мускатний горіх – 1/8 ч. л.
  • Сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Тушки минтая промити, почистити і висушити паперовими рушниками. Порізати на середні шматочки, змішати зі спеціями і сіллю. Залишити маринуватися на 20 хвилин.
  2. Сир натерти на дрібній тертці. Болгарський перець почистити і розрізати на 4 частини.
  3. Шматочки перцю обсмажити на сковороді-гриль по 3 хвилини з кожного боку.
  4. Подрібнити в блендері перець і шпинат до пюре. Додати вершки і сир. Перемішати заливку.
  5. Шматочки минтаю викласти в форму для запікання.
  6. Залити сирно-овочевою сумішшю, рівномірно її розподілити по рибі. Запікати в духовці 30 хвилин за 180 градусів.

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Минтай під маринадом

Минтай під маринадом
Минтай під маринадом
Фото: instagram.com/savluk_olya/

Інгредієнти

  • Цибуля – 70 г
  • Морква – 140 г
  • Томатна паста – 70 г
  • Минтай – 400 г
  • Олія – 10 г
  • Вода – 225 г
  • Цукор – 10 г

Спосіб приготування ⠀

  1. Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на крупній тертці.
  2. На розігрітій сковороді з олією обсмажити цибулю, моркву – до напівготовності.
  3. Томатну пасту змішати з цукром, оцтом і водою, відправити в сковороду.
  4. Додати рибу, сіль, спеції, накрити кришкою, тушкувати до готовності.
  5. Також рибу можна попередньо обсмажити, потім запекти з маринадом в духовці.

Рибні котлети

Рибні котлети
Рибні котлети
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг минтая
  • 600 г цибулі
  • 1 ст. л. манної крупи
  • 10 г солі
  • Чорний мелений перець за смаком
  • Борошно – для панірування

Спосіб приготування

  1. Цибулю очистити від шкірки і нарізати соломкою. Обсмажити на олії до повної готовності – цибуля має стати прозорою, карамельного кольору. Остудити.
  2. Чисте філе (без шкіри і кісток) разом з цибулею пропустити тричі через м'ясорубку. Додати сіль, перець, манну крупу і добре вимішати фарш. Вимішаний фарш добре відбити.
  3. Фарш розділити на шматочки, зі шматочків сформувати кульки, злегка їх приплюснути і запанірувати в борошні.
  4. Обсмажити котлети з двох боків на середньому вогню.

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Запечений минтай під сметанно-часниковим соусом

Минтай у вершково-часниковому соусі
Минтай у вершково-часниковому соусі
Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Інгредієнти

  • Минтай – 400 г
  • Сметана – 150 г
  • Часник – 5 г
  • Сіль, перець чорний мелений – за смаком
  • Приправа для риби, сік лимона – за смаком
  • Кріп – 1 пучок
  • Оливкова олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Минтай обрізати на філе, розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, обдати приправою для риби.
  2. Нагріти сковороду, додати оливкову олію. Обсмажити філе минтая до напівготовності з двох боків на середньому вогні.
  3. В окремій ємності змішати сметану, дрібно нарізану кріп, роздавлений часник, трохи солі. Залити рибу на сковороді, прибрати вогонь, перемішати рибу із соусом, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин.
  4. Скропити лимонним соком, досолити за смаком.

Минтай з картоплею

Минтай, запечений з картоплею
Минтай, запечений з картоплею
Фото: instagram.com/delicious_recipes_01/

Інгредієнти

  • Філе минтая – 900 г
  • Картопля – 11 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Сіль, приправи, зелень – за смаком

Спосіб приготування

  1. У форму, змащену олією, викласти картоплю, нарізану часточками. Приправити.
  2. Між картоплею викласти рибу, посолити, поперчити, полити соком лимона.
  3. Запікати за 200 градусів 25 хвилин. Прикрасити зеленню.

Бутерброди з минтаєм

Бутерброди з минтаєм
Бутерброди з минтаєм
Фото: instagram.com/recipes_by_emelyanenko/

Інгредієнти

  • Філе минтая – 2 шт.
  • Хліб – 5 шматочків
  • Цибуля – 1 шт.
  • Майонез – 1-2 ст. л.
  • Сир – за смаком
  • Перець, сіль – за смаком
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Філе минтая нарізати на невеликі кубики, цибулю – тонкими півкільцями. Цибулю та рибу відправити в миску, посолити, поперчити. Додати майонез і перемішати.
  2. Отриманою сумішшю намазати на хліб, посипати тертим сиром і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин.

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Минтай у клярі з грецьким йогуртом

Минтай у клярі з грецьким йогуртом
Минтай у клярі з грецьким йогуртом
Фото: instagram.com/delicious_recipes20211/

Інгредієнти

  • Минтай – 250 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Йогурт грецький – 15 г
  • Борошно рисове – 25 г
  • Розпушувач – 1,5 ч. л.
  • Сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Рибу промити, нарізати на шматки завширшки 2-3 см, посолити.
  2. Змішати яйце з йогуртом, збити виделкою. Додати розпушувач, сіль, борошно і перемішати до однорідності.
  3. Рибу обваляти в клярі й обсмажити під закритою кришкою по 3-5 хвилин з кожного боку.

У цьому відео дивіться, як оригінально приготувати коропа на грилі. Особливість – риба маринується в томатному соусі.

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