7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет
Минтай – риба недорога, але за своїми смаковими якостями анітрохи не поступається. Вона смачна в клярі з йогуртом, з овочевим маринадом, запечена в сметанно-часниковому соусі. З нею виходять ніжні котлети і ароматний суп
Минтай – бюджетна риба. Але це зовсім не означає, що вона чимось може поступатися дорожчій. Він справді тане в роті, вміло гармонує з овочами і всілякими соусами – від вершкового до томатного, минтай смачний із сиром. Отже, якщо ви вже випробували різноманітні варіянти приготування хека, настав час для минтая. 7 несподіваних рецептів і бонус – короп у томатному соусі – знайдете нижче.
Минтай із сиром і травами в духовці
Інгредієнти
- Минтай – 1 кг
- Перець болгарський – 2 шт.
- Листя шпинату – 20 г
- Сир твердий – 150 г
- Вершки 10% – 100 мл
- Коріандр – 1 ч. л.
- Розмарин – 1/2 ч. л.
- Суміш перців – 1/2 ч. л.
- Мускатний горіх – 1/8 ч. л.
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Тушки минтая промити, почистити і висушити паперовими рушниками. Порізати на середні шматочки, змішати зі спеціями і сіллю. Залишити маринуватися на 20 хвилин.
- Сир натерти на дрібній тертці. Болгарський перець почистити і розрізати на 4 частини.
- Шматочки перцю обсмажити на сковороді-гриль по 3 хвилини з кожного боку.
- Подрібнити в блендері перець і шпинат до пюре. Додати вершки і сир. Перемішати заливку.
- Шматочки минтаю викласти в форму для запікання.
- Залити сирно-овочевою сумішшю, рівномірно її розподілити по рибі. Запікати в духовці 30 хвилин за 180 градусів.
Минтай під маринадом
Інгредієнти
- Цибуля – 70 г
- Морква – 140 г
- Томатна паста – 70 г
- Минтай – 400 г
- Олія – 10 г
- Вода – 225 г
- Цукор – 10 г
Спосіб приготування ⠀
- Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на крупній тертці.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажити цибулю, моркву – до напівготовності.
- Томатну пасту змішати з цукром, оцтом і водою, відправити в сковороду.
- Додати рибу, сіль, спеції, накрити кришкою, тушкувати до готовності.
- Також рибу можна попередньо обсмажити, потім запекти з маринадом в духовці.
Рибні котлети
Інгредієнти
- 1 кг минтая
- 600 г цибулі
- 1 ст. л. манної крупи
- 10 г солі
- Чорний мелений перець за смаком
- Борошно – для панірування
Спосіб приготування
- Цибулю очистити від шкірки і нарізати соломкою. Обсмажити на олії до повної готовності – цибуля має стати прозорою, карамельного кольору. Остудити.
- Чисте філе (без шкіри і кісток) разом з цибулею пропустити тричі через м'ясорубку. Додати сіль, перець, манну крупу і добре вимішати фарш. Вимішаний фарш добре відбити.
- Фарш розділити на шматочки, зі шматочків сформувати кульки, злегка їх приплюснути і запанірувати в борошні.
- Обсмажити котлети з двох боків на середньому вогню.
Запечений минтай під сметанно-часниковим соусом
Інгредієнти
- Минтай – 400 г
- Сметана – 150 г
- Часник – 5 г
- Сіль, перець чорний мелений – за смаком
- Приправа для риби, сік лимона – за смаком
- Кріп – 1 пучок
- Оливкова олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Минтай обрізати на філе, розрізати на порційні шматки, посолити, поперчити, обдати приправою для риби.
- Нагріти сковороду, додати оливкову олію. Обсмажити філе минтая до напівготовності з двох боків на середньому вогні.
- В окремій ємності змішати сметану, дрібно нарізану кріп, роздавлений часник, трохи солі. Залити рибу на сковороді, прибрати вогонь, перемішати рибу із соусом, накрити кришкою і тушкувати 15 хвилин.
- Скропити лимонним соком, досолити за смаком.
Минтай з картоплею
Інгредієнти
- Філе минтая – 900 г
- Картопля – 11 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Сіль, приправи, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- У форму, змащену олією, викласти картоплю, нарізану часточками. Приправити.
- Між картоплею викласти рибу, посолити, поперчити, полити соком лимона.
- Запікати за 200 градусів 25 хвилин. Прикрасити зеленню.
Бутерброди з минтаєм
Інгредієнти
- Філе минтая – 2 шт.
- Хліб – 5 шматочків
- Цибуля – 1 шт.
- Майонез – 1-2 ст. л.
- Сир – за смаком
- Перець, сіль – за смаком
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Філе минтая нарізати на невеликі кубики, цибулю – тонкими півкільцями. Цибулю та рибу відправити в миску, посолити, поперчити. Додати майонез і перемішати.
- Отриманою сумішшю намазати на хліб, посипати тертим сиром і відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 7-10 хвилин.
Минтай у клярі з грецьким йогуртом
Інгредієнти
- Минтай – 250 г
- Яйце – 1 шт.
- Йогурт грецький – 15 г
- Борошно рисове – 25 г
- Розпушувач – 1,5 ч. л.
- Сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Рибу промити, нарізати на шматки завширшки 2-3 см, посолити.
- Змішати яйце з йогуртом, збити виделкою. Додати розпушувач, сіль, борошно і перемішати до однорідності.
- Рибу обваляти в клярі й обсмажити під закритою кришкою по 3-5 хвилин з кожного боку.
У цьому відео дивіться, як оригінально приготувати коропа на грилі. Особливість – риба маринується в томатному соусі.
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