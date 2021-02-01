Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як приготувати соковиті котлети – 5 рецептів з 3 видів м'яса

Сьогодні, 16:51

Свинячі, курячі, яловичі – ці котлети сподобаються кожному

Котлети – улюблена страва з дитинства. Тим паче коли котлети домашні та приготовлені з любов'ю. Найпопулярніші – це свинячі, курячі та яловичі, дуже часто в них додають сир або овочі для соковитості, а ті, хто дотримується правильного харчування, готують котлети в духовці. І якщо ви думаєте над тим, чого б смачного приготувати на обід, сміливо смажте котлети, не прогадаєте. Рецепти шукайте нижче.

Котлети в сметанно-томатному соусі (готуються в духовці)

Фото: instagram.com/prigotov_so_mnoy/

Інгредієнти

  • Фарш – 400 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Яйця – 1 шт.
  • Білий хліб – 200 г
  • Борошно – 2 ст. л
  • Сіль за смаком
  • Картопля


Для соусу

  • Сметана – 2 ст. л
  • Кетчуп – 1 ст. л
  • Вода – 0,5 ст.
  • Сіль перець


Спосіб приготування

  1. Білий хліб замочити в молоці або воді, віджати. Додати подрібнені часник і цибулю, яйце, посолити, поперчити і сформувати котлети.
  2. Запанірувати в борошні та покласти у змащену олією форму, а в середину покласти очищену картоплю.
  3. Запікати в розігрітій духовці 15 хвилин, за температури 220 градусів.
  4. Для соусу змішати всі інгредієнти.
  5. Залити соусом і поставити в духовку на 20 хвилин.
  6. Прикрасити зеленню.

Читайте також:
Як вибрати якісне м'ясо – 6 головних правил

Котлети з індички

Фото: instagram.com/sonya__bakery/

Інгредієнти

  • Індичка – 400 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Шматочок хліба
  • Вершкове масло – 35 г
  • Сіль за смаком
  • Борошно – 100 г
  • Олія для смаження

Спосіб приготування

  1. Вершкове масло покласти в морозилку хвилин на 20-30.
  2. Хліб (м'якуш) залити молоком.
  3. Через м'ясорубку пропустити фарш, цибулю. З'єднати з хлібом (трохи віджати).
  4. Вимісити фарш, посолити, поперчити
  5. Масло з морозилки швидко натерти на крупній тертці. Додати у фарш і все розмішати.
  6. Сформувати курячі котлети й обваляти в борошні.
  7. На добре розігріту сковороду влити олію, дати їй нагрітися і викласти котлети. Обсмажити до рум'яної скоринки. Сковорідку кришкою не накривати.

Читайте також:
Соковиті й ситні шведські фрикадельки: готуємо в мультиварці

Котлети з яловичого фаршу (з манною крупою)

Фото: instagram.com/testo_k_mestu/

Інгредієнти

  • Фарш (яловичий) – 300 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Манна крупа – 3 ст. л
  • Вода – 50 мл
  • Сіль – 1 ч. л
  • Чорний перець (мелений) – 1/3 ч. л
  • Паприка – 1/3 ст. л


Спосіб приготування

  1. Залити манну крупу гарячою водою, щоб вода покривала її. Дати їй постояти 5-7 хвилин, щоб вона розбухла.
  2. Дрібно нарізати цибулю.
  3. Манку вичавити, щоб прибрати зайву рідину.
  4. До фаршу додати подрібнену цибулю, сіль, чорний перець, паприку, розбухлу манну крупу і перемішати.
  5. Сформувати котлети і викласти на змащену форму соняшниковою олією.
  6. Відправити котлети в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Випікати по 20 хвилин з кожного боку.
  7. Обсмажити цибулю з морквою на олії. Після того, як вони обсмажаться, додати трохи води і протушкувати 15 хвилин.
  8. Готові котлети викласти на обсмажені цибулю та моркву, тушкувати ще 20 хвилин.

Читайте також:
6 видів хліба – коли і який краще їсти

Курячі котлети з йогуртовим соусом

Фото: instagram.com/nyamnyam.ka/

Інгредієнти

  • Куряче філе – 400 г
  • Капуста – 250 г
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 1 часточка
  • Рисове борошно – 4-5 ст. л
  • Сіль, перець і паприка за смаком

Для соусу

  • Грецький йогурт – 140 г
  • Сік лимона – 1,5 ч. л
  • Часник – 1 зуб.
  • Оливкова олія -1 ст. л
  • Сіль, перець і свіжа або сушена м'ята за бажанням

Спосіб приготування

  1. Капусту нашаткувати, цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти. Обсмажити, поперчити додати подрібнений часник.
  2. Подрібнити м'ясо і змішати з овочами, додати спеції, сіль.
  3. Сформувати котлети і обваляти в борошні.
  4. Смажити на оливковій олії.
  5. Змішати всі інгредієнти для соусу, подавати з котлетами.

Читайте також:
Кесаділья – коржик з характером, який варто навчитися готувати

Котлети зі свинини із сиром

Фото: instagram.com/cakes_lyudmila_shield/

Інгредієнти

  • Фарш свинячий – 500 г
  • Твердий сир – 200 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Фарш посолити, поперчити, додати спеції. Розбити яйце, перемішати.
  2. Сир нарізати скибочками і покласти всередину майбутніх котлет.
  3. Викласти в форму і випікати за 180 градусів 35 хвилин.

Читайте також:
Як оживити черствий хліб: 5 оригінальних рецептів

Секрети приготування котлет

  1. Щоб котлети не розвалювалися при смаженні, додайте трохи розмоченого хліба, в молоці або вершках.
  2. Замість хліба можна використовувати тільки жирні вершки.
  3. Цибуля теж скріплює фарш. Перед тим, як додавати її, підсмажте до м'якого стану на вершковому маслі.
  4. Щоб фарш не розвалювався, в нього можна додавати жир – 30 г на кожні 100 г м'яса. Жир витопиться при смаженні, а котлета залишиться соковитою.
  5. Також для міцності котлет можна додати 10 мл газованої води на 100 г фаршу. Це зробить м'ясо м'яким і повітряним.
  6. Головне для соковитості майбутніх котлет – відбивати фарш долонями під час вимішування.

Тут дізнаєтеся про те, як приготувати ідеальні яйця пашот.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати печінкові оладки: 7 простих рецептів Вчимося правильно їсти спагеті — за допомогою однієї виделки Як приготувати кролика: 5 оригінальних рецептів 5 салатів із сьомгою на будь-який смак: рецепти з фото Пампушки: 5 смачних рецептів та секрети приготування
сир котлети індичка рецепт фарш
Реклама

Новини партнерів

Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки
Що означають широкі стегна у жінок? Те, чого не знають чоловіки

Популярні статті

Сьогодні, 13:07Events

Всесвітній день хіджабу: історія і традиції свята

Сьогодні, 11:24Смачно

Що приготувати на обід швидко і просто: ТОП-5 рецептів

Сьогодні, 05:14Психо

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого: Ракам потрібен графік справ, а Леви будуть задоволені собою

Вчора, 16:36Зірково

Крістен Стюарт шокує схожістю з принцесою Діаною. Порівняйте самі

Вчора, 13:58Зірково

Калюжа крові, перелом і розсічення: Тарас Цимбалюк серйозно травмувався на зйомках (фото)

Вчора, 12:39Зірково

Дан Балан повернувся на "Голос країни". Його помітили з Тіною Кароль (фото)

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 31 січня – 6 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 05:07Психо

Гороскоп на сьогодні 31 січня: у Водолія буде занепад сил, а у Риб – день пустощів

30 січняЗірково

Танці Данилка і нові дивовижні герої: як пройшов другий ефір шоу "Маска"

30 січняЗірково

Дочка Юлії Началової залишилася без спадщини через ексбойфренда мами

30 січняЗірково

Принц Гаррі приїде до Лондона без Меган Маркл – ЗМІ

30 січняЗірково

Як живеться з тещею. Українські зірки поділилися власним досвідом

30 січняЗірково

"Ну могла б і мене обробити": Полякова присоромила Могилевську за фотошоп

30 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 січня: Овни задовольнять всі свої дрібні бажання, а Тельці будуть в ударі

29 січняЗірково

Клінічна смерть, два шлюби і пародії: все про Олександра Скічка, нового голову Черкаської ОДА

29 січняЗірково

Слава Камінська показала нового коханого на відпочинку на Мальдівах: відео

Новини партнерів

Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Астрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака
Астрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
10 культовых сцен из фильмов
10 культовых сцен из фильмов
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Бен Аффлек и Ана де Армас расстаются как истинные "короли драмы"
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти