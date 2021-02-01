Як приготувати соковиті котлети – 5 рецептів з 3 видів м'яса

Свинячі, курячі, яловичі – ці котлети сподобаються кожному

Котлети – улюблена страва з дитинства. Тим паче коли котлети домашні та приготовлені з любов'ю. Найпопулярніші – це свинячі, курячі та яловичі, дуже часто в них додають сир або овочі для соковитості, а ті, хто дотримується правильного харчування, готують котлети в духовці. І якщо ви думаєте над тим, чого б смачного приготувати на обід, сміливо смажте котлети, не прогадаєте. Рецепти шукайте нижче.

Котлети в сметанно-томатному соусі (готуються в духовці)

Фото: instagram.com/prigotov_so_mnoy/

Інгредієнти

Фарш – 400 г

Цибуля – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Яйця – 1 шт.

Білий хліб – 200 г

Борошно – 2 ст. л

Сіль за смаком

Картопля



Для соусу

Сметана – 2 ст. л

Кетчуп – 1 ст. л

Вода – 0,5 ст.

Сіль перець



Спосіб приготування

Білий хліб замочити в молоці або воді, віджати. Додати подрібнені часник і цибулю, яйце, посолити, поперчити і сформувати котлети. Запанірувати в борошні та покласти у змащену олією форму, а в середину покласти очищену картоплю. Запікати в розігрітій духовці 15 хвилин, за температури 220 градусів. Для соусу змішати всі інгредієнти. Залити соусом і поставити в духовку на 20 хвилин. Прикрасити зеленню.

Котлети з індички

Фото: instagram.com/sonya__bakery/

Інгредієнти

Індичка – 400 г

Цибуля – 1 шт.

Молоко – 100 мл

Шматочок хліба

Вершкове масло – 35 г

Сіль за смаком

Борошно – 100 г

Олія для смаження

Спосіб приготування

Вершкове масло покласти в морозилку хвилин на 20-30. Хліб (м'якуш) залити молоком. Через м'ясорубку пропустити фарш, цибулю. З'єднати з хлібом (трохи віджати). Вимісити фарш, посолити, поперчити Масло з морозилки швидко натерти на крупній тертці. Додати у фарш і все розмішати. Сформувати курячі котлети й обваляти в борошні. На добре розігріту сковороду влити олію, дати їй нагрітися і викласти котлети. Обсмажити до рум'яної скоринки. Сковорідку кришкою не накривати.

Котлети з яловичого фаршу (з манною крупою)

Фото: instagram.com/testo_k_mestu/

Інгредієнти

Фарш (яловичий) – 300 г

Лук – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Манна крупа – 3 ст. л

Вода – 50 мл

Сіль – 1 ч. л

Чорний перець (мелений) – 1/3 ч. л

Паприка – 1/3 ст. л



Спосіб приготування

Залити манну крупу гарячою водою, щоб вода покривала її. Дати їй постояти 5-7 хвилин, щоб вона розбухла. Дрібно нарізати цибулю. Манку вичавити, щоб прибрати зайву рідину. До фаршу додати подрібнену цибулю, сіль, чорний перець, паприку, розбухлу манну крупу і перемішати. Сформувати котлети і викласти на змащену форму соняшниковою олією. Відправити котлети в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Випікати по 20 хвилин з кожного боку. Обсмажити цибулю з морквою на олії. Після того, як вони обсмажаться, додати трохи води і протушкувати 15 хвилин. Готові котлети викласти на обсмажені цибулю та моркву, тушкувати ще 20 хвилин.

Курячі котлети з йогуртовим соусом

Фото: instagram.com/nyamnyam.ka/

Інгредієнти

Куряче філе – 400 г

Капуста – 250 г

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Часник – 1 часточка

Рисове борошно – 4-5 ст. л

Сіль, перець і паприка за смаком

Для соусу

Грецький йогурт – 140 г

Сік лимона – 1,5 ч. л

Часник – 1 зуб.

Оливкова олія -1 ст. л

Сіль, перець і свіжа або сушена м'ята за бажанням

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти. Обсмажити, поперчити додати подрібнений часник. Подрібнити м'ясо і змішати з овочами, додати спеції, сіль. Сформувати котлети і обваляти в борошні. Смажити на оливковій олії. Змішати всі інгредієнти для соусу, подавати з котлетами.

Котлети зі свинини із сиром

Фото: instagram.com/cakes_lyudmila_shield/

Інгредієнти

Фарш свинячий – 500 г

Твердий сир – 200 г

Яйце – 1 шт.

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Фарш посолити, поперчити, додати спеції. Розбити яйце, перемішати. Сир нарізати скибочками і покласти всередину майбутніх котлет. Викласти в форму і випікати за 180 градусів 35 хвилин.

Секрети приготування котлет

Щоб котлети не розвалювалися при смаженні, додайте трохи розмоченого хліба, в молоці або вершках. Замість хліба можна використовувати тільки жирні вершки. Цибуля теж скріплює фарш. Перед тим, як додавати її, підсмажте до м'якого стану на вершковому маслі. Щоб фарш не розвалювався, в нього можна додавати жир – 30 г на кожні 100 г м'яса. Жир витопиться при смаженні, а котлета залишиться соковитою. Також для міцності котлет можна додати 10 мл газованої води на 100 г фаршу. Це зробить м'ясо м'яким і повітряним. Головне для соковитості майбутніх котлет – відбивати фарш долонями під час вимішування.

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