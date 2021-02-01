Як приготувати соковиті котлети – 5 рецептів з 3 видів м'яса
Свинячі, курячі, яловичі – ці котлети сподобаються кожному
Котлети – улюблена страва з дитинства. Тим паче коли котлети домашні та приготовлені з любов'ю. Найпопулярніші – це свинячі, курячі та яловичі, дуже часто в них додають сир або овочі для соковитості, а ті, хто дотримується правильного харчування, готують котлети в духовці. І якщо ви думаєте над тим, чого б смачного приготувати на обід, сміливо смажте котлети, не прогадаєте. Рецепти шукайте нижче.
Котлети в сметанно-томатному соусі (готуються в духовці)
Інгредієнти
- Фарш – 400 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Яйця – 1 шт.
- Білий хліб – 200 г
- Борошно – 2 ст. л
- Сіль за смаком
- Картопля
Для соусу
- Сметана – 2 ст. л
- Кетчуп – 1 ст. л
- Вода – 0,5 ст.
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Білий хліб замочити в молоці або воді, віджати. Додати подрібнені часник і цибулю, яйце, посолити, поперчити і сформувати котлети.
- Запанірувати в борошні та покласти у змащену олією форму, а в середину покласти очищену картоплю.
- Запікати в розігрітій духовці 15 хвилин, за температури 220 градусів.
- Для соусу змішати всі інгредієнти.
- Залити соусом і поставити в духовку на 20 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
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Котлети з індички
Інгредієнти
- Індичка – 400 г
- Цибуля – 1 шт.
- Молоко – 100 мл
- Шматочок хліба
- Вершкове масло – 35 г
- Сіль за смаком
- Борошно – 100 г
- Олія для смаження
Спосіб приготування
- Вершкове масло покласти в морозилку хвилин на 20-30.
- Хліб (м'якуш) залити молоком.
- Через м'ясорубку пропустити фарш, цибулю. З'єднати з хлібом (трохи віджати).
- Вимісити фарш, посолити, поперчити
- Масло з морозилки швидко натерти на крупній тертці. Додати у фарш і все розмішати.
- Сформувати курячі котлети й обваляти в борошні.
- На добре розігріту сковороду влити олію, дати їй нагрітися і викласти котлети. Обсмажити до рум'яної скоринки. Сковорідку кришкою не накривати.
Котлети з яловичого фаршу (з манною крупою)
Інгредієнти
- Фарш (яловичий) – 300 г
- Лук – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Манна крупа – 3 ст. л
- Вода – 50 мл
- Сіль – 1 ч. л
- Чорний перець (мелений) – 1/3 ч. л
- Паприка – 1/3 ст. л
Спосіб приготування
- Залити манну крупу гарячою водою, щоб вода покривала її. Дати їй постояти 5-7 хвилин, щоб вона розбухла.
- Дрібно нарізати цибулю.
- Манку вичавити, щоб прибрати зайву рідину.
- До фаршу додати подрібнену цибулю, сіль, чорний перець, паприку, розбухлу манну крупу і перемішати.
- Сформувати котлети і викласти на змащену форму соняшниковою олією.
- Відправити котлети в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Випікати по 20 хвилин з кожного боку.
- Обсмажити цибулю з морквою на олії. Після того, як вони обсмажаться, додати трохи води і протушкувати 15 хвилин.
- Готові котлети викласти на обсмажені цибулю та моркву, тушкувати ще 20 хвилин.
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Курячі котлети з йогуртовим соусом
Інгредієнти
- Куряче філе – 400 г
- Капуста – 250 г
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 1 часточка
- Рисове борошно – 4-5 ст. л
- Сіль, перець і паприка за смаком
Для соусу
- Грецький йогурт – 140 г
- Сік лимона – 1,5 ч. л
- Часник – 1 зуб.
- Оливкова олія -1 ст. л
- Сіль, перець і свіжа або сушена м'ята за бажанням
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти. Обсмажити, поперчити додати подрібнений часник.
- Подрібнити м'ясо і змішати з овочами, додати спеції, сіль.
- Сформувати котлети і обваляти в борошні.
- Смажити на оливковій олії.
- Змішати всі інгредієнти для соусу, подавати з котлетами.
Котлети зі свинини із сиром
Інгредієнти
- Фарш свинячий – 500 г
- Твердий сир – 200 г
- Яйце – 1 шт.
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Фарш посолити, поперчити, додати спеції. Розбити яйце, перемішати.
- Сир нарізати скибочками і покласти всередину майбутніх котлет.
- Викласти в форму і випікати за 180 градусів 35 хвилин.
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Секрети приготування котлет
- Щоб котлети не розвалювалися при смаженні, додайте трохи розмоченого хліба, в молоці або вершках.
- Замість хліба можна використовувати тільки жирні вершки.
- Цибуля теж скріплює фарш. Перед тим, як додавати її, підсмажте до м'якого стану на вершковому маслі.
- Щоб фарш не розвалювався, в нього можна додавати жир – 30 г на кожні 100 г м'яса. Жир витопиться при смаженні, а котлета залишиться соковитою.
- Також для міцності котлет можна додати 10 мл газованої води на 100 г фаршу. Це зробить м'ясо м'яким і повітряним.
- Головне для соковитості майбутніх котлет – відбивати фарш долонями під час вимішування.
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