7 идей, чтобы неожиданно вкусно приготовить минтай – от горячих бутербродов до котлет
Минтай – рыба недорогая, но по своим вкусовым качествам нисколько не уступает. Она хороша в кляре с йогуртом, с овощным маринадом, запеченная в сметанно-чесночном соусе. С ней получаются нежные котлеты и ароматный суп
Минтай – бюджетная рыба. Но это совсем не означает, что она чем-то может уступать более дорогой. Он действительно тает во рту, умело гармонирует с овощами и всевозможными соусами – от сливочного до томатного, минтай хорош с сыром. Итак, если вы уже испробовали разнообразные варианты приготовления хека, пришло время для минтая. 7 неожиданных рецептов и бонус – карп в томатном соусе – найдете ниже.
Минтай с сыром и травами в духовке
Ингредиенты
- Минтай – 1 кг
- Перец болгарский – 2 шт.
- Листья шпината – 20 г
- Сыр твердый – 150 г
- Сливки 10 % – 100 мл
- Кориандр – 1 ч. л.
- Розмарин – 1/2 ч. л.
- Смесь перцев – 1/2 ч. л.
- Мускатный орех – 1/8 ч. л.
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Тушки минтая промыть, почистить и высушить бумажными полотенцами. Порезать на средние кусочки, смешать со специями и солью. Оставить мариноваться на 20 минут.
- Сыр натереть на мелкой терке. Болгарский перец почистить и разрезать на 4 части.
- Кусочки перца обжарить на сковороде-гриль по 3 минуты с каждой стороны.
- Измельчить в блендере перец и шпинат до пюре. Добавить сливки и сыр. Перемешать заливку.
- Кусочки минтая выложить в форму для запекания.
- Залить сырно-овощной смесью, равномерно ее распределить по рыбе. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Минтай под маринадом
Ингредиенты
- Лук – 70 г
- Морковь – 140 г
- Томатная паста – 70 г
- Минтай – 400 г
- Растительное масло – 10 г
- Вода – 225 г
- Сахар – 10 г
Способ приготовления⠀
- Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
- На разогретой сковороде с маслом обжарить лук, морковь – до полуготовности.
- Томатную пасту смешать с сахаром, уксусом и водой, отправить в сковороду.
- Добавить рыбу, соль, специи, накрыть крышкой, тушить до готовности.
- Также рыбу можно предварительно обжарить, затем запечь с маринадом в духовке.
Рыбные котлеты
Ингредиенты
- 1 кг минтая
- 600 г лука
- 1 ст. л. манной крупы
- 10 г соли
- Черный молотый перец по вкусу
- Мука – для панировки
Способ приготовления
- Лук очистить от кожуры и нарезать соломкой. Обжарить на растительном масле до полной готовности – лук должен стать прозрачным, карамельного цвета. Остудить.
- Чистое филе (без кожи и костей) вместе с луком пропустить трижды через мясорубку с мелкой решеткой. Добавить соль, перец, манную крупу и хорошо вымешать фарш. Вымешанный фарш хорошо отбить.
- Фарш разделить на кусочки, из кусочков сформировать шарики, слегка их приплюснуть и запанировать в муке.
- Обжарить котлеты с двух сторон на среднем огне.
Запеченный минтай под сметанно-чесночным соусом
Ингредиенты
- Минтай – 400 г
- Сметана – 150 г
- Чеснок – 5 г
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
- Приправа для рыбы, сок лимона – по вкусу
- Укроп – 1 пучок
- Масло оливковое – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Минтай обрезать на филе, разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, обдать приправой для рыбы.
- Нагреть сковороду, добавить оливковое масло. Обжарить филе минтая до полуготовности с двух сторон на среднем огне.
- В отдельной емкости смешать сметану, мелконарезанный укроп, давленый чеснок, немного соли. Залить рыбу на сковороде, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
- Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.
Минтай с картофелем
Ингредиенты
- Филе минтая – 900 г
- Картофель – 11 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Соль, приправы, зелень – по вкусу
Способ приготовления
- В форму, смазанную маслом, выложить картофель, нарезанный дольками. Приправить по вкусу.
- Между картофелем выложить рыбу, посолить, поперчить, полить соком лимона.
- Запекать при 200 градусах 25 минут. Украсить зеленью.
Бутерброды с минтаем
Ингредиенты
- Филе минтая – 2 шт.
- Хлеб – 5 кусочков
- Лук – 1 шт.
- Майонез – 1-2 ст. л.
- Сыр – по вкусу
- Перец, соль – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Филе минтая нарезать на небольшие кубики, лук – тонкими полукольцами. Лук и рыбу отправить в миску, посолить, поперчить. Добавить майонез и перемешать.
- Полученной смесью обильно намазать на хлеб, посыпать тертым сыром и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 7-10 минут.
Минтай в кляре с греческим йогуртом
Ингредиенты
- Минтай – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Йогурт греческий – 15 г
- Мука рисовая – 25 г
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Рыбу промыть, нарезать на куски шириной 2-3 см, посолить.
- Смешать яйцо с йогуртом, взбить вилкой. Добавить разрыхлитель, соль, муку и перемешать до однородности.
- Рыбу обвалять в кляре и обжарить под закрытой крышкой по 3-5 минут с каждой стороны.
В этом видео смотрите, как оригинально приготовить карпа на гриле. Особенность – рыба маринуется в томатном соусе.
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