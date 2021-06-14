14 продуктів, якими можна об'їдатися і не гладшати

Це продукти, після яких не тільки не набереш зайвої ваги, вони ще дуже корисні. Капуста допомагає травленню, червоний перець – потужний антиоксидант, а печериці та гливи нормалізують обмін речовин

Продукти, які можна їсти і не гладшати Фото: freepik.com, pexels.com

Їсти і не набирати у вазі – таке можливо. Звісно, тут не йдеться про справді шкідливі продукти. Про них треба забути. Але якщо ви прагнете стрункості, треба розуміти, що навіть вівсяну кашу, для багатьох дієтичну, треба правильно вживати. У цьому матеріалі дізнаємося про 14 продуктів, смачних і корисних, які можна сміливо їсти і не боятися за фігуру. Дієтологиня Наталія Ківа пояснила, чому треба вибирати саме їх.

Фото: Наталія Ківа, дієтологиня

Морська капуста

Морська капуста корисна в свіжому вигляді Фото: freepik.com

Цінна насамперед завдяки наявності йоду. Вживати її можна в необмеженій кількості. Але потрібно бути обережним з морською капустою тим, у кого є гіперфункція щитоподібної залози. Це коли гормони виробляються в надлишку.

Щодо вибору – я рекомендую в свіжому або засушеному вигляді. Маринована морська капуста втрачає всі свої властивості і навіть може стати шкідливою при зберіганні.

Якщо хочете замаринувати самостійно, то візьміть сіль, спеції, трави, часник, зелень, лимонний сік.

Селера

Селера розщеплює підшкірний жир Фото: freepik.com

Стебло селери – прекрасний продукт для тих, хто любить похрумтіти, але хоче ставати стрункішими. У 100 г зелених паростків лише 13 кал і 1,8 г рослинної клітковини. Селера допомагає організму засвоювати білок, покращує обмін речовин, зміцнює нервову систему та імунітет. Виводить токсини і розщеплює підшкірний жир.

Капуста білокочанна

Капуста нормалізує обмін речовин Фото: Depositphotos

Капуста – королева дієтології! Це обумовлено низькою калорійністю, харчовою цінністю і величезною користю для організму. У білокачанній капусті міститься ціла низка вітамінів, макро і мікроелементів, фітонциди, клітковина, харчові волокна, органічні кислоти, крохмаль. Енергетична цінність 28 ккал на 100 г.

Капуста покращує перистальтику кишечника, нормалізує обмін речовин і жировий обмін, підвищує опірність організму до інфекцій і вірусів, виводить токсини і шлаки з організму, знижує рівень холестерину, стимулює функції нервової системи, запобігає процесам передчасного старіння.

Найбільшу цінність цей овоч представляє в сирому вигляді і квашеному вигляді. Готуйте всілякі салати, перші страви, тушкуйте, запікайте.

Броколі

Броколі – один з найдієтичніших овочів Фото: Depositphotos

Найцінніший дієтичний овоч з багатим вмістом вітамінів і мінералів і при цьому низькокалорійний. У 100 г броколі 55 ккал. Крім клітковини, мінералів і вітамінів, броколі містить омега-3. У 300 г близько 400 мг омега-3. А каротиноїди, що містяться в цьому овочі, зменшують ризик вікових порушень зору.

Кабачки

Кабачки уповільнюють старіння Фото: freepik.com

Здавалося б, нічим не примітний кабачок, теж заслуговує на увагу тих, хто мріє про стрункість. Вітаміни А, В, С, Н, РР, вітамін молодості Е, бета-каротин, калій, натрій, магній, залізо, фосфор, харчові волокна. Зміцнює організм, уповільнює старіння, допомагає боротися з вільними радикалами.

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Листові салати

Листові салати мають корисний вплив на весь організм Фото: unsplash.com

Вражають уяву своєю різноманітністю. А користі в них набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. Хімічний склад зелені дозволяє забезпечити максимальною кількістю біологічно активних речовин і корисно впливати на весь організм. 12 ккал на 100 г салату, велика кількість клітковини, відсутність яскраво вираженого смаку і аромату, все це дає можливість додавати його в раціон в необмеженій кількості.

Петрушка

Петрушка зміцнює імунітет і нормалізує роботу ШКТ Фото: Pixabay

Ця трава містить антиоксиданти, які виводять з організму вільні радикали. Сприяє регенерації nf активному оновленню клітин і тканин організму. Найбільше в петрушці аскорбінової кислоти, яка зміцнює судини і нервову систему. Фолієва кислота бере активну участь у кровотворенні, нормалізує роботу печінки і шлунково-кишкового тракту.

Петрушка практично не має протипоказань до застосування.

Завдати шкоди здоров'ю може тільки хворим, які мають патології нирок. А також при надмірному її вживанні. Якщо ви не впевнені в екологічному походженні зелені, покладіть пучок на півгодини в холодну воду.

Рукола

Рукола сприяє виведенню шлаків Фото: freepik.com

Залізо, мідь, марганець, селен, цинк, калій, магній, кальцій, фосфор, натрій, йод. Вітаміни В1, В6, В9, А, С, Е.

Корисна для людей, які страждають венозною недостатністю, цукровим діабетом, виразкою шлунка і підвищеним артеріальним тиском. Швидко призводить організм у тонус, підвищує працездатність, нормалізує водно-сольовий баланс. Сприяє виведенню шлаків і токсинів з організму, нормалізує холестерин. Рекомендується під час вагітності, в період лактації та при схудненні.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість, сечокам'яна хвороба, камені в нирках і жовчному міхурі.

Солодкий перець

Болгарський перець корисніше їсти свіжим Фото: Depositphotos

Що яскравіше плід, то більше в ньому користі. Червоний, зелених жовтий – кожен має свій унікальний склад мікроелементів.

У червоному перці більше вітаміну С, ніж у лимоні та чорній смородині. У цьому перці є потужний антиоксидант, який очищає організм від токсинів.

У жовтому багато каротину, калію і заліза.

Зелений багатий речовинами, що прискорюють метаболізм, тим самим регулюючи жировий обмін. Саме тому він є фаворитом для охочих стати стрункішими.

Але тим, у кого є хвороби шлунково-кишкового тракту, печінки і нирок, перець потрібно виключити або вживати з обережністю. І ще – при термічній обробці перцю 70% корисних речовин втрачається.

Огірки

Огірки – кращий продукт для стрункості Фото: unsplash.com

Огірки на 95% складаються з води. Завдяки цьому, а також низькій калорійності, вони є ідеальною їжею для тих, хто худне. Огірок поповнює нестачу води, виводить токсини, бореться з набряками, допомагає зберегти здорові суглоби, покращує стан нігтів, волосся та шкіри, знижує рівень холестерину, сечової кислоти, освіжає подих, поповнює запаси вітамінів.



Шпинат

Шпинат виводить токсини Фото: unsplash.com

Такого складу корисних речовин, як у шпинаті, не знайти в жодному іншому овочі! У ньому є білки (більше тільки в бобових), вуглеводи і навіть жири. Органічні насичені й ненасичені жирні кислоти. Клітковина, крохмаль, цукор. Вітаміни групи В, А, Е, С, Н, К, РР. А також кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, мідь, марганець, селен. Деякі вітаміни зберігаються навіть при тепловій обробці.



Шпинат насичує організм поживними речовинами, виводить шлаки і токсини, покращує обмін речовин і сприяє виробленню енергії. Вживання шпинату робить зуби і ясна здоровіше, попереджає анемію, допомагає нормалізувати вагу.



У шпинату є і протипоказання. У ньому багато щавлевої кислоти. Тому його не можна вживати при нефриті, сечокам'яній хворобі, а також ревматизмі, подагрі, захворюваннях печінки і жовчовивідних шляхів.



Шпинат не має яскраво вираженого смаку і запаху. Його можна використовувати в свіжому вигляді в салатах, смузі, соусах, а також у супах, запіканках, млинцях. Цей безцінний овоч доступний цілий рік як у свіжому, так і в замороженому вигляді.

Морква

Найкорисніша морква в сирому вигляді Фото: freepik.com

Морква – один з найпопулярніших коренеплодів. У ній міститься безліч вітамінів і мінералів, кислоти, жирні та ефірні олії, кальцій, магній, фосфор, цукру, мінеральні солі, клітковина. Каротину в моркві більше, ніж в інших фруктах і овочах.

Вона корисна при різних захворюваннях і має антисептичну, глистогінну, жовчогінну, знеболювальну, протизапальну, відхаркувальну дію. Знімає втому, покращує колір обличчя і зір, зміцнює волосся і нігті, підвищує стійкість до застудних захворювань.

Моркву вживають в їжу в усьому світі, використовують у дитячому і дієтичному харчуванні. З неї готують супи, салати, гарніри, напої і навіть десерти.

Уточнення – морква сира! Це важливо. Варена морква має високий глікемічний індекс, що заважає скидати вагу.

Буряк

Буряк регулює жировий обмін Фото: Pixabay

Тут величезна кількість вітамінів, мінералів і природних антиоксидантів. Особливу цінність надає вітамін Р, здатний підвищувати еластичність кровоносних судин, попереджати склероз і внутрішній крововилив. Солі заліза, кальцію, магнію, фосфору, кобальту регулюють обмін речовин. Буряк багатий органічними кислотами: яблучною, лимонною та винною.

Регулює жировий обмін, перешкоджає накопиченню надлишкової маси тіла.

У вареного буряка теж високий глікемічний індекс. Хочете схуднути – їжте її в сирому вигляді.

Печериці, гливи

Шампіньони багаті на клітковину та нормалізують обмін речовин Фото: freepik.com

Ще один чудовий продукт для зниження ваги, який можна їсти в будь-яких кількостях, – це печериці. Вони на 90% складаються з води. Це відіграє величезну роль для тих, хто перебуває в процесі скидання ваги. Так само в грибах є залізо, цинк, кальцій, йод, фосфор, калій, кремній, сірка, селен, вітаміни В1, В2, В6, В12, D6, D12, С, А, нікотинова кислота, білки. Сюди ж можна віднести і гливи, які мають здатність нормалізувати обмін речовин і зміцнювати нервову систему.

У 100 г грибів 27 ккал.

Запікайте, тушкуйте, додавайте в салати сирими.

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