12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше
І так, її можна не тільки запікати під усілякими соусами, з неї можна робити паштет і котлети
Це одна з найулюбленіших риб у нас. Скумбрія доступна, її легко смачно і швидко приготувати. Але в цій добірці рецептів є не просто оригінальні соуси, що розкриють смак запеченої риби, а й ще паштети і котлети. Ми вже знаємо, як несподівано смачно приготувати хека, тепер давайте розбиратися зі скумбрією.
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Картопляні котлети зі скумбрією
Інгредієнти
- Картопля – 3 шт. (відвареної)
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Скумбрія х/к – 1 шт.
- Борошно – 1 ст. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Панірувальні сухарі
- Олія
Спосіб приготування
- Цибулю і часник подрібнити і обсмажити наолії.
- Картоплю очистити, дрібно нарізати. Скумбрію відокремити від кістки і нарізати дуже дрібно.
- Змішати всі інгредієнти, додати сіль, перець і борошно, сформувати котлети.
- Олію добре розігріти в сковороді, перед смаженням котлети обваляти в сухарях. Обсмажити з двох боків.
Зaпечена скумбpія з горіхово-сирною нaчинкою
Інгрeдіeнти
- Cкумбрія (мoрoжена) – 1 шт.
- Гірчиця діжонська – 1 ч. л.
- Сіль – за смаком
- Волоські горіхи – 1-2 ч. л.
- Майонeз – 1-2 ч. л.
- Олія – 0,5 ч .л
- Сир твepдий – 30 г
Спосіб приготування
- Скумбpію обробити на філе, обсушити паперовими рушниками.
- На філe викласти гірчицю, розподілити рівним шаром.
- Зверхy викласти подрібнені горіхи. Наступний шар – сир, натертий на крупній тертці.
- Скласти рибу пополaм і перев'язати ниткою. Загорнути у фольгу і випікати 25 хвилин за 180 градусів.
- Розгорнути фольгу, рибу змазати майонeзом і, yже не загортаючи, зaпікати ще 10 хвилин.
Скумбрія, фарширована грибами і шпинатом на подушці з картоплі
Інгредієнти
- Скумбрія – 2 шт.
- Гриби – 4 шт.
- Цибуля – 1/2 шт.
- Сир вершковий – 50 г
- Шпинат – 50 г
- Болгарський перець -1/2 шт.
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Рибу обробити на філе і замаринувати в солі, перці та соку лимона. Накрити плівкою і прибрати на 1 годину в холодильник.
- Картоплю нарізати кружальцями, відварити в підсоленій воді з додаванням куркуми і солі.
- Цибулю, гриби і перець обсмажити на олії 5 хвилин. Шпинат нарізати, додати до овочів.
- Рибу розрізати на шматки, покласти начинку, сформувати рулетики. Змастити сметаною, додати спеції.
- Випікати за 180 градусів 25 хвилин.
Рулет зі скумбрії в духовці
Інгредієнти
- Скумбрія – 1 шт.
- Цибуля – 1/2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Спеції для риби
- Желатин – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Рибу розрізати, дістати кістки й нутрощі, видалити хвіст, плавники, промити.
- Цибулю і моркву дрібно нарізати і підсмажити на оливковій олії до золотавого кольору (не солити).
- Рибу посипати спеціями із сіллю всередині і трохи натерти зовні.
- Викласти цибулю з морквою посередині і розподілити по всій тушці і зверху рівномірно посипати желатином.
- Скрутити щільний рулет, обгорнути харчовою плівкою і фольгою.
- У глибоке деко налити трохи води, укласти рибу і випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Перевернути через 20 хвилин для рівномірного запікання.
Паштет зі скумбрії
Інгредієнти
- Заморожена скумбрія – 1 шт.
- Цибулина, лаврове листя, духмяний перець – для бульйону
- Волоські горіхи – 30 г
- Вершковий сир -2 ст. л.
Спосіб приготування
- Скумбрію очистити, прибрати голову, плавники. Кинути в киплячу підсолену воду з лавровим листям, цибулиною, перцем і відварити до готовності – близько 10 хвилин. Викласти на тарілку, остудити.
- Горіхи підсушити на сковороді. Подрібнити качалкою або за допомогою блендера. Додати скумбрію, вершковий сир, все збити до однорідності.
Скумбрія в банці
Інгредієнти
- Скумбрія – 1 шт.
- Цибуля, морква – за смаком
- Сіль – 1 ч. л.
- Цукор – 0,5 ч. л.
- Лаврове листя, духмяний перець
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати кільцями, моркву натерти на тертці. Скумбрію нарізати на шматки завтовшки 2-3 см.
- На дно банки викласти лаврове листя і перець. Зверху, чергуючи, викласти цибулю, моркву і рибу. Зверху полити олією.
- Накрити кришкою і поставити в холодну духовку. Увімкнути нагрів на 120-140 градусів і готувати 1,5-2 години.
Скумбрія, запечена під йогуртовим соусом
Інгредієнти
- Скумбрія – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Сік половини лимона
- Натуральний йогурт – 150 г
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Скумбрію випатрати, розрізати уздовж на 2 частини, видалити кістки.
- Цибулину очистити, порізати півкільцями.
- Йогурт посолити, з'єднати з цибулею і лимонним соком. Залити цією сумішшю скумбрію, прибрати маринуватися в холодильник на 30 хвилин.
- Розігріти духовку до 180 градусів. Скумбрію разом з маринадом викласти в пакет для запікання або в форму, запікати 30 хвилин.
- Подавати найкраще з овочами або часниковим соусом.
Скумбрія в мультиварці
Інгредієнти
- Скумбрія – 1 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Олія – 30г
- Лимони – 0,5 шт.
- Лаврове листя – 1 шт.
- Вода – 150 мл
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Розморожену скумбрію почистити. Скумбрію розрізати на 4 шматки приблизно одного розміру. Полити рибу соком лимона. Додати сіль і спеції. Залишити на 10 хвилин.
- Очищену цибулю дрібно нарізати. У чашу мультиварки налити трохи олії та увімкнути режим "Смаження" на 10 хвилин. Періодично помішуючи, обсмажити цибулю до прозорості.
- Щойно цибуля обсмажиться, вимкнути режим "Смаження" і викласти в чашу мультиварки скумбрію.
- Влити воду, поставити чашу в мультиварку і закрити кришкою. Увімкнути режим "Запікання" на 20-35 хвилин.
Скумбрія, запечена із сиром і картоплею в духовці
Інгредієнти
- Скумбрія – 1 шт.
- Плавлений сир – 90 г
- Часник – 4 зуб.
- Перець чорний мелений, сіль – за смаком
- Лимон – половина
- Картопля – 3 шт.
- Твердий сир – 30 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Відварити картоплю на середньому вогні 7-10 хвилин, до напівготовності. Зняти з вогню, злити воду.
- Філе скумбрії полити лимонним соком, прибрати в холодильник на 30 хвилин, для маринування.
- Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Додати натертий часник і перемішати.
- Розігріти духовку до 180 градусів. У форму для запікання влити олію і викласти одну половинку скумбрії шкірою вниз. Навколо філе розкласти зварені часточки картоплі.
- На першу половинку скумбрії викласти сирну начинку і розподілити її по всій поверхні. Зверху викласти другу половину риби.
- Змастити сметаною і поперчити.
- Випікати 20 хвилин. Посипати тертим твердим сиром. Запікати ще 10-15 хвилин.
Скумбрія, запечена в рукаві з овочами
Інгредієнти
- 2 скумбрії
- 3-4 картоплини
- 1 цибулина
- морква
- олія
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок кропу
- трави сушені
- перець
- сіль
Спосіб приготування
- Тушки риби промити і обсушити. Зробити бічні надрізи. Натерти сіллю, сухими травами і перцем. Вставити в надрізи скибочки цибулі.
- Картоплю і моркву почистити, порізати шматочками. Приправити травами і перцем, посолити і додати дві столові ложки олії.
- Викласти рибу в рукав з овочами. Дати постояти годину.
- Запекти в духовці 30 хвилин за температури 200 градусів.
- Викласти рибу на тарілку, прикрасити зеленню і скибочками лимона.
Скумбрія-гриль з лимоном і травами
Інгредієнти
- 500-600 г тушка скумбрії
- 1 лимон
- кілька гілочок свіжого чебрецю і розмарину
- морська сіль
- мелений чорний перець
- рожевий перець
- оливкова олія
Спосіб приготування
- Рибу почистити і ретельно вимити. Видалити голову. Натерти тушку сіллю, травами і перцем.
- Лимон розрізати на кружечки. Кілька шматочків вкласти всередину тушки.
- Форму для запікання застелити фольгою, полити оливковою олією.
- Укласти рибу в форму, на спинку викласти гуртки лимона. Навколо риби розкласти залишилися гуртки лимона. Посипати сіллю, спеціями і травами. Рясно полити оливковою олією.
- Запікати під грилем 15-20 хвилин до золотавого кольору. При цьому уважно стежте, щоб риба не пересохла і шкірка не присмажилася до бульбашок. За необхідності поливати оливковою олією і соком, що виділився.
Запечена скумбрія з яблучною мостардою
Інгредієнти
- 1 кисле яблуко
- 1 лимон
- 100 г журавлини або брусниці
- 300 г цукру
- 100 мл білого вина
- 4 ст. л. гірчичного порошку
Спосіб приготування
- Яблуко нарізати часточками. Кожну часточку розрубати поперек на фрагменти завтовшки 1 мм.
- Лимон нарізати часточками, разом з шкіркою, і потім на трикутники.
- Воду налити в каструлю, поставити на вогонь. Коли закипить – засипати цукор.
- Коли цукор розчиниться – вилити вино і випарувати п'ять хвилин. Додати гірчичний порошок.
- Засипати в сироп фрукти і журавлину. Зменшити вогонь до малого і дати готуватися 20 хвилин.
- Зняти сироп з фруктами з вогню, дати охолонути. Коли охолоне, поставити знову на малий вогонь і уварити на третину.
- Залити в стерилізовані банки і закатати.
- У черевце скумбрії вкласти часточки лимона і запекти до готовності. Подавати разом з приготовленим соусом.
Тут знайдете найращий рецепт скумбрії для пікніка.
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