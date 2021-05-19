12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

І так, її можна не тільки запікати під усілякими соусами, з неї можна робити паштет і котлети

Фото: instagram.com/morskoi.rai/, instagram.com/pp_recepts_video/

Це одна з найулюбленіших риб у нас. Скумбрія доступна, її легко смачно і швидко приготувати. Але в цій добірці рецептів є не просто оригінальні соуси, що розкриють смак запеченої риби, а й ще паштети і котлети. Ми вже знаємо, як несподівано смачно приготувати хека, тепер давайте розбиратися зі скумбрією.

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Картопляні котлети зі скумбрією

Фото: instagram.com/kate_rassoshinsky_food/

Інгредієнти

Картопля – 3 шт. (відвареної)

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 3 зуб.

Скумбрія х/к – 1 шт.

Борошно – 1 ст. л.

Сіль, перець – за смаком

Панірувальні сухарі

Олія

Спосіб приготування

Цибулю і часник подрібнити і обсмажити наолії. Картоплю очистити, дрібно нарізати. Скумбрію відокремити від кістки і нарізати дуже дрібно. Змішати всі інгредієнти, додати сіль, перець і борошно, сформувати котлети. Олію добре розігріти в сковороді, перед смаженням котлети обваляти в сухарях. Обсмажити з двох боків.

Зaпечена скумбpія з горіхово-сирною нaчинкою

Фото: instagram.com/delo___vkysa/

Інгрeдіeнти

Cкумбрія (мoрoжена) – 1 шт.

Гірчиця діжонська – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Волоські горіхи – 1-2 ч. л.

Майонeз – 1-2 ч. л.

Олія – 0,5 ч .л

Сир твepдий – 30 г

Спосіб приготування

Скумбpію обробити на філе, обсушити паперовими рушниками. На філe викласти гірчицю, розподілити рівним шаром. Зверхy викласти подрібнені горіхи. Наступний шар – сир, натертий на крупній тертці. Скласти рибу пополaм і перев'язати ниткою. Загорнути у фольгу і випікати 25 хвилин за 180 градусів. Розгорнути фольгу, рибу змазати майонeзом і, yже не загортаючи, зaпікати ще 10 хвилин.

Скумбрія, фарширована грибами і шпинатом на подушці з картоплі

Фото: instagram.com/pp_recepts_video/

Інгредієнти

Скумбрія – 2 шт.

Гриби – 4 шт.

Цибуля – 1/2 шт.

Сир вершковий – 50 г

Шпинат – 50 г

Болгарський перець -1/2 шт.

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Рибу обробити на філе і замаринувати в солі, перці та соку лимона. Накрити плівкою і прибрати на 1 годину в холодильник. Картоплю нарізати кружальцями, відварити в підсоленій воді з додаванням куркуми і солі. Цибулю, гриби і перець обсмажити на олії 5 хвилин. Шпинат нарізати, додати до овочів. Рибу розрізати на шматки, покласти начинку, сформувати рулетики. Змастити сметаною, додати спеції. Випікати за 180 градусів 25 хвилин.

Рулет зі скумбрії в духовці

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Інгредієнти

Скумбрія – 1 шт.

Цибуля – 1/2 шт.

Морква – 1 шт.

Спеції для риби

Желатин – 1 ч. л.

Спосіб приготування

Рибу розрізати, дістати кістки й нутрощі, видалити хвіст, плавники, промити. Цибулю і моркву дрібно нарізати і підсмажити на оливковій олії до золотавого кольору (не солити). Рибу посипати спеціями із сіллю всередині і трохи натерти зовні. Викласти цибулю з морквою посередині і розподілити по всій тушці і зверху рівномірно посипати желатином. Скрутити щільний рулет, обгорнути харчовою плівкою і фольгою. У глибоке деко налити трохи води, укласти рибу і випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Перевернути через 20 хвилин для рівномірного запікання.

Паштет зі скумбрії

Фото: instagram.com/yanina_doctor/

Інгредієнти

Заморожена скумбрія – 1 шт.

Цибулина, лаврове листя, духмяний перець – для бульйону

Волоські горіхи – 30 г

Вершковий сир -2 ст. л.

Спосіб приготування

Скумбрію очистити, прибрати голову, плавники. Кинути в киплячу підсолену воду з лавровим листям, цибулиною, перцем і відварити до готовності – близько 10 хвилин. Викласти на тарілку, остудити. Горіхи підсушити на сковороді. Подрібнити качалкою або за допомогою блендера. Додати скумбрію, вершковий сир, все збити до однорідності.

Скумбрія в банці

Фото: instagram.com/_tanyushina_/

Інгредієнти

Скумбрія – 1 шт.

Цибуля, морква – за смаком

Сіль – 1 ч. л.

Цукор – 0,5 ч. л.

Лаврове листя, духмяний перець

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кільцями, моркву натерти на тертці. Скумбрію нарізати на шматки завтовшки 2-3 см. На дно банки викласти лаврове листя і перець. Зверху, чергуючи, викласти цибулю, моркву і рибу. Зверху полити олією. Накрити кришкою і поставити в холодну духовку. Увімкнути нагрів на 120-140 градусів і готувати 1,5-2 години.

Скумбрія, запечена під йогуртовим соусом

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти

Скумбрія – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сік половини лимона

Натуральний йогурт – 150 г

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Скумбрію випатрати, розрізати уздовж на 2 частини, видалити кістки. Цибулину очистити, порізати півкільцями. Йогурт посолити, з'єднати з цибулею і лимонним соком. Залити цією сумішшю скумбрію, прибрати маринуватися в холодильник на 30 хвилин. Розігріти духовку до 180 градусів. Скумбрію разом з маринадом викласти в пакет для запікання або в форму, запікати 30 хвилин. Подавати найкраще з овочами або часниковим соусом.

Скумбрія в мультиварці

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти

Скумбрія – 1 шт.

Цибуля – 2 шт.

Олія – 30г

Лимони – 0,5 шт.

Лаврове листя – 1 шт.

Вода – 150 мл

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Розморожену скумбрію почистити. Скумбрію розрізати на 4 шматки приблизно одного розміру. Полити рибу соком лимона. Додати сіль і спеції. Залишити на 10 хвилин. Очищену цибулю дрібно нарізати. У чашу мультиварки налити трохи олії та увімкнути режим "Смаження" на 10 хвилин. Періодично помішуючи, обсмажити цибулю до прозорості. Щойно цибуля обсмажиться, вимкнути режим "Смаження" і викласти в чашу мультиварки скумбрію. Влити воду, поставити чашу в мультиварку і закрити кришкою. Увімкнути режим "Запікання" на 20-35 хвилин.

Скумбрія, запечена із сиром і картоплею в духовці

Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти

Скумбрія – 1 шт.

Плавлений сир – 90 г

Часник – 4 зуб.

Перець чорний мелений, сіль – за смаком

Лимон – половина

Картопля – 3 шт.

Твердий сир – 30 г

Сметана – 1 ст. л.

Олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Відварити картоплю на середньому вогні 7-10 хвилин, до напівготовності. Зняти з вогню, злити воду. Філе скумбрії полити лимонним соком, прибрати в холодильник на 30 хвилин, для маринування. Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Додати натертий часник і перемішати. Розігріти духовку до 180 градусів. У форму для запікання влити олію і викласти одну половинку скумбрії шкірою вниз. Навколо філе розкласти зварені часточки картоплі. На першу половинку скумбрії викласти сирну начинку і розподілити її по всій поверхні. Зверху викласти другу половину риби. Змастити сметаною і поперчити. Випікати 20 хвилин. Посипати тертим твердим сиром. Запікати ще 10-15 хвилин.

Скумбрія, запечена в рукаві з овочами

Риба з овочами в духовці Фото: freepik.com

Інгредієнти

2 скумбрії

3-4 картоплини

1 цибулина

морква

олія

1 пучок петрушки

1 пучок кропу

трави сушені

перець

сіль

Спосіб приготування

Тушки риби промити і обсушити. Зробити бічні надрізи. Натерти сіллю, сухими травами і перцем. Вставити в надрізи скибочки цибулі. Картоплю і моркву почистити, порізати шматочками. Приправити травами і перцем, посолити і додати дві столові ложки олії. Викласти рибу в рукав з овочами. Дати постояти годину. Запекти в духовці 30 хвилин за температури 200 градусів. Викласти рибу на тарілку, прикрасити зеленню і скибочками лимона.

Скумбрія-гриль з лимоном і травами

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500-600 г тушка скумбрії

1 лимон

кілька гілочок свіжого чебрецю і розмарину

морська сіль

мелений чорний перець

рожевий перець

оливкова олія

Спосіб приготування

Рибу почистити і ретельно вимити. Видалити голову. Натерти тушку сіллю, травами і перцем. Лимон розрізати на кружечки. Кілька шматочків вкласти всередину тушки. Форму для запікання застелити фольгою, полити оливковою олією. Укласти рибу в форму, на спинку викласти гуртки лимона. Навколо риби розкласти залишилися гуртки лимона. Посипати сіллю, спеціями і травами. Рясно полити оливковою олією. Запікати під грилем 15-20 хвилин до золотавого кольору. При цьому уважно стежте, щоб риба не пересохла і шкірка не присмажилася до бульбашок. За необхідності поливати оливковою олією і соком, що виділився.

Запечена скумбрія з яблучною мостардою

Скумбрія з яблучною мостардою Фото: facebook.com/germancooks

Інгредієнти

1 кисле яблуко

1 лимон

100 г журавлини або брусниці

300 г цукру

100 мл білого вина

4 ст. л. гірчичного порошку

Спосіб приготування

Яблуко нарізати часточками. Кожну часточку розрубати поперек на фрагменти завтовшки 1 мм. Лимон нарізати часточками, разом з шкіркою, і потім на трикутники. Воду налити в каструлю, поставити на вогонь. Коли закипить – засипати цукор. Коли цукор розчиниться – вилити вино і випарувати п'ять хвилин. Додати гірчичний порошок. Засипати в сироп фрукти і журавлину. Зменшити вогонь до малого і дати готуватися 20 хвилин. Зняти сироп з фруктами з вогню, дати охолонути. Коли охолоне, поставити знову на малий вогонь і уварити на третину. Залити в стерилізовані банки і закатати. У черевце скумбрії вкласти часточки лимона і запекти до готовності. Подавати разом з приготовленим соусом.

Тут знайдете найращий рецепт скумбрії для пікніка.

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