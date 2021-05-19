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12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

Сьогодні, 14:56

І так, її можна не тільки запікати під усілякими соусами, з неї можна робити паштет і котлети

Фото: instagram.com/morskoi.rai/, instagram.com/pp_recepts_video/
Фото: instagram.com/morskoi.rai/, instagram.com/pp_recepts_video/

Це одна з найулюбленіших риб у нас. Скумбрія доступна, її легко смачно і швидко приготувати. Але в цій добірці рецептів є не просто оригінальні соуси, що розкриють смак запеченої риби, а й ще паштети і котлети. Ми вже знаємо, як несподівано смачно приготувати хека, тепер давайте розбиратися зі скумбрією.

Якщо перебуваєте в пошуках найкращого подарунка, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Картопляні котлети зі скумбрією

Фото: instagram.com/kate_rassoshinsky_food/

Інгредієнти

  • Картопля – 3 шт. (відвареної)
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Скумбрія х/к – 1 шт.
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Панірувальні сухарі
  • Олія

Спосіб приготування

  1. Цибулю і часник подрібнити і обсмажити наолії.
  2. Картоплю очистити, дрібно нарізати. Скумбрію відокремити від кістки і нарізати дуже дрібно.
  3. Змішати всі інгредієнти, додати сіль, перець і борошно, сформувати котлети.
  4. Олію добре розігріти в сковороді, перед смаженням котлети обваляти в сухарях. Обсмажити з двох боків.

Зaпечена скумбpія з горіхово-сирною нaчинкою

Фото: instagram.com/delo___vkysa/

Інгрeдіeнти

  • Cкумбрія (мoрoжена) – 1 шт.
  • Гірчиця діжонська – 1 ч. л.
  • Сіль – за смаком
  • Волоські горіхи – 1-2 ч. л.
  • Майонeз – 1-2 ч. л.
  • Олія – 0,5 ч .л
  • Сир твepдий – 30 г

Спосіб приготування

  1. Скумбpію обробити на філе, обсушити паперовими рушниками.
  2. На філe викласти гірчицю, розподілити рівним шаром.
  3. Зверхy викласти подрібнені горіхи. Наступний шар – сир, натертий на крупній тертці.
  4. Скласти рибу пополaм і перев'язати ниткою. Загорнути у фольгу і випікати 25 хвилин за 180 градусів.
  5. Розгорнути фольгу, рибу змазати майонeзом і, yже не загортаючи, зaпікати ще 10 хвилин.

Скумбрія, фарширована грибами і шпинатом на подушці з картоплі

Фото: instagram.com/pp_recepts_video/

Інгредієнти

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Гриби – 4 шт.
  • Цибуля – 1/2 шт.
  • Сир вершковий – 50 г
  • Шпинат – 50 г
  • Болгарський перець -1/2 шт.
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Рибу обробити на філе і замаринувати в солі, перці та соку лимона. Накрити плівкою і прибрати на 1 годину в холодильник.
  2. Картоплю нарізати кружальцями, відварити в підсоленій воді з додаванням куркуми і солі.
  3. Цибулю, гриби і перець обсмажити на олії 5 хвилин. Шпинат нарізати, додати до овочів.
  4. Рибу розрізати на шматки, покласти начинку, сформувати рулетики. Змастити сметаною, додати спеції.
  5. Випікати за 180 градусів 25 хвилин.

Рулет зі скумбрії в духовці

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Інгредієнти

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Цибуля – 1/2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Спеції для риби
  • Желатин – 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Рибу розрізати, дістати кістки й нутрощі, видалити хвіст, плавники, промити.
  2. Цибулю і моркву дрібно нарізати і підсмажити на оливковій олії до золотавого кольору (не солити).
  3. Рибу посипати спеціями із сіллю всередині і трохи натерти зовні.
  4. Викласти цибулю з морквою посередині і розподілити по всій тушці і зверху рівномірно посипати желатином.
  5. Скрутити щільний рулет, обгорнути харчовою плівкою і фольгою.
  6. У глибоке деко налити трохи води, укласти рибу і випікати 40 хвилин за температури 180 градусів. Перевернути через 20 хвилин для рівномірного запікання.

Паштет зі скумбрії

Фото: instagram.com/yanina_doctor/

Інгредієнти

  • Заморожена скумбрія – 1 шт.
  • Цибулина, лаврове листя, духмяний перець – для бульйону
  • Волоські горіхи – 30 г
  • Вершковий сир -2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Скумбрію очистити, прибрати голову, плавники. Кинути в киплячу підсолену воду з лавровим листям, цибулиною, перцем і відварити до готовності – близько 10 хвилин. Викласти на тарілку, остудити.
  2. Горіхи підсушити на сковороді. Подрібнити качалкою або за допомогою блендера. Додати скумбрію, вершковий сир, все збити до однорідності.

Скумбрія в банці

Фото: instagram.com/_tanyushina_/

Інгредієнти

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Цибуля, морква – за смаком
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Цукор – 0,5 ч. л.
  • Лаврове листя, духмяний перець

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати кільцями, моркву натерти на тертці. Скумбрію нарізати на шматки завтовшки 2-3 см.
  2. На дно банки викласти лаврове листя і перець. Зверху, чергуючи, викласти цибулю, моркву і рибу. Зверху полити олією.
  3. Накрити кришкою і поставити в холодну духовку. Увімкнути нагрів на 120-140 градусів і готувати 1,5-2 години.

Скумбрія, запечена під йогуртовим соусом

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сік половини лимона
  • Натуральний йогурт – 150 г
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Скумбрію випатрати, розрізати уздовж на 2 частини, видалити кістки.
  2. Цибулину очистити, порізати півкільцями.
  3. Йогурт посолити, з'єднати з цибулею і лимонним соком. Залити цією сумішшю скумбрію, прибрати маринуватися в холодильник на 30 хвилин.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів. Скумбрію разом з маринадом викласти в пакет для запікання або в форму, запікати 30 хвилин.
  5. Подавати найкраще з овочами або часниковим соусом.

Скумбрія в мультиварці

Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Олія – 30г
  • Лимони – 0,5 шт.
  • Лаврове листя – 1 шт.
  • Вода – 150 мл
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Розморожену скумбрію почистити. Скумбрію розрізати на 4 шматки приблизно одного розміру. Полити рибу соком лимона. Додати сіль і спеції. Залишити на 10 хвилин.
  2. Очищену цибулю дрібно нарізати. У чашу мультиварки налити трохи олії та увімкнути режим "Смаження" на 10 хвилин. Періодично помішуючи, обсмажити цибулю до прозорості.
  3. Щойно цибуля обсмажиться, вимкнути режим "Смаження" і викласти в чашу мультиварки скумбрію.
  4. Влити воду, поставити чашу в мультиварку і закрити кришкою. Увімкнути режим "Запікання" на 20-35 хвилин.

Скумбрія, запечена із сиром і картоплею в духовці

Фото: іnstagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Плавлений сир – 90 г
  • Часник – 4 зуб.
  • Перець чорний мелений, сіль – за смаком
  • Лимон – половина
  • Картопля – 3 шт.
  • Твердий сир – 30 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Відварити картоплю на середньому вогні 7-10 хвилин, до напівготовності. Зняти з вогню, злити воду.
  2. Філе скумбрії полити лимонним соком, прибрати в холодильник на 30 хвилин, для маринування.
  3. Плавлений сир натерти на дрібній тертці. Додати натертий часник і перемішати.
  4. Розігріти духовку до 180 градусів. У форму для запікання влити олію і викласти одну половинку скумбрії шкірою вниз. Навколо філе розкласти зварені часточки картоплі.
  5. На першу половинку скумбрії викласти сирну начинку і розподілити її по всій поверхні. Зверху викласти другу половину риби.
  6. Змастити сметаною і поперчити.
  7. Випікати 20 хвилин. Посипати тертим твердим сиром. Запікати ще 10-15 хвилин.

Скумбрія, запечена в рукаві з овочами

Риба з овочами в духовці
Риба з овочами в духовці
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 2 скумбрії
  • 3-4 картоплини
  • 1 цибулина
  • морква
  • олія
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок кропу
  • трави сушені
  • перець
  • сіль

Спосіб приготування

  1. Тушки риби промити і обсушити. Зробити бічні надрізи. Натерти сіллю, сухими травами і перцем. Вставити в надрізи скибочки цибулі.
  2. Картоплю і моркву почистити, порізати шматочками. Приправити травами і перцем, посолити і додати дві столові ложки олії.
  3. Викласти рибу в рукав з овочами. Дати постояти годину.
  4. Запекти в духовці 30 хвилин за температури 200 градусів.
  5. Викласти рибу на тарілку, прикрасити зеленню і скибочками лимона.

Скумбрія-гриль з лимоном і травами

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500-600 г тушка скумбрії
  • 1 лимон
  • кілька гілочок свіжого чебрецю і розмарину
  • морська сіль
  • мелений чорний перець
  • рожевий перець
  • оливкова олія

Спосіб приготування

  1. Рибу почистити і ретельно вимити. Видалити голову. Натерти тушку сіллю, травами і перцем.
  2. Лимон розрізати на кружечки. Кілька шматочків вкласти всередину тушки.
  3. Форму для запікання застелити фольгою, полити оливковою олією.
  4. Укласти рибу в форму, на спинку викласти гуртки лимона. Навколо риби розкласти залишилися гуртки лимона. Посипати сіллю, спеціями і травами. Рясно полити оливковою олією.
  5. Запікати під грилем 15-20 хвилин до золотавого кольору. При цьому уважно стежте, щоб риба не пересохла і шкірка не присмажилася до бульбашок. За необхідності поливати оливковою олією і соком, що виділився.

Запечена скумбрія з яблучною мостардою

Скумбрія з яблучною мостардою
Скумбрія з яблучною мостардою
Фото: facebook.com/germancooks

Інгредієнти

  • 1 кисле яблуко
  • 1 лимон
  • 100 г журавлини або брусниці
  • 300 г цукру
  • 100 мл білого вина
  • 4 ст. л. гірчичного порошку

Спосіб приготування

  1. Яблуко нарізати часточками. Кожну часточку розрубати поперек на фрагменти завтовшки 1 мм.
  2. Лимон нарізати часточками, разом з шкіркою, і потім на трикутники.
  3. Воду налити в каструлю, поставити на вогонь. Коли закипить – засипати цукор.
  4. Коли цукор розчиниться – вилити вино і випарувати п'ять хвилин. Додати гірчичний порошок.
  5. Засипати в сироп фрукти і журавлину. Зменшити вогонь до малого і дати готуватися 20 хвилин.
  6. Зняти сироп з фруктами з вогню, дати охолонути. Коли охолоне, поставити знову на малий вогонь і уварити на третину.
  7. Залити в стерилізовані банки і закатати.
  8. У черевце скумбрії вкласти часточки лимона і запекти до готовності. Подавати разом з приготовленим соусом.

Тут знайдете найращий рецепт скумбрії для пікніка.

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