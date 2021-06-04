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8 цікавих варіянтів, щоби приготувати шпинат – від борщу до млинців

Сьогодні, 12:35

А ще можна спробувати легкі та корисні салати

Страви зі шпинатом Фото: instagram.com/marica.foodie/, instagram.com/svfit7/
Страви зі шпинатом
Фото: instagram.com/marica.foodie/, instagram.com/svfit7/

У шпинату є одна беззаперечна перевага – він подобається практично всім. Це тому, що у нього немає якогось особливого присмаку. А от коли він потрапляє в їжу, будь-яку, це завжди ошатно і апетитно. Ну й звісно, користь шпинату для організму безумовна. Нижче – 7 рецептів найрізноманітніших проявів шпинату – від заливного пирога і борщу до вишуканих салатів.

Листкові пиріжки-твіст зі шпинатом

Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти

  • 300 г листкового дріжджового тіста
  • 150 г свіжого або мороженого шпинату
  • 100 г рикоти
  • 1 ч. л. сушеного часнику
  • 50 г тертого пармезану
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 2 жовтки

Спосіб приготування

  1. Тісто розморозити.
  2. Розтопити на сковороді вершкове масло, додати шпинат і тушкувати до випарювання вологи. Посипати часником і додати рикоту, тушкувати 1 хвилину.
  3. Подрібнити в блендері. Розкачати тісто в прямокутник завтовшки 3 мм. Ретельно намазати крем на тісто, посипати рівномірно пармезаном.
  4. Ножем нарізати смужки завтовшки 2 см. Кожну скласти навпіл начинкою всередину і закрутити пружиною в кілька обертів, притримуючи начинку. Викласти на деко, застелене пергаментом, змастити збитим жовтком.
  5. Випікати 20 хвилин за 180 градусів.

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Рулет з омлету зі шпинатом і сиром

Рулет з омлета з начинкою
Рулет з омлета з начинкою
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 8 яєць
  • 1/2 чашки молока
  • Спеції (сіль, перець, сухі трави) – за смаком
  • Вершкове масло – для змазування
  • 3-4 ст. л. вершкового сиру
  • Жменя молодого шпинату
  • 100-150 г сиру

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати яйця, молоко і спеції. Добре збити до однорідності.
  2. Деко застелити пергаментом, змастити маслом і вилити на нього яєчну суміш.
  3. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
  4. Дістати омлет і дати йому трохи охолонути. Змастити вершковим сиром, зверху покласти листя шпинату і тертий сир.
  5. Повернути в духовку на 2-3 хвилини, потім дістати і трохи остудити. Згорнути рулетом і подавати порційно.

Зелений борщ зі шпинатом

Зелений борщ
Зелений борщ
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1-1,5 л води
  • 1 велика морква
  • 2 цибулини
  • 2 картоплини
  • 1 лаврове листя
  • 1 пучок шпинату
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок зеленої цибулі
  • 2 ст. л. олії
  • 2 яйця
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Відваріть яйця впродовж 8 хвилин. Остудіть і почистіть.
  2. Одну цибулину і половину великий моркви почистіть. Моркву довільно наріжте, цибулю залиште цілою.
  3. Перекладіть овочі в каструлю, залийте водою, додайте лаврове листя і солі.
  4. Доведіть суп до кипіння і варіть 20 хвилин. Потім видаліть шумівкою овочі та лаврове листя.
  5. Моркву, що залишилася, і цибулю наріжте невеликими кубиками. Такими ж шматочками наріжте очищену картоплю.
  6. Цибулю і моркву обсмажте на олії до м'якості.
  7. Зелень промийте і тонко наріжте.
  8. Додайте всі овочі й зелень в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Варіть 10-15 хвилин, доки картопля не буде готова.

Флорентійський салат зі шпинату з яйцем

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 5 яєць
  • 2 яєчних жовтки
  • 90 г тонко нарізаної шинки пармської
  • 2 несолодкі білі булочки
  • 75 г вершкового масла
  • 1/2 ч. лЛ. гірчиці
  • 1/2 ст. л. білого винного оцту
  • 2 ст. л. подрібненого естрагону
  • 225 г молодого шпинату або суміші шпинату і руколи
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Відваріть яйця 5 хвилин. Остудіть, очистіть, розріжте на четвертинки.
  2. Тонкі скибочки пармської шинки розріжте поперек на 2-3 шматочки. Обсмажте на 1 ст. л. вершкового масла до золотистої скоринки, викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
  3. Для грінок наріжте булочки кубиками, обсмажте на тій же сковороді до рум'яного кольору, також викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
  4. Для заправки збийте міксером сирі жовтки, оцет, гірчицю, щіпку солі. Розтопіть вершкове масло, додайте до яєць, збийте міксером на малій швидкості. Наприкінці додайте подрібнений естрагон, перемішайте.
  5. Розділіть салатну зелень, четвертинки яєць на 4 порції, викладіть на тарілки, додайте шинку, крутон, полийте приготованим соусом. Подавайте салат одразу після приготування.

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Рис зі шпинатом по-грецьки

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 чашка довгого рису
  • 1 цибуля ріпчаста середня
  • 2 пучка свіжого шпинату
  • 1/2 пучка кропу
  • 1/2 пучка зеленої цибулі
  • 1 лимон
  • 1 чашка оливкової олії
  • Сіль, мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. У посуді, де готуватиметься рис, на оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості.
  2. Шпинат промити, крупно порубати і додати до цибулі. Готувати кілька хвилин.
  3. Всипати добре промитий рис, порізані кріп і зелену цибулю. Посолити і поперчити. Перемішати і готувати кілька хвилин.
  4. Потім влити чашку води і готувати 15 хвилин на повільному вогні. Наприкінці додати сік лимона і подавати.

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Вершковий шпинат з пармезаном

Шпинат з вершками і сиром
Шпинат з вершками і сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 250 г молодого шпинату
  • 30-40 г пармезану
  • Половина маленької цибулини
  • 1 ст. л. вершкового масла
  • 60 мл вершків
  • Щіпка натертого мускатного горіха
  • Сіль

Спосіб приготування

  1. Шпинат ретельно промити і обсушити.
  2. Натерти пармезан.
  3. Цибулю почистити і дуже дрібно порубати.
  4. Нагріти сковорідку, додати олію.
  5. Додати нарізану цибулю, смажити до м'якості.
  6. Додати шпинат і готувати, помішуючи, 5 хвилин, доки не випарується вся рідина.
  7. Посолити, влити вершки, зменшити вогонь, розмішати і готувати ще 3-4 хвилини.
  8. Всипати натертий пармезан, розмішати і тушкувати ще 3-4 хвилини.
  9. Додати мускатний горіх, розмішати і зняти з вогню.

Заливний пиріг зі шпинатом і сиром

Пиріг зі шпинатом і сиром
Пиріг зі шпинатом і сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 великих пучки свіжого шпинату
  • 200-300 г сиру
  • 2-3 яйця
  • 200 г нежирних вершків або молока
  • 2 ст. л. борошна
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Шпинат помити, нарізати і залити окропом на кілька хвилин. Злити воду, остудити і віджати. Якщо ви використовуєте заморожений, то його просто розморозити, віджати рідину і нарізати.
  2. Сир натерти на крупній тертці або розкришити. Змішати зі шпинатом, трохи посолити за необхідності.
  3. В окремій мисці збити вінчиком яйця з вершками, додати борошно, сіль і перець.
  4. Форму змастити олією або застелити змащеним папером для випічки. Викласти сирно-шпинатну масу. Залити рідким тістом.
  5. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.

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Млинці зі шпинатом

Фото: instagram.com/svfit7/

Інгредієнти

  • 2 шт. яйця
  • 300 г свіжий шпинат
  • 150 мл молоко
  • по 1 ч. л. сіль, сода
  • 200 г борошно

Спосіб приготування

  1. Шпинат промити, прибрати товсті черешки, залишити тільки листя. Засипати листя в чашу блендера і перебити до однорідності.
  2. Для тіста розбити в глибоку миску яйця і по черзі додавати молоко і борошно, розмішуючи вінчиком. Має вийти тісто без єдиної грудочки.
  3. У тісто влити шпинатне пюре, додати трохи солі для смаку. Перемішати вінчиком до однорідності.
  4. Випікати на антипригарній сковороді до готовності.

З відео дізнаєтеся, як приготувати оригінальний салат з маринованих огірків.

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