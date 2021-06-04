8 цікавих варіянтів, щоби приготувати шпинат – від борщу до млинців
А ще можна спробувати легкі та корисні салати
У шпинату є одна беззаперечна перевага – він подобається практично всім. Це тому, що у нього немає якогось особливого присмаку. А от коли він потрапляє в їжу, будь-яку, це завжди ошатно і апетитно. Ну й звісно, користь шпинату для організму безумовна. Нижче – 7 рецептів найрізноманітніших проявів шпинату – від заливного пирога і борщу до вишуканих салатів.
Листкові пиріжки-твіст зі шпинатом
Інгредієнти
- 300 г листкового дріжджового тіста
- 150 г свіжого або мороженого шпинату
- 100 г рикоти
- 1 ч. л. сушеного часнику
- 50 г тертого пармезану
- 1 ст. л. вершкового масла
- 2 жовтки
Спосіб приготування
- Тісто розморозити.
- Розтопити на сковороді вершкове масло, додати шпинат і тушкувати до випарювання вологи. Посипати часником і додати рикоту, тушкувати 1 хвилину.
- Подрібнити в блендері. Розкачати тісто в прямокутник завтовшки 3 мм. Ретельно намазати крем на тісто, посипати рівномірно пармезаном.
- Ножем нарізати смужки завтовшки 2 см. Кожну скласти навпіл начинкою всередину і закрутити пружиною в кілька обертів, притримуючи начинку. Викласти на деко, застелене пергаментом, змастити збитим жовтком.
- Випікати 20 хвилин за 180 градусів.
Рулет з омлету зі шпинатом і сиром
Інгредієнти
- 8 яєць
- 1/2 чашки молока
- Спеції (сіль, перець, сухі трави) – за смаком
- Вершкове масло – для змазування
- 3-4 ст. л. вершкового сиру
- Жменя молодого шпинату
- 100-150 г сиру
Спосіб приготування
- У мисці змішати яйця, молоко і спеції. Добре збити до однорідності.
- Деко застелити пергаментом, змастити маслом і вилити на нього яєчну суміш.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
- Дістати омлет і дати йому трохи охолонути. Змастити вершковим сиром, зверху покласти листя шпинату і тертий сир.
- Повернути в духовку на 2-3 хвилини, потім дістати і трохи остудити. Згорнути рулетом і подавати порційно.
Зелений борщ зі шпинатом
Інгредієнти
- 1-1,5 л води
- 1 велика морква
- 2 цибулини
- 2 картоплини
- 1 лаврове листя
- 1 пучок шпинату
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок зеленої цибулі
- 2 ст. л. олії
- 2 яйця
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Відваріть яйця впродовж 8 хвилин. Остудіть і почистіть.
- Одну цибулину і половину великий моркви почистіть. Моркву довільно наріжте, цибулю залиште цілою.
- Перекладіть овочі в каструлю, залийте водою, додайте лаврове листя і солі.
- Доведіть суп до кипіння і варіть 20 хвилин. Потім видаліть шумівкою овочі та лаврове листя.
- Моркву, що залишилася, і цибулю наріжте невеликими кубиками. Такими ж шматочками наріжте очищену картоплю.
- Цибулю і моркву обсмажте на олії до м'якості.
- Зелень промийте і тонко наріжте.
- Додайте всі овочі й зелень в каструлю з бульйоном і доведіть до кипіння. Варіть 10-15 хвилин, доки картопля не буде готова.
Флорентійський салат зі шпинату з яйцем
Інгредієнти
- 5 яєць
- 2 яєчних жовтки
- 90 г тонко нарізаної шинки пармської
- 2 несолодкі білі булочки
- 75 г вершкового масла
- 1/2 ч. лЛ. гірчиці
- 1/2 ст. л. білого винного оцту
- 2 ст. л. подрібненого естрагону
- 225 г молодого шпинату або суміші шпинату і руколи
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Відваріть яйця 5 хвилин. Остудіть, очистіть, розріжте на четвертинки.
- Тонкі скибочки пармської шинки розріжте поперек на 2-3 шматочки. Обсмажте на 1 ст. л. вершкового масла до золотистої скоринки, викладіть на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир.
- Для грінок наріжте булочки кубиками, обсмажте на тій же сковороді до рум'яного кольору, також викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
- Для заправки збийте міксером сирі жовтки, оцет, гірчицю, щіпку солі. Розтопіть вершкове масло, додайте до яєць, збийте міксером на малій швидкості. Наприкінці додайте подрібнений естрагон, перемішайте.
- Розділіть салатну зелень, четвертинки яєць на 4 порції, викладіть на тарілки, додайте шинку, крутон, полийте приготованим соусом. Подавайте салат одразу після приготування.
Рис зі шпинатом по-грецьки
Інгредієнти
- 1 чашка довгого рису
- 1 цибуля ріпчаста середня
- 2 пучка свіжого шпинату
- 1/2 пучка кропу
- 1/2 пучка зеленої цибулі
- 1 лимон
- 1 чашка оливкової олії
- Сіль, мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- У посуді, де готуватиметься рис, на оливковій олії обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості.
- Шпинат промити, крупно порубати і додати до цибулі. Готувати кілька хвилин.
- Всипати добре промитий рис, порізані кріп і зелену цибулю. Посолити і поперчити. Перемішати і готувати кілька хвилин.
- Потім влити чашку води і готувати 15 хвилин на повільному вогні. Наприкінці додати сік лимона і подавати.
Вершковий шпинат з пармезаном
Інгредієнти
- 250 г молодого шпинату
- 30-40 г пармезану
- Половина маленької цибулини
- 1 ст. л. вершкового масла
- 60 мл вершків
- Щіпка натертого мускатного горіха
- Сіль
Спосіб приготування
- Шпинат ретельно промити і обсушити.
- Натерти пармезан.
- Цибулю почистити і дуже дрібно порубати.
- Нагріти сковорідку, додати олію.
- Додати нарізану цибулю, смажити до м'якості.
- Додати шпинат і готувати, помішуючи, 5 хвилин, доки не випарується вся рідина.
- Посолити, влити вершки, зменшити вогонь, розмішати і готувати ще 3-4 хвилини.
- Всипати натертий пармезан, розмішати і тушкувати ще 3-4 хвилини.
- Додати мускатний горіх, розмішати і зняти з вогню.
Заливний пиріг зі шпинатом і сиром
Інгредієнти
- 2 великих пучки свіжого шпинату
- 200-300 г сиру
- 2-3 яйця
- 200 г нежирних вершків або молока
- 2 ст. л. борошна
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Шпинат помити, нарізати і залити окропом на кілька хвилин. Злити воду, остудити і віджати. Якщо ви використовуєте заморожений, то його просто розморозити, віджати рідину і нарізати.
- Сир натерти на крупній тертці або розкришити. Змішати зі шпинатом, трохи посолити за необхідності.
- В окремій мисці збити вінчиком яйця з вершками, додати борошно, сіль і перець.
- Форму змастити олією або застелити змащеним папером для випічки. Викласти сирно-шпинатну масу. Залити рідким тістом.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
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Млинці зі шпинатом
Інгредієнти
- 2 шт. яйця
- 300 г свіжий шпинат
- 150 мл молоко
- по 1 ч. л. сіль, сода
- 200 г борошно
Спосіб приготування
- Шпинат промити, прибрати товсті черешки, залишити тільки листя. Засипати листя в чашу блендера і перебити до однорідності.
- Для тіста розбити в глибоку миску яйця і по черзі додавати молоко і борошно, розмішуючи вінчиком. Має вийти тісто без єдиної грудочки.
- У тісто влити шпинатне пюре, додати трохи солі для смаку. Перемішати вінчиком до однорідності.
- Випікати на антипригарній сковороді до готовності.
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