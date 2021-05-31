Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним

Використовуйте водяну баню і пульверизатор, а приготувати можна не тільки рулети, а й запіканки з пирогами

Фото: Depositphotos

У чому плюс лаваша? У тому, що він тонкий, тому швидко просочується, якщо ви готуєте його з начинкою. Такж рулети з ним – зручна річ для пікніків і прогулянок. Для тих, хто віддає перевагу правильному харчуванню, цей хліб – один з найкращих варіантів. Давайте дізнаємося, як повернути свіжість лавашу, якщо він раптом підсох, і 10 рецептів з ним.

Як повернути свіжість лавашу

Використовуйте пульверизатор. Вам потрібно просто трохи скропити підсохлий лаваш водою і починати готувати

Використовуйте водяну баню. Ємність, в якій лежатиме засохлий лаваш у процесі пропарювання, треба буде закрити

Покласти лаваш на 5 хвилин на вологий рушник

Капустяний рулет-пиріг

Фото: Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Інгредієнти

Лаваш – 1 шт.

Капуста білокачанна – половина качана

Яйця – 4 шт.

Сіль, спеції, кунжут – за смаком

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, налити трохи води і відправити тушкуватися. Коли капуста обм'якне, додати сіль, спеції і перемішати. Далі вбити 3 яйця і 1 білок. Добре перемішати. На лаваш викласти рівномірно начинку, згорнути в рулет, змастити жовтком, посипати кунжутом. Відправити в духовку на 20-25 хвилин за 180 градусів.

Рулет з лаваша із твердим сиром і сиром у духовці

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Інгредієнти

Лаваш тонкий – 2 листи

Сир – 300 г

Моцарела – 150 г

Сир твердий – 150 г

Яйце – 4 шт.

Часник – 2 зуб.

Майонез (сметана) – 150 г

Масло вершкове – 70 г

Кріп, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Заздалегідь зварити яйця круто, очистити і натерти на крупній тертці. Сир теж натерти на крупній тертці, часник пропустити через прес. Змішати і рівномірно розподілити начинку на лаваш. Накрити другим листом лаваша, згорнути в рулет, розрізати на мінірулетики і укласти зрізом догори у форму, застелену пергаментним папером. Зверху на кожен рулетик покласти по шматочку вершкового масла. Запікати в духовці за температури 180 градусів до золотистої скоринки.

Рулет з лаваша з крабовими паличками

Рулет з лаваша з крабовими паличками Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Лист тонкого лаваша – 1 шт.

Свіжий огірок – 1 шт.

Крабові палички – 100 г

Сир – 50 г

Сир плавлений – 3 ст. л.

Петрушка або кріп (зелень) – 1 пучок

Спосіб приготування

Лаваш змастити плавленим сиром. Додати подрібнений огірок, дрібно нарізані крабові палички і тертий сир. Посипати дрібно нарізаною зеленню. Згорнути рулетом і залишити на 10 хвилин. Нарізати на шматки.

Рулет з лаваша з рибною начинкою

Рулет з лаваша з рибою та рисом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 цибулина

1 пучок зеленої цибулі

2-3 ст. л. плавленого сиру

2-3 ст. л. рису

2 ст. л. олії

1 тонкий вірменський лаваш

Сіль за смаком

120 г консервованої риби (скумбрії, тунця)

Спосіб приготування

Рис відварити до готовності і відкинути на сито. Цибулю подрібнити і обсмажити на олії. Лаваш розгорнути, змастити плавленим сиром. Рибу за необхідності очистити від кісточок. У мисці змішати рис, обсмажену цибулю і розім'яту рибу. Додати дрібно нашатковану зелену цибулю і перемішати. Викласти начинку на лаваш рівним шаром. Згорнути лаваш з начинкою рулетом. Розрізати на шматки.

Лінивий пиріг з лаваша з бринзою і зеленню

Пиріг з бринзою і зеленню Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100-200 г сиру

200-300 г овечої бринзи

300 г зелені (зеленої цибулі, кінзи, кропу, петрушки)

5-6 аркушів лаваша

2 + 4 шт. яєць

250 г домашньої сметани або магазинної 30%

Спосіб приготування

Натріть бринзу, наріжте зелень, додайте 2 яйця, сир і перемішайте. Якщо сир не солоний, посоліть начинку на свій смак. Виріжте лаваш за розміром форми. Сформуйте роли із сирною начинкою і покладіть їх щільно в форму. Змішайте сметану і 4 яйця. Залийте цією сумішшю рулети і запікайте в духовці 45-50 хвилин за 175 градусів.

Яєчня в лаваші з ковбасою, помідорами і сиром

Яєчня в лаваші Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 лист лаваша

200 г ковбаси

2 яйця

3 помідори

70 г твердого сиру

Зелень – за смаком

Соняшникова олія – для смаження

Спосіб приготування

Помідори помити, залити на хвилину окропом і очистити від шкірки. Нарізати м'якоть кубиками. Зелень подрібнити. Ковбасу нарізати невеликими довгими шматочками. Сир натерти на крупній тертці. На сковороду налити олію. Зверху покласти лаваш. Розбити яйця, посолити, добре збовтати виделкою. Потім додати помідори, ковбасу, зелень і половину натертого сиру. Накрити краями лаваша. Смажити на слабкому вогні під кришкою до золотистої скоринки. Потім акуратно перевернути, посипати другою частиною сиру. Накрити кришкою і смажити до золотистого кольору.

Конвертики з лаваша з тунцем

Конвертики з лаваша в клярі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 б. консервованого тунця

2 варені яйця

2 листи тонкого лаваша

1/2 шт. червоної цибулини

4 ст. л. сметани

4 зубчики часнику

1/2 шт. лимона (цедра)

2 ч. л. гірчиці

Зелена цибуля

Сіль

2 сирих яйця

100 мл молока

Олія – для обсмажування

Спосіб приготування

Змішайте тунець і нарізані варені яйця. Додайте подрібнену цибулю (обидва види) і дрібно порубаний часник. Потім додайте гірчицю і цедру, заправте сметаною. Посоліть за смаком. Збийте яйця з молоком. Зробіть конвертики з лаваша з начинкою. Занурюючи їх у яєчну суміш, обсмажте на олії до золотистого кольору.

Домашня шаурма з куркою, овочами і сиром

Фото: instagram.com/euroazia_iv/

Інгредієнти

100 г курячого філе

половина помідора

50 г капусти

половина морквини

1 лист лаваша

50 г тертого твердого сиру

кетчуп

Спосіб приготування

Підготувати куряче філе. Відбити грудку, посолити, поперчити. Потім обсмажити цілим шматком на суміші вершкового масла та олії до готовності. Моркву очистити і натерти на дрібній тертці. Дрібно нарізати помідор і капусту. Готове філе дрібно порубати. На лист лаваша викласти начинку. Посипати твердим сиром. Полити кетчупом. Згорнути в рулет. На 5 хвилин відправити в розігріту до 180 градусів духовку або обсмажити з двох боків на сковороді.

Конвертики з лаваша з омлетом

Яєчня в лаваші Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 яйця

50 г вершкового сиру

1/2 огірка

1 лист лаваша

Сіль, соняшникова олія

Спосіб приготування

Яйця збити із сіллю і вилити на розігріту сковороду з двома столовими ложками соняшникової олії. Накрити кришкою і на невеликому вогні приготувати омлет. Лист лаваша змастити вершковим сиром. На лаваш викласти омлет. Потім на центр омлету покласти огірок, нарізаний соломкою. Згорнути в рулет і нарізати великими шматками. Подавати з овочами.

Закуска з лаваша з плавленим сиром і беконом

Лаваш з беконом і сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

100 г плавленого сирка

50 г вершкового масла

100 г бекону

1 лист лаваша

Сіль, соняшникова олія

Спосіб приготування

На лист лаваша потерти вершкове масло. Посипати натертим на крупній тертці плавленим сиром. Нарізати соломкою бекон і викласти в центр лаваша. Скрутити в рулетик, порізати на шматочки завдовжки 5-6 см.

Тут знайдете 10 оригінальних закусок для пікніка.

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