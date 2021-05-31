Як повернути свіжість лавашу і 10 рецептів з ним
Використовуйте водяну баню і пульверизатор, а приготувати можна не тільки рулети, а й запіканки з пирогами
У чому плюс лаваша? У тому, що він тонкий, тому швидко просочується, якщо ви готуєте його з начинкою. Такж рулети з ним – зручна річ для пікніків і прогулянок. Для тих, хто віддає перевагу правильному харчуванню, цей хліб – один з найкращих варіантів. Давайте дізнаємося, як повернути свіжість лавашу, якщо він раптом підсох, і 10 рецептів з ним.
Як повернути свіжість лавашу
- Використовуйте пульверизатор. Вам потрібно просто трохи скропити підсохлий лаваш водою і починати готувати
- Використовуйте водяну баню. Ємність, в якій лежатиме засохлий лаваш у процесі пропарювання, треба буде закрити
- Покласти лаваш на 5 хвилин на вологий рушник
Капустяний рулет-пиріг
Інгредієнти
- Лаваш – 1 шт.
- Капуста білокачанна – половина качана
- Яйця – 4 шт.
- Сіль, спеції, кунжут – за смаком
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, налити трохи води і відправити тушкуватися. Коли капуста обм'якне, додати сіль, спеції і перемішати.
- Далі вбити 3 яйця і 1 білок. Добре перемішати.
- На лаваш викласти рівномірно начинку, згорнути в рулет, змастити жовтком, посипати кунжутом.
- Відправити в духовку на 20-25 хвилин за 180 градусів.
Рулет з лаваша із твердим сиром і сиром у духовці
Інгредієнти
- Лаваш тонкий – 2 листи
- Сир – 300 г
- Моцарела – 150 г
- Сир твердий – 150 г
- Яйце – 4 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Майонез (сметана) – 150 г
- Масло вершкове – 70 г
- Кріп, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Заздалегідь зварити яйця круто, очистити і натерти на крупній тертці.
- Сир теж натерти на крупній тертці, часник пропустити через прес.
- Змішати і рівномірно розподілити начинку на лаваш.
- Накрити другим листом лаваша, згорнути в рулет, розрізати на мінірулетики і укласти зрізом догори у форму, застелену пергаментним папером.
- Зверху на кожен рулетик покласти по шматочку вершкового масла.
- Запікати в духовці за температури 180 градусів до золотистої скоринки.
Рулет з лаваша з крабовими паличками
Інгредієнти
- Лист тонкого лаваша – 1 шт.
- Свіжий огірок – 1 шт.
- Крабові палички – 100 г
- Сир – 50 г
- Сир плавлений – 3 ст. л.
- Петрушка або кріп (зелень) – 1 пучок
Спосіб приготування
- Лаваш змастити плавленим сиром.
- Додати подрібнений огірок, дрібно нарізані крабові палички і тертий сир.
- Посипати дрібно нарізаною зеленню. Згорнути рулетом і залишити на 10 хвилин.
- Нарізати на шматки.
Рулет з лаваша з рибною начинкою
Інгредієнти
- 1 цибулина
- 1 пучок зеленої цибулі
- 2-3 ст. л. плавленого сиру
- 2-3 ст. л. рису
- 2 ст. л. олії
- 1 тонкий вірменський лаваш
- Сіль за смаком
- 120 г консервованої риби (скумбрії, тунця)
Спосіб приготування
- Рис відварити до готовності і відкинути на сито.
- Цибулю подрібнити і обсмажити на олії.
- Лаваш розгорнути, змастити плавленим сиром.
- Рибу за необхідності очистити від кісточок.
- У мисці змішати рис, обсмажену цибулю і розім'яту рибу. Додати дрібно нашатковану зелену цибулю і перемішати.
- Викласти начинку на лаваш рівним шаром. Згорнути лаваш з начинкою рулетом.
- Розрізати на шматки.
Лінивий пиріг з лаваша з бринзою і зеленню
Інгредієнти
- 100-200 г сиру
- 200-300 г овечої бринзи
- 300 г зелені (зеленої цибулі, кінзи, кропу, петрушки)
- 5-6 аркушів лаваша
- 2 + 4 шт. яєць
- 250 г домашньої сметани або магазинної 30%
Спосіб приготування
- Натріть бринзу, наріжте зелень, додайте 2 яйця, сир і перемішайте. Якщо сир не солоний, посоліть начинку на свій смак.
- Виріжте лаваш за розміром форми.
- Сформуйте роли із сирною начинкою і покладіть їх щільно в форму.
- Змішайте сметану і 4 яйця. Залийте цією сумішшю рулети і запікайте в духовці 45-50 хвилин за 175 градусів.
Яєчня в лаваші з ковбасою, помідорами і сиром
Інгредієнти
- 1 лист лаваша
- 200 г ковбаси
- 2 яйця
- 3 помідори
- 70 г твердого сиру
- Зелень – за смаком
- Соняшникова олія – для смаження
Спосіб приготування
- Помідори помити, залити на хвилину окропом і очистити від шкірки. Нарізати м'якоть кубиками.
- Зелень подрібнити. Ковбасу нарізати невеликими довгими шматочками. Сир натерти на крупній тертці.
- На сковороду налити олію. Зверху покласти лаваш. Розбити яйця, посолити, добре збовтати виделкою. Потім додати помідори, ковбасу, зелень і половину натертого сиру. Накрити краями лаваша.
- Смажити на слабкому вогні під кришкою до золотистої скоринки. Потім акуратно перевернути, посипати другою частиною сиру. Накрити кришкою і смажити до золотистого кольору.
Конвертики з лаваша з тунцем
Інгредієнти
- 1 б. консервованого тунця
- 2 варені яйця
- 2 листи тонкого лаваша
- 1/2 шт. червоної цибулини
- 4 ст. л. сметани
- 4 зубчики часнику
- 1/2 шт. лимона (цедра)
- 2 ч. л. гірчиці
- Зелена цибуля
- Сіль
- 2 сирих яйця
- 100 мл молока
- Олія – для обсмажування
Спосіб приготування
- Змішайте тунець і нарізані варені яйця.
- Додайте подрібнену цибулю (обидва види) і дрібно порубаний часник.
- Потім додайте гірчицю і цедру, заправте сметаною. Посоліть за смаком.
- Збийте яйця з молоком.
- Зробіть конвертики з лаваша з начинкою. Занурюючи їх у яєчну суміш, обсмажте на олії до золотистого кольору.
Домашня шаурма з куркою, овочами і сиром
Інгредієнти
- 100 г курячого філе
- половина помідора
- 50 г капусти
- половина морквини
- 1 лист лаваша
- 50 г тертого твердого сиру
- кетчуп
Спосіб приготування
- Підготувати куряче філе. Відбити грудку, посолити, поперчити. Потім обсмажити цілим шматком на суміші вершкового масла та олії до готовності.
- Моркву очистити і натерти на дрібній тертці. Дрібно нарізати помідор і капусту.
- Готове філе дрібно порубати. На лист лаваша викласти начинку.
- Посипати твердим сиром. Полити кетчупом. Згорнути в рулет.
- На 5 хвилин відправити в розігріту до 180 градусів духовку або обсмажити з двох боків на сковороді.
Конвертики з лаваша з омлетом
Інгредієнти
- 2 яйця
- 50 г вершкового сиру
- 1/2 огірка
- 1 лист лаваша
- Сіль, соняшникова олія
Спосіб приготування
- Яйця збити із сіллю і вилити на розігріту сковороду з двома столовими ложками соняшникової олії. Накрити кришкою і на невеликому вогні приготувати омлет.
- Лист лаваша змастити вершковим сиром.
- На лаваш викласти омлет. Потім на центр омлету покласти огірок, нарізаний соломкою.
- Згорнути в рулет і нарізати великими шматками. Подавати з овочами.
Закуска з лаваша з плавленим сиром і беконом
Інгредієнти
- 100 г плавленого сирка
- 50 г вершкового масла
- 100 г бекону
- 1 лист лаваша
- Сіль, соняшникова олія
Спосіб приготування
- На лист лаваша потерти вершкове масло.
- Посипати натертим на крупній тертці плавленим сиром.
- Нарізати соломкою бекон і викласти в центр лаваша.
- Скрутити в рулетик, порізати на шматочки завдовжки 5-6 см.
Тут знайдете 10 оригінальних закусок для пікніка.
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