12 кращих страв з рисом – від плову і долми до сирної запіканки і запечених яблук

Така їжа буде до речі і до обіду, і до вечері

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Рис – це продукт, який встиг успішно заявити про себе в усіх кухнях світу. Його їдять усюди, з ним і з нього готують безліч різної їжі. Перед тим, як взятися за рис, важливо знати, яких помилок ми припускаємося під час його приготування. Ну й уникати їх. Нижче – 12 рецептів найрізноманітніших страв – від узбецького плову і долми до сирної запіканки з рисом і запечених з ним яблук.

Фрикадельки з рисом у духовці

Фото: instagram.com/natashas_recipes/

Інгредієнти

Фарш – 500 г

Відварений рис – 300 г

Яйця – 2 шт.

Сіль, спеції – за смаком

Для соусу

Томатна паста – 5 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Вершки – 50 мл

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Фарш з'єднати з рисом, вбити яйця, додати спеції, перемішати Сформувати фрикадельки, запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 40-45 хвилин. При подачі можна посипати пармезаном.

Сирно-рисова запіканка

Фото: instagram.com/vengeltatiana/

Інгредієнти

Сир – 750 г

Відварений рис – 150 г

Сметана – 100 г

Яйця – 3 шт.

Цукор – 130 г

Сіль, ванільний цукор, родзинки – за смаком

Спосіб приготування

Змішати сир, сметану, яйце, сіль і ванільний цукор, пробити блендером до однорідності. Додати рис, перемішати. Додати родзинки, перемішати. Окремо 2 яйця збити з цукром 3-4 хвилини. З'єднати дві маси, перемішати. Форму застелити пергаментом, вилити тісто і випікати за 180 градусів близько 1 години.

Рис з куркою і кукурудзою в духовці

Фото: instagram.com/wladimirowna86/

Інгредієнти

Стегно або гомілка куряча – 4 шт.

Рис – 500 г

Кукурудза – половина бляшанки

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Обсмажити курку до хрусткої скоринки. Порізати на кубики моркву і цибулю, обсмажити. На дно форми викласти смажену цибулю з морквою, додати сіль, перець. Розподілити рівномірно по всій формі промитий рис, далі викласти кукурудзу і курку, трохи зануривши її в рис. Долити воду на 1 см вище за рівень рису, закрити фольгою і запікати за 180 градусів 1 годину.

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Узбецький плов

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Рис "девзіра" – 1 кг

Баранина (нога або лопатка) – 1,1 кг

Олія (бавовняна або соняшникова) – 300 г

Морква (будь-який соковитий сорт) – 1,1 кг

Ріпчаста цибуля – 3-4 голівки

Сіль – 5 ч. л.

Зіра (кумін) – 8 ч. л.

Барбарис – 1 ч. л.

Шафран – 0,5 ч. л.

Нут – 200 г

Родзинки – 150 г

Часник – 1 голівка

Кінська ковбаса – 200 г

Спосіб приготування

Нут замочити на добу, рис – на дві години. М'ясо і цибулю нарізати великими шматками. Моркву – соломкою. Розігріти в казані олію впродовж 10 хвилин. Обсмажити м'ясо з усіх боків до рум'яної скоринки. Викласти моркву зверху, готувати 15 хвилин. Покласти цибулю. Готувати ще 15 хвилин. Перемішати. Додати неочищену головку часнику і спеції. Не розмішувати. За 15-20 хвилин витягнути часник. Додати нут і родзинки, готувати 15 хвилин. Зверху покласти рис і акуратно долити води, щоби покривала рис на 2 см. На сильному вогні готувати під кришкою 30 хвилин. Перемішати, залишити ще близько 30 хвилин. Зняти з вогню. Перемішати, зібрати плов до середини котла гіркою і зробити поглиблення. Накрити керамічної тарілкою діаметром трохи менше, ніж верхня частина котла. Дати настоятися ще 10-15 хвилин. Викласти плов гіркою на тарілку і прикрасити зверху кільцями кінської ковбаси.

Долма з м'ясним фаршем і рисом

Долма вірменська з начинкою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Листя винограду (малини) – 500 г

Вирізка (баранина або яловичина) – 1 кг

Рис круглозернистий – 70 г

Перець болгарський – 100 г

Кінза – 100 г

Цибуля ріпчаста – 200 г

Масло вершкове – 150 г

Сушений базилік (фіолетовий) – 2 ст. л.

Паприка мелена – 1 ст. л.

Перець чорний – за смаком

Для мацоні

200 г густого кефіру

20 г подрібненого часнику

Спосіб приготування

Зелень, масло, м'ясо і овочі пропустіть через м'ясорубку. Посоліть, додайте прянощі, щедро приправивши сушеним базиліком. Рис додайте сирим і ще раз акуратно перемішайте. Листя винограду замочити в холодній воді на 30 хвилин. Акуратно розділіть листя, хвостики відріжте. Вибирайте листя маленькі, однакові. Великі – відкладіть, вони ще знадобляться. Листя викладіть на поверхню глянцевою стороною вниз, прожилками вгору. На кожен лист покладіть шматочок фаршу завбільшки з маленький волоський горіх. Щільно загорніть, але не дуже туго, щоб розвариться рис не порвав листя. На дно каструлі покладіть відкладені раніше велике листя. Викладіть долму щільними рядами. Залийте водою так, щоб верхній ряд не покривався водою. Накрийте тарілкою, щоб рис проварити рівномірно. Доведіть до кипіння на максимальному вогні. Зменшіть вогонь і готуйте близько 40 хвилин. Подавайте долму із соусом мацоні.

Молочна рисова каша

Рисова каша молочна Фото: freepik.com

Інгредієнти

70 г круглозернистого рису

500 мл молока

50 г цукру

Дрібка солі

Спосіб приготування

Залийте рис 100 мл води і варіть впродовж декількох хвилин, доки рідина повністю не вбереться. Додайте молоко, посоліть і варіть кашу на слабкому вогні, періодично помішуючи, близько 25 хвилин. Наприкінці приготування додайте цукор і перемішайте. Подавайте рисову молочну кашу теплою чи холодною з варенням, медом, фруктами або тертим шоколадом.

Вершковий суп з куркою і рисом

Курячий суп Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 куряча грудка

2 склянки вершків

1 склянка дикого рису

1/2 чашки нарізаної моркви

2 стебла селери

3/4 склянки борошна

4 склянки курячого бульйону

2 склянки води

70 г вершкового масла

1/2 ч. л. солі

1/2 ч. л. меленого перцю

2-3 ст. л. оливкової олії

2 зубчики часнику

Спосіб приготування

Рис відварити в літрі води, попередньо промивши його холодною водою. Відварити курячу грудку, зберегти чотири склянки бульйону для супу. Остудити м'ясо, прибрати кістки і шкуру, а потім нарізати на невеликі шматочки. У каструлі з товстим дном на середньому вогні, постійно помішуючи, обсмажити натертий часник на оливковій олії до появи аромату. Потім додати нарізані маленькими шматочками моркву і селеру, обсмажити до м'якості. Додати бульйон, воду і нарізану курку. Довести до кипіння, додати рис. Накрити кришкою і зняти з вогню. В окремій ємності змішати сіль, перець і борошно. У глибокій сковороді розтопити вершкове масло. Додати приправи до рису і борошняну суміш, ретельно перемішати. Влити трохи вершків, перемішати. Постійно розмішуючи, поступово влити вершки. Варити до загустіння близько п'яти хвилин. Додати вершкову суміш у бульйон з рисом, акуратно перемішати і залишити варитися на 10-15 хвилин.

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Голубці з м'ясним фаршем і рисом

Голубці з фаршем і рисом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г змішаного фаршу

1/2 чашки рису, відвареного до напівготовності

1 цибулина, очищена і дрібно нарізана

2-3 столові ложки кетчупу або один протертий помідор

Сіль, перець

1 середній качан капусти

Для соусу

1 цибулина, дрібно нарізана

450 г помідорів у власному соку або 3-4 великих помідори

2-3 столові ложки сметани

Сіль, перець

Спосіб приготування

Покласти в миску фарш, рис, цибулю, кетчуп, сіль і перець і добре перемішати. За бажанням додати кілька ложок води. У великій каструлі закип'ятити воду. У качана відрізати нижню частину (там, де їх скріплює качан), трохи нижче середини. Так листя будуть легше відділятися. Покласти капусту в киплячу воду зрізом догори і розділити на листя за допомогою двох вилок. Поварити листя 2-3 хвилини, потім вийняти їх з рідини. Для соусу цибулину обсмажити до золотистого кольору. Помідори дрібно нарізати або пюрировать в кухонному комбайні, додати до цибулі. Посолити і поперчити, добре розмішати, накрити кришкою і тушкувати 5-10 хвилин на слабкому вогні. Наприкінці додати сметану. Якщо ви не хочете смажити цибулю, соус можна приготувати і за іншим рецептом: в мисці змішати 4-5 столових ложок кетчупу, 2-3 ложки сметани, сіль, перець, залити водою і добре розмішати. На кожне листя капусти покласти фарш і сформувати голубці. За бажанням обсмажити кожен голубець до золотистого кольору. Голубці щільно вкласти в товстостінну каструлю. Зверху вилити соус і додати стільки води, щоб голубці були покриті. Щільно накрити каструлю кришкою і тушкувати на слабкому вогні близько години.

Фаршировані баклажани в духовці

Баклажани з фаршем та рисом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 баклажани

300 г фаршу з яловичини

1 червоний болгарський перець

2 ст. л. оливкової олії

3 ст. л. соєвого соусу

1 цибулина

2 зубчики часнику

2 жмені довгого рису

Кілька гілочок петрушки

1 ч. л. орегано

Сіль і перець

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 160 градусів. Розріжте баклажан навпіл і виріжте м'якоть, щоб залишилися тільки човники. На великій сковороді обсмажте в олії фарш, тоді додайте туди дрібно нарізану цибулю, часник і червоний болгарський перець. Коли суміш трохи підсмажиться, влийте соєвий соус, додайте орегано і тушкуйте близько 10 хвилин. Одночасно злегка відваріть рис, щоб він був розсипчастим, і додайте його до фаршу і овочів. Перемішайте, а потім заповніть начинкою човники з баклажанів. Змастіть зверху фаршировані половинки оливковою олією. Викладіть баклажани в форму для випікання. Ви можете влити на дно трохи води, щоб під час запікання вони не були сухими. Накрийте форму фольгою і запікайте годину. Тоді зніміть фольгу і випікайте ще 15-20 хвилин, щоб страва підрум'янилася. Прикрасьте петрушкою і подавайте на стіл.

Запіканка з капусти з рисом і яйцем

Запіканка з капусти в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 молода капуста

1 цибулина

200 г рису

2 варені яйця

200 г бринзи

Петрушка, зіра, сіль

Олія

400 мл води

Спосіб приготування

Розберіть капусту на окреме листя і відваріть до м'якості. Розігрійте сковороду з олією. Додайте нарізану цибулю і обсмажте до прозорості. Всипте сирий рис. Посоліть і додайте зіру. Підсмажте і відставте в бік. До рису додайте нарізані варені яйця, бринзу і зелень. Візьміть форму для запікання. Викладіть шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). Потім знову шар капусти і шар начинки. Викладіть зверху капусту. Залийте все водою. Відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Рисовий пудинг у духовці із сиром і сухофруктами

Рисовий пудинг в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 склянка круглозернистого рису

3 склянки молока

1 ст. л. вершкового масла

3-4 ст. л. цукру

200 г пастоподібного сиру

1 яйце

2 білки

50 г кураги

50 г родзинок

Дрібка солі

Панірувальні сухарі

Спосіб приготування

Рис розмолоти в блендері впродовж 2-3 хвилин. Потім промити і залити холодною водою так, щоб вона була на 1 см вище рівня крупи. Поставити на середній вогонь. Щойно вода википить, додати молоко і варити на слабкому вогні до готовності каші, 15-20 хвилин. У гарячу кашу додати сіль і вершкове масло. Нагріти духовку до 170 градусів. Змішати сир з яйцем і цукром. Додати до рису, ретельно перемішати і додати сухофрукти. Білки збити до м'яких піків. Акуратно ввести в суміш лопаткою. Форму змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти рисову масу в форму, розрівняти лопаткою. Поставити в духовку на 40-45 хвилин. Десерт можна їсти як теплим, так і охолодженим, доповнивши сметаною, варенням, медом або згущеним молоком.

Печені яблука з рисом

Фото: instagram.com/stadnik_kulinar/

Інгредієнти

Яблука – 4 шт.

Рис – 50 г

Вершкове масло – 30 г

Цукрова пудра – 25 г

Родзинки – 2 ст. л.

Горіхи (волоські, мускатний) – за смаком

Кориця – до смаку

Спосіб приготування

У яблук зрізати верхівки і вирізати серцевину. Рис відварити в солодкій воді, остудити. Горіхи подрібнити, родзинки запарити. Змішати з вершковим маслом кімнатної температури, додати цукрову пудру і корицю, перемішати. Заповнити яблука начинкою, покласти в форму і додати туди трохи води. Запікати в духовці за 250 градусів до готовності.

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