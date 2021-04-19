Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

З цієї крупи можна приготувати теплі салати, битки, кекси, вафлі та багато іншого

Для багатьох пшоно – це щось з дуже далекого дитинства. А саме – світло-жовта субстанція (каша). Тим паче зараз, коли на наших столах з'являються екзотичні крупи, які ми із задоволенням їмо . Та дуже даремно пшоно забуте, адже з нього можна приготувати безліч несподіваного. Наприклад, кекси і вафлі, битки під сирним соусом і томатні котлети. Нижче знайдете 10 рецептів оригінальних страв з пшона

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Битки пшоняна із сиром і зеленню

Фото: instagram.com/kuhni_mira21/

Інгредієнти

Картопля – 2 шт.

Пшоно – 1 ст.

Яйця – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Вершкове масло – 1 ст. л.

Зелена цибуля – за смаком

Твердий сир – 50 г

Борошно – 5 ст. л.

Панірувальні сухарі – 3 ст. л.

Куркума – ½ ч. л. куркуми

Томатна паста – 2 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Сіль, перець, цукор – за смаком

Спосіб приготування

Зварити пшоно, додати подрібнений на середній тертці картопля, вбити 1 яйце, додати масло, перемішати. Борошно і цибулю пасерувати і додати до загальної маси. Додати спеції і розведену водою (в 1 ст.л.) куркуму, подрібнену зелену цибулю, ретельно все вимісити. В одній збити яйце з сіллю, в іншу – висипати борошно і в третю – сухарі. З фаршу сформувати, обсипати їх борошном, опустити в яєчну суміш і після панирувати в сухарях, викласти на деко, змащене олією. З томатної пасти, сметани, солі та цукрового піску зробити соус. Змастити битки, зверху – тертий сир. Запікати 20 хвилин, температура 200 градусів. Прикрасити зеленню.

Пшоняна каша з індичкою і овочами

Фото: instagram.com/prosha_creates/

Інгредієнти

Пшоно – півсклянки

Філе індички – 250 г

Ріпчасту цибулю – половина

Болгарський перець – половина

Стручкова квасоля – 100 г

Зелений горошок – за смаком

Томатна паста – 1 ст. л.

Вода – 100 мл.

Копчена паприка – 1 ст. л.

Сіль, перець, приправи – за смаком

Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Відварити пшоно. Дрібно нарізати філе індички. Посолити і приправити копченої паприкою шматочки індички. Очистити і дрібно нарізати цибулю і болгарський перець. Розігріти сковороду з рослинним маслом. На сильному вогні підсмажити шматочки індички і цибулю. Зменшити вогонь і додати болгарський перець, квасолю і горох. Додати воду, томатну пасту, гасити суміш до готовності. Додати пшоно. Перемішати і смажити 7-10 хв., прикрасити за смаком.

Пшоняні вафлі (або оладки)

Фото: instagram.com/zuevakaty26/

Інгредієнти

1/2 ст. – пшоняні пластівці

1 ст. – вода

2 шт. – яйця

2 ст. л. – сметана і олія

50 г – рисове борошно

по 1 ст. л. – цукор, ванільний цукор

1/2 ч. л. – сода

Спосіб приготування

Пластівці залити 1 склянкою окропу. Дати постояти 30 хв. Додати яйця, сметану, олію, збити. Додати рисове борошно, дрібку солі, цукор, соду, перемішати. Випікати або в вафельниці, або в сковороді як оладки. Прикрасити за смаком.

Пшоняний крупеник

Фото: instagram.com/receptalenki/

Інгредієнти

Пшоно – 80 г

Яйця – 2 шт.

Сир – 360 г

Цукор – 2 ст. л.

Сметана – 4 ст. л.

Спосіб приготування

Зварити пшоно, остудити. Розігріти духовку до 180 градусів. Два яйця розділити на жовтки і білки. В крупу додати 2 жовтки, сир, цукор, сметану, пробити блендером. Два білки збити до пишності. Додати в масу, перемішати лопаткою знизу вгору, намагаючись зберегти легкість маси. Форму змастити вершковим маслом, викласти масу, вирівняти. Випікати 40 хвилин.

Теплий салат з пшоном

Фото: instagram.com/pitaniebezpravil/

Інгредієнти

Пшоно – 200 г

Цукіні – 1 шт.

Стручкова квасоля – 150 г

Авокадо – 1 шт.

Сік лимона або лайма, сіль – за смаком

Жменя волоських горішків

Невеликий пучок зеленого базиліка або руколи

Спосіб приготування

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Відварити пшоно, після готування ретельно розмішати, доки вона не охолола. Відварити стручкову квасолю, порізати цукіні кубиками, обсмажити на сковороді. Змішати з пшоном і квасолею. М'якоть авокадо, листя базиліка або руколи збити блендером. Додати подрібнений волоський горіх, сіль і сік лимона. З'єднати всі інгредієнти, ретельно розмішати. Прикрасити за смаком.

Сирники з пшоняної крупи

Фото: instagram.com/tikitaka.market/

Інгредієнти

Варена пшенка – 10 ст. л.

Кокосова мука – 100 г

Дрібка солі

Олія – 1 ч. л.

Родзинки – за смаком

Спосіб приготування

Відварити пшоно круто. Маса має бути добре розварена, додати олію та кокосове борошно. Дати постояти тісту 15 хвилин. Сформувати сирники, обваляти в кокосовому борошні. Випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів. Прикрасити за смаком.

Котлети томатні

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Інгредієнти

Пшоно (готове) – 225 г

Томатна паста (натуральна) або овочеве пюре – 100 г

Арахісова паста – 40 г

Сіль

Копчена паприка, суміш перців – за смаком

Спосіб приготування

Збити овочеве пюре або томатну пасту з пшоном. Додати арахісову пасту, спеції та перемішати Якщо тісто рідке (залежить від овочів), додати більше пшона. Сформувати котлети, обсмажити або запекти в духовці до рум'яної скоринки.

Кекси з яблуками

Фото: Пшоняні кекси з яблуком

Інгредієнти

Яблуко – 1 шт.

Пшоно – 60 г

Борошно – 300 г

Яйця – 2 шт.

Сметана, йогурт – по 100 г

Мед – 150 г

Вершкове масло – 100 г

Родзинки – 60 г

Лимон – 1 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Харчова сода – ½ ч. л.

Ванілін – 1 г

Сіль – ½ ч. л.

Спосіб приготування

Розтопити масло, зрізати цедру з лимона, вичавити сік з його половини, промити родзинки і нарізати яблука невеликими кубиками. Змішати борошно, пшоно, сіль, соду і розпушувач. В іншій чашці збити яйця з вершковим маслом, сметаною, йогуртом і медом. Влити рідкі інгредієнти в ємність з борошном, додати туди яблука, родзинки, цедру і лимонний сік. Змастити формочки для кексів олією, викласти тісто і поставити в розігріту духовку. Запікати 20 хвилин за температури 200 градусів.

Салат з пшенки

Фото: instagram.com/today.always.veg/

Інгредієнти

Пшоно – 150 г

Вода – 500 мл

Карі – 1 ч. л.

Морквина велика – 1 шт.

Цибулина – 1 шт.

Родзинки – 2 ст. л.

Оливки – 1-2 ст. л.

Мигдаль – жменя

Сік лимона або лайма за смаком

Оливкова олія – 2 ст. л.

Зелень – петрушка, кінза

Спосіб приготування

У каструлю (де будете варити крупу) помістити пшоно і підсмажити на середньому вогні, не забуваючи помішувати. Пшоно має стає коричневого кольору. Влити 500 мл води, додати ложку карі (або куркуми), сіль і готувати пшоно на повільному вогні до готовності. За необхідності додати води. Доки пшоно вариться, на сковороді в невеликій кількості води, тушкувати цибулю і моркву до готовності. Мигдаль підсмажити на сковороді. І порубати ножем. Родзинки промити. Оливки порізати кільцями, зелень подрібнити. З'єднати пшоно, приготовані овочі, мигдаль, родзинки, оливки, сік лайма, зелень і оливкову олію.

Куліш із пшоном

Фото: куліш

Інгредієнти

500 г – пшона

1 кг – свинячої грудинки

300 г – моркви

300 г – цибулі

6 шт. – середніх картоплин

чорний перець горошком, зелена цибуля, лаврове листя, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Промити пшоно, залити холодною водою і залишити розбухати на кілька годин. Нарізати грудинку великими шматками, покласти в каструлю, залити водою (1 склянка), готувати, доки вода випарується і жир розтопиться. Додати нарізану цибулю, обсмажити. Коли м'ясо підрум'яниться, додати крупно нарізану моркву і влити 2-3 літри води. Варити годину, до повної готовності свинини. Промите пшоно закинути до м'яса, додати нарізану картоплю, перець, сіль і лаврове листя. Готувати близько 20 хвилин на слабкому вогні. Пшоно має повністю розваритися. Подавати з зеленою цибулею.

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