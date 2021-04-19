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Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Сьогодні, 13:32

З цієї крупи можна приготувати теплі салати, битки, кекси, вафлі та багато іншого

Для багатьох пшоно – це щось з дуже далекого дитинства. А саме – світло-жовта субстанція (каша). Тим паче зараз, коли на наших столах з'являються екзотичні крупи, які ми із задоволенням їмо . Та дуже даремно пшоно забуте, адже з нього можна приготувати безліч несподіваного. Наприклад, кекси і вафлі, битки під сирним соусом і томатні котлети. Нижче знайдете 10 рецептів оригінальних страв з пшона

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Битки пшоняна із сиром і зеленню

Фото: instagram.com/kuhni_mira21/

Інгредієнти

  • Картопля – 2 шт.
  • Пшоно – 1 ст.
  • Яйця – 2 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Вершкове масло – 1 ст. л.
  • Зелена цибуля – за смаком
  • Твердий сир – 50 г
  • Борошно – 5 ст. л.
  • Панірувальні сухарі – 3 ст. л.
  • Куркума – ½ ч. л. куркуми
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Сіль, перець, цукор – за смаком

Спосіб приготування

  1. Зварити пшоно, додати подрібнений на середній тертці картопля, вбити 1 яйце, додати масло, перемішати.
  2. Борошно і цибулю пасерувати і додати до загальної маси.
  3. Додати спеції і розведену водою (в 1 ст.л.) куркуму, подрібнену зелену цибулю, ретельно все вимісити.
  4. В одній збити яйце з сіллю, в іншу – висипати борошно і в третю – сухарі.
  5. З фаршу сформувати, обсипати їх борошном, опустити в яєчну суміш і після панирувати в сухарях, викласти на деко, змащене олією.
  6. З томатної пасти, сметани, солі та цукрового піску зробити соус. Змастити битки, зверху – тертий сир.
  7. Запікати 20 хвилин, температура 200 градусів.
  8. Прикрасити зеленню.

Пшоняна каша з індичкою і овочами

Фото: instagram.com/prosha_creates/

Інгредієнти

  • Пшоно – півсклянки
  • Філе індички – 250 г
  • Ріпчасту цибулю – половина
  • Болгарський перець – половина
  • Стручкова квасоля – 100 г
  • Зелений горошок – за смаком
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Вода – 100 мл.
  • Копчена паприка – 1 ст. л.
  • Сіль, перець, приправи – за смаком
  • Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Відварити пшоно. Дрібно нарізати філе індички. Посолити і приправити копченої паприкою шматочки індички.
  2. Очистити і дрібно нарізати цибулю і болгарський перець.
  3. Розігріти сковороду з рослинним маслом. На сильному вогні підсмажити шматочки індички і цибулю.
  4. Зменшити вогонь і додати болгарський перець, квасолю і горох.
  5. Додати воду, томатну пасту, гасити суміш до готовності. Додати пшоно.
  6. Перемішати і смажити 7-10 хв., прикрасити за смаком.

Пшоняні вафлі (або оладки)

Фото: instagram.com/zuevakaty26/

Інгредієнти

  • 1/2 ст. – пшоняні пластівці
  • 1 ст. – вода
  • 2 шт. – яйця
  • 2 ст. л. – сметана і олія
  • 50 г – рисове борошно
  • по 1 ст. л. – цукор, ванільний цукор
  • 1/2 ч. л. – сода

Спосіб приготування

  1. Пластівці залити 1 склянкою окропу. Дати постояти 30 хв. Додати яйця, сметану, олію, збити.
  2. Додати рисове борошно, дрібку солі, цукор, соду, перемішати.
  3. Випікати або в вафельниці, або в сковороді як оладки.
  4. Прикрасити за смаком.

Пшоняний крупеник

Фото: instagram.com/receptalenki/

Інгредієнти

  • Пшоно – 80 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сир – 360 г
  • Цукор – 2 ст. л.
  • Сметана – 4 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Зварити пшоно, остудити. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Два яйця розділити на жовтки і білки. В крупу додати 2 жовтки, сир, цукор, сметану, пробити блендером.
  3. Два білки збити до пишності. Додати в масу, перемішати лопаткою знизу вгору, намагаючись зберегти легкість маси.
  4. Форму змастити вершковим маслом, викласти масу, вирівняти.
  5. Випікати 40 хвилин.

Теплий салат з пшоном

Фото: instagram.com/pitaniebezpravil/

Інгредієнти

  • Пшоно – 200 г
  • Цукіні – 1 шт.
  • Стручкова квасоля – 150 г
  • Авокадо – 1 шт.
  • Сік лимона або лайма, сіль – за смаком
  • Жменя волоських горішків
  • Невеликий пучок зеленого базиліка або руколи

Спосіб приготування

  1. Відварити пшоно, після готування ретельно розмішати, доки вона не охолола.
  2. Відварити стручкову квасолю, порізати цукіні кубиками, обсмажити на сковороді. Змішати з пшоном і квасолею.
  3. М'якоть авокадо, листя базиліка або руколи збити блендером. Додати подрібнений волоський горіх, сіль і сік лимона.
  4. З'єднати всі інгредієнти, ретельно розмішати.
  5. Прикрасити за смаком.

Сирники з пшоняної крупи

Фото: instagram.com/tikitaka.market/

Інгредієнти

  • Варена пшенка – 10 ст. л.
  • Кокосова мука – 100 г
  • Дрібка солі
  • Олія – 1 ч. л.
  • Родзинки – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити пшоно круто. Маса має бути добре розварена, додати олію та кокосове борошно. Дати постояти тісту 15 хвилин.
  2. Сформувати сирники, обваляти в кокосовому борошні.
  3. Випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів.
  4. Прикрасити за смаком.

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Котлети томатні

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Інгредієнти

  • Пшоно (готове) – 225 г
  • Томатна паста (натуральна) або овочеве пюре – 100 г
  • Арахісова паста – 40 г
  • Сіль
  • Копчена паприка, суміш перців – за смаком

Спосіб приготування

  1. Збити овочеве пюре або томатну пасту з пшоном. Додати арахісову пасту, спеції та перемішати
  2. Якщо тісто рідке (залежить від овочів), додати більше пшона.
  3. Сформувати котлети, обсмажити або запекти в духовці до рум'яної скоринки.

Кекси з яблуками

Фото: Пшоняні кекси з яблуком

Інгредієнти

  • Яблуко – 1 шт.
  • Пшоно – 60 г
  • Борошно – 300 г
  • Яйця – 2 шт.
  • Сметана, йогурт – по 100 г
  • Мед – 150 г
  • Вершкове масло – 100 г
  • Родзинки – 60 г
  • Лимон – 1 шт.
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Харчова сода – ½ ч. л.
  • Ванілін – 1 г
  • Сіль – ½ ч. л.

Спосіб приготування

  1. Розтопити масло, зрізати цедру з лимона, вичавити сік з його половини, промити родзинки і нарізати яблука невеликими кубиками.
  2. Змішати борошно, пшоно, сіль, соду і розпушувач. В іншій чашці збити яйця з вершковим маслом, сметаною, йогуртом і медом.
  3. Влити рідкі інгредієнти в ємність з борошном, додати туди яблука, родзинки, цедру і лимонний сік.
  4. Змастити формочки для кексів олією, викласти тісто і поставити в розігріту духовку.
  5. Запікати 20 хвилин за температури 200 градусів.

Салат з пшенки

Фото: instagram.com/today.always.veg/

Інгредієнти

  • Пшоно – 150 г
  • Вода – 500 мл
  • Карі – 1 ч. л.
  • Морквина велика – 1 шт.
  • Цибулина – 1 шт.
  • Родзинки – 2 ст. л.
  • Оливки – 1-2 ст. л.
  • Мигдаль – жменя
  • Сік лимона або лайма за смаком
  • Оливкова олія – 2 ст. л.
  • Зелень – петрушка, кінза

Спосіб приготування

  1. У каструлю (де будете варити крупу) помістити пшоно і підсмажити на середньому вогні, не забуваючи помішувати. Пшоно має стає коричневого кольору.
  2. Влити 500 мл води, додати ложку карі (або куркуми), сіль і готувати пшоно на повільному вогні до готовності. За необхідності додати води.
  3. Доки пшоно вариться, на сковороді в невеликій кількості води, тушкувати цибулю і моркву до готовності.
  4. Мигдаль підсмажити на сковороді. І порубати ножем. Родзинки промити.
  5. Оливки порізати кільцями, зелень подрібнити.
  6. З'єднати пшоно, приготовані овочі, мигдаль, родзинки, оливки, сік лайма, зелень і оливкову олію.

Куліш із пшоном

Фото: куліш

Інгредієнти

  • 500 г – пшона
  • 1 кг – свинячої грудинки
  • 300 г – моркви
  • 300 г – цибулі
  • 6 шт. – середніх картоплин
  • чорний перець горошком, зелена цибуля, лаврове листя, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Промити пшоно, залити холодною водою і залишити розбухати на кілька годин.
  2. Нарізати грудинку великими шматками, покласти в каструлю, залити водою (1 склянка), готувати, доки вода випарується і жир розтопиться. Додати нарізану цибулю, обсмажити.
  3. Коли м'ясо підрум'яниться, додати крупно нарізану моркву і влити 2-3 літри води. Варити годину, до повної готовності свинини.
  4. Промите пшоно закинути до м'яса, додати нарізану картоплю, перець, сіль і лаврове листя.
  5. Готувати близько 20 хвилин на слабкому вогні. Пшоно має повністю розваритися.
  6. Подавати з зеленою цибулею.

Тут дізнаєтеся, як зварити насправді смачну вівсянку.

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