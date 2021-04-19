Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують
З цієї крупи можна приготувати теплі салати, битки, кекси, вафлі та багато іншого
Для багатьох пшоно – це щось з дуже далекого дитинства. А саме – світло-жовта субстанція (каша). Тим паче зараз, коли на наших столах з'являються екзотичні крупи, які ми із задоволенням їмо . Та дуже даремно пшоно забуте, адже з нього можна приготувати безліч несподіваного. Наприклад, кекси і вафлі, битки під сирним соусом і томатні котлети. Нижче знайдете 10 рецептів оригінальних страв з пшона
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Битки пшоняна із сиром і зеленню
Інгредієнти
- Картопля – 2 шт.
- Пшоно – 1 ст.
- Яйця – 2 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Зелена цибуля – за смаком
- Твердий сир – 50 г
- Борошно – 5 ст. л.
- Панірувальні сухарі – 3 ст. л.
- Куркума – ½ ч. л. куркуми
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Сіль, перець, цукор – за смаком
Спосіб приготування
- Зварити пшоно, додати подрібнений на середній тертці картопля, вбити 1 яйце, додати масло, перемішати.
- Борошно і цибулю пасерувати і додати до загальної маси.
- Додати спеції і розведену водою (в 1 ст.л.) куркуму, подрібнену зелену цибулю, ретельно все вимісити.
- В одній збити яйце з сіллю, в іншу – висипати борошно і в третю – сухарі.
- З фаршу сформувати, обсипати їх борошном, опустити в яєчну суміш і після панирувати в сухарях, викласти на деко, змащене олією.
- З томатної пасти, сметани, солі та цукрового піску зробити соус. Змастити битки, зверху – тертий сир.
- Запікати 20 хвилин, температура 200 градусів.
- Прикрасити зеленню.
Пшоняна каша з індичкою і овочами
Інгредієнти
- Пшоно – півсклянки
- Філе індички – 250 г
- Ріпчасту цибулю – половина
- Болгарський перець – половина
- Стручкова квасоля – 100 г
- Зелений горошок – за смаком
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Вода – 100 мл.
- Копчена паприка – 1 ст. л.
- Сіль, перець, приправи – за смаком
- Олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Відварити пшоно. Дрібно нарізати філе індички. Посолити і приправити копченої паприкою шматочки індички.
- Очистити і дрібно нарізати цибулю і болгарський перець.
- Розігріти сковороду з рослинним маслом. На сильному вогні підсмажити шматочки індички і цибулю.
- Зменшити вогонь і додати болгарський перець, квасолю і горох.
- Додати воду, томатну пасту, гасити суміш до готовності. Додати пшоно.
- Перемішати і смажити 7-10 хв., прикрасити за смаком.
Пшоняні вафлі (або оладки)
Інгредієнти
- 1/2 ст. – пшоняні пластівці
- 1 ст. – вода
- 2 шт. – яйця
- 2 ст. л. – сметана і олія
- 50 г – рисове борошно
- по 1 ст. л. – цукор, ванільний цукор
- 1/2 ч. л. – сода
Спосіб приготування
- Пластівці залити 1 склянкою окропу. Дати постояти 30 хв. Додати яйця, сметану, олію, збити.
- Додати рисове борошно, дрібку солі, цукор, соду, перемішати.
- Випікати або в вафельниці, або в сковороді як оладки.
- Прикрасити за смаком.
Пшоняний крупеник
Інгредієнти
- Пшоно – 80 г
- Яйця – 2 шт.
- Сир – 360 г
- Цукор – 2 ст. л.
- Сметана – 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Зварити пшоно, остудити. Розігріти духовку до 180 градусів.
- Два яйця розділити на жовтки і білки. В крупу додати 2 жовтки, сир, цукор, сметану, пробити блендером.
- Два білки збити до пишності. Додати в масу, перемішати лопаткою знизу вгору, намагаючись зберегти легкість маси.
- Форму змастити вершковим маслом, викласти масу, вирівняти.
- Випікати 40 хвилин.
Теплий салат з пшоном
Інгредієнти
- Пшоно – 200 г
- Цукіні – 1 шт.
- Стручкова квасоля – 150 г
- Авокадо – 1 шт.
- Сік лимона або лайма, сіль – за смаком
- Жменя волоських горішків
- Невеликий пучок зеленого базиліка або руколи
Спосіб приготування
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- Відварити пшоно, після готування ретельно розмішати, доки вона не охолола.
- Відварити стручкову квасолю, порізати цукіні кубиками, обсмажити на сковороді. Змішати з пшоном і квасолею.
- М'якоть авокадо, листя базиліка або руколи збити блендером. Додати подрібнений волоський горіх, сіль і сік лимона.
- З'єднати всі інгредієнти, ретельно розмішати.
- Прикрасити за смаком.
Сирники з пшоняної крупи
Інгредієнти
- Варена пшенка – 10 ст. л.
- Кокосова мука – 100 г
- Дрібка солі
- Олія – 1 ч. л.
- Родзинки – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити пшоно круто. Маса має бути добре розварена, додати олію та кокосове борошно. Дати постояти тісту 15 хвилин.
- Сформувати сирники, обваляти в кокосовому борошні.
- Випікати 20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Прикрасити за смаком.
Котлети томатні
Інгредієнти
- Пшоно (готове) – 225 г
- Томатна паста (натуральна) або овочеве пюре – 100 г
- Арахісова паста – 40 г
- Сіль
- Копчена паприка, суміш перців – за смаком
Спосіб приготування
- Збити овочеве пюре або томатну пасту з пшоном. Додати арахісову пасту, спеції та перемішати
- Якщо тісто рідке (залежить від овочів), додати більше пшона.
- Сформувати котлети, обсмажити або запекти в духовці до рум'яної скоринки.
Кекси з яблуками
Інгредієнти
- Яблуко – 1 шт.
- Пшоно – 60 г
- Борошно – 300 г
- Яйця – 2 шт.
- Сметана, йогурт – по 100 г
- Мед – 150 г
- Вершкове масло – 100 г
- Родзинки – 60 г
- Лимон – 1 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Харчова сода – ½ ч. л.
- Ванілін – 1 г
- Сіль – ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Розтопити масло, зрізати цедру з лимона, вичавити сік з його половини, промити родзинки і нарізати яблука невеликими кубиками.
- Змішати борошно, пшоно, сіль, соду і розпушувач. В іншій чашці збити яйця з вершковим маслом, сметаною, йогуртом і медом.
- Влити рідкі інгредієнти в ємність з борошном, додати туди яблука, родзинки, цедру і лимонний сік.
- Змастити формочки для кексів олією, викласти тісто і поставити в розігріту духовку.
- Запікати 20 хвилин за температури 200 градусів.
Салат з пшенки
Інгредієнти
- Пшоно – 150 г
- Вода – 500 мл
- Карі – 1 ч. л.
- Морквина велика – 1 шт.
- Цибулина – 1 шт.
- Родзинки – 2 ст. л.
- Оливки – 1-2 ст. л.
- Мигдаль – жменя
- Сік лимона або лайма за смаком
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Зелень – петрушка, кінза
Спосіб приготування
- У каструлю (де будете варити крупу) помістити пшоно і підсмажити на середньому вогні, не забуваючи помішувати. Пшоно має стає коричневого кольору.
- Влити 500 мл води, додати ложку карі (або куркуми), сіль і готувати пшоно на повільному вогні до готовності. За необхідності додати води.
- Доки пшоно вариться, на сковороді в невеликій кількості води, тушкувати цибулю і моркву до готовності.
- Мигдаль підсмажити на сковороді. І порубати ножем. Родзинки промити.
- Оливки порізати кільцями, зелень подрібнити.
- З'єднати пшоно, приготовані овочі, мигдаль, родзинки, оливки, сік лайма, зелень і оливкову олію.
Куліш із пшоном
Інгредієнти
- 500 г – пшона
- 1 кг – свинячої грудинки
- 300 г – моркви
- 300 г – цибулі
- 6 шт. – середніх картоплин
- чорний перець горошком, зелена цибуля, лаврове листя, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Промити пшоно, залити холодною водою і залишити розбухати на кілька годин.
- Нарізати грудинку великими шматками, покласти в каструлю, залити водою (1 склянка), готувати, доки вода випарується і жир розтопиться. Додати нарізану цибулю, обсмажити.
- Коли м'ясо підрум'яниться, додати крупно нарізану моркву і влити 2-3 літри води. Варити годину, до повної готовності свинини.
- Промите пшоно закинути до м'яса, додати нарізану картоплю, перець, сіль і лаврове листя.
- Готувати близько 20 хвилин на слабкому вогні. Пшоно має повністю розваритися.
- Подавати з зеленою цибулею.
Тут дізнаєтеся, як зварити насправді смачну вівсянку.
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