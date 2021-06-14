Соковиті фрикадельки польпете – італійська страва для ситного обіду

Ці італійські фрикадельки можна готувати з будь-якого фаршу – все залежить від особистих смаків. Але є одна особливість – вони тушкуються в томатному соусі, а серед інгредієнтів для польпете обов'язковий пармезан

Польпете - італійські фрикадельки

Це відомі представники світу фрикадельок, нарівні зі шведськими, що подаються з картоплею. Якщо ви з великою повагою ставтеся до італійської кухні, але паста і різото трохи набридли, то можна їх приготувати на обід або вечерю. Фарш для них вибирайте на свій особистий смак, але томатний соус до них потрібен обов'язково. Польпете в ньому треба буде тушкувати. Плюс – сир пармезан, його знадобиться небагато. Подавати італійські фрикадельки можна з овочами або пастою.

Як приготувати польпете

Інгредієнти

500 г яловичого фаршу

1 шт. яйце

50 г пармезану

2 ст. л. панірувальних сухарів

2/3 ч. л. солі

по 1 ч. л. базилік, орегано

2 ч. л. сухий часник

Невеликий пучок петрушки

1 ст. л. оливкової олії для смаження

Для соусу

1 б. консервованих помідорів

1/2 ск. води

4-5 зуб. часнику

сіль, перець – за смаком

1 ст. л. оливкової олії для смаження

Спосіб приготування

Дрібно нарізати петрушку. Додати у фарш яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, базилік, орегано, сухий часник, сіль, перець. Перемішати. Сформувати невеликі кульки розміром з волоський горіх. На розпечену сковороду налити оливкову олію. Обсмажити з двох боків, не до готовності. Для соусу на розпечену сковороду налити оливкову олію, покласти часник. Коли часник посмажитися, прибрати його. Це для ароматизації олії. Вилити в сковороду томати, півсклянки води, сіль перець за смаком. Коли соус закипить, покласти фрикадельки. Закрити кришкою, тушкувати 30 хвилин на середньому вогні.

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