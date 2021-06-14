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Соковиті фрикадельки польпете – італійська страва для ситного обіду

Сьогодні, 10:59

Ці італійські фрикадельки можна готувати з будь-якого фаршу – все залежить від особистих смаків. Але є одна особливість – вони тушкуються в томатному соусі, а серед інгредієнтів для польпете обов'язковий пармезан

Польпете - італійські фрикадельки
Польпете - італійські фрикадельки

Це відомі представники світу фрикадельок, нарівні зі шведськими, що подаються з картоплею. Якщо ви з великою повагою ставтеся до італійської кухні, але паста і різото трохи набридли, то можна їх приготувати на обід або вечерю. Фарш для них вибирайте на свій особистий смак, але томатний соус до них потрібен обов'язково. Польпете в ньому треба буде тушкувати. Плюс – сир пармезан, його знадобиться небагато. Подавати італійські фрикадельки можна з овочами або пастою.

Як приготувати польпете

Інгредієнти

  • 500 г яловичого фаршу
  • 1 шт. яйце
  • 50 г пармезану
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів
  • 2/3 ч. л. солі
  • по 1 ч. л. базилік, орегано
  • 2 ч. л. сухий часник
  • Невеликий пучок петрушки
  • 1 ст. л. оливкової олії для смаження

Для соусу

  • 1 б. консервованих помідорів
  • 1/2 ск. води
  • 4-5 зуб. часнику
  • сіль, перець – за смаком
  • 1 ст. л. оливкової олії для смаження

Спосіб приготування

  1. Дрібно нарізати петрушку. Додати у фарш яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, базилік, орегано, сухий часник, сіль, перець. Перемішати.
  2. Сформувати невеликі кульки розміром з волоський горіх. На розпечену сковороду налити оливкову олію. Обсмажити з двох боків, не до готовності.
  3. Для соусу на розпечену сковороду налити оливкову олію, покласти часник. Коли часник посмажитися, прибрати його. Це для ароматизації олії.
  4. Вилити в сковороду томати, півсклянки води, сіль перець за смаком. Коли соус закипить, покласти фрикадельки.
  5. Закрити кришкою, тушкувати 30 хвилин на середньому вогні.

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