Соковиті фрикадельки польпете – італійська страва для ситного обіду
Ці італійські фрикадельки можна готувати з будь-якого фаршу – все залежить від особистих смаків. Але є одна особливість – вони тушкуються в томатному соусі, а серед інгредієнтів для польпете обов'язковий пармезан
Це відомі представники світу фрикадельок, нарівні зі шведськими, що подаються з картоплею. Якщо ви з великою повагою ставтеся до італійської кухні, але паста і різото трохи набридли, то можна їх приготувати на обід або вечерю. Фарш для них вибирайте на свій особистий смак, але томатний соус до них потрібен обов'язково. Польпете в ньому треба буде тушкувати. Плюс – сир пармезан, його знадобиться небагато. Подавати італійські фрикадельки можна з овочами або пастою.
Як приготувати польпете
Інгредієнти
- 500 г яловичого фаршу
- 1 шт. яйце
- 50 г пармезану
- 2 ст. л. панірувальних сухарів
- 2/3 ч. л. солі
- по 1 ч. л. базилік, орегано
- 2 ч. л. сухий часник
- Невеликий пучок петрушки
- 1 ст. л. оливкової олії для смаження
Для соусу
- 1 б. консервованих помідорів
- 1/2 ск. води
- 4-5 зуб. часнику
- сіль, перець – за смаком
- 1 ст. л. оливкової олії для смаження
Спосіб приготування
- Дрібно нарізати петрушку. Додати у фарш яйце, тертий пармезан, панірувальні сухарі, базилік, орегано, сухий часник, сіль, перець. Перемішати.
- Сформувати невеликі кульки розміром з волоський горіх. На розпечену сковороду налити оливкову олію. Обсмажити з двох боків, не до готовності.
- Для соусу на розпечену сковороду налити оливкову олію, покласти часник. Коли часник посмажитися, прибрати його. Це для ароматизації олії.
- Вилити в сковороду томати, півсклянки води, сіль перець за смаком. Коли соус закипить, покласти фрикадельки.
- Закрити кришкою, тушкувати 30 хвилин на середньому вогні.
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