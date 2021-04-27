7 несподіваних страв з хека, найулюбленішої серед українців риби

Ця риба прекрасно поєднується з овочами і сирними соусами

Хочеться риби? Сміливо вибирайте хека. І йдеться тут не про його адекватну ціну, а про насправді потужну універсальність. Що говорити – він навіть варений у спеціях хороший. А коли ця риба представлена в компанії з овочами або сирним соусом, або посмажена в сирному клярі – практично святкова страва. Якщо ви шукаєте варіанти для легкої і корисного вечері, ознайомтеся з рецептами нижче.

Хек у сирному клярі

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Інгредієнти

Філе хека – 3 шт.

Сіль, спеції – за смаком

Яйця – 3 шт.

Борошно – 2 ст. л.

Сир – 50 г.

Спосіб приготування

Філе нарізати, посолити, додати спеції за смаком і обваляти в борошні. Для кляру збити яйця з борошном, додати тертий сир, перемішати. Обсмажити рибу, подавати з овочами.

Хек, запечений в омлеті

Фото: instagram.com/krylovaekaterina37/

Інгредієнти

Хек тушка – 2 шт.

Рисове борошно – для панірування

Яйце – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Сир – 20 м

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

Рибу почистити і нарізати на невеликі шматки. Обваляти в борошні, посолити і обсмажити з двох боків до напівготовності. Окремо посмажити цибулю з дрібкою солі, цукру і лимонним соком. Рибу викласти у форму для запікання. Зверху розподілити смажену цибулю і залити омлетом з двох яєць, молока і спецій. Можна додати чебрець і трохи тертого сиру. Запікати в духовці за 200 градусів до появи золотавої скоринки.

Суп з фрикадельками з хека

Фото: суп з фрикадельками з хека

Інгредієнти ⠀

Фарш хека – 400-500 г.

Лук – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Перлова крупа – 100 г.

Картопля – 3 шт.

Спеції – за смаком ⠀

Спосіб приготування

Філе хека довести до консистенції фаршу, нарізати дрібно цибулю 1 штуку і додати в фарш, посолити, поперчити. Перлову крупу попередньо відварити 20 хвилин, злити воду і закип'ятити нову воду на бульйон, посолити. Пасерувати нарізану цибулю і натерту моркву на соняшниковій олії, картоплю нарізати часточками на 4 частини. У киплячу воду покласти практично одночасно: перлову крупу, пасеровану цибулю з морквою, нарізану картоплю і сформовані з хека фрикадельки. Варити 20 хвилин. Наприкінці додати сушену петрушку або кріп і лаврове листя.

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Хек з овочами

Фото: instagram.com/my.home.food/

Інгредієнти

Хек – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Томатна паста – 1 ст. л.

Борошно – 3 ст. л.

Вода – 1,5 склянки

Лаврове листя, перець горошок, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Рибу нарізати на шматочки, посолити, обваляти в борошні й обсмажити до золотавого кольору. Подрібнити цибулю і моркву, пасерувати на олії. На дно каструлі викласти половину цибулі й моркви, потім рибу, і знову цибулю і моркву. Змішати томатну пасту з водою і залити рибу. Додати спеції, тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.

Xeк у духовці під овочевою шубою

Фото: instagram.com/gotovimdoma_82/

Інгpeдієнти

Філe xeкa – 4 шт.

Цибуля – 2 шт.

Мopква – 2 шт.

Сиp – 100 г.

Яйця – 2 шт.

Борошно – 3 cт. л.

Пepeць чоpний мoлoтий, cіль – за смаком

Спосіб приготування

Рибу нарізати бoльшими шматками. Посолити, поперчити. Збити яйця, додати борошно. Обваляти рибу в клярі та смажити до золотавого кольору. Цибулю нарізати, обсмажити в олії. Додати терту моркву, просмажити кілька хвилин. Ha змащену олією фopму викласти в oдин шар смажену рибу. На кожен шматок покласти овочі. Посипати тepтим cиpoм. Запікати за 180 градусів 15 хвилин.

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Хек із сирним соусом

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Філе хека – 3 шт.

Сир маскарпоне – 3 ст. л.

Сир горгонзола дольче – 2 ст. л.

Вершки або молоко – 3 ст. л.

Борошно для присипки – 2 ст. л

Суміш італійських трав – 1 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Оливкова олія – 2 ст. л.

Рецепт приготування

Філе хека промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовим рушником. За необхідності розморожуємо в холодильнику. Присипаємо філе борошном і обсмажуємо на попередньо розігрітій сковороді з оливковою олією з двох боків до золотавого кольору. У сотейнику розігріваємо вершки або молоко, доводимо до кипіння, додаємо маскарпоне і горгонзолу, сіль, перець, італійські трави і тушкуємо все на слабкому вогні, доки сир не розчиниться і соус не стане однорідним. Доводимо соус до кипіння. Філе хека викладаємо на теплу тарілку, поливаємо зверху соусом з маскарпоне та горгонзолою.

Хек з гарніром з помідорів

Хек з томатами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 філе хека

3 ст. л. оливкової олії

200 г помідорів чері

3 зубчики часнику

1 ст. л. оцту

1 ст. л. цукру

50 г вершкового масла

зелена цибулю та інша зелень на ваш вибір

кориця

Спосіб приготування

Налийте в сковороду оливкову олію. Філе хека натріть сіллю і перцем, викладіть у холодну сковороду. Розламайте паличку кориці на чотири частини, додайте в сковороду. Увімкніть плиту. Спочатку на мінімальний вогонь, потім поступово збільшіть нагрів. Розріжте очищені зубчики часнику навпіл, додайте в сковороду. Зелень дрібно порубати. Переверніть рибу і обсмажте з іншого боку. Перекладіть її на тарілку. Приберіть зі сковорідки все, крім часнику. Додайте цілі помідори чері, оцет і цукор. Швидко обсмажте. Додайте зелень і вершкове масло.

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