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7 несподіваних страв з хека, найулюбленішої серед українців риби

Сьогодні, 16:19

Ця риба прекрасно поєднується з овочами і сирними соусами

Хочеться риби? Сміливо вибирайте хека. І йдеться тут не про його адекватну ціну, а про насправді потужну універсальність. Що говорити – він навіть варений у спеціях хороший. А коли ця риба представлена в компанії з овочами або сирним соусом, або посмажена в сирному клярі – практично святкова страва. Якщо ви шукаєте варіанти для легкої і корисного вечері, ознайомтеся з рецептами нижче.

Хек у сирному клярі

Фото: instagram.com/bulbasshka/

Інгредієнти

  • Філе хека – 3 шт.
  • Сіль, спеції – за смаком
  • Яйця – 3 шт.
  • Борошно – 2 ст. л.
  • Сир – 50 г.

Спосіб приготування

  1. Філе нарізати, посолити, додати спеції за смаком і обваляти в борошні.
  2. Для кляру збити яйця з борошном, додати тертий сир, перемішати.
  3. Обсмажити рибу, подавати з овочами.

Хек, запечений в омлеті

Фото: instagram.com/krylovaekaterina37/

Інгредієнти

  • Хек тушка – 2 шт.
  • Рисове борошно – для панірування
  • Яйце – 2 шт.
  • Молоко – 150 мл
  • Сир – 20 м
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Сіль і спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Рибу почистити і нарізати на невеликі шматки. Обваляти в борошні, посолити і обсмажити з двох боків до напівготовності. Окремо посмажити цибулю з дрібкою солі, цукру і лимонним соком.
  2. Рибу викласти у форму для запікання. Зверху розподілити смажену цибулю і залити омлетом з двох яєць, молока і спецій. Можна додати чебрець і трохи тертого сиру.
  3. Запікати в духовці за 200 градусів до появи золотавої скоринки.

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Суп з фрикадельками з хека

Фото: суп з фрикадельками з хека

Інгредієнти ⠀

  • Фарш хека – 400-500 г.
  • Лук – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Перлова крупа – 100 г.
  • Картопля – 3 шт.
  • Спеції – за смаком ⠀

Спосіб приготування

  1. Філе хека довести до консистенції фаршу, нарізати дрібно цибулю 1 штуку і додати в фарш, посолити, поперчити.
  2. Перлову крупу попередньо відварити 20 хвилин, злити воду і закип'ятити нову воду на бульйон, посолити.
  3. Пасерувати нарізану цибулю і натерту моркву на соняшниковій олії, картоплю нарізати часточками на 4 частини.
  4. У киплячу воду покласти практично одночасно: перлову крупу, пасеровану цибулю з морквою, нарізану картоплю і сформовані з хека фрикадельки. Варити 20 хвилин.
  5. Наприкінці додати сушену петрушку або кріп і лаврове листя.

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Хек з овочами

Фото: instagram.com/my.home.food/

Інгредієнти

  • Хек – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Вода – 1,5 склянки
  • Лаврове листя, перець горошок, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Рибу нарізати на шматочки, посолити, обваляти в борошні й обсмажити до золотавого кольору.
  2. Подрібнити цибулю і моркву, пасерувати на олії.
  3. На дно каструлі викласти половину цибулі й моркви, потім рибу, і знову цибулю і моркву.
  4. Змішати томатну пасту з водою і залити рибу.
  5. Додати спеції, тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.

Xeк у духовці під овочевою шубою

Фото: instagram.com/gotovimdoma_82/

Інгpeдієнти

  • Філe xeкa – 4 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Мopква – 2 шт.
  • Сиp – 100 г.
  • Яйця – 2 шт.
  • Борошно – 3 cт. л.
  • Пepeць чоpний мoлoтий, cіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Рибу нарізати бoльшими шматками. Посолити, поперчити.
  2. Збити яйця, додати борошно. Обваляти рибу в клярі та смажити до золотавого кольору.
  3. Цибулю нарізати, обсмажити в олії.
  4. Додати терту моркву, просмажити кілька хвилин.
  5. Ha змащену олією фopму викласти в oдин шар смажену рибу. На кожен шматок покласти овочі.
  6. Посипати тepтим cиpoм.
  7. Запікати за 180 градусів 15 хвилин.

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Хек із сирним соусом

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Філе хека – 3 шт.
  • Сир маскарпоне – 3 ст. л.
  • Сир горгонзола дольче – 2 ст. л.
  • Вершки або молоко – 3 ст. л.
  • Борошно для присипки – 2 ст. л
  • Суміш італійських трав – 1 ч. л.
  • Сіль, перець – за смаком
  • Оливкова олія – 2 ст. л.

Рецепт приготування

  1. Філе хека промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовим рушником. За необхідності розморожуємо в холодильнику.
  2. Присипаємо філе борошном і обсмажуємо на попередньо розігрітій сковороді з оливковою олією з двох боків до золотавого кольору.
  3. У сотейнику розігріваємо вершки або молоко, доводимо до кипіння, додаємо маскарпоне і горгонзолу, сіль, перець, італійські трави і тушкуємо все на слабкому вогні, доки сир не розчиниться і соус не стане однорідним. Доводимо соус до кипіння.
  4. Філе хека викладаємо на теплу тарілку, поливаємо зверху соусом з маскарпоне та горгонзолою.

Хек з гарніром з помідорів

Хек з томатами
Хек з томатами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 філе хека
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 200 г помідорів чері
  • 3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. оцту
  • 1 ст. л. цукру
  • 50 г вершкового масла
  • зелена цибулю та інша зелень на ваш вибір
  • кориця

Спосіб приготування

  1. Налийте в сковороду оливкову олію.
  2. Філе хека натріть сіллю і перцем, викладіть у холодну сковороду.
  3. Розламайте паличку кориці на чотири частини, додайте в сковороду. Увімкніть плиту. Спочатку на мінімальний вогонь, потім поступово збільшіть нагрів.
  4. Розріжте очищені зубчики часнику навпіл, додайте в сковороду.
  5. Зелень дрібно порубати.
  6. Переверніть рибу і обсмажте з іншого боку. Перекладіть її на тарілку.
  7. Приберіть зі сковорідки все, крім часнику. Додайте цілі помідори чері, оцет і цукор. Швидко обсмажте.
  8. Додайте зелень і вершкове масло.

Тут знайдете 10 рецептів оригінальних страв з булгуром.

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