7 несподіваних страв з хека, найулюбленішої серед українців риби
Ця риба прекрасно поєднується з овочами і сирними соусами
Хочеться риби? Сміливо вибирайте хека. І йдеться тут не про його адекватну ціну, а про насправді потужну універсальність. Що говорити – він навіть варений у спеціях хороший. А коли ця риба представлена в компанії з овочами або сирним соусом, або посмажена в сирному клярі – практично святкова страва. Якщо ви шукаєте варіанти для легкої і корисного вечері, ознайомтеся з рецептами нижче.
Хек у сирному клярі
Інгредієнти
- Філе хека – 3 шт.
- Сіль, спеції – за смаком
- Яйця – 3 шт.
- Борошно – 2 ст. л.
- Сир – 50 г.
Спосіб приготування
- Філе нарізати, посолити, додати спеції за смаком і обваляти в борошні.
- Для кляру збити яйця з борошном, додати тертий сир, перемішати.
- Обсмажити рибу, подавати з овочами.
Хек, запечений в омлеті
Інгредієнти
- Хек тушка – 2 шт.
- Рисове борошно – для панірування
- Яйце – 2 шт.
- Молоко – 150 мл
- Сир – 20 м
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Сіль і спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Рибу почистити і нарізати на невеликі шматки. Обваляти в борошні, посолити і обсмажити з двох боків до напівготовності. Окремо посмажити цибулю з дрібкою солі, цукру і лимонним соком.
- Рибу викласти у форму для запікання. Зверху розподілити смажену цибулю і залити омлетом з двох яєць, молока і спецій. Можна додати чебрець і трохи тертого сиру.
- Запікати в духовці за 200 градусів до появи золотавої скоринки.
Читайте також:10 овочевих запіканок, які стануть улюбленими назавжди
Суп з фрикадельками з хека
Інгредієнти ⠀
- Фарш хека – 400-500 г.
- Лук – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Перлова крупа – 100 г.
- Картопля – 3 шт.
- Спеції – за смаком ⠀
Спосіб приготування
- Філе хека довести до консистенції фаршу, нарізати дрібно цибулю 1 штуку і додати в фарш, посолити, поперчити.
- Перлову крупу попередньо відварити 20 хвилин, злити воду і закип'ятити нову воду на бульйон, посолити.
- Пасерувати нарізану цибулю і натерту моркву на соняшниковій олії, картоплю нарізати часточками на 4 частини.
- У киплячу воду покласти практично одночасно: перлову крупу, пасеровану цибулю з морквою, нарізану картоплю і сформовані з хека фрикадельки. Варити 20 хвилин.
- Наприкінці додати сушену петрушку або кріп і лаврове листя.
Читайте також:5 відомих смачних супів із 5 різних країн
Хек з овочами
Інгредієнти
- Хек – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля – 1 шт.
- Томатна паста – 1 ст. л.
- Борошно – 3 ст. л.
- Вода – 1,5 склянки
- Лаврове листя, перець горошок, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Рибу нарізати на шматочки, посолити, обваляти в борошні й обсмажити до золотавого кольору.
- Подрібнити цибулю і моркву, пасерувати на олії.
- На дно каструлі викласти половину цибулі й моркви, потім рибу, і знову цибулю і моркву.
- Змішати томатну пасту з водою і залити рибу.
- Додати спеції, тушкувати на слабкому вогні 15 хвилин.
Xeк у духовці під овочевою шубою
Інгpeдієнти
- Філe xeкa – 4 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Мopква – 2 шт.
- Сиp – 100 г.
- Яйця – 2 шт.
- Борошно – 3 cт. л.
- Пepeць чоpний мoлoтий, cіль – за смаком
Спосіб приготування
- Рибу нарізати бoльшими шматками. Посолити, поперчити.
- Збити яйця, додати борошно. Обваляти рибу в клярі та смажити до золотавого кольору.
- Цибулю нарізати, обсмажити в олії.
- Додати терту моркву, просмажити кілька хвилин.
- Ha змащену олією фopму викласти в oдин шар смажену рибу. На кожен шматок покласти овочі.
- Посипати тepтим cиpoм.
- Запікати за 180 градусів 15 хвилин.
Читайте також:10 обурливо смачних страв із сиром
Хек із сирним соусом
Інгредієнти
- Філе хека – 3 шт.
- Сир маскарпоне – 3 ст. л.
- Сир горгонзола дольче – 2 ст. л.
- Вершки або молоко – 3 ст. л.
- Борошно для присипки – 2 ст. л
- Суміш італійських трав – 1 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
- Оливкова олія – 2 ст. л.
Рецепт приготування
- Філе хека промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовим рушником. За необхідності розморожуємо в холодильнику.
- Присипаємо філе борошном і обсмажуємо на попередньо розігрітій сковороді з оливковою олією з двох боків до золотавого кольору.
- У сотейнику розігріваємо вершки або молоко, доводимо до кипіння, додаємо маскарпоне і горгонзолу, сіль, перець, італійські трави і тушкуємо все на слабкому вогні, доки сир не розчиниться і соус не стане однорідним. Доводимо соус до кипіння.
- Філе хека викладаємо на теплу тарілку, поливаємо зверху соусом з маскарпоне та горгонзолою.
Хек з гарніром з помідорів
Інгредієнти
- 4 філе хека
- 3 ст. л. оливкової олії
- 200 г помідорів чері
- 3 зубчики часнику
- 1 ст. л. оцту
- 1 ст. л. цукру
- 50 г вершкового масла
- зелена цибулю та інша зелень на ваш вибір
- кориця
Спосіб приготування
- Налийте в сковороду оливкову олію.
- Філе хека натріть сіллю і перцем, викладіть у холодну сковороду.
- Розламайте паличку кориці на чотири частини, додайте в сковороду. Увімкніть плиту. Спочатку на мінімальний вогонь, потім поступово збільшіть нагрів.
- Розріжте очищені зубчики часнику навпіл, додайте в сковороду.
- Зелень дрібно порубати.
- Переверніть рибу і обсмажте з іншого боку. Перекладіть її на тарілку.
- Приберіть зі сковорідки все, крім часнику. Додайте цілі помідори чері, оцет і цукор. Швидко обсмажте.
- Додайте зелень і вершкове масло.
Тут знайдете 10 рецептів оригінальних страв з булгуром.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше