Какие основные ошибки летнего питания мешают нам похудеть

Лето лучшая пора прийти в форму: появляется больше доступных фруктов и овощей. Но бездумное увлечение салатами или фруктовыми диетами похудеть вам не поможет

Есть летом больше фруктов с целью похудеть - распространенная ошибка Фото: unsplash.com

Обилие сезонных овощей и фруктов, безусловно, сделает наш рацион разнообразнее, а питание – полезнее. Кто не успел похудеть к лету, хотя и воспользовался нашим календарем летних лайфхаков, вполне может успеть привести себя в форму. Многие сейчас стараются сбросить вес на разных овощных или фруктовых диетах, не зная, что результат будет как раз обратный.

Какие ошибки часто допускаются в летнем питании, почему, налегая на фрукты, можно поправиться, и как все-таки правильно худеть – рассказал врач-диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ. А помимо полезных советов по питанию и диетологии, вас может заинтересовать туристический автогайд с электромобилем Jaguar.

Александр Кущ Фото: пресс-служба

Почему овощные или фруктовые диеты – не панацея для похудения?

Если мы хотим похудеть, то важно запомнить основное правило: нужно снижать калорийность продуктов в целом, а не грубо урезать свой рацион. Поэтому любая жесткая диета больше навредит, чем принесет пользы. Одна из ошибок тех, кто хочет сбросить лишний вес, пользуясь периодом изобилия сезонных фруктов и овощей, – это сесть, например, на жесткую клубничную или огуречную диету. В итоге человек лишает себя других продуктов, соответственно, важнейших для нормальной работы организма компонентов: белков, углеводов и так далее.

Похудеть правильно помоет снижение калорийности продуктов а не жесткая диета Фото: unsplash.com

Резкое сокращение калорий и питательных веществ создаст стресс для организма, в итоге процессы метаболизма блокируются. Похудение будет не за счет сжигания жира, а за счет мышечной ткани: помимо того, что такое состояние вредно для здоровья, удержать вес не получится. Поэтому худеть как летом, так и в любое другое время года нужно по принципу "вода камень точит".

Какие продукты летом лучше использовать для похудения

Те же, что и в любой другой сезон. Важно исключить жарку на масле (лучше варить или запекать), свести к минимуму количество жирной пищи – твердых жирных сыров, сметаны.

Необходимо также урезать быстрые углеводы – картофель, сладости, рис, кукурузу, булочки.

Важно не только рационально завтракать, но и перекусывать правильными продуктами. Обилие овощей как раз будет в помощь, но опять же, важно эти овощи правильно употреблять. И фрукты, а также ягоды – тоже.

Как же есть овощи и фрукты с максимальной пользой?

Если ваш темп жизни быстрый и напряженный, вы работаете в офисе и постоянно испытываете бытовой стресс, то организуйте свои перекусы правильно. Обязательно нужно съесть второй завтрак и полдник, люди часто поправляются, потому что пропускают эти приемы пищи. А потом пытаются наверстать упущенное и утолить голод, поглощая максимум калорий за обедом и ужином. Избежать этого помогут овощи и фрукты, только обратите внимание, какие именно и в каком виде вы их едите. Также важно, чтобы продукты были свежими.

Еще одна ошибка – нарезать утром салат, везти его в офис и потом в таком виде оставить до обеда. Такое блюдо потеряет свою витаминную ценность, поэтому овощи и фрукты кушайте либо целыми, либо нарезайте непосредственно перед тем, как съесть. Хорошо, если во время второго завтрака вы правильно перекусили, а на обед съедите кусок запеченной рыбы, птицы или нежирного мяса с овощами.

Всяческие фитнесс-каши, "быстрые" хлопья и прочие продукты переработки не полезны и не годятся для перекусов.

Они быстро трансформируются в сахар, тормозят процесс сжигания жира, а при регулярном употреблении приводят к ожирению. Здоровая альтернатива таким кашам – цельнозерновые крупы из так называемого серого списка: гречка, перловка, пшено.

Всегда держите под рукой несладкие фрукты – например, яблоки. Те, кто перекусывает бананами или грушами и хотят похудеть, оказывают сами себе "медвежью услугу", потому что эти фрукты содержат много сахара. Это еще одна распространенная ошибка – есть больше фруктов с целью похудеть, забывая о том, что большинство их них имеют высокий гликемический индекс.

Какие тогда фрукты и ягоды есть, как понять, где много сахара?

Чем слаще фрукт или ягода, тем выше его гликемический индекс, соответственно, в нем больше сахара – это самый простой ориентир. Так, из сезонных ягод и фруктов меньше сахара содержат клубника, земляника, вишня; затем идут сливы и персики. Лидируют по содержания сахара груши и виноград, а также бананы и другие экзотические фрукты. В период отпусков и путешествий мы употребляем их довольно часто.

Клубника, земляника, вишня и другие ягоды содержат меньше всего сахара Фото: Depositphotos

А вот любимый многими арбуз не так "опасен" в сравнении с бананом, хоть он бывает достаточно сладким: потому что в арбузе много воды. Летом некоторые люди стараются особо налегать на фрукты еще потому, что считают, что в них содержится больше всего витаминов.

Но Александр Кущ напоминает, что взрослому человеку в день требуется не более 300-400 грамм фруктов или ягод, и есть их нужно не за раз – а порциями. К тому же еще одна ошибка думать, что максимум витаминов мы получаем именно с фруктами. На самом деле самые полезные витамины и микроэлементы нам дают продукты животного происхождения.

Ок, а какие легкие животные продукты хороши для перекусов?

Качественные нежирные йогурты, кисломолочные продукты, творог от 5 до 9% жирности. Полностью обезжиренные продукты – это тоже продукты переработки, энергетическая ценность у них низкая. Поэтому продукты с 0% жирности тоже выбирать не стоит. И конечно же, помимо рационального употребления продуктов, не забывайте пить чистую воду.

Напомним, ранее мы писали, почему сложно начать худеть и какие продукты в этом помогут.

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