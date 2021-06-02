Почему выпадают волосы и как восстановить локоны – советы эндокринолога

Красота и густота наших волос зависит от питания, ухода, наследственности, состояния здоровья. Когда выпадение волос должно насторожить – ответила эндокринолог

Выпадение волос может "говорить" о дефиците витаминов или гормональном сбое Фото: Depositphotos

В норме за сутки мы теряем от 50 до150 волосков, однако стрессы, нездоровое питание, неправильный уход за локонами могут способствовать более сильному выпадению волос. Если же волосы выпадают быстро, а новые растут очень медленно, то важно понять причину. Почему выпадают волосы, как понять, что пора бить тревогу, можно ли восстановить волосы самому и каким способом – рассказала наш постоянный эксперт, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская Фото: пресс-служба

Как понять, сильно или нет выпадают волосы?

Даже самые тонкие от природы волосы при правильном уходе будут выглядеть более объемно и роскошно. Поэтому важно подобрать правильные средства, также помогут домашние маски для волос.

Но качество и количество волос также зависит от генетического фактора, то есть важна хорошая наследственность, экологии, вашего возраста, здоровья, питания и состояния эндокринной системы. На нашей голове растет от 90 до 160 тысяч волосков, а за сутки мы теряем до 150 – это нормально. Осенью волосы выпадают сильнее, а зимой и летом – меньше.

Большая часть волос выпадает при мытье и расчесывании, это тоже нормально. Постоянное выпадение волос – это естественный физиологический процесс.

Ведь у каждого волосяного фолликула свой жизненный цикл, в среднем лет 5-6, и чередуется он фазами активного роста волос и отдыха. После того, как волос полностью перестает расти, он еще может не выпадать два-три месяца. После выпадения на его месте начинает расти новый. На нашей голове – десятки тысяч волосяных фолликулов, каждый растет и "умирает" в своем ритме, поэтому на голове всегда есть растущие и уже "умершие" волосы. Когда же воздействие негативных факторов на организм было слишком слишком долгим, в том числе не устраненных проблем со здоровьем, волосы начинают активно выпадать. А расти – очень медленно.

Большая часть волос выпадает при мытье и расчесывании Фото: Depositphotos

Заметили, что волосы сильно поредели и активное их выпадение происходит спустя 2-3 месяца (иногда спустя полгода) после болезни, стресса? Или мог повлиять другой провоцирующий фактор – тогда важно исключить или подтвердить диффузную алопецию. Это болезнь, при которой волосы выпадают не полностью, а равномерно, по всей голове, потому что нарушается цикл их развития.

А что именно может привести к сильному выпадению волос?

Состояние волос очень сильно зависит от нашего гормонального фона, особенно от гормонов щитовидной железы. Как при их недостатке, так при избытке в первую очередь реагируют кожа и волосы: локоны становится истонченными, ломкими, сухими, теряют блеск, начинают выпадать. Поэтому при проблемах со щитовидкой вернуть волосам былую красоту и силу поможет только лечение у эндокринолога.

Читайте также: Почему выпадают волосы и как с этим бороться

Также недостаток в организме витаминов группы В, D, цинка, железа и других элементов может привести к усиленному выпадению волос. Инфекционные болезни, токсичные медикаменты, стресс и шок, нарушения в иммунной системе – все это "бьет" по нашим волосам. Причем у женщин негативных факторов, приводящих к выпадению волос, больше, чем у мужчин.

А какие основные факторы ведут к потере волос у женщин?

Факторы могут дополнять друг друга, но у женщин к сильному выпадению волос могут привести:

Беременность и роды – даже густые и блестящие волосы подвержены влиянию половых гормонов. В период беременности состояние волос может наоборот улучшиться, но спустя пару месяцев после родов от роскошных локонов может ничего не остаться. Это не означает, что так произойдет у каждой женщины. Но чтобы сохранить волосы, важно в период беременности и после родов рационально питаться, достаточно спать (не стесняйтесь привлекать мужа и родственников для ночных дежурств), стресс.

Менопауза и наступивший климакс – в этот период женщине портят жизнь не только ночная потливость и приливы. Волосы могут начать выпадать еще в предменопаузу, когда месячные еще полностью не прекратились.

Выпадение волос у женщины в менопаузу необратимо! Сохранить густоту и красоту волос в данном случае можно только с помощью заместительной гормональной терапии.

А можно ли восстановить волосы после беременности или проблем со щитовидкой?

Да, большинство случаев выпадения волос обратимы, если это диффузная алопеция. При нарушении работы щитовидной железы восстановить волосы получается спустя от трех до 9 месяцев после коррекции состояния. Также к такой форме алопеции приводят проблемы с яичниками (синдром поликистозных яичников) или надпочечниками. Тогда происходит избыток гормонов андрогенов: помимо выпадения волос появляется акне и жирная себорея.

В большинстве случаев выпавшие волосы можно восстановить Фото: Depositphotos

Иногда растущие волосы начинают заменяться пушковыми, это называется андрогенной алопецией. Такое состояние вызывается генетическим заболеванием и тоже требует обращения к врачу. Важно вовремя заметить начало болезни: сначала волосы выпадают не сильно, затем усиленно, крупные, толстые волосы превращаются в тонкие и короткие. А затем и вовсе в тонкий бесцветный пушок. Если игнорировать андрогенную алопецию, то может сформироваться лысина даже у женщины.

Только уходовых процедур за волосами, всяких укрепляющих масок будет недостаточно: выпавшие волосы восстановятся полностью, только если пройти обследование гинеколога-эндокринолога и начать лечение.

А можно ли остановить выпадение волос без обращения к врачу?

В любом случае надо знать причину – например, есть ли недостаток витаминов или микроэлементов, важных для роста волос. Подтвердить на 100% это можно только с помощью лабораторного анализа крови.

Чтобы избежать выпадения волос, нужно избегать факторов, которые приводят к этому. Поэтому важно:

Питаться рационально, то есть в рационе должен быть баланс белков, жиров и углеводов. Поэтому жесткие диеты или голодание только навредят. Полноценно отдыхать и высыпаться, найти свой способ борьбы со стрессом. Пересмотреть свой образ жизни, условия работы. Избавляться от вредных привычек и формировать полезные. Ухаживать за волосами согласно их типу, правильно подобрать средства для мытья и ухода.

Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать ошибок в уходе за волосами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться