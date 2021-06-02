Почему выпадают волосы и как восстановить локоны – советы эндокринолога
Красота и густота наших волос зависит от питания, ухода, наследственности, состояния здоровья. Когда выпадение волос должно насторожить – ответила эндокринолог
В норме за сутки мы теряем от 50 до150 волосков, однако стрессы, нездоровое питание, неправильный уход за локонами могут способствовать более сильному выпадению волос. Если же волосы выпадают быстро, а новые растут очень медленно, то важно понять причину. Почему выпадают волосы, как понять, что пора бить тревогу, можно ли восстановить волосы самому и каким способом – рассказала наш постоянный эксперт, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.
Даже самые тонкие от природы волосы при правильном уходе будут выглядеть более объемно и роскошно. Поэтому важно подобрать правильные средства, также помогут домашние маски для волос.
Но качество и количество волос также зависит от генетического фактора, то есть важна хорошая наследственность, экологии, вашего возраста, здоровья, питания и состояния эндокринной системы. На нашей голове растет от 90 до 160 тысяч волосков, а за сутки мы теряем до 150 – это нормально. Осенью волосы выпадают сильнее, а зимой и летом – меньше.
Ведь у каждого волосяного фолликула свой жизненный цикл, в среднем лет 5-6, и чередуется он фазами активного роста волос и отдыха. После того, как волос полностью перестает расти, он еще может не выпадать два-три месяца. После выпадения на его месте начинает расти новый. На нашей голове – десятки тысяч волосяных фолликулов, каждый растет и "умирает" в своем ритме, поэтому на голове всегда есть растущие и уже "умершие" волосы. Когда же воздействие негативных факторов на организм было слишком слишком долгим, в том числе не устраненных проблем со здоровьем, волосы начинают активно выпадать. А расти – очень медленно.
Заметили, что волосы сильно поредели и активное их выпадение происходит спустя 2-3 месяца (иногда спустя полгода) после болезни, стресса? Или мог повлиять другой провоцирующий фактор – тогда важно исключить или подтвердить диффузную алопецию. Это болезнь, при которой волосы выпадают не полностью, а равномерно, по всей голове, потому что нарушается цикл их развития.
Состояние волос очень сильно зависит от нашего гормонального фона, особенно от гормонов щитовидной железы. Как при их недостатке, так при избытке в первую очередь реагируют кожа и волосы: локоны становится истонченными, ломкими, сухими, теряют блеск, начинают выпадать. Поэтому при проблемах со щитовидкой вернуть волосам былую красоту и силу поможет только лечение у эндокринолога.
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Также недостаток в организме витаминов группы В, D, цинка, железа и других элементов может привести к усиленному выпадению волос. Инфекционные болезни, токсичные медикаменты, стресс и шок, нарушения в иммунной системе – все это "бьет" по нашим волосам. Причем у женщин негативных факторов, приводящих к выпадению волос, больше, чем у мужчин.
Факторы могут дополнять друг друга, но у женщин к сильному выпадению волос могут привести:
- Беременность и роды – даже густые и блестящие волосы подвержены влиянию половых гормонов. В период беременности состояние волос может наоборот улучшиться, но спустя пару месяцев после родов от роскошных локонов может ничего не остаться. Это не означает, что так произойдет у каждой женщины. Но чтобы сохранить волосы, важно в период беременности и после родов рационально питаться, достаточно спать (не стесняйтесь привлекать мужа и родственников для ночных дежурств), стресс.
- Менопауза и наступивший климакс – в этот период женщине портят жизнь не только ночная потливость и приливы. Волосы могут начать выпадать еще в предменопаузу, когда месячные еще полностью не прекратились.
Да, большинство случаев выпадения волос обратимы, если это диффузная алопеция. При нарушении работы щитовидной железы восстановить волосы получается спустя от трех до 9 месяцев после коррекции состояния. Также к такой форме алопеции приводят проблемы с яичниками (синдром поликистозных яичников) или надпочечниками. Тогда происходит избыток гормонов андрогенов: помимо выпадения волос появляется акне и жирная себорея.
Иногда растущие волосы начинают заменяться пушковыми, это называется андрогенной алопецией. Такое состояние вызывается генетическим заболеванием и тоже требует обращения к врачу. Важно вовремя заметить начало болезни: сначала волосы выпадают не сильно, затем усиленно, крупные, толстые волосы превращаются в тонкие и короткие. А затем и вовсе в тонкий бесцветный пушок. Если игнорировать андрогенную алопецию, то может сформироваться лысина даже у женщины.
В любом случае надо знать причину – например, есть ли недостаток витаминов или микроэлементов, важных для роста волос. Подтвердить на 100% это можно только с помощью лабораторного анализа крови.
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Чтобы избежать выпадения волос, нужно избегать факторов, которые приводят к этому. Поэтому важно:
- Питаться рационально, то есть в рационе должен быть баланс белков, жиров и углеводов. Поэтому жесткие диеты или голодание только навредят.
- Полноценно отдыхать и высыпаться, найти свой способ борьбы со стрессом.
- Пересмотреть свой образ жизни, условия работы.
- Избавляться от вредных привычек и формировать полезные.
- Ухаживать за волосами согласно их типу, правильно подобрать средства для мытья и ухода.
Напомним, что ранее мы писали о том, как избежать ошибок в уходе за волосами.
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