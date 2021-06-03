Нужны ли беременным добавки или достаточно правильно питаться?

Чтобы малыш родился здоровым, будущей маме рекомендуются дополнительные добавки. При этом также нужно питаться сбалансированно и избегать некоторых продуктов

Беременным нужны добавки, правильные продукты и достаточно воды Фото: freepik.com

Будущим мамам нужно как тщательно следить за питанием, так и не отказываться от приема препаратов, если врач их назначил. Зачем беременным добавки, какие важные беременным витамины и микроэлементы можно получить из определенных продуктов, а каких ошибок в питании избегать – рассказала репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист УЗИ диагностики Татьяна Шеплякова.

Татьяна Шеплякова Фото: пресс-служба

Какие дополнительные добавки чаще всего нужны беременным?

Все мы знаем, что будущей маме необходимо полноценно питаться. А вот дополнительный прием некоторых добавок некоторые беременные игнорируют, надеясь только на рацион. Конечно с помощью рационального питания, с продуктами в организм поступают важные для беременной и будущего малыша микроэлементы и витамины.

Беременным часто дополнительно назначают пищевые добавки и витамины Фото: unsplash.com

Однако в этот период организм женщины испытывает дополнительные нагрузки, меняется гормональный фон, могут обостриться уже имеющиеся проблемы с органами пищеварения, часто беспокоит токсикоз, что сказывается на аппетите. В итоге важные витамины и микроэлементы, которые организм берет из продуктов, не усваиваются в достаточном количестве и возникает их дефицит.

Поэтому прием дополнительных добавок необходим, чтобы избежать недостатка того или иного микроэлемента. Ведь многие из них просто необходимы для полноценного развития ребенка. Поэтому беременным часто дополнительно назначают:

витамин D,

йод

железо,

фолиевую кислоту.

Но самостоятельно этого делать не надо, прием добавок будущей маме корректирует врач, ведущий ее беременность. Помимо добавок, беременной важно более тщательно, чем до беременности подходить к выбору продуктов, самому режиму питания и потребления жидкости.

А какие продукты обязательно должна есть беременная?

Во-первых, беременным важно помнить, что им нельзя как переедать, так и голодать либо сидеть на диете. Во-вторых, будущей маме нужно кушать только качественные продукты, в начале и середине беременности (1-м и 2-м триместре) постараться не превышать калории. Чтобы не набирать лишние килограммы. А в 3-м триместре наоборот – допускается прибавить 300 ккал/сутки в питание будущей мамы.

Один из главных принципов питания беременной – достаточное количество качественных белков (и животных, и растительных) в рационе. Поэтому питаться нужно разнообразно: употреблять мясо птицы, кролика, рыбу. Полезные для будущей мамы и малыша жиры можно взять из рыбы жирных сортов, авокадо, оливкового масла. А правильные , то есть медленные углеводы – из цельнозерновых каш (то есть не из обработанных хлопьев).

Быстрых углеводов, консервантов, канцерогенов, которых полно в колбасе, фастфуде, кондитерских изделиях беременной (да и вообще любому человеку) стоит избегать.

А еще будущей маме важно следить, чтобы не "заработать" запор, пищевое отравление и так далее. Поэтому продукты из группы риска стоит исключить.

Какие же продукты беременной стоит исключить?

Любые, которые даже минимально повышают риск отравиться или вызвать пищевую аллергию, поэтому стоит исключить:

Недостаточно термически обработанные или сырые блюда из морепродуктов, мяса, мясные паштеты, сырые яйца, замороженные морепродукты, суши и роллы, карпаччо, тартар и так далее. Колбасу, сосиски, копченые мясные продукты. Продукты из не пастеризованного молока и само такое молоко. Сладкие газированные напитки, алкоголь.

А вот чистую питьевую воду важно пить постоянно: в день будущей маме в среднем необходимо 8-10 стаканов.

Напомним, ранее мы писали о пяти принципах питания при беременности.

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