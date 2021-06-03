Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Нужны ли беременным добавки или достаточно правильно питаться?

Сегодня, 13:30

Чтобы малыш родился здоровым, будущей маме рекомендуются дополнительные добавки. При этом также нужно питаться сбалансированно и избегать некоторых продуктов

Беременным нужны добавки, правильные продукты и достаточно воды
Беременным нужны добавки, правильные продукты и достаточно воды
Фото: freepik.com

Будущим мамам нужно как тщательно следить за питанием, так и не отказываться от приема препаратов, если врач их назначил. Зачем беременным добавки, какие важные беременным витамины и микроэлементы можно получить из определенных продуктов, а каких ошибок в питании избегать – рассказала репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист УЗИ диагностики Татьяна Шеплякова.

Татьяна Шеплякова
Татьяна Шеплякова
Фото: пресс-служба

Какие дополнительные добавки чаще всего нужны беременным?

Все мы знаем, что будущей маме необходимо полноценно питаться. А вот дополнительный прием некоторых добавок некоторые беременные игнорируют, надеясь только на рацион. Конечно с помощью рационального питания, с продуктами в организм поступают важные для беременной и будущего малыша микроэлементы и витамины.

Беременным часто дополнительно назначают пищевые добавки и витамины
Беременным часто дополнительно назначают пищевые добавки и витамины
Фото: unsplash.com

Однако в этот период организм женщины испытывает дополнительные нагрузки, меняется гормональный фон, могут обостриться уже имеющиеся проблемы с органами пищеварения, часто беспокоит токсикоз, что сказывается на аппетите. В итоге важные витамины и микроэлементы, которые организм берет из продуктов, не усваиваются в достаточном количестве и возникает их дефицит.

Поэтому прием дополнительных добавок необходим, чтобы избежать недостатка того или иного микроэлемента. Ведь многие из них просто необходимы для полноценного развития ребенка. Поэтому беременным часто дополнительно назначают:

  • витамин D,
  • йод
  • железо,
  • фолиевую кислоту.

Но самостоятельно этого делать не надо, прием добавок будущей маме корректирует врач, ведущий ее беременность. Помимо добавок, беременной важно более тщательно, чем до беременности подходить к выбору продуктов, самому режиму питания и потребления жидкости.

А какие продукты обязательно должна есть беременная?

Во-первых, беременным важно помнить, что им нельзя как переедать, так и голодать либо сидеть на диете. Во-вторых, будущей маме нужно кушать только качественные продукты, в начале и середине беременности (1-м и 2-м триместре) постараться не превышать калории. Чтобы не набирать лишние килограммы. А в 3-м триместре наоборот – допускается прибавить 300 ккал/сутки в питание будущей мамы.

Читайте также:
Планирование беременности: нужно ли принимать витамины

Один из главных принципов питания беременной – достаточное количество качественных белков (и животных, и растительных) в рационе. Поэтому питаться нужно разнообразно: употреблять мясо птицы, кролика, рыбу. Полезные для будущей мамы и малыша жиры можно взять из рыбы жирных сортов, авокадо, оливкового масла. А правильные , то есть медленные углеводы – из цельнозерновых каш (то есть не из обработанных хлопьев).

Быстрых углеводов, консервантов, канцерогенов, которых полно в колбасе, фастфуде, кондитерских изделиях беременной (да и вообще любому человеку) стоит избегать.

А еще будущей маме важно следить, чтобы не "заработать" запор, пищевое отравление и так далее. Поэтому продукты из группы риска стоит исключить.

Какие же продукты беременной стоит исключить?

Любые, которые даже минимально повышают риск отравиться или вызвать пищевую аллергию, поэтому стоит исключить:

  1. Недостаточно термически обработанные или сырые блюда из морепродуктов, мяса, мясные паштеты, сырые яйца, замороженные морепродукты, суши и роллы, карпаччо, тартар и так далее.
  2. Колбасу, сосиски, копченые мясные продукты.
  3. Продукты из не пастеризованного молока и само такое молоко.
  4. Сладкие газированные напитки, алкоголь.

А вот чистую питьевую воду важно пить постоянно: в день будущей маме в среднем необходимо 8-10 стаканов.

Напомним, ранее мы писали о пяти принципах питания при беременности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Почему лишний вес опасен еще до материнства и надо ли худеть беременным Как поддержать свой иммунитет и помочь ему победить постковидный синдром Зачем нам фолаты и в каких продуктах искать витамин В-9 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой (фото) Нужно ли пить витамин D летом и как понять, что его не хватает
питание беременность пищевые добавки витамины для беременных
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор. Фото
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярные статьи

Сегодня, 13:40Events

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

Вчера, 19:45Звездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

Вчера, 14:57Фаново

День летнего солнцестояния-2021: дата самого длинного дня в году

Вчера, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Вчера, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 07:01Вкусно

Творожный завтрак – быстрые рецепты запеканки, суфле и сырников

1 июняВкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

1 июняЗвездно

Дочь Пугачевой умилила Сеть своей искренностью на новом видео: Какая прелесть

1 июняПсихо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

1 июняВкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

1 июняФаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

1 июняЗвездно

Андрей Данилко после слухов о тяжелой болезни пришел к могиле Виктюка во Львове

1 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

1 июняЗвездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Новости партнеров

Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Короткие женские стрижки 2021 - Фото
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Как Светлане Ходченковой удалось пробиться в высший свет?
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Под соусом бешамель. Рецепт нежного мяса по-французски
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять