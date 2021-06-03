Нужны ли беременным добавки или достаточно правильно питаться?
Чтобы малыш родился здоровым, будущей маме рекомендуются дополнительные добавки. При этом также нужно питаться сбалансированно и избегать некоторых продуктов
Будущим мамам нужно как тщательно следить за питанием, так и не отказываться от приема препаратов, если врач их назначил. Зачем беременным добавки, какие важные беременным витамины и микроэлементы можно получить из определенных продуктов, а каких ошибок в питании избегать – рассказала репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист УЗИ диагностики Татьяна Шеплякова.
Все мы знаем, что будущей маме необходимо полноценно питаться. А вот дополнительный прием некоторых добавок некоторые беременные игнорируют, надеясь только на рацион. Конечно с помощью рационального питания, с продуктами в организм поступают важные для беременной и будущего малыша микроэлементы и витамины.
Однако в этот период организм женщины испытывает дополнительные нагрузки, меняется гормональный фон, могут обостриться уже имеющиеся проблемы с органами пищеварения, часто беспокоит токсикоз, что сказывается на аппетите. В итоге важные витамины и микроэлементы, которые организм берет из продуктов, не усваиваются в достаточном количестве и возникает их дефицит.
Поэтому прием дополнительных добавок необходим, чтобы избежать недостатка того или иного микроэлемента. Ведь многие из них просто необходимы для полноценного развития ребенка. Поэтому беременным часто дополнительно назначают:
- витамин D,
- йод
- железо,
- фолиевую кислоту.
Но самостоятельно этого делать не надо, прием добавок будущей маме корректирует врач, ведущий ее беременность. Помимо добавок, беременной важно более тщательно, чем до беременности подходить к выбору продуктов, самому режиму питания и потребления жидкости.
Во-первых, беременным важно помнить, что им нельзя как переедать, так и голодать либо сидеть на диете. Во-вторых, будущей маме нужно кушать только качественные продукты, в начале и середине беременности (1-м и 2-м триместре) постараться не превышать калории. Чтобы не набирать лишние килограммы. А в 3-м триместре наоборот – допускается прибавить 300 ккал/сутки в питание будущей мамы.
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Один из главных принципов питания беременной – достаточное количество качественных белков (и животных, и растительных) в рационе. Поэтому питаться нужно разнообразно: употреблять мясо птицы, кролика, рыбу. Полезные для будущей мамы и малыша жиры можно взять из рыбы жирных сортов, авокадо, оливкового масла. А правильные , то есть медленные углеводы – из цельнозерновых каш (то есть не из обработанных хлопьев).
Быстрых углеводов, консервантов, канцерогенов, которых полно в колбасе, фастфуде, кондитерских изделиях беременной (да и вообще любому человеку) стоит избегать.
А еще будущей маме важно следить, чтобы не "заработать" запор, пищевое отравление и так далее. Поэтому продукты из группы риска стоит исключить.
Любые, которые даже минимально повышают риск отравиться или вызвать пищевую аллергию, поэтому стоит исключить:
- Недостаточно термически обработанные или сырые блюда из морепродуктов, мяса, мясные паштеты, сырые яйца, замороженные морепродукты, суши и роллы, карпаччо, тартар и так далее.
- Колбасу, сосиски, копченые мясные продукты.
- Продукты из не пастеризованного молока и само такое молоко.
- Сладкие газированные напитки, алкоголь.
А вот чистую питьевую воду важно пить постоянно: в день будущей маме в среднем необходимо 8-10 стаканов.
Напомним, ранее мы писали о пяти принципах питания при беременности.
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