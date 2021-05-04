Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака

Узнайте, свой астрологический прогноз на май 2021 года: что преподнесет конец весны каждому знаку зодиака

Кто из знаков зодиака будет самым богатым, везучим, любвеобильным и счастливым в мае-2021? У кого и как сложатся дела в конце весны дела в разных сферах жизни? А кого могут прозвать неудачником месяца? Узнайте свой астрологический прогноз на май 2021 года.

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Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

В мае 2021 года борьба – естественное состояние для Овна. Вам страшна будет скука. Вы будете выражать свои чувства изысканно. Полученные деньги могут вскружить вам голову. Захочется пожить на широкую ногу и спустить чуть ли не всю сумму на бесполезные вещи. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Овен читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

В мае 2021 года Тельцам предстоит на какое-то время поменяться ролями с подчиненными. Предложенные вами решения рабочих вопросов будут раскритикованы со стороны коллег. А ваша тяга к азарту и шикарным тратам может сыграть с вами злую шутку в конце весны как раз накануне отпуска. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Телец читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

В мае-2021 на плечи Близнецов выпадет немалое количество обязанностей, но вас это точно не испугает. На протяжении всего мая вы будете ощущать прилив сил и внутренней энергии. Но имейте в виду, что всех денег не заработаете, а потому вам следует выбрать более надежный путь. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Близнецы читайте по ссылке.

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Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Рак

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

В мае-2021 Раку следует заниматься привычным делом, не отступать от намеченных целей и не задумываться о переменах. У вас все стабильно в сфере работы и финансов. Вам будет свойственен чрезмерный идеализм и повышенная требовательность к окружающим. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Рак читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Лев

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Не рассчитывайте на легкий заработок – он может так же легко уйти, как и прийти. Прибыль будет всецело зависеть от степени вашей работоспособности. А вот в работе вам, как никогда, будет важна поддержка единомышленников. Вам будет полезно заняться профилактикой сердечно-сосудистой системы. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Лев читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Запланированные финансовые вклады в мае 2021 года могут не оправдаться. Так что поумерьте свой пыл. Вам лучше занять позицию выжидания – в любом случае вы не останетесь в проигрыше. У вас проявится чрезмерное влечение к инициативным и предприимчивым людям, которые будут вас подпитывать. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Дева читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

В сфере бизнеса у Весов наблюдается некоторое снижение активности. Скорее всего, вы устали, или же сфера, в которой трудитесь в последнее время, себя исчерпала. Зато май 2021 года – один из лучших периодов в любовной жизни для представителей знака Весы. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Весы читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Не бойтесь рисковать, тем более что Скорпионы по своей природе – мастера авантюр. Ваша инициативность добавит вам уверенности в себе и принесет свежие идеи в бизнесе. А вот в личной жизни вы будете очень требовательны и придирчивы к партнеру. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Скорпион читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Расширение бизнеса потребует финансовых вливаний, так что особо шиковать в мае-2021 у Стрельцов не получится. Да и в романтических отношениях вы будете раскрываться постепенно и осторожно. Желание не потерять контроль над своим сердцем станет причиной эмоциональной сдержанности. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Стрелец читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

В мае-2021 Козерог сможет похвастаться успехами в сфере бизнеса. Ваши задумки совпадут с реальностью, благодаря чему вы даже опередите конкурентов. У вас могут возникнуть перепады настроения то в одну, то в другую сторону. Но это объяснимо: вы устали, и пора дать организму качественный отдых. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Козерог читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Если в работе что-то тормозится, не спешите что-то менять. Попробуйте спокойно сесть и проанализировать свои ошибки – постепенно картина прояснится. Денежный поток в мае-2021 будет неизменным и стабильным. А вот для начала совместной жизни конец весны – не самый подходящий период. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Водолей читайте по ссылке.

Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

На работе Рыбам будет сопутствовать удача в мае-2021. Так что можете не бояться конкурентов. К тому же судьба предоставит вам шанс разбогатеть, если вы верите в счастливый случай. Но вот чрезмерная критичность к себе вряд ли поможет вам построить серьезные взаимоотношения. Персональный гороскоп на май-2021 для знака Рыбы читайте по ссылке.

Ранее мы публиковали гороскоп от астролога на 2021 год для всех знаков зодиака.

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