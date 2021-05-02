Гороскоп на май-2021 для знака Весы: не поддавайтесь усталости и лени

Астрологический прогноз на май-2021 для знака Весы

Какие звездные предсказания ждут представителя знака Весы в мае-2021? На что важно обратить внимание, чего стоит остерегаться, а в каких жизненных сферах придется проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на май 2021 для знака Весы.

Работа

Работа Фото: Unsplash

В сфере бизнеса наблюдается некоторое снижение активности. Скорее всего, вы устали, или же сфера, в которой трудитесь в последнее время, себя исчерпало. Если не чувствуете былого азарта и удовольствия от работы, значит, пришло время двигаться дальше. Но делать это нужно с энтузиазмом.

Финансы

Деньги Фото: Unsplash

Звезды предостерегают Весы от чрезмерных трат в мае-2021. Постарайтесь для начала более прочно стать на ноги, а уже затем шиковать. Иначе вы рискуете остаться без копейки в кармане или погрязнуть в долгах, которые не скоро сможете вернуть.

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Здоровье

Здоровье Фото: Unsplash

Следите за своим режимом и старайтесь не выбиваться из сна – он сейчас будет особенно важен для организма. Иначе отсутствие нормального отдыха, как по цепочке, потянет за собой новые проблемы, первой из которых станет желудочно-кишечный тракт и органы пищеварения.

Любовь

Отношения Фото: Unsplash

Май 2021 года – один из лучших периодов в любовной жизни для представителей знака Весы. Ваша нежность и романтичность обязательно найдут отклик в благодарном сердце партнера, который сполна оценит вашу самоотдачу.

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Отдых

Релакс Фото: Unsplash

Не поддавайтесь искушению праздной лени и в конце весны хоть иногда, но все-таки оставляйте свои четыре стены. Так вы сможете познакомиться с интересными людьми и набраться новых впечатлений, что немаловажно для общего развития. А отдохнуть на любимом диванчике вы всегда успеете.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

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